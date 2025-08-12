AI की दुनिया के दो दिग्गज भिड़े! मस्क और सैम ऑल्टमैन का मामला जाएगा कोर्ट? Elon Musk claims Apple is Favoring ChatGPT in App Store ranking and Sam Altman is not happy, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़

AI की दुनिया के दो दिग्गज भिड़े! मस्क और सैम ऑल्टमैन का मामला जाएगा कोर्ट?

एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन दोनों अब आमने-सामने आ सकता हैं। मस्क ने ऐपल पर आरोप लगाया था कि वह ChatGPT को ऐप स्टोर पर प्राथमिकता देता है और GrokAI ऐप को ऊपर रैंक नहीं करता। इसपर सैम का जवाब आया है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 03:48 PM
AI दुनिया के दिग्गजों एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन के बीच तेज टकराव देखने मिल रहा है क्योंकि एलन मस्क की ओर से Apple पर लगाए गए आरोप के बाद ChatGPT फाउंडर का जवाब आया है। बीते दिनों मस्क ने ऐपल पर OpenAI के ChatGPT को ऐप स्टोर रैंकिंग में प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है। मस्क का कहना है कि यह एंटीट्रस्ट वॉयलेशन है और वह ऐपल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं।

मस्क ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट्स की एक सीरीज में दावा किया कि ऐपल का रवैया अन्य AI कंपनियों, खासकर उनकी कंपनी xAI, के लिए टॉप पोजीशन हासिल करना मुश्किल बना रहा है। उन्होंने कहा, ‘ऐपल इस तरह बर्ताव कर रहा है कि OpenAI के अलावा कोई भी AI कंपनी ऐप स्टोर में नंबर-1 नहीं बन सकती, जो सीधा एंटीट्रस्ट वॉयलेशन है।’

GrokAI का नया टूल एकदम फ्री

बता दें, xAI ने हाल ही में Grok का साथी चैटबॉट और फिर Grok Imagine टूल लॉन्च किया, जो AI इमेज और वीडियो बना सकता है। बाद में यह टूल सभी यूजर्स के लिए फ्री कर दिया गया, जिससे Grok ऐप ऐप स्टोर में 29वीं पोजीशन तक पहुंच गया। आज ही xAI ने Grok 4, अपना सबसे एडवांस्ड AI मॉडल को भी फ्री कर दिया, जिससे यह ऐप ग्लोबल रैंकिंग में पांचवें नंबर पर पहुंच गया।

मस्क का आरोप है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद, ऐपल Grok को टॉप पर जगह नहीं दे रहा, जबकि ChatGPT लगातार पहली पोजीशन पर है। उन्होंने ऐपल से पूछा, ‘आप अपने ‘Must Have’ सेक्शन में ना तो X और ना ही Grok को क्यों शामिल करते हैं, जबकि X दुनिया का नंबर वन न्यूज ऐप है और Grok सभी ऐप्स में पांचवीं पोजीशन पर है?’

सैम ऑल्टमैन ने किया पलटवार

दूसरी ओर, OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने मस्क के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, ‘यह एक कमाल का दावा है, खासकर यह देखते हुए कि मैंने सुना है कि एलन खुद X को इस तरह कंट्रोल करते हैं कि उन्हें और उनकी कंपनियों को फायदा हो और उनके कॉम्पेटिटर्स और नापसंद लोगों को नुकसान पहुंचे।’

मामला अब काफी गर्म हो चुका है और कोर्ट तक पहुंच सकता है। हालांकि, ऐपल और OpenAI के बीच ChatGPT को Apple Intelligence में इंटीग्रेट करने की पार्टनरशिप हुई है, लेकिन ऐसा कोई कन्फर्मेशन फिलहाल नहीं मिला है कि यह कोलैबरेशन ऐप स्टोर रैंकिंग को प्रभावित कर रही है।

Artificial Intelligence ChatGPT Mobile App अन्य..

