Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़E-commerce sites are not listening to your complaints Now file a direct complaint to government whatsapp on this number
E-commerce साइट पर गलत सामान मिला या Refund अटका? तो WhatsApp पर सरकार से करें कंप्लेंट, मिनटों में मिलेगा जवाब

E-commerce साइट पर गलत सामान मिला या Refund अटका? तो WhatsApp पर सरकार से करें कंप्लेंट, मिनटों में मिलेगा जवाब

संक्षेप: ऑनलाइन शॉपिंग में शिकायत का जवाब नहीं मिल रहा? अब National Consumer Helpline 1915 या WhatsApp 8800001915 पर करें सीधी शिकायत। सरकार सुनेगी आपकी बात और देगी समाधान।

Thu, 30 Oct 2025 12:51 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

E-commerce Fraud Complaint: आज के डिजिटल जमाने में ऑनलाइन शॉपिंग हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट खराब निकल आता है, ऑर्डर कैंसिल हो जाता है या रिफंड समय पर नहीं मिलता। इससे भी बड़ी परेशानी तब होती है जब आपकी शिकायत को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सुनते ही नहीं हैं। उपभोक्ताओं की इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग (Department of Consumer Affairs) ने एक बड़ी पहल की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अब अगर किसी ऑनलाइन कंपनी ने आपकी शिकायत को नजरअंदाज किया है या जवाब नहीं दिया, तो आप सीधे National Consumer Helpline (1915) पर कॉल कर सकते हैं या WhatsApp नंबर 8800001915 पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं। इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हर उपभोक्ता को उसका हक मिले और किसी भी तरह का ऑनलाइन धोखा या सर्विस इश्यू तुरंत सुलझाया जा सके। इस मुहिम के तहत सरकार का स्लोगन “Jago Grahak Jago” अब और भी ज्यादा असरदार बन गया है।

ये भी पढ़ें:₹30,009 सस्ता हुआ Samsung का 200MP OIS कैमरा, पावरफुल AI फीचर्स वाला सुपर फोन

कैसे करें WhatsApp पर कंप्लेंट

Step 1: शुरुआत में सिर्फ 'Hello' मैसेज भेजें। इसके बाद चैटबॉट से निर्देशित प्रक्रिया WhatsApp चैटबॉट आपको चरण दर चरण गाइड करेगा, जैसे—

• अपनी शिकायत दर्ज करना

• पहले से की गई शिकायत का स्टेटस

• समाधान मिलने तक ट्रैक रखना

• सुझाव और जानकारी लेना

Step 2: शिकायत दर्ज करना: किसी प्रोडक्ट/सेवा से जुड़ी समस्या WhatsApp मैसेज से दर्ज करें।

• प्रक्रिया एंड ट्रैकिंग: RCN (रिकॉर्डिंग नंबर) मिलना और शिकायत की स्थिति जानना संभव है।

• जानकारी और सुझाव: उपभोक्ता अधिकारों और प्रक्रियाओं की जानकारी सीधे चैट से मिलती है।

Step 3: WhatsApp सेवा सहज, आवाज और टेक्स्ट के माध्यम से छोटे उत्तरों के साथ काम करती है वहीं जरूरतें और निर्देश स्पष्ट रूप से दी जाती हैं।

ये भी पढ़ें:Alert! 1 नवंबर से बदल रहे Aadhaar Card के 3 बड़े रूल्स, जो आप पर डालेंगे असर

National Consumer Helpline से जुड़ी जरूरी बातें

ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए यह खबर बेहद राहत भरी है। अब अगर आपको Amazon, Flipkart, Snapdeal, Meesho, Myntra या किसी अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से परेशानी होती है, तो आपको लंबे ईमेल्स या ग्राहक सेवा केंद्र की झंझटों में नहीं पड़ना पड़ेगा। बस एक कॉल या WhatsApp मैसेज से आपकी शिकायत सीधे भारत सरकार के Department of Consumer Affairs तक पहुंच जाएगी।

सरकार ने बताया है कि National Consumer Helpline (NCH) हर दिन हजारों शिकायतें रिसीव करती है, जिनमें से अधिकतर मामलों में कुछ ही दिनों में एक्शन लिया जाता है। ये हेल्पलाइन 14 भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि देशभर के लोग आसानी से अपनी बात रख सकें।

इस पहल के पीछे का मकसद है डिजिटल इंडिया में उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। आज हर दूसरा भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग करता है, लेकिन शिकायतों के समाधान के लिए लोगों के पास कोई भरोसेमंद प्लेटफॉर्म नहीं था। अब 1915 और WhatsApp 8800001915 इस कमी को पूरा करेंगे।

ये भी पढ़ें:₹10,000 से कम में खरीदें धमाकेदार साउंड, HD पिक्चर वाले 5 बेस्ट Smart TVs
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Online Fraud

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।