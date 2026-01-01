2026 में दुनियाभर में तहलका मचाएंगे Elon Musk, न्यूरालिंक को लेकर की बड़ी घोषणा

संक्षेप: Neuralink Elon Musk: जैसे ही 2026 शुरू हुआ है, मस्क ने अपनी ब्रेन चिप कंपनी के लिए कुछ बड़ी योजनाओं के बारे में बताया है, जिसमें बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और ऑटोमेटेड सर्जरी पर फोकस किया गया है।

Neuralink Elon Musk के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसका मकसद यूजर्स को ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) चिप्स के जरिए अपने विचारों से डिवाइस कंट्रोल करने में मदद करना है। यह उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है जो गंभीर लकवे से पीड़ित हैं और शायद डिवाइस को मैन्युअल रूप से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब, जैसे ही 2026 शुरू हुआ है, मस्क ने अपनी ब्रेन चिप कंपनी के लिए कुछ बड़ी योजनाओं के बारे में बताया है, जिसमें बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और ऑटोमेटेड सर्जरी पर फोकस किया गया है।

एलन मस्क न्यूरालिंक के लिए क्या प्लान बना रहे हैं? एक्स पर, टेक अरबपति ने एक पोस्ट के जवाब में न्यूरालिंक की योजनाओं का खुलासा किया, जिसमें कंपनी के 2025 के डेवलपमेंट के बारे में बताया गया था। एलन मस्क ने दावा किया कि आने वाले साल में, कंपनी ब्रेन-कंप्यूटिंग इंटरफेस चिप्स का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू करेगी, जिससे इन चिप्स तक ज्यादा लोगों की पहुंच हो सकेगी। इसके अलावा, मस्क ने अनुमान लगाया कि इस साल के आखिर तक, इन चिप्स को इम्प्लांट करने की पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड हो जाएगी। उन्होंने लिखा, “न्यूरालिंक 2026 में ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइस का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू करेगा और एक आसान, लगभग पूरी तरह से ऑटोमेटेड सर्जिकल प्रक्रिया की ओर बढ़ेगा।”

न्यूरालिंक का ऑटोमेटेड सर्जिकल प्लान BCI को अपनाने में आने वाली रुकावटों को कम करने की उसकी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। मस्क ने बताया, "डिवाइस के धागे ड्यूरा से होकर गुजरेंगे, इसे हटाने की जरूरत नहीं होगी। यह बहुत बड़ी बात है।" ड्यूरा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को ढकने वाली सबसे बाहरी सख्त झिल्ली होती है।

यह घोषणा न्यूरालिंक की न्यूरोटेक्नोलॉजी में महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ी छलांग है। ऑटोमेशन का मकसद पैरालिसिस या अन्य गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों वाले मरीजों के लिए इम्प्लांट सर्जरी को तेज और ज्यादा सुलभ बनाना है।

2025 में काफी आगे बढ़ा न्यूरालिंक प्रोजेक्ट 2025 न्यूरालिंक के लिए एक बड़ा साल था क्योंकि इसे गंभीर बोलने की समस्याओं वाले लोगों के लिए स्पीच रिस्टोरेशन टेक्नोलॉजी के डिवाइस के तौर पर US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मंजूरी मिली। कंपनी ने अपनी सीरीज E फंडिंग राउंड के दौरान $650 मिलियन जुटाए, जिससे उसकी वैल्यूएशन $9 बिलियन हो गई।

सितंबर 2025 में, न्यूरालिंक ने कंफर्म किया कि गंभीर पैरालिसिस वाले 12 लोगों में उसके चिप्स लगाए गए हैं। हालांकि, एक्स पोस्ट में यह संख्या लगभग 20 बताई गई है। अब तक, यूजर्स ने सिर्फ सोचकर वीडियो गेम खेलने, इंटरनेट ब्राउज करने, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और लैपटॉप पर कर्सर को मूव करने की क्षमता दिखाई है।

कंपनी की हालिया प्रगति में इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल शामिल हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर पहली सर्जरी भी शामिल है। खास बात यह है कि कनाडा में प्रोसीजर पूरे किए गए, और UK में एक पार्टिसिपेंट सर्जरी के तुरंत बाद सोच से कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाया।