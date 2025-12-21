साल की सबसे बड़ी सेल, महज 1099 रुपये में बिक रहा 6990 रुपये वाला ईयरबड, आज ही कर दें ऑर्डर

संक्षेप: अगर आप अपने लिए 2500 रुपये से कम में एक नया ईयरबड खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां हम आपको नॉइस कैंसिलेशन के साथ आने वाले कुछ अच्छे विकल्पों के बारे में बता रहे हैं।

Dec 21, 2025 07:14 pm IST

नॉइस कैंसिलेशन वाले ईयरबड्स आज की लाइफस्टाइल के लिए एक जरूरत बन गए हैं। ये ईयरबड्स बाहर की फ़ालतू आवाज को खत्म करके आपको म्यूजिक, कॉल या पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस और भी क्लियर और इमर्सिव बनाते हैं। चाहे आप ट्रैवल कर रहे हों, जिम में हों या बस घर में आराम से म्यूजिक सुनना चाहते हों, यह तकनीक हर माहौल में शोर को पीछे छोड़ देती है। छोटा, स्टाइलिश और पोर्टेबल डिजाइन इन्हें कहीं भी ले जाना आसान बनाता है। अमेजन पर इनके कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में हम बता रहे हैं।

इसकी कीमत 6,999 रुपये है। इसे 64% डिस्काउंट के साथ 2,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इनमें AirWave™ टेक्नोलॉजी है, जिससे कान पूरी तरह बंद नहीं होते और आसपास की आवाज भी सुनाई देती है। 16mm नियोडिमियम ड्राइवर दमदार और साफ साउंड देते हैं। क्वाड माइक के साथ ENC कॉल के दौरान शोर कम करता है। ये ईयरबड्स 80 घंटे तक का लंबा प्लेबैक देते हैं, जिससे बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती।

Specifications डिजाइन ओपन-ईयर वायरलेस टेक्नोलॉजी AirWave ड्राइवर 16mm नियोडिमियम डायनामिक कॉलिंग क्वाड माइक + ENC बैटरी 80 घंटे तक प्लेबैक कनेक्टिविटी ब्लूटूथ वर्जन 5.3 क्यों खरीदें कानों पर कम दबाव, आरामदायक फिट आसपास की आवाज सुनने की सुविधा लंबी बैटरी लाइफ साफ और तेज कॉल क्वालिटी स्टाइलिश और हल्का डिजाइन क्यों खोजें विकल्प इन-ईयर जितना आइसोलेशन नहीं बहुत तेज साउंड पसंद करने वालों को कम लगे शोर वाली जगहों पर परफॉर्मेंस सीमित

इसकी कीमत 2,799 रुपये है। इसे 18% डिस्काउंट के साथ 2,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इनमें 32dB तक का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है, जिससे बाहर का शोर काफी हद तक कम हो जाता है। सिर्फ 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग से 11 घंटे तक का प्लेबैक मिल जाता है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में बेहद सुविधाजनक है। केस के साथ कुल 43 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक मिलता है।

Specifications टाइप ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स नॉइज कैंसलेशन 32dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बैटरी कुल 43 घंटे प्लेबैक फास्ट चार्ज 10 मिनट = 11 घंटे कनेक्टिविटी ब्लूटूथ क्यों खरीदें दमदार एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बहुत तेज फास्ट चार्जिंग लंबी बैटरी लाइफ साफ और बैलेंस्ड साउंड क्यों खोजें विकल्प वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं ANC प्रीमियम मॉडल जितना स्ट्रॉन्ग नहीं ऐप सेटअप नए यूजर्स के लिए थोड़ा जटिल

यह बेहद ही किफायती है। इसे 3,499 रुपये है। इसे 77% डिस्काउंट के साथ 799 रुपये है। ये 45 घंटे तक का प्लेबैक देते हैं, जिससे आपको बार-बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा। क्वाड माइक के साथ ENC कॉल के दौरान बैकग्राउंड शोर को कम करता है, जिससे आपकी आवाज साफ सुनाई देती है। इंस्टाचार्ज फीचर से केवल 10 मिनट की चार्जिंग में 200 मिनट (3 घंटे 20 मिनट) तक म्यूजिक चल जाता है। 13mm ड्राइवर से बेहतर साउंड क्वालिटी मिलती है।

Specifications प्लेबैक 45 घंटे तक कॉलर क्वाड माइक + ENC इंस्टाचार्ज 10 मिनट = 200 मिनट प्लेबैक ड्राइवर 13mm ब्लूटूथ v5.2 क्यों खरीदें बहुत लंबी बैटरी लाइफ क्लियर कॉलिंग एक्सपीरियंस फास्ट चार्जिंग से जल्दी प्लेबैक लो लैटेंसी से गेमिंग बेहतर क्यों खोजें विकल्प बास कुछ को कम लग सकता है प्रीमियम मॉडल जितना साउंड क्वालिटी नहीं

इसकी कीमत 2,799 रुपये है। इसे 18% डिस्काउंट के साथ 2,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इनमें ट्रू ANC दिया गया है, जो बाहर के शोर को काफी हद तक कम कर देता है। 700mAh की पावरफुल बैटरी लंबे समय तक म्यूजिक और कॉलिंग का साथ देती है। क्वाड एआई माइक्स और क्रिस्पर ईएनसी तकनीक से कॉल्स के दौरान आवाज क्लियर आती है। ब्लिंक केयर से तुरंत कनेक्शन मिलता है, जबकि ड्यूल पेयरिंग से दो डिवाइस एक साथ जोड़े जा सकते हैं।

Specifications नॉइज कैंसलेशन True ANC बैटरी 700mAh लंबी बैकअप माइक्स क्वाड एआई माइक्स कॉल क्वालिटी क्रिस्पर ईएनसी कनेक्टिविटी ब्लिंक केयर, ड्यूल पेयरिंग साउंड मोड ड्यूल ईक्यू क्यों खरीदें ट्रू एएनसी से शोर में आराम दमदार बैटरी बैकअप कॉलिंग के लिए बेहतरीन माइक्स ड्यूल पेयरिंग से मल्टीटास्किंग आसान क्यों खोजें विकल्प केस थोड़ा भारी कीमत बजट यूजर्स के लिए ज्यादा बहुत छोटे कानों में फिट थोड़ा टाइट

इसकी कीमत 9,990 रुपये है, जिसे 83% डिस्काउंट के साथ 1,699 रुपये हो जाती है। इसमें लगभग 32dB का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है, जो बाहर के शोर को काफी कम कर देता है। क्रिस्टल बायोनिक साउंड से म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस दमदार और क्लियर होता है। कुल 120 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है, जिससे बार-बार चार्ज नहीं करना पड़ता।

Specifications नॉइज कैंसलेशन लगभग 32dB एक्टिव एएनसी बैटरी कुल 120 घंटे प्लेबैक साउंड क्रिस्टल बायोनिक साउंड माइक्स 4 माइक्रोफोन्स ब्लूटूथ v5.3 टाइप TWS इन-इयर वायरलेस ईयरबड्स क्यों खरीदें मजबूत ANC से बेहतर शोर कम बहुत लंबी बैटरी लाइफ क्लियर कॉल क्वालिटी स्टेबल ब्लूटूथ कनेक्शन एप सपोर्ट से सेटिंग्स आसान क्यों खोजें विकल्प ANC प्रीमियम मॉडल जितना पावरफुल नहीं बहुत फास्ट वॉल्यूम पर बैटरी जल्दी खर्च कुछ को बास कम लग सकता है

इसकी कीमत 6,990 रुपये है, जिसे 84% डिस्काउंट के साथ 1,099 रुपये हो जाती है। इनमें लगभग 32dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, जो बाहर के शोर को कम करता है। 13mm ड्राइवर्स से साफ और पावरफुल साउंड मिलता है। कुल 60 घंटे तक की बैटरी लाइफ और फास्ट चार्ज सपोर्ट से आप लंबे समय तक म्यूजिक सुन सकते हैं। 4 माइक्रोफोन (ENx) कॉलिंग को और भी क्लियर बनाते हैं। IPX5 वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग और ब्लूटूथ वर्जन 5.3 जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications नॉइज कैंसलेशन लगभग 32dB एक्टिव ANC ड्राइवर्स 13mm बैटरी कुल 60 घंटे प्लेबैक कॉलिंग 4 माइक्रोफोन (ENx) चार्जिंग फास्ट चार्ज सपोर्ट रेजिस्टेंस IPX5 वॉटर रेजिस्टेंट क्यों खरीदें दमदार एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बैलेंस्ड साउंड लंबी बैटरी लाइफ IPX5 रेटिंग से सुरक्षा फास्ट चार्ज फीचर से जल्दी प्लेबैक क्यों खोजें विकल्प ANC प्रीमियम मॉडल जितना पावरफुल नहीं बहुत भारी बास पसंद करने वालों को थोड़ा हल्का लग सकता है

इस ईयरबड की कीमत 2,499 रुपये है, जिसे 44% डिस्काउंट के साथ 1,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 12.4mm डायनेमिक बास ड्राइवर दिए गए हैं, जो म्यूजिक को डीप और क्लियर बनाते हैं। 25 dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बाहरी शोर को कम करता है। क्वाड माइक टेक्नोलॉजी से कॉलिंग क्लियर रहती है और 45ms लो लैटेंसी गेमिंग/वीडियो एक्सपीरियंस को स्मूद बनाती है। कुल 48 घंटे तक का प्लेबैक और फास्ट चार्ज फीचर रोजमर्रा के इस्तेमाल को आसान बनाते हैं।

Specifications ड्राइवर्स 12.4 mm डायनेमिक बास नॉइज कैंसलेशन 25 dB ANC माइक्स क्वाड माइक लैटेंसी 45ms लो लैटेंसी बैटरी 48 घंटे तक प्लेबैक चार्जिंग फास्ट चार्ज रेटिंग IP55 वॉटर/डस्ट रेजिस्टेंट ब्लूटूथ v5.4 क्यों खरीदें पावरफुल बास और क्लियर साउंड ANC से बेहतर शोर- कंट्रोल क्वाड माइक के साथ साफ कॉलिंग लंबी बैटरी लाइफ IP55 रेटिंग से सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प ANC प्रीमियम मॉडल जितना पावरफुल नहीं सबवूफर जैसा भारी बास नहीं कुछ यूजर्स को फिटिंग अलग लग सकती है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।