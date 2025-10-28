एलन मस्क लाए AI पर बेस्ड Grokipedia, बताया विकिपीडिया से 10 गुना बेहतर

संक्षेप: एलन मस्क ने Grokipedia को लॉन्च कर दिया है। यह विकिपीडिया का एआई राइवल है। मस्क ने ने एक X पोस्ट में xAI स्टार्टअप के ग्रोकिपीडिया का बखान करते हुए कहा, 'वर्जन 1.0 10 गुना बेहतर होगा'।

एलन मस्क ने Grokipedia को लॉन्च कर दिया है। यह विकिपीडिया का एआई राइवल है। टेस्ला चीफ ने एक X पोस्ट में xAI स्टार्टअप के ग्रोकिपीडिया का बखान करते हुए कहा, 'वर्जन 1.0 10 गुना बेहतर होगा'। उन्होंने यह दावा भी किया कि यह 0.1 पर भी विकिपीडिया से बेहतर है। इच्छुक यूजर गूगल पर ग्रोकिपीडिया सर्च करके या Grokipedia.com टाइप करके इस प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं।

विकिपीडिया से बेहतर एलन मस्क ने सितंबर के अंत में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका खुलासा किया था और इसे 'विकिपीडिया की तुलना में एक बड़ा सुधार' और 'xAI के ब्रह्मांड को समझने के उद्देश्य की दिशा में एक बेहद जरूरी कदम' बताया था। प्लेटफॉर्म के मिनिमलिस्ट होमपेज पर Grokipedia v0.1 टाइटल के साथ एक साधारण सर्च बार दिया गया था, जो यूजर्स को सवाल सबमिट करने के लिए इन्वाइट करता था।

सोमवार को सामने आया था अर्ली वर्जन सोमवार को एलन मस्क ने ग्रोकिपीडिया का एक अर्ली वर्जन पेश किया था, जो एक एआई से पावर्ड ऑनलाइन encyclopaedia है। हालांकि यह साइट लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद बंद हो गई थी। मस्क ने इस प्रोजेक्ट को लंबे समय से चले आ रहे विकिपीडिया के कम बायस्ड यानी पक्षपाती विकल्प के तौर पर प्रोमोट किया है। हालांकि, यह प्लेटफॉर्म लगभग एक घंटे तक ही पब्लिकली ऐक्सेसिबल रहा और इसके कुछ देर बाद विजिटर्स के लिए इसका ऐक्सेस बंद कर दिया गया था।