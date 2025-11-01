आ रहा एलन मस्क का मैसेजिंग ऐप XChat, सीधे वॉट्सऐप को देगा टक्कर, यह है खास
संक्षेप: Elon Musk अब WhatsApp को टक्कर देने की तैयारी में हैं। खुद मस्क ने खुलासा किया कि उनका XChat स्टैंडअलोन मैसेजिंग ऐप जल्द ही लॉन्च होगा। XChat में विज्ञापनों के लिए कोई हुक नहीं होगा और यूजर्स की चैट पूरी तरह से गोपनीय रहेंगी।
Elon Musk अब WhatsApp को टक्कर देने की तैयारी में हैं। खुद मस्क ने बताया कि वो एक मैसेजिंग ऐप लॉन्च करने वाले हैं। कुछ महीने पहले, यह पता चला था कि एलन मस्क जल्द ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की क्षमताओं का विस्तार करते हुए एक्सचैट (XChat) नाम का एक नया एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप पेश करेंगे, जो सीधे WhatsApp को टक्कर देगा। हाल ही में जो रोगन पॉडकास्ट में, एलन मस्क ने अपकमिंग एक्सचैट ऐप के बारे में कुछ खास डिटेल्स का खुलासा किया है।
एक्सचैट में नहीं दिखेंगे विज्ञापन
मस्क ने खुलासा किया कि XChat स्टैंडअलोन ऐप जल्द ही लॉन्च होगा। यह ऐप बिटकॉइन की तरह ही पीयर-टू-पीयर एन्क्रिप्शन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, और कहा जा रहा है कि कंपनी ने पूरे मैसेजिंग सिस्टम को फिर से तैयार किया है। उन्होंने यह भी बताया कि वॉट्सऐप जैसे ऐप्स में विज्ञापन हुक होते हैं और वे जानते हैं कि आप क्या मैसेज कर रहे हैं, इसलिए वे तय करते हैं कि आपको कौन से विज्ञापन दिखाने हैं, जो एक बड़ी सुरक्षा खामी है।
चैट पूरी तरह से गोपनीय रहेंगी
इसके विपरीत, XChat में विज्ञापनों के लिए कोई हुक नहीं होगा, शून्य विज्ञापन, शून्य डेटा प्रूफिंग, शून्य समझौता, और आपकी चैट प्राइवेट रहेंगी। किसी थर्ड पार्टी पर निर्भरता नहीं होगी, और यूजर्स की चैट पूरी तरह से गोपनीय रहेंगी, यहां तक की एक्स भी उन्हें एक्सेस नहीं कर सकेगा। XChat को पेश करने का उद्देश्य ट्विटर के डीएम स्टैक को पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड सिस्टम से बदलना है जहां आप टेक्स्ट कर सकते हैं, फाइलें भेज सकते हैं और ऑडियो/वीडियो कॉल कर सकते हैं। यह स्टैंडअलोन ऐप कुछ महीनों में रिलीज होने की उम्मीद है और इसे एक्स सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा।
आप भी देखें पॉडकास्ट में एलन मस्क ने क्या कहा
लेखक के बारे मेंArpit Soni
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।