अजब-गजब: केवल सोचने से चलेगा कंप्यूटर, एलन मस्क की कंपनी ने बनाया यूनिक डिवाइस; देखें Video
Elon Musk ने कंपनी Neuralink ने अपना पहला डिवाइस Telepathy पेश किया है। कंपनी का दावा है कि इस डिवाइस की मदद से यूजर सोचने भर से कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकेंगे। यह ऐसे लोगों के काफी आम आएगा, जो बोलने और लिखने में असमर्थ हैं।
Elon Musk reveals Neuralink’s first product, Telepathy: एलन मस्क की कंपनी Neuralink ने ऐसे लोगों के जीवन में फिर से उम्मीद की किरण जगा दी है, जो चलने, बोलने और भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। न्यूरालिंक लोगों की दिमाग में एक छोटी सी चिप फिट करती है, जो दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ती है। अब एलन मस्क ने आधिकारिक तौर पर न्यूरालिंक के पहले डिवाइस 'Telepathy' की घोषणा की है। यह डिवाइस यूजर्स को बिना कुछ बोले, टाइप किए या किसी डिवाइस को छुए, केवल अपने विचारों के जरिए कंप्यूटर से बातचीत करने की सुविधा देगा।
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साफ शब्दों में कहें तो यह डिवाइस यूजर के विचारों से काम करेगा। मस्क का दावा है कि यह तकनीक भविष्य में इंसानों की तुलना में ज्यादा तेजी से जानकारी भेज सकेगी, और बोलकर या टाइप करके होने वाली बातचीत से भी तेज काम कर सकेगी।
न्यूरालिंक ने एक्स पर पोस्ट किया वीडियो
मस्क ने एक एक्स पोस्ट में कहा, "न्यूरालिंक के पहले प्रोडक्ट का नाम 'टेलीपैथी' है। यह केवल सोचने भर से कंप्यूटर या इंसानों के साथ हाई-स्पीड कम्युनिकेशन (बातचीत) को संभव बनाता है। कुछ ही सालों में, इसका आउटपुट बैंडविड्थ इंसानों की सबसे तेज बोलने या टाइप करने की गति से कहीं ज्यादा हो जाएगा।"
न्यूरालिंक ने इसका एक वीडियो भी पोस्ट किया है।
मस्क ने एक अलग पोस्ट में यह भी बताया कि “हमारे दूसरे प्रोडक्ट का नाम 'ब्लाइंडसाइट' (Blindsight) है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह उन लोगों को भी देखने में सक्षम बनाएगा जो पूरी तरह से दृष्टिबाधित हैं या जिन्होंने कभी कुछ नहीं देखा है। इंजीनियरिंग के नजरिए से यह पूरी तरह तैयार है। बस रेगुलेटरी अप्रूवल का इंतजार है।”
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टेलीपैथी क्या है? यह क्या कर सकता है?
टेलीपैथी डिवाइस, न्यूरालिंक के N1 ब्रेन इम्प्लांट का इस्तेमाल करता है, जिसमें 64 फ्लेक्सिबल थ्रेड्स पर कुल 1,024 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ये इलेक्ट्रोड दिमाग से सिग्नल पकड़ते हैं। R1 नाम का सर्जिकल रोबोट इन थ्रेड्स को मोटर कॉर्टेक्स (मूवमेंट कंट्रोल वाले हिस्से) में लगाता है।
कंपनी का दावा है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में इम्प्लांट लगवाने वाले लोग सिर्फ सोचकर कंप्यूटर कर्सर चला सकते हैं, माउस बिना हिलाए शतरंज खेल सकते हैं और मूवमेंट की कल्पना करके डिजाइन सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। टेलीपैथी लकवाग्रस्त लोगों को ब्रेन सिग्नल से कर्सर और कीबोर्ड कंट्रोल करने देता है, जिससे कंप्यूटर से बहुत तेज कम्युनिकेशन संभव हो जाता है।
मस्क ने एक अलग पोस्ट में यह भी कहा, "उम्मीद है कि कुछ सालों में, हम मस्तिष्क के मोटर और सेंसरी एरिया के सिग्नल्स को सीधे अंगों तक पहुंचाने में सक्षम हो जाएंगे, जिससे लोग अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकेंगे और फिर से चल सकेंगे।"
न्यूरालिंक विचारों के जरिए कम्युनिकेशन के नए तरीके टेस्ट कर रहा है
बिजनेस टूडे की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूरालिंक ने 72 घंटे का इनोवेशन स्प्रिंट आयोजित किया, जिसमें उन्होंने उन्होंने अलग-थलग रहकर काम करने के बजाय, यूजर्स के साथ मिलकर ब्रेन-कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन फीचर्स बनाए और टेस्ट किए। उन्होंने कई फीचर्स तैयार किए, जिनमें वॉयस एक्टिविटी डिटेक्शन (आवाज की गतिविधि का पता लगाना) भी शामिल है।
उन्होंने ऐसे टूल्स भी बनाए जो ब्रेन इम्प्लांट से पकड़े गए सिग्नल्स की ताकत और डिस्ट्रीब्युशन को विजुअली मैप करते हैं। ये विजुअलाइजेशन यूजर्स को समझने में मदद करते हैं कि अलग-अलग काल्पनिक क्रियाएं दिमाग के सिग्नल्स में कैसे बदलती हैं।
कंपनी इम्प्लांट के लिए ग्रोक एजेंट का भी टेस्टंग कर रही है, जिसमें यूजर्स को बस 'हे न्यूरालिंक' (Hey Neuralink) सोचने की जरूरत होती है, और फिर एजेंट उनके लिए काम कर देता है।
न्यूरालिंक क्या है?
Neuralink, एलन मस्क की कंपनी है जो ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) तकनीक विकसित करती है। यानी दिमाग और कंप्यूटर को सीधे जोड़ने वाला सिस्टम। दरसल, कंपनी लोगों के दिमाग में एक यह एक छोटी सी चिप (N1 इम्प्लांट) है फिट करती है, जो सिक्के के आकार की होती है। इसे सर्जरी से खोपड़ी के अंदर दिमाग के मोटर कॉर्टेक्स में लगाया जाता है। चिप से बहुत पतले थ्रेड्स (बाल से भी पतले) दिमाग में जाते हैं, जो न्यूरॉन्स के सिग्नल पढ़ते हैं। ये सिग्नल वायरलेस तरीके से कंप्यूटर या फोन तक पहुंचते हैं। इससे व्यक्ति सिर्फ सोचकर कर्सर चला सकता है, टाइप कर सकता है, गेम खेल सकता है या बात कर सकता है।
इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य, लकवाग्रस्त लोगों को कंप्यूटर चलाने में मदद करना, दृष्टिहीन लोगों को फिर से देखने में मदद करना और भविष्य में AI के साथ इंसान का बेहतर कनेक्शन बनाना है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें