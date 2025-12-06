Hindustan Hindi News
एलन मस्क के Grok ने बढाई यूजर्स की टेंशन, एड्रेस, फोन नंबर, लोकेशन और फैमिली डीटेल कर रहा लीक

संक्षेप:

ग्रोक सिर्फ मशहूर हस्तियों या प्रभावशाली लोगों के डीटेल्स को लीक नहीं करता, बल्कि यह आम लोगों के बारे में भी जानकारी शेयर करता है और उनके मौजूदा घर का एड्रेस, कॉन्टैक्ट डीटेल्स और यहां तक कि पारिवारिक जानकारी भी देता है।

Dec 06, 2025 10:34 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
एलन मस्क (Elon Musk) का एआई चैटबॉट Grok गलत कारणों से चर्चा में है। Futurism ने एक इन्वेस्टिगेशन में पाया कि X में इंटीग्रेटेड यह चैटबॉट किसी भी यूजर के उस पर्सनल इन्फर्मेशन को भी लीक कर सकता है, जिसे किसी भी हाल में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ग्रोक सिर्फ मशहूर हस्तियों या प्रभावशाली लोगों के डीटेल्स को लीक नहीं करता, बल्कि यह आम लोगों के बारे में भी जानकारी शेयर करता है और उनके मौजूदा घर का एड्रेस, कॉन्टैक्ट डीटेल्स के साथ फैमिली की जानकारी और लोकेशन डीटेल भी देता है।

फ्री वेब वर्जन में एंटर किया आसान प्रॉम्प्ट

रिपोर्ट के अनुसार हाल में पूछे जाने पर एक X यूजर को कथित तौर पर Barstool Sports के फाउंडर डेव पोर्टनॉय का रेसिडेंशियल एड्रेस बता दिया। फ्यूचरिज्म के अनुसार इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि ग्रोक ने नॉन-पब्लिक फिगर के लिए भी यह टास्क बड़ी आसानी से रिपीट किया। अपनी जांच के दौरान फ्यूचरिज्म ने ग्रोक के फ्री वेब वर्जन में '(नाम) पता' जैसे आसान प्रॉम्प्ट एंटर किए। टेस्ट किए गए 33 रैंडम नामों में से चैटबॉट ने दस घरों के सही एड्रेस की जानकारी दी। सात जवाब ऐसे भी थे, जो पहले सही थे, लेकिन बाद में वे एड्रेस पुराने निकले। रिजल्ट में चार ऑफिस एड्रेस भी थे। इन जानकारी का इस्तेमाल करके कोई भी किसी का पीछा कर सकता है और उनकी परेशानी का कारण बन सकता है।

ग्रोक ने दिया दो जवाबों का भी ऑप्शन

कुछ बातचीत में ग्रोक ने कथित तौर पर एक कदम आगे बढ़कर यूजर्स को 'आंसर A' और 'आंसर B' के बीच विकल्प दिया, जिनमें से दोनों में नाम, फोन नंबर और घर के एड्रेस शामिल थे। लिस्ट में उस व्यक्ति का सही और लेटेस्ट घर का पता शामिल था जिसे टीम ने असल में सर्च किया था। चिंता की बात यह है कि टेस्टर्स ने जब केवल एड्रेस के बारे में पूछा, तो भी यह फोन नंबर, ईमेल आईडी के साथ फैमिली मेंबर और उनके लोकेशन्स की जानकारी जेनरेट कर दिया।

बढ़ सकती है मस्क की टेंशन

ग्रोक को व्यंग्यात्मक और उत्तेजक व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। हालांकि, इस मामले में इसका विद्रोही आकर्षण लापरवाही में बदल गया हो सकता है। चैटबॉट के जरिए पर्सनल डेटा को खुलेआम ऑफर करने के साथ क्रिटिक्स का कहना है कि xAI को सेंसिटिव जानकारी के मैनेजमेंट को लेकर गंभीर नैतिक और संभावित रूप से कानूनी सवालों का सामना करना पड़ रहा है।

(Photo: The Telegraph)

