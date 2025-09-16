Amazon Early Deal में स्मार्टवॉच पर धांसू छूट, फटाफट करें बुकिंग Early Deals Live! Amazon Great Indian Festival deals revealed on Smartwatches, Gadgets Hindi News - Hindustan
Early Deals Live! Amazon Great Indian Festival deals revealed on Smartwatches

Amazon Early Deal में स्मार्टवॉच पर धांसू छूट, फटाफट करें बुकिंग

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अर्ली डील का लाइव हो गई है। इस सेल में सस्ते में स्मार्टवॉच को खरीदा जा सकेगा।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 09:06 AM
वैसे तो लोगों को सालभर अमेजन सेल का इंतजार रहता हैं। इस सेल में सबसे सस्ती कीमत में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को खरीदा जा सकता है। लेकिन कई बार ज्यादा डिमांड की वजह से आप अपने पसंदीदा प्रोडक्ट को खरीदने से चूक जाते हैं। ऐसे में आपके लिए अमेजन अर्ली सेल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहां से आप अपने पसंदीदा प्रोडक्ट सस्ते में खरीद सकते हैं। ऐसे ही कुछ शानदार स्मार्टवॉच को सेल में उपलब्ध कराया गया है, जिसे अर्ली सेल में खरीदा जा सकता है।

Amazon Early Deal में स्मार्टवॉच पर धांसू छूट, फटाफट करें बुकिंग
यह एक पावरफुल स्मार्टवॉच है। यह स्मार्टवॉच प्रीमियम और मॉडर्न डिजाइन में आती है। इसमें 1.85 इंच AMOLED डिस्प्ले और लेटेस्ट EN2 प्रोसेसर दिया गया है, जो फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस देता है। इसमें इमर्जेंसी SOS जैसे एडवांस फीचर्स शामिल हैं। यह वॉच iOS और Android दोनों के साथ कम्पैटिबल है और एआई वॉचफेस के जरिए आपकी स्टाइल और मूड के अनुसार बदलती रहती है।

Specifications

डिस्प्ले
1.85 इंच AMOLED
प्रोसेसर
EN2 Processor
कम्पैटिबिलिटी
Android & iOS

क्यों खरीदें

...

ब्राइट और क्लियर विजुअल्स

...

स्मूद और फास्ट ऑपरेशन

...

मॉडर्न और आसान इंटरफेस

...

हेल्थ और फिटनेस के लिए पर्सनलाइज्ड इनसाइट्स

...

इमरजेंसी अलर्ट फीचर

क्यों खोजें विकल्प

...

GPS सपोर्ट नहीं

...

बैटरी बैकअप डिटेल क्लियर नहीं

...

ई-सिम या कॉलिंग सपोर्ट का जिक्र नहीं

यह एक पावरफुल स्मार्टवॉच है। यह वॉच स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन में आती है, जिसका वजन सिर्फ 27 ग्राम और मोटाई 9.5mm है। इसमें 1.82 इंच का बड़ा डिस्प्ले, ड्यूल बैंड GPS, और 100+ स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं। साथ ही यह फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग के लिए इमोशनल असिस्टेंट के साथ आती है। यह Android व iOS दोनों के साथ कम्पैटिबल है। इसकी बैटरी 10 दिन तक चलती है।

Specifications

डिस्प्ले
1.82 इंच AMOLED
प्रोसेसर/OS
HarmonyOS
कम्पैटिबिलिटी
Android & iOS
कनेक्टिविटी
Bluetooth

क्यों खरीदें

...

क्लियर और ब्राइट स्क्रीन

...

सिर्फ 27g वज़न और 9.5mm मोटाई

...

100+ स्पोर्ट्स मोड्स

...

10 दिन तक बैटरी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

eSIM या कॉलिंग सपोर्ट का जिक्र नहीं

...

ऐप्स इंस्टॉलेशन लिमिटेड

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

यह एक पावरफुल स्मार्टवॉच है। यह वॉच रग्ड और ड्यूरेबल डिजाइन में आती है, जो आउटडोर एडवेंचर और डेली यूज के लिए परफेक्ट है। इसमें 1.43 इंच का True AMOLED Always-On डिस्प्ले दिया गया है, जो 850 निट्स ब्राइटनेस के साथ बेहद क्लियर और शार्प विजुअल्स दिखाता है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग और 100+ स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं। इसकी बैटरी 15 दिन तक चलती है और यह हेल्थ व फिटनेस ट्रैकिंग के लिए एडवांस बायो सेंसर से लैस है।

Specifications

डिस्प्ले
1.43 इंच True AMOLED
हेल्थ मॉनिटरिंग
हार्ट रेट, स्टेप्स, स्लीप ट्रैकिंग
OS
Android कम्पैटिबल
कनेक्टिविटी
Bluetooth 5.3
बैटरी
320mAh

क्यों खरीदें

...

हर समय क्लियर विजुअल

...

हर समय क्लियर विजुअल

...

आउटडोर और एडवेंचर के लिए उपयोगी

...

लंबा पावर सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

GPS का जिक्र नहीं

...

ई-सिम या वॉच से डायरेक्ट इंटरनेट सपोर्ट नहीं

...

ऐप्स इंस्टॉलेशन की जानकारी लिमिटेड

यह स्मार्टवॉच भारत की पहली ChatGPT-पावर्ड घड़ी है, जिसमें 2.01 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले, डायनैमिक आइसलैंड, और ई-बुक रीडर जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। साथ ही ब्लूटूथ कॉलिंग, एआई हेल्थ ट्रैकिंग और इन ऐप जीपीएस के साथ या वॉच फिटनेस यूजर्स दोनों के लिए एकदम परफेक्ट है।

Specifications

डिस्प्ले
2.01” Super AMOLED
स्पोर्ट्स मोड्स
मल्टीस्पोर्ट ट्रैकिंग
ल्थ सेंसर
हार्ट रेट, BP मॉनिटर, AI Health Tracker
बैटरी
250 mAh
स्टोरेज
4GB
OS कम्पैटिबिलिटी
Android & iOS

क्यों खरीदें

...

वॉइस कमांड से AI असिस्टेंट सपोर्ट

...

700 nits ब्राइटनेस, 410×494 रिज़ॉल्यूशन

...

आसान नोटिफिकेशन और मल्टीटास्किंग

...

आउटडोर एडवेंचर के लिए बढ़िया

क्यों खोजें विकल्प

...

लंबी बैटरी बैकअप में इ्श्यू

...

ChatGPT फीचर के लिए ऐप जरूरी

यह एक पावरफुल, ऑल-इन-वन स्मार्टवॉच है। यह वॉच मॉडर्न और प्रीमियम डिजाइन में आती है। इसमें 1.85 इंच का AMOLED डिस्प्ले और लेटेस्ट EN2 प्रोसेसर दिया गया है, जो डेली फिटनेस ट्रैकिंग, नोटिफिकेशन और हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए बेस्ट है। साथ ही इसमें Nebula UI 2.0, AI Companion और SOS फीचर दिया गया है, जो इसे स्मार्ट और सेफ बनाता है।

Specifications

प्रोसेसर
EN2
डिस्प्ले
1.85 इंच AMOLED
कनेक्टिविटी
Bluetooth
OS
Nebula UI 2.0

क्यों खरीदें

...

शार्प और ब्राइट स्क्रीन

...

स्मूद और फास्ट परफॉर्मेंस

...

फिटनेस और हेल्थ इनसाइट्स

...

मॉडर्न और आसान इंटरफेस

...

इमरजेंसी सिचुएशन में मददगार

क्यों खोजें विकल्प

...

GPS सपोर्ट नहीं

...

बैटरी बैकअप लिमिटेड

...

स्टोरेज कैपेसिटी का ऑप्शन नहीं

यह एक पावरफुल, ऑल-इन-वन स्मार्टवॉच है। यह वॉच प्रीमियम मेटैलिक बिल्ड और मॉडर्न डिजाइन के साथ आती है। इसमें 1.96 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग, फंक्शन क्राउन और जेस्चर कंट्रोल जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications

डिस्प्ले
1.96 इंच AMOLED
बॉडी
प्रीमियम मेटैलिक बिल्ड
हेल्थ ट्रैकिंग
Activity, Heart Rate, SpO2, Calorie Tracker
बैटरी
300 mAh

क्यों खरीदें

...

ब्राइट और क्लियर विजुअल्स

...

कॉलिंग के लिए बिल्ट-इन माइक्रोफोन और स्पीकर

...

कॉलिंग के लिए बिल्ट-इन माइक्रोफोन और स्पीकर

...

स्मार्ट और क्विक यूज़

क्यों खोजें विकल्प

...

GPS सपोर्ट नहीं है

...

बैटरी बैकअप एवरेज

...

स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड

Huawei Band 10 एक AI-पावर्ड स्मार्टवॉच है जो फिटनेस, नींद और इमोशनल वेलनेस पर खास फोकस करती है। इसका मेटालिक डिज़ाइन, अल्ट्रा-थिन 8.99 mm बॉडी और सिर्फ 14g वजन इसे पूरे दिन पहनने के लिए आरामदायक बनाते हैं। साथ ही इसमें इमोशनल वेलबीइंग असिस्टेंट और फास्ट चार्जिंग जैसी एडवांस सुविधाएँ मिलती हैं।

Specifications

डिस्प्ले
Always-On Display
बैटरी
180 mAh
सिस्टम
Android & iOS कम्पैटिबल
वजन/साइज
14g

क्यों खरीदें

...

एआई फिटनेस मॉनिटरिंग

...

सटीक नींद ट्रैकिंग और हेल्थ नोटिफिकेशन

...

स्टाइलिश और पर्सनलाइज्ड लुक

...

अल्ट्रा-थिन

...

हल्का और स्टाइलिश डिज़ाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

छोटी बैटरी 180 mAh

...

AMOLED डिस्प्ले नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

