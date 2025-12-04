Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़elon musk say in nikhil kamath podcast that in less than 20 years working will be optional like a hobby
मस्क बोले - अगले 20 सालों में AI और रोबोट्स का होगा बोलबाला, मन हुआ तो काम करेंगे लोग

मस्क बोले - अगले 20 सालों में AI और रोबोट्स का होगा बोलबाला, मन हुआ तो काम करेंगे लोग

संक्षेप:

मस्क ने भविष्यवाणी की कि हो सकता है कि यह भविष्य में ज्यादा दूर न हो। शायद... मैं कहता हूं कि 20 साल से भी कम समय में, काम करना ऑप्शनल हो जाएगा। यह लगभग एक हॉबी की तरह हो जाएगा।

Dec 04, 2025 06:29 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Elon Musk अक्सर अपने अजीबोगरीब बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। पिछले दिनों हुए एक पॉडकास्ट में मस्क ने कुछ ऐसा कहा, जिससे वह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल, एलन मस्क ने निखिल कामथ के 'People by WTF' पॉडकास्ट में AI, रोबोट्स को लेकर खुलकर बातचीत की और ऐसे कई भविष्यवाणियां कीं, जिससे वे एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल, मस्क ने बताया कि भविष्य में मेहनत खत्म हो जाएगी, पैसे का कोई मतलब नहीं रहेगा और लोग काम को हॉबी की तरह करेंगे। चलिए एक नजर डालते हैं मस्क के दिलचस्प दावों पर...

काम करना हो जाएगा ऑप्शनल

मस्क ने भविष्यवाणी की कि "हो सकता है कि यह भविष्य में ज्यादा दूर न हो। शायद... मैं कहता हूं कि 20 साल से भी कम समय में, काम करना ऑप्शनल हो जाएगा। यह लगभग एक हॉबी की तरह हो जाएगा।"

मस्क ने कहा, "जाहिर है, लोग इसे 20 साल बाद दोहरा सकते हैं और कह सकते हैं, 'देखो, एलन ने यह अजीब भविष्यवाणी की थी, और यह सच नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह 20 साल से भी कम समय में सच हो जाएगा, शायद। यहां तक कि... 10 या 15 साल में भी। AI और रोबोटिक्स में तरक्की हमें उस पॉइंट पर ले आएगी जहां काम करना ऑप्शनल हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने बगीचे में अपनी सब्जियां उगा सकते हैं, या आप दुकान जाकर सब्जियां खरीद सकते हैं।"

मस्क को भरोसा है कि "अगर AI और रोबोटिक्स ऐसे आगे बढ़ते रहे, तो काम करना ऑप्शनल हो जाएगा और लोगों को वे सभी सामान और सर्विस मिलेंगी जो वे चाहते हैं"।

मस्क ने कहा कि भविष्य में, एक ऐसा समय भी आएगा जब AI और रोबोटिक्स के पास "इंसानों को खुश करने के लिए चीजें खत्म हो जाएंगी"। "एक खास समय पर, AI असल में उन सभी चीजों पर ध्यान देगा जिनके बारे में इंसान सोच सकते हैं और फिर उस समय, यह एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां AI, AI और रोबोटिक्स के लिए चीजें कर रहा होता है क्योंकि उनके पास इंसानों को खुश करने के लिए करने के लिए चीजें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि इसकी एक लिमिट होती है।"

बेकार हो जाएगा पैसा

यह पहली बार नहीं है जब मस्क ने ऐसी भविष्यवाणी की है। 19 नवंबर को US-सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में मस्क ने कहा था कि AI और रोबोट आखिरकार इंसानों के लिए काम को ऑप्शनल बना देंगे, पैसा "इर्रेलेवेंट" हो जाएगा और गरीबी खत्म हो जाएगी। मस्क ने कहा, "AI और ह्यूमनॉइड रोबोट असल में गरीबी खत्म कर देंगे," और कहा कि रोबोट "सभी को अमीर बना देंगे।" कामथ के साथ अपनी बातचीत में, उन्होंने कहा कि लंबे समय में, पैसा एक कॉन्सेप्ट के तौर पर गायब हो जाएगा।

"ईमानदारी से कहूं तो, यह थोड़ा अजीब है, लेकिन भविष्य में जहां कोई भी कुछ भी पा सकता है, मुझे लगता है कि लेबर एलोकेशन के लिए डेटाबेस के तौर पर आपको पैसे की जरूरत नहीं होगी। अगर AI और रोबोटिक्स सभी इंसानी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी बड़े हो जाते हैं, तो पैसे की जरूरत बहुत कम हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में, इंसानों के पास "पावर जेनरेशन असल करेंसी के तौर पर" होगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Elon Musk

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।