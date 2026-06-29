अमेजन के हाइजीनिक जूसर्स गर्मी और मानसून के लिए हैं बेस्ट, मैंने खुद किए इस्तेमाल,मेरे पसंदीदा मॉडल्स की लिस्ट अभी देखो
अमेजन पर मिलने वाले इन बेहतरीन और आसान-से-साफ होने वाले जूसर्स को मैंने खुद इस्तेमाल किया है, जो गर्मी और मानसून में आपको देंगे ताज़ा और हाइजीनिक जूस। मेरी इस टॉप लिस्ट को अभी देखें और चुनें अपनी सेहत के लिए परफेक्ट विकल्प।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
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गर्मी और मानसून का मौसम सेहत के प्रति अधिक सावधानी बरतने की मांग करता है। इस दौरान, शरीर को हाइड्रेटेड और ऊर्जावान रखने के लिए ताजे फलों और सब्जियों का जूस एक बेहतरीन विकल्प है। हालाँकि, नमी भरे मौसम में स्वच्छता सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि साधारण जूसर में पल्प और नमी के कारण बैक्टीरिया और फंगस जल्दी पनप सकते हैं।
क्यों चुनें कोल्ड प्रेस तकनीक?
अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए, मैंने अमेजन पर मिलने वाले कई लोकप्रिय जूसर्स को खुद इस्तेमाल किया है। मेरे अनुभव के अनुसार, इस मौसम के लिए 'कोल्ड प्रेस' या 'ईजी-क्लीन' टेक्नोलॉजी वाले जूसर सबसे बेहतर हैं। ये न केवल फलों के पोषक तत्वों को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि इनके हिस्सों को अलग करना और साफ करना भी बहुत आसान है।
मेरी टॉप लिस्ट और सफाई के टिप्स
मेरी चुनिंदा लिस्ट में ऐसे मॉडल्स शामिल हैं जो न केवल टिकाऊ हैं, बल्कि मानसून की उमस में भी आपके किचन को साफ और जूस को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। इन मॉडल्स में ड्रिप-स्टॉप और एंटी-बैक्टीरियल फिल्टर जैसे फीचर्स मिलते हैं जो स्वच्छता सुनिश्चित करते हैं। यदि आप अपनी रसोई के लिए एक हाइजीनिक और भरोसेमंद जूसर की तलाश में हैं, तो मेरे द्वारा इस्तेमाल किए गए इन टॉप मॉडल्स की लिस्ट जरूर देखें।
1. Kuvings B1700 Dark Silver Cold Press Juicer for Home, All-in-1 Juicer for Fruits, Vegetables & Nut Milk, Patented JMCS Technology for 10% More Juice, Easy to Clean & Assemble, 12 Yrs Warranty (Motor)
गर्मी और मानसून के दौरान ताज़ा जूस का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यदि आप एक ऐसे जूसर की तलाश में हैं जो न केवल जूस की मात्रा बढ़ाए बल्कि सफाई में भी बेहद आसान हो, तो Kuvings B1700 Cold Press Juicer एक शानदार विकल्प है। अपनी पेटेंटेड तकनीक और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के लिए मशहूर, यह जूसर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपनी रसोई में बिना किसी समझौता किए स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
JMCS टेक्नोलॉजी
क्लीनिंग टूल
चौड़ा फीडिंग ट्यूब
मजबूत मोटर
क्यों खोजें विकल्प
काफी प्रीमियम
अतिरिक्त स्ट्रेनर अलग से खरीदने पड़ेंगे
2. Rico Cold Press Slow Juicer with Ice Cream Maker | 5 Years Motor Warranty | Slow Juicer for Fruits, Vegetables & Nut Milk | 10% More Juice, Less Waste | Low Noise | Anti-Drip | Easy to Clean
यदि आप बजट-फ्रेंडली दाम में एक बेहतरीन कोल्ड प्रेस जूसर की तलाश में हैं, तो Rico Cold Press Slow Juicer एक बहुत अच्छा विकल्प है। यह जूसर कम शोर और कम ऑक्सीकरण के साथ जूस निकालने के लिए जाना जाता है, जिससे जूस में पोषक तत्व लंबे समय तक बरकरार रहते हैं। अगर आप कम कीमत में 'कोल्ड प्रेस' तकनीक के फायदे पाना चाहते हैं, तो यह आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए।
Specifications
क्यों खरीदें
काफी किफायती
रिवर्स फंक्शन
वाइड फीड शूट
शांत संचालन
क्यों खोजें विकल्प
उपयोग को थोड़ा सीमित
प्रीमियम मॉडल्स के मुकाबले थोड़ा कम टिकाऊ
3. SOLARA Cold Press Juicer for Home With Automatic Fruit Cutting, Masticating Juicer Machine (10% More Juice), All-in-One Cold-Press Juicers, Slow Juicer for Fruits & Vegetables, Black
यदि आप एक किफायती लेकिन शक्तिशाली कोल्ड प्रेस जूसर की तलाश में हैं, जो कम जगह घेरता हो, तो SOLARA Cold Press Juicer एक बेहतरीन विकल्प है। यह जूसर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपनी आधुनिक रसोई के लिए एक कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश मशीन चाहते हैं, जो बिना किसी परेशानी के ताज़ा और पोषक तत्वों से भरपूर जूस निकाल सके।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली मोटर
अधिक जूस उपज
टॉप-सेट लॉकिंग मैकेनिज्म
कॉम्पैक्ट और स्लिम डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
कम प्रीमियम महसूस
1 साल की वारंटी
4. DYLECT® NutriMax Cold Press Juicer for Home | 130mm Wide Chute | Unique Compact Design | Reverse Function | Advanced Safety Features | Easy Assembly & Cleaning | All Types:Hard, Soft & Leafy
भारतीय रसोई की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया DYLECT NutriMax Cold Press Juicer एक बेहतरीन कॉम्पैक्ट विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 130mm का वाइड च्यूट है, जो जूसिंग में लगने वाले तैयारी के समय को काफी कम कर देता है। यदि आप एक ऐसा जूसर ढूंढ रहे हैं जो कम जगह घेरे और जिसे इस्तेमाल करना व साफ करना बेहद सरल हो, तो यह मशीन आपके लिए एक व्यावहारिक विकल्प हो सकती है।
Specifications
क्यों खरीदें
130mm वाइड च्यूट
स्मार्ट टॉप-अप लिड
कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
रिवर्स फंक्शन
क्यों खोजें विकल्प
यूजर रेटिंग्स कम
असेंबली और प्लास्टिक क्वालिटी के प्रति यूज़र्स की राय मिश्रित
5. Cookwell Cold Press Slow Juicer and Ice Cream Maker, Stainless Steel (500W)
यदि आप एक ऐसा जूसर ढूंढ रहे हैं जो प्रीमियम फीचर्स के साथ लंबी वारंटी भी दे, तो COOKWELL Cold Press Slow Juicer एक तगड़ा दावेदार है। 500W की शक्तिशाली मोटर के साथ आने वाला यह जूसर न केवल जूसिंग के लिए है, बल्कि इसके साथ 'आइसक्रीम मेकर' का फीचर भी मिलता है, जो इसे बच्चों वाली फैमिली के लिए बहुत खास बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी 10 साल की मोटर कवरेज है, जो इसे लंबे समय के लिए एक सुरक्षित निवेश बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार परफॉरमेंस
बेहतरीन वारंटी
मल्टी-फंक्शनल
सही असेंबली के बिना मशीन स्टार्ट नहीं
हेल्थ एंड हाइजीन
क्यों खोजें विकल्प
डाइमेंशन थोड़ा बड़ा
प्लास्टिक मॉडल्स की तुलना में भारी
6. AGARO Regency Cold Press Juicer for Home, 250 Watt AC Motor Slow Juicer Machine, Fruit, Vegetable Juice & Nut Milks, Easy Assembly, Cleaning, Intelligent Safety Features & Auto Reverse, BPA-Free
यदि आप एक ऐसे जूसर की तलाश में हैं जो परफॉरमेंस और ब्रांड वैल्यू का बेहतरीन मिश्रण हो, तो AGARO Regency Cold Press Juicer एक शानदार विकल्प है। अपनी 65 RPM की धीमी गति के लिए पहचाना जाने वाला यह जूसर पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने में माहिर है। यह न केवल जूस निकालने के लिए, बल्कि अपनी '7-स्टेज एक्सट्रैक्शन' प्रक्रिया के कारण कम कचरा और अधिक जूस देने के लिए जाना जाता है, जो इसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों की पहली पसंद बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
7-स्टेज एक्सट्रैक्शन
कम RPM
शक्तिशाली मोटर
प्रीमियम फिनिश
वन-टच ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
1 साल की वारंटी प्रीमियम मॉडल्स के मुकाबले थोड़ी कम
7. Sujata Cold Pressed Slow Juicer SJ01 | Ideal for Fruit, Vegetable Juices, Nut Milks, Smoothies & Frozen Desserts | Dual Feeding Chute | Reverse Function | Magnetic Safety Lock
भारतीय घरों में 'सुजाता' का नाम भरोसे और मजबूती का पर्याय रहा है। अब कंपनी अपने Sujata Cold Pressed Slow Juicer के साथ कोल्ड-प्रेस कैटेगरी में भी मजबूती से खड़ी है। इसका 'डुअल फीडिंग च्यूट' डिज़ाइन इसे अन्य जूसर्स से अलग बनाता है, जिससे आप एक साथ साबुत फल और लंबी सब्जियाँ (जैसे गाजर या खीरा) आसानी से जूस कर सकते हैं। यदि आप एक ऐसे ब्रांड पर भरोसा करना चाहते हैं जो सालों से भारतीय रसोई में अपनी जगह बनाए हुए है, तो यह जूसर एक प्रीमियम विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
डुअल फीडिंग च्यूट
मजबूत ब्रांड लेगेसी
मैग्नेटिक सेफ्टी लॉक
जीरो वेस्टेज
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
बजट खरीदारों के लिए थोड़ा महंगा
1. कोल्ड प्रेस जूसर क्या है और यह गर्मियों-मानसून के लिए क्यों अच्छा है?
कोल्ड प्रेस जूसर धीमी गति से काम करता है। साधारण जूसर बहुत तेज चलते हैं जिससे गर्मी पैदा होती है और जूस के पोषक तत्व कम हो जाते हैं। कोल्ड प्रेस जूसर बिना गर्मी पैदा किए जूस निकालता है, जिससे फल-सब्जियों के विटामिन और मिनरल्स सुरक्षित रहते हैं। यह गर्मियों और मानसून में ताज़गी बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा है।
2. बारिश (मानसून) के मौसम में हाइजीन कैसे बनाए रखें?
मानसून में बैक्टीरिया जल्दी फैलते हैं, इसलिए ये सावधानियाँ बरतें,
- अच्छी तरह धोएं: फल और सब्जियों को साफ पानी में धोएं। आप चाहें तो इन्हें नमक या सिरके वाले हल्के पानी में थोड़ी देर भिगोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
- तुरंत पिएं: जूस निकालकर उसे ज्यादा देर बाहर न रखें। इसे तुरंत पी लें या फ्रिज में रखें।
- खुला न छोड़ें: कटे हुए फलों को खुला न रखें, तुरंत जूस निकालें या ढककर रखें।
3. इस्तेमाल के बाद जूसर की सफाई कैसे करें?
साफ-सफाई के लिए ये तरीके अपनाएं,
- जूस निकालने के तुरंत बाद मशीन के सभी हिस्सों (जैसे ऑगर और स्ट्रेनर) को अलग कर लें।
- बहते हुए पानी के नीचे ब्रश की मदद से सभी हिस्सों को अच्छे से रगड़कर साफ करें ताकि पल्प (गूदा) न फंसा रहे।
- अगर आप नया जूसर लेने की सोच रहे हैं, तो 'ईजी-क्लीन' मॉडल चुनें, जो सफाई में बहुत आसान होते हैं।
4. क्या मानसून में हरी पत्तेदार सब्जियां और सख्त फल (जैसे आंवला) डाल सकते हैं?
जी हाँ, बिल्कुल! कोल्ड प्रेस जूसर सख्त सब्जियों (जैसे गाजर, चुकंदर) और सख्त फलों (जैसे आंवला) का रस आसानी से निकाल सकते हैं। आप इसमें पुदीना, पालक और लौकी जैसी चीजें भी बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं।
5. क्या फ्रिज में कोल्ड-प्रेस्ड जूस को स्टोर किया जा सकता है?
हाँ, कोल्ड-प्रेस्ड जूस लंबे समय तक ताजा रहता है। आप इसे किसी साफ एयर-टाइट बोतल में भरकर फ्रिज में रखें, तो यह 48 से 72 घंटे (2-3 दिन) तक बिल्कुल ठीक रहता है।
6. गर्मियों में कोल्ड प्रेस जूसर के क्या फायदे हैं?
गर्मियों के लिए इसके कई फायदे हैं,
ज़्यादा पोषण: यह जूस से विटामिन्स और मिनरल्स नष्ट नहीं होने देता, जिससे आपको गर्मी में असली ताकत मिलती है।
ज़्यादा जूस: यह फलों और सब्जियों के गूदे से साधारण जूसर की तुलना में 10% तक ज़्यादा जूस निकालता है।
स्वादिष्ट और ताज़ा: इसमें जूस का रंग और स्वाद लंबे समय तक बना रहता है।
बहुउपयोगी: गर्मी में आप इससे ताज़ा जूस के साथ-साथ बादाम का दूध और ठंडी स्मूदी भी बना सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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