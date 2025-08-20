Tyre Inflator: कार-बाइक और साइकिल सभी के लिए फिट, बचेंगे मोटे पैसे
Tyre Inflator: अब एयर पंप स्मार्ट हो चुके हैं, जो इन बिल्ड बैटरी और डिस्प्ले के साथ आते हैं। इन एयर पंप को बेहद कम कीमत में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।
आज के वक्त में आपको हर घर में साइकिल, बाइक या फिर कार मिल जाएगी। कुछ नहीं हुआ, तो बच्चों का फुटबाल जरूर होता है। इन सभी में एक चीज कॉमन होती है। इन्हें फुलाने के लिए हवा की जरूरत होती, जिसमें स्मार्ट एयर पंप काफी मददगार होते हैं। हर बार हवा भराने में 10 से 20 रुपये का खर्च आता है। ऐसे में हम आपके लिए इंड्स्ट्री के टॉप के टायर इंफ्लेटर लेकर आए हैं, जिसकी मदद से साइकिल, बाइक या फिर कार और फुटबाल में भरा जा सकता है। यह सभी टायर इन्फ्लेटर काफी सस्ते आते हैं, जिसे कोई भी खरीद सकता है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट से अपने पैसों की बचत कर सकता है।
लंबी यात्रा में कार या बाइक के अचानक पंचर की स्थिति में TUSA एयर पंप बेहद काम आ सकता है। यह 6000mAh बैटरी के साथ आता है। इसके साथ 12V कार पोर्ट मिलता है। यह बेहद फास्ट और भरोसेमंद एयर पंप है। कार, बाइक, मोटरसाइकिल, बॉल्स और दूसरे इनफ्लेटेबल्स को मिनटों में फुलाने के लिए यह एक स्मार्ट और कॉम्पैक्ट गैजेट है।
Specifications
क्यों खरीदें
6000mAh बैटरी
कार पोर्ट सपोर्ट
3 मिनट में फास्ट टायर इनफ्लेशन
ऑटो शट-ऑफ
डिजिटल डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
लंबे उपयोग पर 10 मिनट रेस्ट जरूरी
92 dB शोर
600g बड़ी बैटरी
लंबी ड्राइव या अचानक टायर पंचर की स्थिति में TUSA एयर पंप आपके काम आएगा। यह 150 PSI पावरफुल एयर पंप आपकी कार, बाइक और साइकिल को मिनटों में फुला सकता है। 12V DC पोर्ट से कनेक्ट होकर यह क्विक इंफ्लेशन देता है और ऑटो शटऑफ टेक्नोलॉजी ओवर-इंफ्लेशन से बचाती है। 12 फीट लंबी केबल और LED लाइट इसे हर परिस्थिति में भरोसेमंद बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
150 PSI पावरफुल इंफ्लेशन
4 मिनट में टायर फुल
Auto Shut-Off फीचर
12 फीट लंबी केबल
क्यों खोजें विकल्प
केवल 12V कार पोर्ट
लगातार लंबे समय तक उपयोग करने पर हीटिंग
बैटरी ऑप्शन की कमी
इमरजेंसी पंचर की स्थिति में DYLECT Smart Tyre Inflator आपके काम का सबसे भरोसेमंद गैजेट है। यह 150 PSI तक सुपरफास्ट इंफ्लेशन देता है और ड्यूल मोड 4000mAh बैटरी के साथ 12V कार पोर्ट के साथ हमेशा तैयार रहता है। डिजिटल डिस्प्ले, ऑटो शटऑफ और 5 एयर फिल मोड इसे और स्मार्ट बनाते हैं। साथ ही LED लाइट और पावरबैंक फीचर इसे हर ट्रैवलर के लिए परफेक्ट साथी बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
150 PSI तक पावरफुल
तेज इंफ्लेशन
ड्यूल मोड बैटरी और कार
5 एयर फिल्टर मोड
क्यों खोजें विकल्प
लगातार लंबे उपयोग पर गर्म हो सकता है
4000mAh बैटरी बैकअप लिमिटेड
यह एक भरोसेमंद स्मार्ट एयर पंप है। यह 150 PSI तक तेज इंफ्लेशन देता है और सीधे कार के सिगरेट लाइटर सॉकेट से चलता है। Digital Display, Auto Shut-Off और 2.7m लंबी पावर कॉर्ड के साथ यह कार, बाइक, साइकिल और फुटबॉल तक सब कुछ आसानी से फुला सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
150 PSI पावरफुल इंफ्लेशन
120W मोटर
2.7m लंबी पावर कॉर्ड
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी मोड नहीं
हीटिंग का इश्यू
740g वजन
यह एक कॉम्पैक्ट और स्मार्ट एयर पंप है, जो कार और बाइक के टायरों को जल्दी फुलाने के लिए बना है। इसमें फास्ट इन्फ्लेशन, प्रिसेट मोड्स, डिजिटल डिस्प्ले और फ्लैशलाइट टॉर्च जैसी सुविधाएं मिलती हैं। बैटरी पावर्ड होने की वजह से इसे बिना झंझट कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट इन्फ्लेशन के साथ टायर जल्दी भरता है
प्रिसेट मोड
ऑटो शट-ऑफ फीचर
पोर्टेबल और बैटरी पावर्ड डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
बड़े वाहनों के लिए नहीं
बैटरी डिस्चार्ज की दिक्कत
यह एक पावरफुल और कॉम्पैक्ट एयर पंप है, जो कार, बाइक, साइकिल और स्पोर्ट्स बॉल्स के लिए परफेक्ट है। इसमें 150 PSI प्रेशर, 6000mAh बैटरी, डिजिटल डिस्प्ले, प्रिसेट मोड्स और फ्लैशलाइट टॉर्च जैसी स्मार्ट सुविधाएं मिलती हैं। टाइप-C चार्जिंग के साथ यह बेहद आसान और भरोसेमंद गैजेट है।
Specifications
क्यों खरीदें
6000mAh बैटरी
150 PSI हाई प्रेशर सपोर्ट
ऑटो शट-ऑफ से आसान और सुरक्षित इन्फ्लेशन
टाइप-C चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा वजन
बड़े वाहनों के लिए नहीं
यह एक पोर्टेबल और पावरफुल एयर पंप है, जो कार, बाइक, मोटरसाइकिल और स्पोर्ट्स बॉल्स के लिए परफेक्ट है। इसमें 150 PSI प्रेशर, 120W मोटर, और ऑटो शट-ऑफ फीचर मिलता है। इसका डिजिटल डिस्प्ले, LED टॉर्च, और प्रिसेट मोड्स इसे और भी आसान और स्मार्ट बनाते हैं। कॉम्पैक्ट साइज और 3 मीटर पावर कॉर्ड के साथ यह लंबे सफर और इमरजेंसी के लिए भरोसेमंद साथी है।
Specifications
क्यों खरीदें
150 PSI हाई प्रेशर
120W मोटर से फास्ट इन्फ्लेशन
ऑटो शट-ऑफ और प्रिसेट मोड्स
डिजिटल डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 12Vसिर्फ 12V DC पावर DC पावर
बड़े ट्रकों/लॉरियों के फिट नहीं
