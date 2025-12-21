Hindustan Hindi News
Earbuds with Noise Cancellation Under Rs 2500 On Amazon Sale From Noise To Oneplus

साल की सबसे बड़ी सेल, महज 1099 रुपये में बिक रहा 6990 रुपये वाला ईयरबड, आज ही कर दें ऑर्डर

संक्षेप:

अगर आप अपने लिए 2500 रुपये से कम में एक नया ईयरबड खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां हम आपको नॉइस कैंसिलेशन के साथ आने वाले कुछ अच्छे विकल्पों के बारे में बता रहे हैं।

Dec 21, 2025 07:14 pm IST
नॉइस कैंसिलेशन वाले ईयरबड्स आज की लाइफस्टाइल के लिए एक जरूरत बन गए हैं। ये ईयरबड्स बाहर की फ़ालतू आवाज को खत्म करके आपको म्यूजिक, कॉल या पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस और भी क्लियर और इमर्सिव बनाते हैं। चाहे आप ट्रैवल कर रहे हों, जिम में हों या बस घर में आराम से म्यूजिक सुनना चाहते हों, यह तकनीक हर माहौल में शोर को पीछे छोड़ देती है। छोटा, स्टाइलिश और पोर्टेबल डिजाइन इन्हें कहीं भी ले जाना आसान बनाता है। अमेजन पर इनके कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में हम बता रहे हैं।

इसकी कीमत 6,999 रुपये है। इसे 64% डिस्काउंट के साथ 2,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इनमें AirWave™ टेक्नोलॉजी है, जिससे कान पूरी तरह बंद नहीं होते और आसपास की आवाज भी सुनाई देती है। 16mm नियोडिमियम ड्राइवर दमदार और साफ साउंड देते हैं। क्वाड माइक के साथ ENC कॉल के दौरान शोर कम करता है। ये ईयरबड्स 80 घंटे तक का लंबा प्लेबैक देते हैं, जिससे बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती।

Specifications

डिजाइन
ओपन-ईयर वायरलेस
टेक्नोलॉजी
AirWave
ड्राइवर
16mm नियोडिमियम डायनामिक
कॉलिंग
क्वाड माइक + ENC
बैटरी
80 घंटे तक प्लेबैक
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ वर्जन 5.3

क्यों खरीदें

...

कानों पर कम दबाव, आरामदायक फिट

...

आसपास की आवाज सुनने की सुविधा

...

लंबी बैटरी लाइफ

...

साफ और तेज कॉल क्वालिटी

...

स्टाइलिश और हल्का डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

इन-ईयर जितना आइसोलेशन नहीं

...

बहुत तेज साउंड पसंद करने वालों को कम लगे

...

शोर वाली जगहों पर परफॉर्मेंस सीमित

इसकी कीमत 2,799 रुपये है। इसे 18% डिस्काउंट के साथ 2,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इनमें 32dB तक का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है, जिससे बाहर का शोर काफी हद तक कम हो जाता है। सिर्फ 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग से 11 घंटे तक का प्लेबैक मिल जाता है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में बेहद सुविधाजनक है। केस के साथ कुल 43 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक मिलता है।

Specifications

टाइप
ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स
नॉइज कैंसलेशन
32dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन
बैटरी
कुल 43 घंटे प्लेबैक
फास्ट चार्ज
10 मिनट = 11 घंटे
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ

क्यों खरीदें

...

दमदार एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन

...

बहुत तेज फास्ट चार्जिंग

...

लंबी बैटरी लाइफ

...

साफ और बैलेंस्ड साउंड

क्यों खोजें विकल्प

...

वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं

...

ANC प्रीमियम मॉडल जितना स्ट्रॉन्ग नहीं

...

ऐप सेटअप नए यूजर्स के लिए थोड़ा जटिल

यह बेहद ही किफायती है। इसे 3,499 रुपये है। इसे 77% डिस्काउंट के साथ 799 रुपये है। ये 45 घंटे तक का प्लेबैक देते हैं, जिससे आपको बार-बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा। क्वाड माइक के साथ ENC कॉल के दौरान बैकग्राउंड शोर को कम करता है, जिससे आपकी आवाज साफ सुनाई देती है। इंस्टाचार्ज फीचर से केवल 10 मिनट की चार्जिंग में 200 मिनट (3 घंटे 20 मिनट) तक म्यूजिक चल जाता है। 13mm ड्राइवर से बेहतर साउंड क्वालिटी मिलती है।

Specifications

प्लेबैक
45 घंटे तक
कॉलर
क्वाड माइक + ENC
इंस्टाचार्ज
10 मिनट = 200 मिनट प्लेबैक
ड्राइवर
13mm
ब्लूटूथ
v5.2

क्यों खरीदें

...

बहुत लंबी बैटरी लाइफ

...

क्लियर कॉलिंग एक्सपीरियंस

...

फास्ट चार्जिंग से जल्दी प्लेबैक

...

लो लैटेंसी से गेमिंग बेहतर

क्यों खोजें विकल्प

...

बास कुछ को कम लग सकता है

...

प्रीमियम मॉडल जितना साउंड क्वालिटी नहीं

इसकी कीमत 2,799 रुपये है। इसे 18% डिस्काउंट के साथ 2,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इनमें ट्रू ANC दिया गया है, जो बाहर के शोर को काफी हद तक कम कर देता है। 700mAh की पावरफुल बैटरी लंबे समय तक म्यूजिक और कॉलिंग का साथ देती है। क्वाड एआई माइक्स और क्रिस्पर ईएनसी तकनीक से कॉल्स के दौरान आवाज क्लियर आती है। ब्लिंक केयर से तुरंत कनेक्शन मिलता है, जबकि ड्यूल पेयरिंग से दो डिवाइस एक साथ जोड़े जा सकते हैं।

Specifications

नॉइज कैंसलेशन
True ANC
बैटरी
700mAh लंबी बैकअप
माइक्स
क्वाड एआई माइक्स
कॉल क्वालिटी
क्रिस्पर ईएनसी
कनेक्टिविटी
ब्लिंक केयर, ड्यूल पेयरिंग
साउंड मोड
ड्यूल ईक्यू

क्यों खरीदें

...

ट्रू एएनसी से शोर में आराम

...

दमदार बैटरी बैकअप

...

कॉलिंग के लिए बेहतरीन माइक्स

...

ड्यूल पेयरिंग से मल्टीटास्किंग आसान

क्यों खोजें विकल्प

...

केस थोड़ा भारी

...

कीमत बजट यूजर्स के लिए ज्यादा

...

बहुत छोटे कानों में फिट थोड़ा टाइट

इसकी कीमत 9,990 रुपये है, जिसे 83% डिस्काउंट के साथ 1,699 रुपये हो जाती है। इसमें लगभग 32dB का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है, जो बाहर के शोर को काफी कम कर देता है। क्रिस्टल बायोनिक साउंड से म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस दमदार और क्लियर होता है। कुल 120 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है, जिससे बार-बार चार्ज नहीं करना पड़ता।

Specifications

नॉइज कैंसलेशन
लगभग 32dB एक्टिव एएनसी
बैटरी
कुल 120 घंटे प्लेबैक
साउंड
क्रिस्टल बायोनिक साउंड
माइक्स
4 माइक्रोफोन्स
ब्लूटूथ
v5.3
टाइप
TWS इन-इयर वायरलेस ईयरबड्स

क्यों खरीदें

...

मजबूत ANC से बेहतर शोर कम

...

बहुत लंबी बैटरी लाइफ

...

क्लियर कॉल क्वालिटी

...

स्टेबल ब्लूटूथ कनेक्शन

...

एप सपोर्ट से सेटिंग्स आसान

क्यों खोजें विकल्प

...

ANC प्रीमियम मॉडल जितना पावरफुल नहीं

...

बहुत फास्ट वॉल्यूम पर बैटरी जल्दी खर्च

...

कुछ को बास कम लग सकता है

इसकी कीमत 6,990 रुपये है, जिसे 84% डिस्काउंट के साथ 1,099 रुपये हो जाती है। इनमें लगभग 32dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, जो बाहर के शोर को कम करता है। 13mm ड्राइवर्स से साफ और पावरफुल साउंड मिलता है। कुल 60 घंटे तक की बैटरी लाइफ और फास्ट चार्ज सपोर्ट से आप लंबे समय तक म्यूजिक सुन सकते हैं। 4 माइक्रोफोन (ENx) कॉलिंग को और भी क्लियर बनाते हैं। IPX5 वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग और ब्लूटूथ वर्जन 5.3 जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications

नॉइज कैंसलेशन
लगभग 32dB एक्टिव ANC
ड्राइवर्स
13mm
बैटरी
कुल 60 घंटे प्लेबैक
कॉलिंग
4 माइक्रोफोन (ENx)
चार्जिंग
फास्ट चार्ज सपोर्ट
रेजिस्टेंस
IPX5 वॉटर रेजिस्टेंट

क्यों खरीदें

...

दमदार एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन

...

बैलेंस्ड साउंड

...

लंबी बैटरी लाइफ

...

IPX5 रेटिंग से सुरक्षा

...

फास्ट चार्ज फीचर से जल्दी प्लेबैक

क्यों खोजें विकल्प

...

ANC प्रीमियम मॉडल जितना पावरफुल नहीं

...

बहुत भारी बास पसंद करने वालों को थोड़ा हल्का लग सकता है

इस ईयरबड की कीमत 2,499 रुपये है, जिसे 44% डिस्काउंट के साथ 1,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 12.4mm डायनेमिक बास ड्राइवर दिए गए हैं, जो म्यूजिक को डीप और क्लियर बनाते हैं। 25 dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बाहरी शोर को कम करता है। क्वाड माइक टेक्नोलॉजी से कॉलिंग क्लियर रहती है और 45ms लो लैटेंसी गेमिंग/वीडियो एक्सपीरियंस को स्मूद बनाती है। कुल 48 घंटे तक का प्लेबैक और फास्ट चार्ज फीचर रोजमर्रा के इस्तेमाल को आसान बनाते हैं।

Specifications

ड्राइवर्स
12.4 mm डायनेमिक बास
नॉइज कैंसलेशन
25 dB ANC
माइक्स
क्वाड माइक
लैटेंसी
45ms लो लैटेंसी
बैटरी
48 घंटे तक प्लेबैक
चार्जिंग
फास्ट चार्ज
रेटिंग
IP55 वॉटर/डस्ट रेजिस्टेंट
ब्लूटूथ
v5.4

क्यों खरीदें

...

पावरफुल बास और क्लियर साउंड

...

ANC से बेहतर शोर- कंट्रोल

...

क्वाड माइक के साथ साफ कॉलिंग

...

लंबी बैटरी लाइफ

...

IP55 रेटिंग से सुरक्षा

क्यों खोजें विकल्प

...

ANC प्रीमियम मॉडल जितना पावरफुल नहीं

...

सबवूफर जैसा भारी बास नहीं

...

कुछ यूजर्स को फिटिंग अलग लग सकती है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

