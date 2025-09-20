पूरी तरह से AI पर काम करेगा एक्स, खुद एलन मस्क ने बताया कब तक मिलेगी सुविधा elon musk confirmed x will be entirely ai powered by november, Gadgets Hindi News - Hindustan
elon musk confirmed x will be entirely ai powered by november

पूरी तरह से AI पर काम करेगा एक्स, खुद एलन मस्क ने बताया कब तक मिलेगी सुविधा

Elon Musk के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की फीड जल्द पूरी तरह से AI पर काम करेगी। खुद मस्क ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल, एलन मस्क ने पुष्टि की है कि एक्स को चलाने वाला एल्गोरिदम नवंबर तक पूरी तरह से एआई पावर्ड हो जाएगा।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 05:01 PM
पूरी तरह से AI पर काम करेगा एक्स, खुद एलन मस्क ने बताया कब तक मिलेगी सुविधा

Elon Musk का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X जल्द पूरी तरह से AI पर काम करेगा, खुद मस्क ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल, एलन मस्क ने पुष्टि की है कि एक्स को चलाने वाला एल्गोरिदम नवंबर तक पूरी तरह से एआई पावर्ड हो जाएगा, और आने वाले हफ्तों में इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। यह खबर तब आई जब मस्क ने एक्स की प्रोडक्ट हेड निकिता बियर के एक पोस्ट को रीट्वीट किया, जिसमें एक ज्यादा पर्सनलाइज्ड और रिलेवेंट यूजर एक्सपीरियंस की प्लानिंग्स के बारे में बताया गया था। इसके अलावा, ग्रोक पर रीड अलाउड फीचर भी आ गया है।

नवंबर तक एक्स फीड एआई पावर्ड हो जाएगी

मस्क ने कहा, “नवंबर तक यह एल्गोरिथम पूरी तरह से एआई पर काम करेगी, और इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। हम हर दो हफ्ते में एल्गोरिथम को ओपन सोर्स करेंगे। नवंबर या दिसंबर तक, आप ग्रोक से पूछकर अपने फीड को डायनामिकली एडजस्ट कर पाएंगे।”

बियर की पोस्ट में प्लेटफॉर्म के विजन पर विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें मुख्यधारा के एल्गोरिदम फीड और राजनीतिक रूप से आवेशित सामग्री से दूर जाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा, "आपकी एक्स टाइमलाइन का लक्ष्य मुख्यधारा के एल्गोरिदम और राजनीतिक धर्मयुद्धों से बाहर निकलकर अपनी जगह बनाना है।" "आपको अपनी रुचियों के बारे में पोस्ट करने में सक्षम होना चाहिए और मिलनसार, प्रासंगिक लोगों को शामिल करना चाहिए। अगर आप पेट्रोल पंप पर लड़ाई के वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। हम इसे ठीक करने के लिए हर दिन काम कर रहे हैं।"

यह घोषणाएं एआई पावर्ड क्यूरेशन की ओर एक्स के चल रहे बदलाव को रेखांकित करती हैं, जिसका उद्देश्य यूजर्स को अधिक अनुकूलित और सार्थक अनुभव प्रदान करना है, साथ ही उन्हें इस बात पर नियंत्रण देना है कि वे क्या देखते हैं।

ग्रोक में आया रीड अलाउड फीचर

इस बीच, मस्क ने एक्स के एआई असिस्टेंट, ग्रोक के लिए एक नया फीचर पेश किया है, जिससे यह नैचुलर और इंसानों की आवाज में प्रतिक्रियाओं को "जोर से पढ़" सकेगा। यह घोषणा एक ट्वीट के जरिए हुई जिसमें मस्क ने एक्स यूजर @amXFreeze के एक पोस्ट को रीट्वीट किया।

यूजर ने लिखा "ग्रोक को अभी-अभी 'रीड अलाउड' फीचर मिला है। अब आप सब कुछ पढ़ने के बजाय, ग्रोक की प्रतिक्रिया को, एक बेहद स्वाभाविक, इंसानी आवाज में, सुन सकते हैं। दुनिया के सबसे स्मार्ट एआई को बोलने दें," यूजर ने लिखा।

मस्क ने अपने रीट्वीट में कहा, "ग्रोक अब एक सुंदर आवाज में 'जोर से पढ़' सकता है," जो एआई के साथ यूजर इंटरैक्शन को बढ़ाने पर प्लेटफॉर्म के चल रहे अपडेटेशन पर प्रकाश डालता है।

Gadgets Hindi News Elon Musk
