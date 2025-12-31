अब रेस्टोरेंट जाकर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, जरा-सी कीमत में घर ले आएं इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर, बनेगा टेस्टी खाना
अगर आप अपने घर के लिए एक नया इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको अमेजन पर मिलने वाले कुछ अच्छे ऑफर्स के बारे में बता रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर एक वर्सेटाइल किचन आइटम है, जो रेस्टोरेंट जैसी क्रिस्पी चीजें सीधे आपके काउंटरटॉप पर लाता है। गोल्डन फ्रेंच फ्राइज से लेकर चिकन विंग्स तक, सभी कुछ आप घर पर ही बना सकते हैं। कई मॉडल एडजस्टेबल सेटिंग्स के साथ आता हैं। साथ ही इन्हें इस्तेमाल करना भी काफी आसान होता है। ये काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, जिससे इन्हें कहीं भी रखा जा सकता है। इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर हर बार टेस्टी और क्रिस्पी खाना बनाने में मदद करता है।
1. AGARO Marvel 1700-Watt Deep Fryer with 2-Litre Capacity and 3 Temperature Settings, Deep Fat Fryer (Silver).
इसकी कीमत 3,499 रुपये है। इसे 3% डिस्काउंट के साथ 3,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी 2 लीटर क्षमता परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में फ्रेंच फ्राइज, समोसे, पकोड़े और चिकन जैसे स्नैक्स आसानी से तलने में मदद करती है। 1700 वॉट की पावर से यह फ्रायर जल्दी गर्म हो जाता है और समय की बचत करता है। 3 अलग-अलग तापमान सेटिंग्स के कारण आप अलग-अलग तरह के खाने को सही तापमान पर सुरक्षित रूप से फ्राई कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
जल्दी और समान रूप से तलने की क्षमता
तापमान कंट्रोल से बेहतर सेफ्टी
परिवार के लिए सही साइज
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा तेल की खपत
साइज थोड़ा बड़ा
केवल डीप फ्राइंग के लिए उपयोगी
2. IBELL 1.5L Electric Deep Fryer Machine for Home 1500W, Transparent Lid, low oil consumption, Stainless Steel, Temperature Control (Silver)
इसकी कीमत 54% डिस्काउंट के साथ 2,271 रुपये हो गई है। 1500 वॉट की पावर के साथ यह फ्रायर जल्दी गर्म हो जाता है और कम समय में खाना तलने में मदद करता है। इसकी 1.5 लीटर क्षमता छोटे परिवार के लिए सही है। ट्रांसपेरेंट ढक्कन की वजह से आप खाना तलते समय अंदर की स्थिति आसानी से देख सकते हैं। स्टेनलेस स्टील बॉडी इसे मजबूत और टिकाऊ बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम तेल में बेहतर फ्राइंग
जल्दी गर्म होकर समय बचाता है
मजबूत और साफ करने में आसान
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवार के लिए क्षमता कम
काउंटर पर थोड़ी जगह घेरता है
केवल डीप फ्राइंग के लिए सही
3. AMERICAN MICRONIC®️ 3 L Electric Deep Fryer
इसकी कीमत 21% डिस्काउंट के साथ 3,880 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी बड़ी 3 लीटर क्षमता से आप एक साथ ज्यादा मात्रा में फ्रेंच फ्राइज़, समोसे, पकोड़े या चिकन आसानी से बना सकते हैं। इसमें टाइमर और थर्मोस्टैट दिया गया है, जिससे खाना सही तापमान पर सुरक्षित तरीके से तलता है। नॉन-स्टिक ऑयल टैंक और डिटैचेबल बास्केट सफाई को आसान बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता, परिवार और पार्टी के लिए बढ़िया
टाइमर व थर्मोस्टैट से सुरक्षित फ्राइंग
साफ करना आसान
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा तेल की जरूरत
आकार थोड़ा बड़ा
केवल डीप फ्राइंग के लिए उपयोगी
4. Kobbey 6 Litre Electric Deep Fryer Machine with Copper Heater & Temperature Control 2 Year Warranty
इसकी कीमत एमआरपी 8,990 रुपये है। इस पर 63% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 3,297 रुपये हो जाती है। इसकी बड़ी 6 लीटर क्षमता से आप एक साथ ज्यादा मात्रा में फ्रेंच फ्राइज, समोसे, पकोड़े, चिकन और अन्य स्नैक्स आसानी से तल सकते हैं। कॉपर हीटर की वजह से यह फ्रायर जल्दी और समान रूप से गर्म होता है, जिससे खाना अच्छे से कुरकुरा बनता है। टेम्प्रेचर कंट्रोल फीचर अलग-अलग फूड आइटम को सही तापमान पर सुरक्षित तरीके से फ्राई करने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी मात्रा में एक साथ फ्राइंग संभव
कॉपर हीटर से बेहतर और समान हीट
टेम्प्रेचर कंट्रोल से सुरक्षित उपयोग
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा तेल की जरूरत
आकार बड़ा होने से ज्यादा जगह घेरता है
केवल डीप फ्राइंग तक सीमित उपयोग
5. Blend Art Electric Deep Fryer Machine Automatic Hot Oil immersion cooker Frying Basket Elevate Your Culinary Creations Made In India Stainless Steel Body (Single Fryer 6L)
इसकी कीमत 61% डिस्काउंट के साथ 3,812 रुपये हो गई है। यह 6 लीटर क्षमता के साथ आती है, जिससे आप एक बार में ज्यादा मात्रा में फ्रेंच फ्राइज़, समोसे, पकोड़े और अन्य स्नैक्स आसानी से बना सकते हैं। ऑटोमैटिक हॉट ऑयल इमर्शन सिस्टम समान तापमान बनाए रखता है, जिससे खाना बराबर और कुरकुरा फ्राई होता है। स्टेनलेस स्टील बॉडी इसे मजबूत, टिकाऊ और साफ करने में आसान बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता, पार्टी और परिवार के लिए बढ़िया
कुरकुरी फ्राइंग
स्टेनलेस स्टील बॉडी से लंबी उम्र
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा तेल की खपत
आकार बड़ा होने से ज्यादा जगह
केवल डीप फ्राइंग के लिए सीमित उपयोग
6. AMERICAN MICRONIC®️ 3 L Electric Deep Fryer
इसकी कीमत 4,890 रुपये है। इसे 21% डिस्काउंट के साथ 3,880 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी 3 लीटर क्षमता से आप फ्रेंच फ्राइज, समोसे, पकोड़े, चिकन और अन्य स्नैक्स आसानी से बना सकते हैं। इसमें दिया गया टाइमर और थर्मोस्टैट सही टेम्प्रेचर बनाए रखने में मदद करता है। नॉन-स्टिक ऑयल टैंक और डिटैचेबल बास्केट सफाई को आसान बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी मात्रा में एक साथ फ्राइंग
टाइमर और थर्मोस्टैट से सुरक्षित उपयोग
साफ करना आसान और मजबूत बनावट
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा तेल की जरूरत
आकार थोड़ा बड़ा
केवल डीप फ्राइंग के लिए सीमित इस्तेमाल
7. Skyline Deep Fryer 2000-Watt VTL-5424
इसकी कीमत 4,999 रुपये है। इसे 38% डिस्काउंट के साथ 3,099 रुपये हो जाती है। इसकी 2 लीटर क्षमता छोटे और मध्यम परिवार के लिए सही है, जिससे आप फ्रेंच फ्राइज, समोसे, पकोड़े और स्नैक्स आसानी से बना सकते हैं। 2000 वॉट की हाई पावर से यह फ्रायर तेजी से गर्म होता है और समय की बचत करता है। एडजस्टेबल थर्मोस्टैट सही तापमान बनाए रखता है, जिससे खाना समान रूप से फ्राई होता है। स्टेनलेस स्टील डिजाइन इसे मजबूत, टिकाऊ और आकर्षक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज गर्म होने से समय की बचत
टेम्प्रेचर कंट्रोल से सुरक्षित फ्राइंग
मजबूत और स्टाइलिश स्टील बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
तेल की खपत ज्यादा
बड़ी पार्टी के लिए क्षमता सीमित
केवल डीप फ्राइंग तक इस्तेमाल सीमित
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।