सर्दियों के लिए बेहद जरूरी है Electric Kettle, महज 579 रुपये में धड़ाधड़ हो रही बिक्री

संक्षेप: सर्दी के दिनों में घर के लिए इलेक्ट्रिक कैटल काफी जरूरी हो जाती है। ऐसे में अमेजन सेल से आप इन्हें 1500 रुपये में खरीद सकते हैं।

Dec 12, 2025 08:59 am IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

इलेक्ट्रिक कैटल आज हर मॉर्डन किचन के लिए काफी जरूरी हो गया है। यह पानी, चाय या कॉफी को कुछ ही मिनटों में गर्म करने की सुविधा देता है। इसकी हीटिंग क्षमता और आसान ऑपरेशन इसे एक अच्छा विकल्प बनाते हैं। इसका डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट होता है। चाहे घर हो, ऑफिस या हॉस्टल, ये हर जगह के लिए सही रहेगा। इनमें ऑटो शट-ऑफ, स्टेनलेस स्टील बॉडी जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस कैटल की कीमत 48% डिस्काउंट के साथ 1,299 रुपये हो गई है। 2000 वॉट की पावर के साथ यह पानी को जल्दी उबालती है। 1.7 लीटर की बड़ी क्षमता परिवार या ऑफिस इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सही है। इसका 360° कॉर्डलेस बेस और वाइड माउथ डिजाइन इसे इस्तेमाल और साफ करने में आसान बनाता है। इसकी प्रीमियम स्टेनलेस स्टील बॉडी इसे मजबूत बनाती है।

Specifications क्षमता 1.7 लीटर पावर 2000 वॉट डिजाइन 360° कॉर्डलेस बेस, वाइड माउथ सुरक्षा ड्राई बॉइल सेंसर, ओवरहीट प्रोटेक्शन, ऑटो शट-ऑफ बॉडी प्रीमियम स्टेनलेस स्टील क्यों खरीदें पानी जल्दी उबालना बड़ी कैपेसिटी परिवार के उपयोग के लिए सही स्टेनलेस स्टील बॉडी से मजबूती 360° बेस से आसान इस्तेमाल सेफ्टी फीचर्स क्यों खोजें विकल्प स्टील बॉडी गर्म हो सकती है टेम्प्रेचर कंट्रोल नहीं

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 47% के भारी डिस्काउंट के साथ 579 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1.5 लीटर की क्षमता और 1300 वॉट की पावर मिलती है, जिससे पानी जल्दी गर्म हो जाता है। इसकी स्टेनलेस स्टील बॉडी मजबूत और ड्यूरेबल है। ऑटो शट-ऑफ फीचर सुरक्षा सुनिश्चित करता है और पानी उबलने पर केतली अपने आप बंद हो जाती है। इसका स्लीक सिल्वर डिजाइन किचन में अच्छी तरह फिट बैठता है।

Specifications क्षमता 1.5 लीटर पावर 1300 वॉट सुरक्षा ऑटो शट-ऑफ बॉडी स्टेनलेस स्टील क्यों खरीदें स्टेनलेस स्टील बॉडी से ड्यूरेबल ऑटो शट-ऑफ से सुरक्षित इस्तेमाल हल्का और आसान ऑपरेशन बजट में अच्छा विकल्प क्यों खोजें विकल्प टेम्प्रेचर कंट्रोल फीचर नहीं 1300W पावर के कारण उबालने में थोड़ा समय

इसे 1,445 रुपये के बजाय 52% डिस्काउंट के साथ 699 रुपये हो जाती है। इसकी 1350 वॉट पावर पानी को जल्दी उबालने में मदद करती है। स्टेनलेस स्टील बॉडी इसे मजबूत और ड्यूरेबल बनाती है, जबकि कूल-टच हैंडल हाथ जलने से बचाता है। ऑटोमैटिक कट-ऑफ फीचर सुरक्षा सुनिश्चित करता है और पानी उबलते ही केतली को बंद कर देता है। सिंगल-टच लिड लॉकिंग के कारण इसका इस्तेमाल और भी आसान बना देता है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications क्षमता 1.5 लीटर पावर 1350 वॉट बॉडी स्टेनलेस स्टील डिजाइन कूल-टच हैंडल, एलिगेंट ब्लैक फिनिश सुरक्षा ऑटोमैटिक कट-ऑफ, सिंगल-टच लिड लॉकिंग सर्टिफिकेशन ISI सर्टिफाइड वारंटी 1 साल क्यों खरीदें कूल-टच हैंडल से सुरक्षित इस्तेमाल मजबूत स्टेनलेस स्टील बॉडी ऑटो कट-ऑफ से ओवरहीटिंग का खतरा कम एलिगेंट और मॉडर्न डिजाइन क्यों खोजें विकल्प बाहरी बॉडी गर्म टेम्प्रेचर कंट्रोल की सुविधा नहीं

इसकी कीमत 1,999 रुपये है। इसे 50% डिस्काउंट के साथ 999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी क्षमता 1.8 लीटर की है। इसकी इनर नॉन-स्टिक कोटिंग सफाई को आसान बनाती है और खाना चिपकने नहीं देती। 600W पावर से यह केतली कम बिजली खर्च करती है। इसकी डबल लेयर्ड बॉडी बाहरी हिस्सा ठंडा रखती है। यह छोटे परिवारों, स्टूडेंट्स और हॉस्टल में इस्तेमाल के लिए सही रहेगी।

Specifications क्षमता 1.8 लीटर इनर बॉडी नॉन-स्टिक कोटिंग बॉडी डबल लेयर्ड सुरक्षित डिजाइन पावर 600 वॉट क्यों खरीदें मल्टीपर्पज इस्तेमाल नॉन-स्टिक इनर बॉडी से साफ करना आसान कम बिजली में इफेक्टिव काम डबल लेयर बॉडी से सुरक्षित उपयोग क्यों खोजें विकल्प 600W होने से उबालने में थोड़ा समय भारी मात्रा में खाना पकाने के लिए सही नहीं नॉन-स्टिक कोटिंग को खुरचने वाले बर्तनों से नुकसान

इसकी कीमत 1,499 रुपये है। इसकी 1.5 लीटर क्षमता और 1000 वॉट पावर पानी को जल्दी उबालती है। वहीं, डबल-लेयर कूल-टच बॉडी एक्सटर्नल हिस्सा ठंडा रखती है। एंटी-रस्ट शील्ड इसकी उम्र बढ़ाती है। इसमें 3X सुरक्षा फीचर्स ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन, ड्राई बॉइल प्रोटेक्शन और ऑटो शट-ऑफ मिलते हैं।

Specifications क्षमता 1.5 लीटर पावर 1000 वॉट बॉडी कूल-टच डबल लेयर सेफ्टी ओवरहीटिंग, ड्राई बॉइल, ऑटो शट-ऑफ (3X प्रोटेक्शन) कोटिंग एंटी-रस्ट शील्ड क्यों खरीदें कूल-टच बॉडी से सुरक्षित इस्तेमाल ऑटो शट-ऑफ और ड्राई बॉइल जैसी 3-लेयर सुरक्षा एंटी-रस्ट शील्ड क्यों खोजें विकल्प 1000W पावर के कारण उबालने में थोड़ा समय टेम्प्रेचर कंट्रोल उपलब्ध नहीं

इसकी कीमत 1,499 रुपये है। इसे 58% डिस्काउंट के साथ 636 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी 1.8 लीटर क्षमता और 1500 वॉट पावर पानी को जल्दी गर्म करती है। स्टेनलेस स्टील बॉडी इसे मजबूत और ड्यूरेबल बनाती है। वाइड माउथ डिजाइन से पानी भरना और साफ करना आसान होता है। कूल-टच हैंडल को इस्तेमाल के दौरान सेफ्टी मिलती है। साथ ही सिंगल-टच लिड लॉक इसे और सुविधाजनक बनाते हैं।

Specifications क्षमता 1.8 लीटर पावर 1500 वॉट बॉडी स्टेनलेस स्टील सुरक्षा ऑटो शट-ऑफ क्यों खरीदें 1500W पावर से फास्ट हीटिंग मजबूत स्टेनलेस स्टील बॉडी कूल-टच हैंडल से सुरक्षित इस्तेमाल वाइड माउथ से आसान सफाई क्यों खोजें विकल्प एक्सटर्नल स्टील बॉडी गर्म टेम्प्रेचर कंट्रोल उपलब्ध नहीं

इसकी कीमत 50% डिस्काउंट के साथ 999 रुपये हो जाती है। इसकी 1.8 लीटर क्षमता परिवार के लिए सही रहेगी। इसका क्विक बॉइल फीचर पानी को कुछ ही मिनटों में गर्म कर देता है। डबल लेयर्ड स्टेनलेस स्टील इनर बॉडी पानी को ज्यादा समय तक गर्म रखती है। वहीं, बाहर का हिस्सा ठंडा रहता है। यह ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी या गर्म पानी गर्म करने में मदद करती है।

Specifications क्षमता 1.8 लीटर बॉडी डबल लेयर्ड स्टेनलेस स्टील फंक्शन क्विक बॉइल सुरक्षा ऑटो शट-ऑफ क्यों खरीदें डबल लेयर बॉडी से सुरक्षित इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील बड़ी कैपेसिटी परिवार के लिए सही ऑटो शट-ऑफ से बिजली की बचत क्यों खोजें विकल्प टेम्प्रेचर कंट्रोल उपलब्ध नहीं स्टील बॉडी गर्म सफाई के दौरान थोड़ा सावधानी की आवश्यकता

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।