₹1000 से भी कम में 10000mAh पावर बैंक! Elista का नया मैग्नेटिक चार्जिंग गैजेट लॉन्च
Elista ने भारत में अपना पहला पावर बैंक ELS-PBM101 लॉन्च किया है, जिसमें 10000mAh बैटरी और 15W मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग दी गई है। यह पावर बैंक 20W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और मल्टी-लेयर सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है।
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी Elista ने पावर बैंक सेगमेंट में कदम रखते हुए अपना पहला पावर बैंक ELS-PBM101 लॉन्च कर दिया है। यह नया डिवाइस 10,000mAh बैटरी, मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि यह पावर बैंक खास तौर पर उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जिन्हें सफर या रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी में फास्ट और भरोसेमंद चार्जिंग की जरूरत होती है। Elista के नए ELS-PBM101 10000mAh मैग्नेटिक पावर बैंक की लॉन्च कीमत भारत में 999 रुपये रखी गई है, जबकि इसका MRP 3,499 रुपये है।
कॉम्पैक्ट डिजाइन और मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग
Elista ELS-PBM101 को हल्के और ट्रैवल-फ्रेंडली डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। इसका वजन लगभग 184 ग्राम है, जिससे इसे आसानी से बैग या जेब में रखा जा सकता है। पावर बैंक में 15W मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, जिससे यूजर बिना केबल के अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं।
इसमें दिया गया MegaSecure Magnetic Pad फोन को मजबूती से पकड़कर रखता है, जिससे चलते-फिरते भी वायरलेस चार्जिंग स्टेबल बनी रहती है। यह फीचर खास तौर पर उन स्मार्टफोन्स के लिए काम का है जो मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं।
20W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट
वायरलेस चार्जिंग के अलावा यह पावर बैंक 20W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इसमें Type-C पोर्ट दिया गया है, जो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे यूज़र पावर बैंक को जल्दी चार्ज करने के साथ-साथ अन्य डिवाइस को भी तेज़ी से चार्ज कर सकते हैं।
पावर बैंक में 10,000mAh लिथियम-पॉलिमर बैटरी दी गई है, जो स्मार्टफोन को कई बार चार्ज करने की क्षमता रखती है। यह इसे रोज के इस्तेमाल के लिए एक भरोसेमंद बैकअप पावर सॉल्यूशन बनाता है।
सेफ्टी फीचर्स और LED इंडिकेटर
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ELS-PBM101 में कई तरह के मल्टी-लेयर प्रोटेक्शन फीचर्स दिए गए हैं। इसमें ओवरचार्जिंग, ओवरलोडिंग और शॉर्ट-सर्किट से सुरक्षा मिलती है। इसके साथ ही पावर बैंक में LED बैटरी इंडिकेटर भी दिए गए हैं, जिनकी मदद से यूजर आसानी से बैटरी लेवल चेक कर सकते हैं।
पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में कंपनी का विस्तार
इस लॉन्च के साथ Elista ने पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। कंपनी पहले से ही स्मार्ट टीवी, एयर कंडीशनर, ऑडियो प्रोडक्ट्स और होम अप्लायंसेज जैसे कई प्रोडक्ट्स पेश कर चुकी है। कंपनी का लक्ष्य एक ऐसा कनेक्टेड इकोसिस्टम तैयार करना है, जिसमें रोजमर्रा की टेक जरूरतों को आसान और सुविधाजनक बनाया जा सके।
बता दें, भारत में Elista की मौजूदगी 20,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स और 600 से अधिक सर्विस सेंटर्स तक फैली हुई है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में भी कंपनी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।
