अब रेस्टोरेंट जाकर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, जरा-सी कीमत में घर ले आएं इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर, बनेगा टेस्टी खाना

अगर आप अपने घर के लिए एक नया इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको अमेजन पर मिलने वाले कुछ अच्छे ऑफर्स के बारे में बता रहे हैं।

Dec 31, 2025 04:23 pm IST

इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर एक वर्सेटाइल किचन आइटम है, जो रेस्टोरेंट जैसी क्रिस्पी चीजें सीधे आपके काउंटरटॉप पर लाता है। गोल्डन फ्रेंच फ्राइज से लेकर चिकन विंग्स तक, सभी कुछ आप घर पर ही बना सकते हैं। कई मॉडल एडजस्टेबल सेटिंग्स के साथ आता हैं। साथ ही इन्हें इस्तेमाल करना भी काफी आसान होता है। ये काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, जिससे इन्हें कहीं भी रखा जा सकता है। इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर हर बार टेस्टी और क्रिस्पी खाना बनाने में मदद करता है।

इसकी कीमत 3,499 रुपये है। इसे 3% डिस्काउंट के साथ 3,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी 2 लीटर क्षमता परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में फ्रेंच फ्राइज, समोसे, पकोड़े और चिकन जैसे स्नैक्स आसानी से तलने में मदद करती है। 1700 वॉट की पावर से यह फ्रायर जल्दी गर्म हो जाता है और समय की बचत करता है। 3 अलग-अलग तापमान सेटिंग्स के कारण आप अलग-अलग तरह के खाने को सही तापमान पर सुरक्षित रूप से फ्राई कर सकते हैं।

Specifications पावर 1700 वॉट हाई परफॉर्मेंस क्षमता 2 लीटर ऑयल कैपेसिटी टेम्प्रेचर कंट्रोल 3 टेम्परेचर सेटिंग्स क्यों खरीदें जल्दी और समान रूप से तलने की क्षमता तापमान कंट्रोल से बेहतर सेफ्टी परिवार के लिए सही साइज क्यों खोजें विकल्प ज्यादा तेल की खपत साइज थोड़ा बड़ा केवल डीप फ्राइंग के लिए उपयोगी

इसकी कीमत 54% डिस्काउंट के साथ 2,271 रुपये हो गई है। 1500 वॉट की पावर के साथ यह फ्रायर जल्दी गर्म हो जाता है और कम समय में खाना तलने में मदद करता है। इसकी 1.5 लीटर क्षमता छोटे परिवार के लिए सही है। ट्रांसपेरेंट ढक्कन की वजह से आप खाना तलते समय अंदर की स्थिति आसानी से देख सकते हैं। स्टेनलेस स्टील बॉडी इसे मजबूत और टिकाऊ बनाती है।

Specifications पावर 1500 वॉट हाई परफॉर्मेंस क्षमता 1.5 लीटर ऑयल कैपेसिटी टेम्प्रेचर कंट्रोल एडजस्टेबल टेम्परेचर कंट्रोल क्यों खरीदें कम तेल में बेहतर फ्राइंग जल्दी गर्म होकर समय बचाता है मजबूत और साफ करने में आसान क्यों खोजें विकल्प बड़े परिवार के लिए क्षमता कम काउंटर पर थोड़ी जगह घेरता है केवल डीप फ्राइंग के लिए सही

इसकी कीमत 21% डिस्काउंट के साथ 3,880 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी बड़ी 3 लीटर क्षमता से आप एक साथ ज्यादा मात्रा में फ्रेंच फ्राइज़, समोसे, पकोड़े या चिकन आसानी से बना सकते हैं। इसमें टाइमर और थर्मोस्टैट दिया गया है, जिससे खाना सही तापमान पर सुरक्षित तरीके से तलता है। नॉन-स्टिक ऑयल टैंक और डिटैचेबल बास्केट सफाई को आसान बनाते हैं।

Specifications क्षमता 3 लीटर ऑयल कैपेसिटी टेम्प्रेचर कंट्रोल थर्मोस्टैट के साथ सटीक कंट्रोल टाइमर ऑटो टाइम मैनेजमेंट सुविधा क्यों खरीदें बड़ी क्षमता, परिवार और पार्टी के लिए बढ़िया टाइमर व थर्मोस्टैट से सुरक्षित फ्राइंग साफ करना आसान क्यों खोजें विकल्प ज्यादा तेल की जरूरत आकार थोड़ा बड़ा केवल डीप फ्राइंग के लिए उपयोगी

इसकी कीमत एमआरपी 8,990 रुपये है। इस पर 63% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 3,297 रुपये हो जाती है। इसकी बड़ी 6 लीटर क्षमता से आप एक साथ ज्यादा मात्रा में फ्रेंच फ्राइज, समोसे, पकोड़े, चिकन और अन्य स्नैक्स आसानी से तल सकते हैं। कॉपर हीटर की वजह से यह फ्रायर जल्दी और समान रूप से गर्म होता है, जिससे खाना अच्छे से कुरकुरा बनता है। टेम्प्रेचर कंट्रोल फीचर अलग-अलग फूड आइटम को सही तापमान पर सुरक्षित तरीके से फ्राई करने में मदद करता है।

Specifications क्षमता 6 लीटर बड़ी ऑयल कैपेसिटी हीटर कॉपर हीटर, तेज और समान हीटिंग टेम्प्रेचर कंट्रोल एडजस्टेबल टेम्परेचर कंट्रोल क्यों खरीदें बड़ी मात्रा में एक साथ फ्राइंग संभव कॉपर हीटर से बेहतर और समान हीट टेम्प्रेचर कंट्रोल से सुरक्षित उपयोग क्यों खोजें विकल्प ज्यादा तेल की जरूरत आकार बड़ा होने से ज्यादा जगह घेरता है केवल डीप फ्राइंग तक सीमित उपयोग

इसकी कीमत 61% डिस्काउंट के साथ 3,812 रुपये हो गई है। यह 6 लीटर क्षमता के साथ आती है, जिससे आप एक बार में ज्यादा मात्रा में फ्रेंच फ्राइज़, समोसे, पकोड़े और अन्य स्नैक्स आसानी से बना सकते हैं। ऑटोमैटिक हॉट ऑयल इमर्शन सिस्टम समान तापमान बनाए रखता है, जिससे खाना बराबर और कुरकुरा फ्राई होता है। स्टेनलेस स्टील बॉडी इसे मजबूत, टिकाऊ और साफ करने में आसान बनाती है।

Specifications क्षमता 6 लीटर सिंगल डीप फ्रायर हीटिंग सिस्टम ऑटोमैटिक हॉट ऑयल इमर्शन फ्राइंग बास्केट आसानी से रिमूव करना आसान क्यों खरीदें बड़ी क्षमता, पार्टी और परिवार के लिए बढ़िया कुरकुरी फ्राइंग स्टेनलेस स्टील बॉडी से लंबी उम्र क्यों खोजें विकल्प ज्यादा तेल की खपत आकार बड़ा होने से ज्यादा जगह केवल डीप फ्राइंग के लिए सीमित उपयोग

इसकी कीमत 4,890 रुपये है। इसे 21% डिस्काउंट के साथ 3,880 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी 3 लीटर क्षमता से आप फ्रेंच फ्राइज, समोसे, पकोड़े, चिकन और अन्य स्नैक्स आसानी से बना सकते हैं। इसमें दिया गया टाइमर और थर्मोस्टैट सही टेम्प्रेचर बनाए रखने में मदद करता है। नॉन-स्टिक ऑयल टैंक और डिटैचेबल बास्केट सफाई को आसान बनाते हैं।

Specifications क्षमता 3 लीटर ऑयल कैपेसिटी टेम्प्रेचर कंट्रोल इन-बिल्ट थर्मोस्टैट टाइमर सटीक फ्राइंग के लिए टाइमर सुविधा क्यों खरीदें बड़ी मात्रा में एक साथ फ्राइंग टाइमर और थर्मोस्टैट से सुरक्षित उपयोग साफ करना आसान और मजबूत बनावट क्यों खोजें विकल्प ज्यादा तेल की जरूरत आकार थोड़ा बड़ा केवल डीप फ्राइंग के लिए सीमित इस्तेमाल

इसकी कीमत 4,999 रुपये है। इसे 38% डिस्काउंट के साथ 3,099 रुपये हो जाती है। इसकी 2 लीटर क्षमता छोटे और मध्यम परिवार के लिए सही है, जिससे आप फ्रेंच फ्राइज, समोसे, पकोड़े और स्नैक्स आसानी से बना सकते हैं। 2000 वॉट की हाई पावर से यह फ्रायर तेजी से गर्म होता है और समय की बचत करता है। एडजस्टेबल थर्मोस्टैट सही तापमान बनाए रखता है, जिससे खाना समान रूप से फ्राई होता है। स्टेनलेस स्टील डिजाइन इसे मजबूत, टिकाऊ और आकर्षक बनाता है।

Specifications पावर 2000 वॉट, तेज और इफेक्टिव फ्राइंग क्षमता 2 लीटर ऑयल कैपेसिटी टेमप्रेचर कंट्रोल एडजस्टेबल थर्मोस्टैट क्यों खरीदें तेज गर्म होने से समय की बचत टेम्प्रेचर कंट्रोल से सुरक्षित फ्राइंग मजबूत और स्टाइलिश स्टील बॉडी क्यों खोजें विकल्प तेल की खपत ज्यादा बड़ी पार्टी के लिए क्षमता सीमित केवल डीप फ्राइंग तक इस्तेमाल सीमित

