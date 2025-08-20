Tyre Inflator: कार-बाइक और साइकिल सभी के लिए फिट, बचेंगे मोटे पैसे Electric Tyre Inflators 2025 best offer discount Portronics TUSA, Gadgets Hindi News - Hindustan
Tyre Inflator: कार-बाइक और साइकिल सभी के लिए फिट, बचेंगे मोटे पैसे

Tyre Inflator: अब एयर पंप स्मार्ट हो चुके हैं, जो इन बिल्ड बैटरी और डिस्प्ले के साथ आते हैं। इन एयर पंप को बेहद कम कीमत में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। 

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 09:48 AM
आज के वक्त में आपको हर घर में साइकिल, बाइक या फिर कार मिल जाएगी। कुछ नहीं हुआ, तो बच्चों का फुटबाल जरूर होता है। इन सभी में एक चीज कॉमन होती है। इन्हें फुलाने के लिए हवा की जरूरत होती, जिसमें स्मार्ट एयर पंप काफी मददगार होते हैं। हर बार हवा भराने में 10 से 20 रुपये का खर्च आता है। ऐसे में हम आपके लिए इंड्स्ट्री के टॉप के टायर इंफ्लेटर लेकर आए हैं, जिसकी मदद से साइकिल, बाइक या फिर कार और फुटबाल में भरा जा सकता है। यह सभी टायर इन्फ्लेटर काफी सस्ते आते हैं, जिसे कोई भी खरीद सकता है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट से अपने पैसों की बचत कर सकता है।

लंबी यात्रा में कार या बाइक के अचानक पंचर की स्थिति में TUSA एयर पंप बेहद काम आ सकता है। यह 6000mAh बैटरी के साथ आता है। इसके साथ 12V कार पोर्ट मिलता है। यह बेहद फास्ट और भरोसेमंद एयर पंप है। कार, बाइक, मोटरसाइकिल, बॉल्स और दूसरे इनफ्लेटेबल्स को मिनटों में फुलाने के लिए यह एक स्मार्ट और कॉम्पैक्ट गैजेट है।

Specifications

पावर
बैटरी + 12V कार पोर्ट
बैटरी क्षमता
6000mAh
मैक्स प्रेशर
150 PSI

क्यों खरीदें

6000mAh बैटरी

कार पोर्ट सपोर्ट

3 मिनट में फास्ट टायर इनफ्लेशन

ऑटो शट-ऑफ

डिजिटल डिस्प्ले

लंबी ड्राइव या अचानक टायर पंचर की स्थिति में TUSA एयर पंप आपके काम आएगा। यह 150 PSI पावरफुल एयर पंप आपकी कार, बाइक और साइकिल को मिनटों में फुला सकता है। 12V DC पोर्ट से कनेक्ट होकर यह क्विक इंफ्लेशन देता है और ऑटो शटऑफ टेक्नोलॉजी ओवर-इंफ्लेशन से बचाती है। 12 फीट लंबी केबल और LED लाइट इसे हर परिस्थिति में भरोसेमंद बनाते हैं।

Specifications

पावर
12V डीसी कार पोर्ट
मैक्स प्रेशर
150 PSI
केबल लेंथ
3.7m
डिस्पले
डिजिटल प्रेशर
वॉरंटी
12 माह

क्यों खरीदें

150 PSI पावरफुल इंफ्लेशन

4 मिनट में टायर फुल

Auto Shut-Off फीचर

इमरजेंसी पंचर की स्थिति में DYLECT Smart Tyre Inflator आपके काम का सबसे भरोसेमंद गैजेट है। यह 150 PSI तक सुपरफास्ट इंफ्लेशन देता है और ड्यूल मोड 4000mAh बैटरी के साथ 12V कार पोर्ट के साथ हमेशा तैयार रहता है। डिजिटल डिस्प्ले, ऑटो शटऑफ और 5 एयर फिल मोड इसे और स्मार्ट बनाते हैं। साथ ही LED लाइट और पावरबैंक फीचर इसे हर ट्रैवलर के लिए परफेक्ट साथी बनाते हैं।

Specifications

पावर
4000mAh बैटरी + 12V कार पोर्ट
मैक्स प्रेशर
150 PSI
चार्जिंग पोर्ट
टाइप सी
वॉरंटी
15 माह

क्यों खरीदें

150 PSI तक पावरफुल

तेज इंफ्लेशन

ड्यूल मोड बैटरी और कार

यह एक भरोसेमंद स्मार्ट एयर पंप है। यह 150 PSI तक तेज इंफ्लेशन देता है और सीधे कार के सिगरेट लाइटर सॉकेट से चलता है। Digital Display, Auto Shut-Off और 2.7m लंबी पावर कॉर्ड के साथ यह कार, बाइक, साइकिल और फुटबॉल तक सब कुछ आसानी से फुला सकता है।

Specifications

पावर सोर्स
12V कार चार्जिंग
मोटर पावर
120W
वजन
740 ग्राम

क्यों खरीदें

150 PSI पावरफुल इंफ्लेशन

120W मोटर

यह एक कॉम्पैक्ट और स्मार्ट एयर पंप है, जो कार और बाइक के टायरों को जल्दी फुलाने के लिए बना है। इसमें फास्ट इन्फ्लेशन, प्रिसेट मोड्स, डिजिटल डिस्प्ले और फ्लैशलाइट टॉर्च जैसी सुविधाएं मिलती हैं। बैटरी पावर्ड होने की वजह से इसे बिना झंझट कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

Specifications

पावर सोर्स
बैटरी पावर्ड
वजन
704 ग्राम
फीचर्स
फास्ट इन्फ्लेशन, डिजिटल डिस्प्ले, फ्लैशलाइट टॉर्च, ऑटो शट-ऑफ

क्यों खरीदें

फास्ट इन्फ्लेशन के साथ टायर जल्दी भरता है

प्रिसेट मोड

ऑटो शट-ऑफ फीचर

यह एक पावरफुल और कॉम्पैक्ट एयर पंप है, जो कार, बाइक, साइकिल और स्पोर्ट्स बॉल्स के लिए परफेक्ट है। इसमें 150 PSI प्रेशर, 6000mAh बैटरी, डिजिटल डिस्प्ले, प्रिसेट मोड्स और फ्लैशलाइट टॉर्च जैसी स्मार्ट सुविधाएं मिलती हैं। टाइप-C चार्जिंग के साथ यह बेहद आसान और भरोसेमंद गैजेट है।

Specifications

बैटरी कैपेसिटी
6000mAh
मैक्स प्रेशर
150 PSI
चार्जिंग पोर्ट
Type-C

क्यों खरीदें

6000mAh बैटरी

150 PSI हाई प्रेशर सपोर्ट

ऑटो शट-ऑफ से आसान और सुरक्षित इन्फ्लेशन

यह एक पोर्टेबल और पावरफुल एयर पंप है, जो कार, बाइक, मोटरसाइकिल और स्पोर्ट्स बॉल्स के लिए परफेक्ट है। इसमें 150 PSI प्रेशर, 120W मोटर, और ऑटो शट-ऑफ फीचर मिलता है। इसका डिजिटल डिस्प्ले, LED टॉर्च, और प्रिसेट मोड्स इसे और भी आसान और स्मार्ट बनाते हैं। कॉम्पैक्ट साइज और 3 मीटर पावर कॉर्ड के साथ यह लंबे सफर और इमरजेंसी के लिए भरोसेमंद साथी है।

Specifications

मैक्स प्रेशर
150 PSI
मोटर पावर
120W
पावर सोर्स
12V DC

क्यों खरीदें

150 PSI हाई प्रेशर

120W मोटर से फास्ट इन्फ्लेशन

ऑटो शट-ऑफ और प्रिसेट मोड्स

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

