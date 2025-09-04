न जलेगा महंगा तेल, न खराब होगी हेल्थ, आज ही घर लाएं ये सस्ता एयर फ्रायर

Eectric air fryer: हेल्थ खासतौर पर हर्ट को बचाने के लिए डॉक्टर तेल कम खाने की सलाह देते हैं। आइए देखते हैं एयर फ्रायर के कुछ ऑप्शन..

Thu, 4 Sep 2025 01:43 PM

आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है। ऐसे में डॉक्टर तली-भुनीं चीजें कम खाने की सलाह देते हैं। इसका बेस्ट ऑप्शन इलेक्ट्रिक एयर फ्रायर हो सकता है, जिसमें बेहद कम तेल में खाना पकाया जा सकता है। साथ ही यह बिजली की कम खपत करता है। इससे महंगे तेल और गैस दोनों का खर्च बचेगा। साथ ही आपके हेल्थ अच्छी रहती है। ऐसे में हम आपके लिए कुछ शानदार एयर फ्रायर ऑप्शन लेकर आए हैं, जिसे बेहद कम कीमत में खरीदा जा सकता है। इनकी खरीद पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है...

इसमें Aero Crisp टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं जो आपके खाने को कम तेल में कुरकुरा और स्वादिष्ट बनाते हैं। 4.2 लीटर की क्षमता इसे मीडियम फैमिली के लिए परफेक्ट बनाती है। इसका शी-थ्रो विंडो खाना पकने के दौरान देखने की सुविधा देता है, जिससे बार-बार ढक्कन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही, सिलिकॉन कोटेड नॉन-स्टिक बास्केट की वजह से इसे साफ करना बेहद आसान है।

इस एयर फ्रायर में कम तेल में स्वादिष्ट भोजन मिलता है। यह 4.2 लीटर एयर फ्रायर है, जो 90 फीसद तक कम फैट के साथ हेल्दी और टेस्टी खाना बनाने देता है। 1500W की पावर और रैपिड एयर टेक्नोलॉजी से खाना कुरकुरा और समान रूप से पकता है।

यह आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यह एयर फ्रायर 1400W पावर, एयर क्रिस्प टेक्नोलॉजी और 8 प्रीसेट कुकिंग मोड्स के साथ आता है। साथ ही इसका डिजिटल टचस्क्रीन यूज़ करना बेहद आसान है और इसमें एक रेसिपी बुक भी मिलती है।

यह एक सिंपल, मैनुअल एयर फ्रायर है। यह एक शानदार बजट ऑप्शन हो सकता है। यह 4 लीटर की क्षमता में आता है। इससे 80% कम तेल में खाना पकाने की सुविधा मिलती है। इसमें मल्टी-कुकिंग फंक्शन्स जैसे फ्राई, रोस्ट, ग्रिल, बेक, स्टीम दिए गए हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी मजबूत है और ओपरेशन बेहद आसान है।

यह इलेक्ट्रिक एयर फ्रायर 1450W की दमदार मोटर, डिजिटल टच कंट्रोल और 8 प्रीसेट मेन्यू के साथ आता है। इसमें आपको रेस्टोरेंट जैसा स्वाद घर पर ही मिलेगा, वो भी 90% कम तेल खर्च होगा।

बड़ी कैपेसिटी वाला, बजट-फ्रेंडली और सिंपल-टू-यूज़ एयर फ्रायर ढूंढ रहे हैं, तो Cookwell Air Fryer (5L) आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। यह 1400W की पावर और आसान कंट्रोल्स के साथ आता है, जो इसे परफॉर्मेंस और यूजर फ्रेंडली दोनों बनाते हैं।

यह 9 लीटर वाला ड्यूल बास्केट एयर फ्रायर हैं, जो बड़े परिवार के लिए फिट है। इसमें आपको हेल्दी, ऑयल-फ्री और क्विक कुकिंग और फ्राइंग का एक्सपीरिएंस मिलता है। इसकी रैपिड एयर टेक्नोलॉजी से खाना समान रूपका से पकता है और टाइम और कॉपी फंक्शन कुकिंग को आसान बनाते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।