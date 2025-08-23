माइक्रोसॉफ्ट की नींद उड़ाने की तैयारी में एलन मस्क, ला रहे नई कंपनी, AI से बनेगा सॉफ्टवेयर elon musk announce macrohard that will function as a purely ai software company could unsettle microsoft, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़elon musk announce macrohard that will function as a purely ai software company could unsettle microsoft

Elon Musk ने तकनीक के क्षेत्र में अपने नए कॉन्सेप्ट को पेश किया है, जिसका नाम Macrohard है। मस्क का दावा है कि यह Microsoft के प्रभुत्व को हिला सकता है। मस्क ने खुलासा किया कि मैक्रोहार्ड कोई मजाक नहीं है। यह एक प्योरली एआई सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में काम करेगी।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 12:26 PM
Elon Musk ने तकनीक के क्षेत्र में अपने नए कॉन्सेप्ट को पेश किया है, जिसका नाम 'Macrohard' है। मस्क का दावा है कि यह माइक्रोसॉफ्ट के प्रभुत्व को हिला सकता है। एक्स पर घोषणा करते हुए, मस्क ने खुलासा किया कि मैक्रोहार्ड कोई मजाक नहीं है। यह एक प्योरली एआई सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में काम करेगी और उनके मौजूदा एआई उद्यम, xAI के साथ मिलकर काम करेगी। मस्क के अनुसार, चूंकि माइक्रोसॉफ्ट जैसी सॉफ्टवेयर कंपनियां खुद फिजिकल कंपोनेंट्स का निर्माण नहीं करती हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह से एआई के माध्यम से फिर से बनाना संभव होना चाहिए।

हूबहू इंसानों की तरह काम करेंगे एजेंट्स

इंडियाटूडे की रिपोर्ट के अनुसार, मस्क ने कहा, योजना सैकड़ों स्पेशलाइज्ड कोडिंग और इमेज या वीडियो जेनरेशन/समझने वाले एजेंट्स को लॉन्च करने की है, जो सभी सामंजस्य में काम करेंगे। ये एजेंट हूबहू इंसानों की तरह काम करेंगे, वर्चुअल मशीनों के अंदर सॉफ्टवेयर के साथ तब तक जुड़े रहेंगे जब तक कि आउटपुट एक्सीलेंस तक न पहुंच जाए। यह एक साहसिक दृष्टिकोण है: एक एआई-पावर्ड सॉफ्टवेयर फैक्टरी, जो अलग-अलग तरह के कामों में इंसानों जैसा परफॉर्मेंस देने में सक्षम है।

Elon Musk announces MacrohardElon Musk announces Macrohard

यह घोषणा xAI द्वारा अमेरिकी पेटेंट ऑफिस में मैक्रोहार्ड ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराने के कुछ ही हफ्ते बाद सामने आई है। पिछले महीने ही, मस्क ने xAI के ग्रोक चैटबॉट का लाभ उठाने वाली एक मल्टी-एजेंट AI सॉफ्टवेयर फर्म का हिंट दिया था। अब ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को मूर्त रूप दे दिया है और एक नाम भी दे दिया है।

हालांकि, सॉफ्टवेयर जगत में मस्क का यह पहला प्रयास नहीं है। पिछले साल, उन्होंने एआई-पावर्ड वीडियो गेम बनाने के हिंट दिए थे, और अब वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को व्यापक बनाने के लिए तैयार हैं, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कदम रखने के लिए, जिस पर माइक्रोसॉफ्ट का लंबे समय से दबदबा रहा है। आखिर, एआई एजेंट्स की एक सेना के साथ ओजी, वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट को चुनौती देने से ज्यादा विवादास्पद और क्या हो सकता है?

मैक्रोहार्ड को साकार करने के लिए, मस्क xAI के बढ़ते सुपरकंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर हैं। तथाकथित कोलोसस सुपरकंप्यूटर लाखों एनवीडिया एंटरप्राइज-ग्रेड जीपीयू को आकर्षित करेगा, जिससे मैक्रोहार्ड, ओपनएआई और मेटा जैसी दिग्गज AI कंपनियों की श्रेणी में आ जाएगा, जो एनवीडिया की टॉप-टियर चिप्स भी खरीद रही हैं।

तो, मैक्रोहार्ड आखिर है क्या? मस्क के अनुसार, यह "बिल्कुल वास्तविक" है - एक साहसिक एआई-ओनली सॉफ्टवेयर पावरहाउस, जो सैंकड़ो एजेंट्स और एक अत्याधुनिक सुपरकंप्यूटर पर काम करता है। यह माइक्रोसॉफ्ट के प्रभुत्व को ध्वस्त कर पाएगा या नहीं, यह तो अभी देखना बाकी है, लेकिन मस्क के अपने अंदाज में, यह निश्चित रूप से चीजों को मनोरंजक बनाता है। इस अनोखे लेकिन विश्वसनीय प्रयास के आगे बढ़ने के साथ ही और भी कई अपडेट आने की उम्मीद है।

