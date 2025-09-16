Amazon Early Deal में स्मार्टवॉच पर धांसू छूट, फटाफट करें बुकिंग

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अर्ली डील का लाइव हो गई है। इस सेल में सस्ते में स्मार्टवॉच को खरीदा जा सकेगा।

Tue, 16 Sep 2025 09:06 AM

वैसे तो लोगों को सालभर अमेजन सेल का इंतजार रहता हैं। इस सेल में सबसे सस्ती कीमत में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को खरीदा जा सकता है। लेकिन कई बार ज्यादा डिमांड की वजह से आप अपने पसंदीदा प्रोडक्ट को खरीदने से चूक जाते हैं। ऐसे में आपके लिए अमेजन अर्ली सेल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहां से आप अपने पसंदीदा प्रोडक्ट सस्ते में खरीद सकते हैं। ऐसे ही कुछ शानदार स्मार्टवॉच को सेल में उपलब्ध कराया गया है, जिसे अर्ली सेल में खरीदा जा सकता है।

यह एक पावरफुल स्मार्टवॉच है। यह स्मार्टवॉच प्रीमियम और मॉडर्न डिजाइन में आती है। इसमें 1.85 इंच AMOLED डिस्प्ले और लेटेस्ट EN2 प्रोसेसर दिया गया है, जो फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस देता है। इसमें इमर्जेंसी SOS जैसे एडवांस फीचर्स शामिल हैं। यह वॉच iOS और Android दोनों के साथ कम्पैटिबल है और एआई वॉचफेस के जरिए आपकी स्टाइल और मूड के अनुसार बदलती रहती है।

यह एक पावरफुल स्मार्टवॉच है। यह वॉच स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन में आती है, जिसका वजन सिर्फ 27 ग्राम और मोटाई 9.5mm है। इसमें 1.82 इंच का बड़ा डिस्प्ले, ड्यूल बैंड GPS, और 100+ स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं। साथ ही यह फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग के लिए इमोशनल असिस्टेंट के साथ आती है। यह Android व iOS दोनों के साथ कम्पैटिबल है। इसकी बैटरी 10 दिन तक चलती है।

यह एक पावरफुल स्मार्टवॉच है। यह वॉच रग्ड और ड्यूरेबल डिजाइन में आती है, जो आउटडोर एडवेंचर और डेली यूज के लिए परफेक्ट है। इसमें 1.43 इंच का True AMOLED Always-On डिस्प्ले दिया गया है, जो 850 निट्स ब्राइटनेस के साथ बेहद क्लियर और शार्प विजुअल्स दिखाता है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग और 100+ स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं। इसकी बैटरी 15 दिन तक चलती है और यह हेल्थ व फिटनेस ट्रैकिंग के लिए एडवांस बायो सेंसर से लैस है।

यह स्मार्टवॉच भारत की पहली ChatGPT-पावर्ड घड़ी है, जिसमें 2.01 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले, डायनैमिक आइसलैंड, और ई-बुक रीडर जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। साथ ही ब्लूटूथ कॉलिंग, एआई हेल्थ ट्रैकिंग और इन ऐप जीपीएस के साथ या वॉच फिटनेस यूजर्स दोनों के लिए एकदम परफेक्ट है।

यह एक पावरफुल, ऑल-इन-वन स्मार्टवॉच है। यह वॉच मॉडर्न और प्रीमियम डिजाइन में आती है। इसमें 1.85 इंच का AMOLED डिस्प्ले और लेटेस्ट EN2 प्रोसेसर दिया गया है, जो डेली फिटनेस ट्रैकिंग, नोटिफिकेशन और हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए बेस्ट है। साथ ही इसमें Nebula UI 2.0, AI Companion और SOS फीचर दिया गया है, जो इसे स्मार्ट और सेफ बनाता है।

यह एक पावरफुल, ऑल-इन-वन स्मार्टवॉच है। यह वॉच प्रीमियम मेटैलिक बिल्ड और मॉडर्न डिजाइन के साथ आती है। इसमें 1.96 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग, फंक्शन क्राउन और जेस्चर कंट्रोल जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं।

Huawei Band 10 एक AI-पावर्ड स्मार्टवॉच है जो फिटनेस, नींद और इमोशनल वेलनेस पर खास फोकस करती है। इसका मेटालिक डिज़ाइन, अल्ट्रा-थिन 8.99 mm बॉडी और सिर्फ 14g वजन इसे पूरे दिन पहनने के लिए आरामदायक बनाते हैं। साथ ही इसमें इमोशनल वेलबीइंग असिस्टेंट और फास्ट चार्जिंग जैसी एडवांस सुविधाएँ मिलती हैं।

