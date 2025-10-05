एलन मस्क ला रहे Grokipedia, दो हफ्तों में होगा लॉन्च, विकिपीडिया को देगा टक्कर elon musk grokipedia ai rival of wikipedias will launch in 2 weeks, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़elon musk grokipedia ai rival of wikipedias will launch in 2 weeks

एलन मस्क ला रहे Grokipedia, दो हफ्तों में होगा लॉन्च, विकिपीडिया को देगा टक्कर

Elon Musk ने Wikipedia को टक्कर देने की तैयारी कर ली है। वीकिपीडिया को टक्कर देने के लिए मस्क Grokipedia ला रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, मस्क ने घोषणा की है कि उनके एआई वेंचर xAI से जुड़े एक नए प्रोजेक्ट Grokipedia का शुरुआती वर्जन आने वाले हफ्तों में जारी किया जाएगा।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 12:44 PM
share Share
Follow Us on
एलन मस्क ला रहे Grokipedia, दो हफ्तों में होगा लॉन्च, विकिपीडिया को देगा टक्कर

Elon Musk ने अब Wikipedia को टक्कर देने की तैयारी कर ली है। वीकिपीडिया को टक्कर देने के लिए मस्क ग्रोकिपीडिया ला रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने घोषणा की है कि उनके एआई वेंचर xAI से जुड़े एक नए प्रोजेक्ट "ग्रोकिपीडिया" का शुरुआती वर्जन आने वाले हफ्तों में जारी किया जाएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मस्क ने लिखा: "ग्रोकिपीडिया का शुरुआती बीटा वर्जन 0.1 दो हफ्तों में पब्लिश किया जाएगा"। जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि ग्रोकिपीडिया को एक एआई-पावर्ड नॉलेज प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है जिसमें विकिपीडिया की तुलना में "काफी सुधार" किया गया है।

मस्क एक एक्स यूजर एक्स फ्रीज @amXFreeze को जवाब दे रहे थे, जिन्होंने कहा था कि "ग्रोकिपीडिया मनुष्यों और एआई के लिए दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सटीक ज्ञान स्रोत बनने जा रहा है, जिसके उपयोग पर कोई सीमा नहीं है"।

ये भी पढ़ें:₹25,000 से कम में लें 2 लाख का 55 inch TV, अमेजन सेल में सस्ते मिल रहे ये मॉडल

Grokipedia में क्या होगा खास

पोस्ट के अनुसार, ग्रोकीपेडिया विकिपीडिया जैसे सोर्स से भारी मात्रा में जानकारी को संसाधित करने के लिए xAI के चैटबॉट ग्रोक पर निर्भर करेगा। इसके बाद ग्रोक यह पूछेगा: क्या सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, गलत है, या क्या छूट गया है? इसके आधार पर, ग्रोक झूठ को हटाकर, आधी-अधूरी सच्चाई को ठीक करके और छूटी हुई जानकारी जोड़कर कंटेंट को फिर से लिखेगा।

एक एक्स यूजर ने दावा किया कि ग्रोकीपेडिया एक "सच्चा ज्ञान स्रोत" बन सकता है क्योंकि इसे केवल सत्य पर ध्यान देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कोई पक्षपात या छिपे हुए एजेंडे नहीं हैं। इस दृष्टिकोण में, यह मंच सटीक और पारदर्शी जानकारी प्रदान करेगा, न कि पुराने मीडिया या संस्थानों के प्रभाव से बनी कहानियों को।

ये भी पढ़ें:खत्म होगा इंतजार, iQOO 15 भारत में जल्द होगा लॉन्च, इसमें सबसे तेज प्रोसेसर

ग्रोकिपीडिया कम्युनिटी नोट्स जैसा होगा। इस पोस्ट में ग्रोकिपीडिया के मिशन की तुलना एक्स के कम्युनिटी नोट्स फीचर से की गई है, जिसने ऑनलाइन भ्रामक दावों को चुनौती दी है, यहां तक कि बड़े संगठनों के दावों को भी। यूजर ने सुझाव दिया कि ग्रोकिपीडिया "एक तेज भाले की तरह वार करेगा" और ऐसे सुधार और संदर्भ प्रदान करेगा जो "झूठ को चीर देगा।"

डिटेल के अनुसार, ग्रोकीपेडिया तथ्यों की पहचान करने और विकृति का मुकाबला करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल और फिजिक्स को आधार बनाएगा। इसका मतलब होगा कि सतही एडिट से आगे बढ़कर पूर्ण और सटीक स्पष्टीकरण प्रदान करना।

जैसा कि पोस्ट में बताया गया है, एक और अपेक्षित फीचर यह है कि ग्रोकिपीडिया मनुष्यों और एआई सिस्टम, दोनों के लिए बिना किसी प्रतिबंध के खुला होगा। यह संभावित रूप से इसे बढ़ते एआई इकोसिस्टम में एक यूनिवर्सल रिफरेंस टूल उपकरण बना सकता है। पोस्ट का समापन एक व्यापक दावे के साथ हुआ: "यह हमेशा के लिए बदल जाएगा... ग्रोकिपीडिया इसे बदल देगा।"

Gadgets Hindi News Elon Musk
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.