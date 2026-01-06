बार-बार गैस जलाने का झंझट खत्म, सस्ते में खरीदें ये इलेक्ट्रिक केतली

संक्षेप: अगर आप घर के लिए एक अच्छी इलेक्ट्रिक केटल खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन सेल एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है...

Follow Us on

Jan 06, 2026 09:04 am IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अगर आप कम समय में पानी उबालने और चाय-कॉफी बनाने के लिए एक स्मार्ट, तेज़ और सुविधाजनक अप्लायंस की तलाश में हैं, तो Electric Kettle आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। आज के बिज़ी लाइफस्टाइल में इलेक्ट्रिक केतली न सिर्फ समय की बचत करती है, बल्कि इसका इस्तेमाल भी बेहद आसान होता है। इलेक्ट्रिक केतली की खरीद पर Amazon की ओर से टॉप-क्लास डील दी जा रही है। इस सेल में आपको कम कीमत में लेटेस्ट फीचर्स जैसे फास्ट बॉयलिंग टेक्नोलॉजी, ऑटो कट-ऑफ सेफ्टी, स्टेनलेस स्टील बॉडी और बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी वाले इलेक्ट्रिक केतली मिलेंगी। इसके अलावा, आकर्षक बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज डील और आसान EMI ऑप्शन भी उपलब्ध हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यह एक प्रीमियम और मल्टी-फंक्शनल इलेक्ट्रिक केतली है, जिसे चाय, कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स और रोज़मर्रा के गर्म पानी के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 1.8 लीटर की बड़ी क्षमता, 1350 वॉट की पावर, 4 प्रीसेट हीट मोड और लाइव टेम्परेचर डिस्प्ले मिलता है। फिलहाल यह केतली 17% की छूट के साथ 1,999 में उपलब्ध है।

Specifications क्षमता 1.8 लीटर पावर 1350 वॉट प्रीसेट मोड 4 रंग ब्लैक डिज़ाइन कूल-टच बॉडी क्यों खरीदें 1.8 लीटर की बड़ी क्षमता 1350 वॉट पावर 4 प्रीसेट मोड, चाय, कॉफी और अन्य पेय के लिए सही तापमान कूल-टच बॉडी, जलने से सुरक्षा स्टेनलेस स्टील बॉडी, मजबूत और जंग-रोधी क्यों खोजें विकल्प पूरी तरह ऑटोमैटिक तापमान कंट्रोल नहीं बॉडी को केवल हाथ से धोना पड़ता है

यह एक स्टाइलिश और हाई-पावर ग्लास इलेक्ट्रिक केतली है, जिसे चाय, कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स और गर्म पानी के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 1.8 लीटर की बड़ी क्षमता, 2000 वॉट की पावर, और ऑटो शट-ऑफ व बॉयल-ड्राई प्रोटेक्शन जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। फिलहाल यह केतली 42% की छूट के साथ 1,395 में उपलब्ध है।

Specifications क्षमता 1.8 लीटर वोल्टेज 230V बेस 360° कॉर्डलेस रोटेशनल बेस डिज़ाइन ट्रांसपेरेंट ग्लास, एलीगेंट लुक वारंटी 2 साल क्यों खरीदें 2000 वॉट हाई पावर 1.8 लीटर की बड़ी क्षमता बोरोसिलिकेट ग्लास बॉडी ऑटो शट-ऑफ और बॉयल-ड्राई प्रोटेक्शन 2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खोजें विकल्प ग्लास बॉडी होने के कारण सावधानी तापमान कंट्रोल/प्रीसेट मोड नहीं हैं

यह एक मल्टीपर्पज़ इलेक्ट्रिक केतली है, जिसे पानी और दूध उबालने, चाय-कॉफी बनाने, ओट्स, नूडल्स और सूप जैसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 1.2 लीटर की क्षमता, 600 वॉट की पावर, और स्टेनलेस स्टील बॉडी मिलती है। फिलहाल यह केतली 58% की छूट के साथ 719 में उपलब्ध है, जो इसे बजट सेगमेंट में एक अच्छा विकल्प बनाती है।

Specifications ब्रांड Pigeon क्षमता 1.2 लीटर मटीरियल स्टेनलेस स्टील वारंटी 1 साल बेस 360° स्विवेल बेस क्यों खरीदें 1.2 लीटर की क्षमता स्टेनलेस स्टील बॉडी, मजबूत और जंग-रोधी 600 वॉट पावर ऑटोमैटिक पावर कट-ऑफ कूल-टच हैंडल और लिड नॉब 1 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प तापमान प्रीसेट या डिजिटल डिस्प्ले नहीं है बड़ी फैमिली के लिए 1.2 लीटर क्षमता कम पड़ सकती है

यह Prestige की 1.5 लीटर इलेक्ट्रिक केतली रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक भरोसेमंद और किफायती विकल्प है। इसमें 1350 वॉट की पावर, स्टेनलेस स्टील बॉडी, और ऑटोमैटिक कट-ऑफ सेफ्टी दी गई है। फिलहाल यह केतली 55% छूट के साथ 649 में मिल रही है, जो इसे अपने सेगमेंट में एक बेहतरीन डील बनाती है।

Specifications ब्रांड Prestige क्षमता 1.5 लीटर पावर 1350 वॉट वारंटी 1 साल सर्टिफिकेशन ISI क्यों खरीदें 1350 वॉट हाई पावर 1.5 लीटर क्षमता एक हाथ से आसानी से खोलने-बंद करने की सुविधा ISI सर्टिफाइड, सुरक्षा और गुणवत्ता की गारंटी 1 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प तापमान कंट्रोल या प्रीसेट मोड नहीं हैं दूध या गाढ़े पदार्थ बार-बार उबालने पर नीचे चिपक सकते हैं

यह Philips की डबल वॉल इलेक्ट्रिक केतली (1.5 लीटर) प्रीमियम क्वालिटी, सुरक्षा और लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए बनाई गई है। इसमें Keep Warm फ़ंक्शन, ऑटो शट-ऑफ, और डबल वॉल इंसुलेशन दिया गया है। फिलहाल यह 2,549 में उपलब्ध है और Amazon’s Choice प्रोडक्ट है।

Specifications मॉडल HD9378/80 क्षमता 1.5 लीटर पावर 1300 वॉट वारंटी 2 साल क्यों खरीदें बाहर की बॉडी ठंडी रहती है, जलने का खतरा कम पानी को लंबे समय तक गर्म बनाए रखता है तेज़ और सुरक्षित उबाल टिकाऊ और भरोसेमंद परफॉर्मेंस क्यों खोजें विकल्प स्टील इनर बॉडी नहीं डिजिटल टेम्परेचर डिस्प्ले नहीं

यह Havells Aqua Plus Electric Kettle रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक सेफ, टिकाऊ और एनर्जी एफिशिएंट विकल्प है। इसमें 304 स्टेनलेस स्टील की इनर बॉडी, कूल टच डबल वॉल डिज़ाइन और ऑटो शट-ऑफ सेफ्टी दी गई है। फिलहाल यह 1,499 में उपलब्ध है और काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है।

Specifications ब्रांड Havells क्षमता 1.2 लीटर पावर 1250 वॉट वोल्टेज 230V वारंटी 2 साल क्यों खरीदें अंदर पूरी तरह स्टील, कोई प्लास्टिक नहींबाहर की सतह गर्म नहीं होती, जलने का खतरा नहीं अंदर पूरी तरह स्टील, कोई प्लास्टिक नहीं पानी भरना, डालना और साफ करना आसान इस्तेमाल में आसान और घूमने वाला बेस मजबूत बिल्ड और लंबी लाइफ क्यों खोजें विकल्प 1.2 लीटर क्षमता डिजिटल टेम्परेचर डिस्प्ले नहीं Keep Warm फ़ंक्शन नहीं

यह Hafele Dome Plus Electric Kettle एक प्रीमियम डिज़ाइन और हाई-परफॉर्मेंस वाली केतली है, जो तेज़ उबाल, सेफ्टी और स्टाइल—तीनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देती है। इसमें 2200 वॉट की पावर, एनालॉग टेम्परेचर डिस्प्ले और UK Strix कंट्रोल थर्मोस्टैट दिया गया है। फिलहाल यह 3,980 में उपलब्ध है।

Specifications ब्रांड Hafele मॉडल Dome Plus क्षमता 1.7 लीटर डिज़ाइन स्पाउट कवर, पाउडर कोटेड फिनिश सेफ्टी बॉयल-ड्राय प्रोटेक्शन, Strix थर्मोस्टैट क्यों खरीदें बहुत तेज़ उबाल, पानी कुछ ही मिनटों में तैयार पानी का तापमान लाइव देखने की सुविधा मजबूत, टिकाऊ और प्रीमियम फिनिश चूना/लाइम स्केल को फ़िल्टर करता है क्यों खोजें विकल्प कीमत सामान्य केतलियों से थोड़ी ज़्यादा डबल वॉल कूल-टच बॉडी नहीं Keep Warm फ़ंक्शन नहीं दिया गया

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।