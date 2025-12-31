कंटेंट क्रिएटर्स हो जाएंगे मालामाल, यूट्यूब से ज्यादा पैसे देगा X, खुद मस्क ने दिया हिंट

संक्षेप: अगर आप भी सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट करना पसंद करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। Elon Musk अब कंटेंट क्रिएटर्स पर पैसों की बारिश करने वाले हैं। मस्क ने बुधवार को यह हिंट दिया है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube से मुकाबला करने के लिए पेमेंट बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।

अगर आप भी सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट करना पसंद करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। Elon Musk अब कंटेंट क्रिएटर्स पर पैसों की बारिश करने वाले हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के चीफ एलन मस्क ने बुधवार को यह हिंट दिया है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube से मुकाबला करने के लिए पेमेंट बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल, क्रिएटर्स को ज्यादा पैसे देने की मांग वाले एक ट्वीट का जवाब देते हुए, मस्क ने एक्स के प्रोडक्ट हेड निकिता बियर को टैग किया और सीधे कहा, “ठीक है, चलो यह करते हैं, लेकिन सिस्टम के साथ कोई भी हेरफेर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

लाइवमिंट की रिपोर्ट के अनुसार, बियर ने भी तुरंत जवाब दिया और मस्क को बताया कि एक्स इस पर काम कर रहा है। मस्क के सुझाव के दूसरे हिस्से पर बात करते हुए बियर ने कहा, “हमारे पास एक नया तरीका है जिससे 99% फ्रॉड खत्म हो जाएगा।”

मस्क के ट्वीट पर इंडिपेंडेंट पत्रकार निक शर्ली ने जोश भरा जवाब दिया, जो हाल ही में मिनेसोटा में डेकेयर सेंटर में धोखाधड़ी का खुलासा करने के बाद सुर्खियों में आए थे।

शर्ली ने कहा “हां, यह बहुत बढ़िया होगा, एक्स अब तक YouTube AdSense से मुकाबला नहीं कर पाया है, लेकिन यह वीडियो को बिना सेंसरशिप के ज्यादा लोगों तक शेयर करने और दिखाने के लिए एक ज्यादा असरदार प्लेटफॉर्म है।”

उन्होंने आगे कहा, “मैं महीनों से अपने दोस्तों से एक्स पर पोस्ट करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की क्योंकि उनका समय दूसरे प्लेटफॉर्म पर (पैसे के मामले में) बेहतर इस्तेमाल होता है।”

कई दूसरे यूजर्स भी इस बातचीत में शामिल हो गए, और बहुत से लोगों ने इसे "असली गेम चेंजर" बताया।

यूजर्स ने तर्क दिया कि जो प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स को अच्छा पेमेंट करते हैं, सिर्फ वही अथॉरिटेटिव कंटेंट के साथ बचेंगे, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLMs) इंटरनेट पर ज्यादातर मटेरियल का इस्तेमाल कर लेंगे।

मस्क का क्रिएटर्स को ज्यादा पेमेंट देने वाला कमेंट ऐसे समय आया है, जब डिजिटल प्लेटफॉर्म AI से बने कंटेंट की बाढ़ के बीच ओरिजिनल, इंसानों द्वारा बनाए गए और भरोसेमंद कंटेंट को बनाए रखने के लिए मुकाबला कर रहे हैं।

यह बात टेस्ला के चीफ के उस बयान के महीनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म से मुकाबला करने के लिए एक्स को क्रिएटर्स को दिए जाने वाले पेमेंट बढ़ाने होंगे।

मस्क ने पहले क्या कहा था? दरअसल, इस साल की शुरुआत में, अक्टूबर में, मस्क ने बताया था कि एक्स अपने क्रिएटर्स को कम पेमेंट कर रहा है। बीयर के एक ट्वीट पर कमेंट करते हुए, जिसमें क्रिएटर पेआउट की आलोचना करते हुए कहा गया था कि यह "फायदे से ज्यादा नुकसान" कर रहा है, मस्क ने अपने हेड ऑफ प्रोडक्ट को ठीक करते हुए कहा, "नहीं, समस्या यह है कि हम कम पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट को सही तरीके से एलोकेट नहीं कर रहे हैं।"

एक्स के चीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मॉडल की तुलना सीधे गूगल के YouTube से की, और साफ-साफ कहा, "YouTube कहीं ज्यादा बेहतर काम करता है।"

एक्स पर क्रिएटर मोनेटाइजेशन प्रोग्राम मस्क के माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को $44 बिलियन में खरीदने के बाद शुरू किया गया था, और अभी यह प्रोग्राम वेरिफाइड यूजर्स को एंगेजमेंट मेट्रिक्स के आधार पर विज्ञापन रेवेन्यू का एक हिस्सा कमाने की सुविधा देता है।

हालांकि, क्रिएटर्स के लिए पेआउट सिस्टम शुरू करने के बावजूद, मस्क के प्लेटफॉर्म की कई वजहों से आलोचना हुई, जिसमें कमाई में अनियमितता, पेमेंट में देरी और मोनेटाइजेशन के तरीकों का साफ न होना शामिल है।