साल की सबसे बड़ी सेल, महज 1099 रुपये में बिक रहा 6990 रुपये वाला ईयरबड, आज ही कर दें ऑर्डर
अगर आप अपने लिए 2500 रुपये से कम में एक नया ईयरबड खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां हम आपको नॉइस कैंसिलेशन के साथ आने वाले कुछ अच्छे विकल्पों के बारे में बता रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
नॉइस कैंसिलेशन वाले ईयरबड्स आज की लाइफस्टाइल के लिए एक जरूरत बन गए हैं। ये ईयरबड्स बाहर की फ़ालतू आवाज को खत्म करके आपको म्यूजिक, कॉल या पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस और भी क्लियर और इमर्सिव बनाते हैं। चाहे आप ट्रैवल कर रहे हों, जिम में हों या बस घर में आराम से म्यूजिक सुनना चाहते हों, यह तकनीक हर माहौल में शोर को पीछे छोड़ देती है। छोटा, स्टाइलिश और पोर्टेबल डिजाइन इन्हें कहीं भी ले जाना आसान बनाता है। अमेजन पर इनके कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में हम बता रहे हैं।
1. Noise Pure Pods Wireless Open Ear Earbuds with AirWave™ Technology,Up-to 80H Playtime,Quad Mic with ENC,16mm Neodymium Dynamic Driver,Detachable Pure Band,BTv5.3 (Zen Beige)
इसकी कीमत 6,999 रुपये है। इसे 64% डिस्काउंट के साथ 2,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इनमें AirWave™ टेक्नोलॉजी है, जिससे कान पूरी तरह बंद नहीं होते और आसपास की आवाज भी सुनाई देती है। 16mm नियोडिमियम ड्राइवर दमदार और साफ साउंड देते हैं। क्वाड माइक के साथ ENC कॉल के दौरान शोर कम करता है। ये ईयरबड्स 80 घंटे तक का लंबा प्लेबैक देते हैं, जिससे बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती।
Specifications
क्यों खरीदें
कानों पर कम दबाव, आरामदायक फिट
आसपास की आवाज सुनने की सुविधा
लंबी बैटरी लाइफ
साफ और तेज कॉल क्वालिटी
स्टाइलिश और हल्का डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
इन-ईयर जितना आइसोलेशन नहीं
बहुत तेज साउंड पसंद करने वालों को कम लगे
शोर वाली जगहों पर परफॉर्मेंस सीमित
2. OnePlus Nord Buds 3 Truly Wireless Bluetooth Earbuds with up to 32dB Active Noise Cancellation, 10mins for 11Hours Fast Charging with Up to 43h Music Playback -Harmonic Gray
इसकी कीमत 2,799 रुपये है। इसे 18% डिस्काउंट के साथ 2,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इनमें 32dB तक का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है, जिससे बाहर का शोर काफी हद तक कम हो जाता है। सिर्फ 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग से 11 घंटे तक का प्लेबैक मिल जाता है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में बेहद सुविधाजनक है। केस के साथ कुल 43 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन
बहुत तेज फास्ट चार्जिंग
लंबी बैटरी लाइफ
साफ और बैलेंस्ड साउंड
क्यों खोजें विकल्प
वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं
ANC प्रीमियम मॉडल जितना स्ट्रॉन्ग नहीं
ऐप सेटअप नए यूजर्स के लिए थोड़ा जटिल
3. Noise Buds VS104 Truly Wireless Earbuds with 45H of Playtime, Quad Mic with ENC, Instacharge(10 Min=200 Min), 13Mm Driver, Low Latency, BT V5.2 (Mint Green)
यह बेहद ही किफायती है। इसे 3,499 रुपये है। इसे 77% डिस्काउंट के साथ 799 रुपये है। ये 45 घंटे तक का प्लेबैक देते हैं, जिससे आपको बार-बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा। क्वाड माइक के साथ ENC कॉल के दौरान बैकग्राउंड शोर को कम करता है, जिससे आपकी आवाज साफ सुनाई देती है। इंस्टाचार्ज फीचर से केवल 10 मिनट की चार्जिंग में 200 मिनट (3 घंटे 20 मिनट) तक म्यूजिक चल जाता है। 13mm ड्राइवर से बेहतर साउंड क्वालिटी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बहुत लंबी बैटरी लाइफ
क्लियर कॉलिंग एक्सपीरियंस
फास्ट चार्जिंग से जल्दी प्लेबैक
लो लैटेंसी से गेमिंग बेहतर
क्यों खोजें विकल्प
बास कुछ को कम लग सकता है
प्रीमियम मॉडल जितना साउंड क्वालिटी नहीं
4. Blaupunkt BTW300 Xtreme Moksha Maxbuds (2025) – True ANC, 700mAh Battery, Quad AI Mics, Crispr ENC, Blink Pair, Dual Pairing & Dual EQ for Deep Bass & Premium Wireless Audio (Matt Black)
इसकी कीमत 2,799 रुपये है। इसे 18% डिस्काउंट के साथ 2,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इनमें ट्रू ANC दिया गया है, जो बाहर के शोर को काफी हद तक कम कर देता है। 700mAh की पावरफुल बैटरी लंबे समय तक म्यूजिक और कॉलिंग का साथ देती है। क्वाड एआई माइक्स और क्रिस्पर ईएनसी तकनीक से कॉल्स के दौरान आवाज क्लियर आती है। ब्लिंक केयर से तुरंत कनेक्शन मिलता है, जबकि ड्यूल पेयरिंग से दो डिवाइस एक साथ जोड़े जा सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
ट्रू एएनसी से शोर में आराम
दमदार बैटरी बैकअप
कॉलिंग के लिए बेहतरीन माइक्स
ड्यूल पेयरिंग से मल्टीटास्किंग आसान
क्यों खोजें विकल्प
केस थोड़ा भारी
कीमत बजट यूजर्स के लिए ज्यादा
बहुत छोटे कानों में फिट थोड़ा टाइट
5. Boat Nirvana Ion ANC, Active Noise Cancellation(~32dB), 120Hrs Battery, App Support, Crystal Bionic Sound, 4Mics ENx, v5.3 Bluetooth TWS in Ear Earbuds Wireless Earphones with mic (Crystal Black)
इसकी कीमत 9,990 रुपये है, जिसे 83% डिस्काउंट के साथ 1,699 रुपये हो जाती है। इसमें लगभग 32dB का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है, जो बाहर के शोर को काफी कम कर देता है। क्रिस्टल बायोनिक साउंड से म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस दमदार और क्लियर होता है। कुल 120 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है, जिससे बार-बार चार्ज नहीं करना पड़ता।
Specifications
क्यों खरीदें
मजबूत ANC से बेहतर शोर कम
बहुत लंबी बैटरी लाइफ
क्लियर कॉल क्वालिटी
स्टेबल ब्लूटूथ कनेक्शन
एप सपोर्ट से सेटिंग्स आसान
क्यों खोजें विकल्प
ANC प्रीमियम मॉडल जितना पावरफुल नहीं
बहुत फास्ट वॉल्यूम पर बैटरी जल्दी खर्च
कुछ को बास कम लग सकता है
6. boAt Airdopes 280 ANC, Active Noise Cancellation(~32dB), 60Hrs Battery, 13mm Drivers, 4Mics ENx, Fast Charge, IPX5, v5.3 Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Active Black)
इसकी कीमत 6,990 रुपये है, जिसे 84% डिस्काउंट के साथ 1,099 रुपये हो जाती है। इनमें लगभग 32dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, जो बाहर के शोर को कम करता है। 13mm ड्राइवर्स से साफ और पावरफुल साउंड मिलता है। कुल 60 घंटे तक की बैटरी लाइफ और फास्ट चार्ज सपोर्ट से आप लंबे समय तक म्यूजिक सुन सकते हैं। 4 माइक्रोफोन (ENx) कॉलिंग को और भी क्लियर बनाते हैं। IPX5 वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग और ब्लूटूथ वर्जन 5.3 जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन
बैलेंस्ड साउंड
लंबी बैटरी लाइफ
IPX5 रेटिंग से सुरक्षा
फास्ट चार्ज फीचर से जल्दी प्लेबैक
क्यों खोजें विकल्प
ANC प्रीमियम मॉडल जितना पावरफुल नहीं
बहुत भारी बास पसंद करने वालों को थोड़ा हल्का लग सकता है
7. realme Buds T200x True Wireless Earbuds with 12.4mm Dynamic Bass Drivers, 25 dB ANC, Quad Mic, 45ms Latency, Upto 48 Hrs Playback, Fast Charge, IP55 Rated, BT 5.4 (Pure Black)
इस ईयरबड की कीमत 2,499 रुपये है, जिसे 44% डिस्काउंट के साथ 1,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 12.4mm डायनेमिक बास ड्राइवर दिए गए हैं, जो म्यूजिक को डीप और क्लियर बनाते हैं। 25 dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बाहरी शोर को कम करता है। क्वाड माइक टेक्नोलॉजी से कॉलिंग क्लियर रहती है और 45ms लो लैटेंसी गेमिंग/वीडियो एक्सपीरियंस को स्मूद बनाती है। कुल 48 घंटे तक का प्लेबैक और फास्ट चार्ज फीचर रोजमर्रा के इस्तेमाल को आसान बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल बास और क्लियर साउंड
ANC से बेहतर शोर- कंट्रोल
क्वाड माइक के साथ साफ कॉलिंग
लंबी बैटरी लाइफ
IP55 रेटिंग से सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
ANC प्रीमियम मॉडल जितना पावरफुल नहीं
सबवूफर जैसा भारी बास नहीं
कुछ यूजर्स को फिटिंग अलग लग सकती है
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है।
