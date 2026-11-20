सर्दियों से पहले चुनें सही इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, वरना बाद में पड़ेगा पछताना, सस्ते में मिल रही डील
सर्दियां शुरू होते ही सही इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर चुनना जरूरी होता है. गलत क्षमता या कमजोर टैंक लेने से बिजली बिल और मरम्मत का खर्च बढ़ सकता है.
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ठंड बढ़ते ही सुबह के नहाने और किचन के कामों के लिए गर्म पानी की जरूरत अचानक बढ़ जाती है. कई लोग कम कीमत देखकर जल्दबाजी में गीज़र ले लेते हैं, लेकिन टैंक की क्षमता, हार्ड वॉटर सुरक्षा और प्रेशर रेटिंग पर ध्यान न देने से बाद में परेशानी होती है. सही 5-स्टार स्टोरेज या इंस्टेंट वॉटर हीटर चुनने से बिजली की बचत होती है और रोज़ का काम आसान रहता है.
1. Havells Magnatron Prime 25L Storage Water Heater(Geyser)|Induction Technoloy|No Heating Element|25% Faster Heating|30,000 Rs Electricity Saving in 5 Year|Suitable For Hard Water|Scaling Resistant
तेज गर्म पानी और हार्ड वॉटर में कम स्केलिंग के लिए Havells Magnatron Prime 25L इंडक्शन हीट ट्रांसफर तकनीक देता है. 25 लीटर टैंक, 8 बार प्रेशर रेटिंग और वायरलेस रिमोट इसे रोज़ के परिवारिक इस्तेमाल के लिए सुविधाजनक बनाते हैं.
Specifications
क्यों खरीदें
हार्ड वॉटर में कम स्केलिंग
तेज हीटिंग और बिजली बचत
रिमोट और स्मार्ट मोड
8 बार प्रेशर रेटिंग, ELCB और शॉक-सेफ
क्यों खोजें विकल्प
ऊंची शुरुआती कीमत
इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल और रिमोट
2. Havells All New Bianca+ 25L 5 Star 3-in-1 Convertible Storage Water Heater(Geyser)|Dual Element|33% Fast Heating|Shock Safe Plug|7 Year Tank & 5 Year element Warranty|Free Installation & Flexi pipe
तेज हीटिंग और बिजली बचत के लिए Havells Bianca+ 25L 1kW, 2kW और 3kW कन्वर्टिबल मोड के साथ आता है. 25 लीटर टैंक, Feroglas कोटिंग और 8 बार प्रेशर रेटिंग इसे रोज़ के नहाने के लिए टिकाऊ विकल्प बनाते हैं.
Specifications
क्यों खरीदें
तीन हीटिंग मोड 1kW, 2kW और 3kW
खारे पानी में जंग और स्केलिंग कम करने में मदद करते हैं.
8 बार प्रेशर रेटिंग और शॉक-सेफ प्लग
5-स्टार रेटिंग और PUF इंसुलेशन
क्यों खोजें विकल्प
डिजिटल डिस्प्ले या रिमोट नहीं
बड़ा स्टोरेज आकार
3. AO Smith Geyser VAS PLUS 25 Litre | 4 Star BEE Rating | Powerful 2KW Water Geyser for Bathroom | 2X Corrosion Resistant | Storage Water Heater | Warranty: 7Yr Tank, 3Yr Heating Element, 2Yr Overall
हार्ड वॉटर और ऊंची इमारतों वाले घरों के लिए AO Smith VAS PLUS 25L Blue Diamond ग्लास-लाइंड टैंक और 8 बार प्रेशर रेटिंग के साथ आता है. यह खारे पानी में जंग से बचाव और रोज़ के नहाने के लिए टिकाऊ विकल्प रहता है, हालांकि इसकी इंस्टॉलेशन अलग से जुड़ती है.
Specifications
क्यों खरीदें
हार्ड वॉटर में जंग से बचाव
8 बार प्रेशर रेटिंग
लंबे समय तक गर्म पानी
भरोसेमंद सुरक्षा और वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन और पाइप अलग से
डिजिटल डिस्प्ले या रिमोट नहीं
4. Racold Eterno Pro Storage Water Heater (Geyser)25L-ABS Body-Corrosion Prevention with Titanium Ultracore, 7Yrs Tank Warranty,Energy Efficient, BEE 4 star rating
हार्ड वॉटर और रोज़ के नहाने के लिए Racold Eterno Pro 25L Titanium Ultracore कोटिंग और BEE 4-स्टार रेटिंग के साथ आता है. यह जंग से सुरक्षा और Smart Bath Logic बचत देता है, जबकि इंस्टॉलेशन और पाइप का खर्च अलग से लगता है.
Specifications
क्यों खरीदें
हार्ड वॉटर में जंग सुरक्षा
बिजली बचत और शॉवर फ्लो
तीन-स्तरीय सुरक्षा
7 साल टैंक वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन और पाइप अलग से
डिजिटल डिस्प्ले या रिमोट नहीं
5. Crompton Amica Pro 25L | Free Installation | 5‑Star Storage Water Heater (Geyser) | Glassline Tank for Hard Water | 8 Bar High‑Rise Pressure | 5‑Level Safety | Rust‑Proof Body | 2kW Fast Heating
बिजली बिल बचाने और रोज़ के नहाने के लिए Crompton Amica Pro 25L 25 लीटर क्षमता और BEE 5-स्टार रेटिंग के साथ आता है. ग्लासलाइन टैंक, 8 बार प्रेशर सपोर्ट और मुफ्त इंस्टॉलेशन इसे परिवारिक बाथरूम के लिए व्यावहारिक विकल्प बनाते हैं.
Specifications
क्यों खरीदें
5-स्टार बिजली बचत
Glassline कोटेड सिंगल-वेल्ड टैंक
ऊंची इमारतों के लिए फिट
मुफ्त ब्रांड इंस्टॉलेशन
क्यों खोजें विकल्प
कनेक्शन पाइप शामिल नहीं
डिजिटल डिस्प्ले या रिमोट नहीं
6. Crompton Arno Neo 25-L 5 Star Rated Storage Water Heater (Geyser) with Advanced 3 Level Safety National Energy Conservation Award Winner 2023
हार्ड वॉटर और ऊंची इमारतों वाले घरों के लिए Crompton Arno Neo 25L BEE 5-स्टार रेटिंग, एंटी-स्केल कोटेड टैंक और 8 बार प्रेशर क्षमता के साथ आता है. यह कम बिजली खर्च और रोज़ के नहाने के लिए किफायती विकल्प है, हालांकि इसमें डिजिटल डिस्प्ले या रिमोट नहीं मिलता।
Specifications
क्यों खरीदें
BEE 5-स्टार रेटिंग और PUF इंसुलेशन
एंटी-स्केल कोटेड टैंक और मैग्नीशियम एनोड
ऊंची इमारतों के लिए उपयुक्त
मल्टी-लेवल सुरक्षा और ऑटो रीस्टार्ट
क्यों खोजें विकल्प
डिजिटल डिस्प्ले या रिमोट नहीं
पाइप और इंस्टॉलेशन विवरण सीमित
7. Bajaj Shield Series New Shakti 25L Storage Wall Mount Water Heater For Home, | Glasslined Tank | 5-Star Rated Geyser, Child Safety Mode, 7-Yr Tank, 6-Yr Element, 2-Yr Product Warranty,【White & Grey】
बिजली बिल बचाने और परिवार की सुरक्षित नहाने की जरूरत के लिए Bajaj Shield Series New Shakti 25L 25 लीटर टैंक और BEE 5-स्टार रेटिंग देता है. Swirl Flow तकनीक, 8 बार प्रेशर क्षमता और 50°C चाइल्ड सेफ्टी कट-ऑफ इसे रोज़ के इस्तेमाल के लिए खास बनाते हैं.
Specifications
क्यों खरीदें
Glassline इनर टैंक, Titanium Armour और मैग्नीशियम एनोड
5-स्टार बचत और Swirl Flow
चाइल्ड सेफ्टी और ऊंची इमारत सपोर्ट
7 साल टैंक और 6 साल हीटिंग एलिमेंट वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन और पाइप अलग से
डिजिटल डिस्प्ले या रिमोट नहीं
इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर से जुड़े 3 जरूरी सवाल-जवाब (FAQs)
1. 4 से 5 सदस्यों वाले परिवार के लिए कितने लीटर का गीज़र (Water Heater) सही रहता है?
4 से 5 सदस्यों वाले परिवार के रोज़ाना नहाने के लिए 25 लीटर (25L) क्षमता वाला स्टोरेज गीज़र सबसे सही माना जाता है. वहीं, अगर परिवार छोटा है (2-3 सदस्य) तो 15 लीटर और केवल किचन सिंक या तुरंत गर्म पानी के लिए 3 से 6 लीटर का इंस्टेंट गीज़र पर्याप्त रहता है.
2. ऊंची इमारतों (High-rise Apartments) और हार्ड वॉटर के लिए गीज़र खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
ऊंची इमारतों या प्रेशर पंप वाले बाथरूम के लिए कम से कम 8 बार (8 Bar) प्रेशर रेटिंग वाला गीज़र चुनना जरूरी है, ताकि पानी का दबाव टैंक को नुकसान न पहुंचाए. वहीं, खारे पानी (Hard Water) वाले इलाकों के लिए Glassline, Titanium या Feroglas कोटेड टैंक और मैग्नीशियम एनोड वाले मॉडल बेहतर रहते हैं, क्योंकि ये टैंक को जंग और स्केलिंग से बचाते हैं.
3. बिजली बिल बचाने के लिए 5-स्टार रेटिंग और PUF इंसुलेशन क्यों जरूरी हैं?
BEE 5-स्टार रेटिंग वाले गीज़र कम बिजली की खपत में पानी गर्म करते हैं. इसके साथ ही उच्च घनत्व वाला PUF (Polyurethane Foam) इंसुलेशन टैंक के अंदर पानी को लंबे समय तक गर्म बनाए रखता है, जिससे गीज़र को बार-बार पानी गर्म करने के लिए ऑन नहीं होना पड़ता और बिजली की बचत होती है.
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।