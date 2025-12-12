सर्दियों के लिए बेहद जरूरी है Electric Kettle, महज 579 रुपये में धड़ाधड़ हो रही बिक्री
सर्दी के दिनों में घर के लिए इलेक्ट्रिक कैटल काफी जरूरी हो जाती है। ऐसे में अमेजन सेल से आप इन्हें 1500 रुपये में खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
इलेक्ट्रिक कैटल आज हर मॉर्डन किचन के लिए काफी जरूरी हो गया है। यह पानी, चाय या कॉफी को कुछ ही मिनटों में गर्म करने की सुविधा देता है। इसकी हीटिंग क्षमता और आसान ऑपरेशन इसे एक अच्छा विकल्प बनाते हैं। इसका डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट होता है। चाहे घर हो, ऑफिस या हॉस्टल, ये हर जगह के लिए सही रहेगा। इनमें ऑटो शट-ऑफ, स्टेनलेस स्टील बॉडी जैसी सुविधाएं दी गई हैं।
1. Havells Vesta Kettle | Large 1.7 Litre | 2000 Watts | 360° Cordless Control | Wide Mouth for Easy Use | Dry Boil Sensors | Overheat Protection | Auto Shut-Off | Premium SS Body | Black/Silver
इस कैटल की कीमत 48% डिस्काउंट के साथ 1,299 रुपये हो गई है। 2000 वॉट की पावर के साथ यह पानी को जल्दी उबालती है। 1.7 लीटर की बड़ी क्षमता परिवार या ऑफिस इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सही है। इसका 360° कॉर्डलेस बेस और वाइड माउथ डिजाइन इसे इस्तेमाल और साफ करने में आसान बनाता है। इसकी प्रीमियम स्टेनलेस स्टील बॉडी इसे मजबूत बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
पानी जल्दी उबालना
बड़ी कैपेसिटी परिवार के उपयोग के लिए सही
स्टेनलेस स्टील बॉडी से मजबूती
360° बेस से आसान इस्तेमाल
सेफ्टी फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
स्टील बॉडी गर्म हो सकती है
टेम्प्रेचर कंट्रोल नहीं
2. Pigeon Amaze Plus Electric Kettle 1.5 L, 1300 Watt, Stainless Steel Body with Auto Shut-off Feature Used for Boiling Water - (Silver)
यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 47% के भारी डिस्काउंट के साथ 579 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1.5 लीटर की क्षमता और 1300 वॉट की पावर मिलती है, जिससे पानी जल्दी गर्म हो जाता है। इसकी स्टेनलेस स्टील बॉडी मजबूत और ड्यूरेबल है। ऑटो शट-ऑफ फीचर सुरक्षा सुनिश्चित करता है और पानी उबलने पर केतली अपने आप बंद हो जाती है। इसका स्लीक सिल्वर डिजाइन किचन में अच्छी तरह फिट बैठता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्टेनलेस स्टील बॉडी से ड्यूरेबल
ऑटो शट-ऑफ से सुरक्षित इस्तेमाल
हल्का और आसान ऑपरेशन
बजट में अच्छा विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
टेम्प्रेचर कंट्रोल फीचर नहीं
1300W पावर के कारण उबालने में थोड़ा समय
3. Prestige 1.5L PKOSS Stainless Steel Electric Kettle | 1350 Watts| Elegant Design | Cool-touch Handle and Lid | Automatic Cut-Off and Single-Touch Lid Locking | Black | 1Y Warranty | ISI Certified
इसे 1,445 रुपये के बजाय 52% डिस्काउंट के साथ 699 रुपये हो जाती है। इसकी 1350 वॉट पावर पानी को जल्दी उबालने में मदद करती है। स्टेनलेस स्टील बॉडी इसे मजबूत और ड्यूरेबल बनाती है, जबकि कूल-टच हैंडल हाथ जलने से बचाता है। ऑटोमैटिक कट-ऑफ फीचर सुरक्षा सुनिश्चित करता है और पानी उबलते ही केतली को बंद कर देता है। सिंगल-टच लिड लॉकिंग के कारण इसका इस्तेमाल और भी आसान बना देता है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
कूल-टच हैंडल से सुरक्षित इस्तेमाल
मजबूत स्टेनलेस स्टील बॉडी
ऑटो कट-ऑफ से ओवरहीटिंग का खतरा कम
एलिगेंट और मॉडर्न डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
बाहरी बॉडी गर्म
टेम्प्रेचर कंट्रोल की सुविधा नहीं
4. Brimdo Multipurpose Kettle 1.8L, Inner Non-Stick with Steamer, Double Layered Body, Wide Mouth, 600W, Steaming for Coffee Tea Egg Rice Vegetable Boiling Oats Noodle Soup
इसकी कीमत 1,999 रुपये है। इसे 50% डिस्काउंट के साथ 999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी क्षमता 1.8 लीटर की है। इसकी इनर नॉन-स्टिक कोटिंग सफाई को आसान बनाती है और खाना चिपकने नहीं देती। 600W पावर से यह केतली कम बिजली खर्च करती है। इसकी डबल लेयर्ड बॉडी बाहरी हिस्सा ठंडा रखती है। यह छोटे परिवारों, स्टूडेंट्स और हॉस्टल में इस्तेमाल के लिए सही रहेगी।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टीपर्पज इस्तेमाल
नॉन-स्टिक इनर बॉडी से साफ करना आसान
कम बिजली में इफेक्टिव काम
डबल लेयर बॉडी से सुरक्षित उपयोग
क्यों खोजें विकल्प
600W होने से उबालने में थोड़ा समय
भारी मात्रा में खाना पकाने के लिए सही नहीं
नॉन-स्टिक कोटिंग को खुरचने वाले बर्तनों से नुकसान
5. wipro ABS Elato BK210 Cool Touch Double Layer Electric Kettle, 1.5 Litres, Anti-Rust Shield, Super Fast Heating, 3X Protection-Overheating, Dry Boil & Auto Shut-Off,1000 Watts, 2 Years Warranty, White
इसकी कीमत 1,499 रुपये है। इसकी 1.5 लीटर क्षमता और 1000 वॉट पावर पानी को जल्दी उबालती है। वहीं, डबल-लेयर कूल-टच बॉडी एक्सटर्नल हिस्सा ठंडा रखती है। एंटी-रस्ट शील्ड इसकी उम्र बढ़ाती है। इसमें 3X सुरक्षा फीचर्स ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन, ड्राई बॉइल प्रोटेक्शन और ऑटो शट-ऑफ मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कूल-टच बॉडी से सुरक्षित इस्तेमाल
ऑटो शट-ऑफ और ड्राई बॉइल जैसी 3-लेयर सुरक्षा
एंटी-रस्ट शील्ड
क्यों खोजें विकल्प
1000W पावर के कारण उबालने में थोड़ा समय
टेम्प्रेचर कंट्रोल उपलब्ध नहीं
6. Milton Rapid Electric Kettle 1.8L | 1500 Watts | Stainless Steel Hot Water portable Electric Kettle for Home, Office | Auto Shut-Off with Wide Mouth | Cool-touch Handle and Single-Touch Lid Lock
इसकी कीमत 1,499 रुपये है। इसे 58% डिस्काउंट के साथ 636 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी 1.8 लीटर क्षमता और 1500 वॉट पावर पानी को जल्दी गर्म करती है। स्टेनलेस स्टील बॉडी इसे मजबूत और ड्यूरेबल बनाती है। वाइड माउथ डिजाइन से पानी भरना और साफ करना आसान होता है। कूल-टच हैंडल को इस्तेमाल के दौरान सेफ्टी मिलती है। साथ ही सिंगल-टच लिड लॉक इसे और सुविधाजनक बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
1500W पावर से फास्ट हीटिंग
मजबूत स्टेनलेस स्टील बॉडी
कूल-टच हैंडल से सुरक्षित इस्तेमाल
वाइड माउथ से आसान सफाई
क्यों खोजें विकल्प
एक्सटर्नल स्टील बॉडी गर्म
टेम्प्रेचर कंट्रोल उपलब्ध नहीं
7. AGARO Elegant Electric Kettle, 1.8L, Double Layered Stainless Steel Inner Body, Quick Boil, Water Boiler, Hot Water Kettle, For Making Black Tea & Black Coffee, Auto Shut Off
इसकी कीमत 50% डिस्काउंट के साथ 999 रुपये हो जाती है। इसकी 1.8 लीटर क्षमता परिवार के लिए सही रहेगी। इसका क्विक बॉइल फीचर पानी को कुछ ही मिनटों में गर्म कर देता है। डबल लेयर्ड स्टेनलेस स्टील इनर बॉडी पानी को ज्यादा समय तक गर्म रखती है। वहीं, बाहर का हिस्सा ठंडा रहता है। यह ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी या गर्म पानी गर्म करने में मदद करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
डबल लेयर बॉडी से सुरक्षित इस्तेमाल
स्टेनलेस स्टील
बड़ी कैपेसिटी परिवार के लिए सही
ऑटो शट-ऑफ से बिजली की बचत
क्यों खोजें विकल्प
टेम्प्रेचर कंट्रोल उपलब्ध नहीं
स्टील बॉडी गर्म
सफाई के दौरान थोड़ा सावधानी की आवश्यकता
