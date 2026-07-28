WhatsApp और Paytm की तरह अब X ऐप से भी भेज सकेंगे पैसे, Elon Musk ने शुरू की नई पेमेंट सर्विस

Elon Musk की कंपनी X ने अमेरिका में X Money डिजिटल पेमेंट सर्विस लॉन्च कर दी है। यूजर्स को अब X ऐप से पैसे भेज सकेंगे, बिल भर सकेंगे, सैलरी रिसीव कर सकेंगे और Visa डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकेंगे।

Elon Musk अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को सिर्फ सोशल नेटवर्किंग ऐप नहीं, बल्कि एक 'Everything App' बनाना चाहते हैं। कंपनी ने बड़ा कदम उठाते हुए X Money डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग सर्विस लॉन्च कर दी है। शुरुआत में यह सेवा X Premium और Premium+ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध कराई गई है। X Money के जरिए यूजर्स अब X ऐप से ही पैसे भेज सकेंगे साथ ही दूसरे यूजर्स से पैसे प्राप्त भी कर सकेंगे। साथ ही बिल पेमेंट भी कर सकेंगे और अपनी सैलरी सीधे अकाउंट में मंगा सकेंगे। इतना ही नहीं, कंपनी Visa के साथ मिलकर एक डेबिट कार्ड भी दे रही है, जिससे ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट की जा सकेगी।

Elon Musk लंबे समय से X को चीन के WeChat की तरह एक सुपर ऐप बनाने की बात करते रहे हैं और X Money को उसी दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि फिलहाल यह सुविधा केवल अमेरिका में शुरू हुई है और भारत समेत अन्य देशों में इसकी उपलब्धता को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

X ऐप से ही भेज सकेंगे पैसे साथ ही कई बैंकिंग सर्विस भी मिलेगी X Money की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यूजर्स किसी दूसरे X अकाउंट पर सिर्फ उसके यूजरनेम के जरिए पैसे भेज सकते हैं। इसके लिए अलग पेमेंट ऐप खोलने की जरूरत नहीं होगी। कंपनी का कहना है कि X यूजर्स के बीच होने वाले ट्रांसफर पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

इसके जरिए यूजर्स अपनी सैलरी सीधे अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं, बैंक वायर ट्रांसफर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर फिजिकल चेक भी भेज सकते हैं। यानी कई बैंकिंग सुविधाएं अब X ऐप के अंदर ही उपलब्ध होंगी।

X Money के साथ कंपनी Visa पार्टनरशिप के तहत डेबिट कार्ड भी उपलब्ध करा रही है। इस कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन शॉपिंग के साथ-साथ ऑफलाइन स्टोर्स पर भी किया जा सकेगा। साथ ही इसे Apple Wallet से भी जोड़ा जा सकता है, जिससे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करना आसान होगा।