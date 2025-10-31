Hindustan Hindi News
मौका! Elon Musk की कंपनी भारत में दे रही है जॉब्स, ऐसे अप्लाई कर सकते हैं आप

संक्षेप: एलन मस्क की कंपनी Starlink भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं जल्द शुरू कर सकती है। 

Fri, 31 Oct 2025 08:34 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी अरबपति Elon Musk की कंपनी SpaceX की सैटेलाइट इंटरनेट यूनिट Starlink ने आखिरकार भारत में अपने ऑपरेशंस की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया है। कंपनी ने पहली बार देश में लोकल हायरिंग शुरू कर दी है, जो इसके कमर्शियल लॉन्च की तैयारियों को और मजबूत करती है। इससे पहले कंपनी को भारत में सभी जरूरी परमिशंस और परमिट मिल गए थे।

Starlink ने LinkedIn और अपने SpaceX Careers Portal पर कई जॉब ओपनिंग्स पोस्ट की हैं। इन ओपनिंग्स के जरिए कंपनी भारत में अपनी टीम खड़ी कर रही है, जो लॉन्च से पहले के फाइनेंशियल, अकाउंटिंग और कंप्लायंस से जुड़े काम संभालेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Starlink भारत में अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस 2025 के आखिर या 2026 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है।

मुंबई, चेन्नई और नोएडा में गेटवे स्टेशन की तैयारी

मस्क की कंपनी ने भारत सरकार से मुंबई, चेन्नई और नोएडा में अपने शुरुआती तीन गेटवे स्टेशन खोलने की अनुमति मांगी है। ये स्टेशन कंपनी की हाई-स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए जरूरी बैकएंड नेटवर्क का हिस्सा होंगे। भविष्य में Starlink भारत के अन्य हिस्सों में भी अपना नेटवर्क एक्सपैंड करने की योजना पर काम कर रही है।

बेंगलुरु बनेगा Starlink का इंडिया हब

Starlink ने भारत में अपनी भर्तियों की शुरुआत Finance और Accounting Department से की है। इन पदों में Tax Manager, Accounting Manager, Payments Manager और Senior Treasury Analyst जैसी भूमिकाएं शामिल हैं।

ये सभी जॉब्स बेंगलुरु ऑफिस के लिए हैं, जिसे कंपनी ने भारत में अपना ऑपरेशनल हब घोषित किया है। सभी वैकेंसीज LinkedIn और SpaceX की ग्लोबल वेबसाइट दोनों पर लाइव हैं। आप एलिजिबल होने पर वहीं से इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं।

केवल ऑन-साइट उम्मीदवारों को मौका

कंपनी ने अपनी पोस्टिंग में साफ लिखा है कि सभी रोल्स पूरी तरह ऑन-साइट होंगे। यानी इनमें रिमोट या हाइब्रिड वर्क ऑप्शन नहीं होगा। साथ ही Starlink ने यह भी कहा है कि केवल वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास भारत में वर्क ऑथराइजेशन है।

