आपके इयरबड्स बहरा तो नहीं बना रहे? इन इयरबड्स में छिपा है स्मार्ट हियरिंग का जादुई फीचर

Feb 28, 2026 01:35 pm IST

क्या घंटों इयरबड्स का इस्तेमाल आपके कानों को नुकसान पहुँचा रहा है? Amazon पर मिल रहे इन लेटेस्ट इयरबड्स में स्मार्ट हियरिंग और ऑटो-वॉल्यूम कंट्रोल जैसे जादुई फीचर्स हैं, जो म्यूजिक के साथ आपकी सुनने की शक्ति को भी सुरक्षित रखते हैं।

आज के दौर में इयरबड्स हमारी जीवनशैली का अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन घंटों तक हाई वॉल्यूम पर इनका इस्तेमाल नॉइज-इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस का बड़ा कारण बन रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि कानों की सुनने वाली कोशिकाओं को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर सकती है। हालांकि, 2026 की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने इस समस्या का समाधान पेश किया है। अब Amazon पर ऐसे प्रीमियम इयरबड्स उपलब्ध हैं जो केवल संगीत सुनने के साधन नहीं, बल्कि आपके कानों के रक्षक भी हैं।

इन इयरबड्स में स्मार्ट हियरिंग जैसा जादुई फीचर छिपा है। उदाहरण के तौर पर, Apple AirPods Pro और Sony WF-1000XM सीरीज अब क्लीनिकल ग्रेड हियरिंग टेस्ट और 'एडेप्टिव साउंड कंट्रोल के साथ आते हैं। ये फीचर्स बाहरी शोर के हिसाब से वॉल्यूम को खुद मैनेज करते हैं और अचानक होने वाली तेज आवाजों को तुरंत कम कर देते हैं ताकि आपके कान सुरक्षित रहें। इसके अलावा, इनमें लाइव लिसन और हियरिंग एड मोड भी मिलता है, जो कम सुनने वाले लोगों के लिए बातचीत को आसान बनाता है। अच्छी खबर यह है कि Amazon पर इन हेल्थ-फोकस्ड इयरबड्स पर इस समय शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट मिल रहे हैं, जिससे आप अपनी सेहत और मनोरंजन दोनों का ख्याल रख सकते हैं।

Noise Buds N1 Pro शोर (Noise) ब्रांड की ओर से एक बजट-फ्रेंडली 'True Wireless Earbuds' हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनका मेटालिक डिज़ाइन और 60 घंटे का लंबा बैटरी बैकअप है। इसमें Active Noise Cancellation (ANC) की सुविधा भी दी गई है, जो बाहर के शोर को कम करके आपको म्यूजिक का बेहतर अनुभव देती है।

Specifications ड्राइवर 11mm डायनेमिक ड्राइवर बैटरी लाइफ कुल 60 घंटे ब्लूटूथ वर्जन v5.3 नॉयस कैंसिलेशन 32dB तक Active Noise Cancellation कॉलिंग Quad Mic क्यों खरीदें 60 घंटे बैटरी बैकअप फोन और लैपटॉप दोनों से कनेक्टिविटी सिर्फ 10 मिनट में चार्जिंग क्रोम और मेटालिक फिनिश 40ms की अल्ट्रा-लो लेटेंसी क्यों खोजें विकल्प ट्रैफिक या बहुत शोर वाली जगह पर यह उतना प्रभावी नहीं है। ज़्यादा बास आपको शायद थोड़ा "मडी" या भारी लग सकता है।

Noise Air Buds 6 कंपनी के आधुनिक स्मार्ट ईयरबड्स हैं जो AI-Enabled तकनीक के साथ आते हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो सिर्फ म्यूजिक नहीं, बल्कि एक गैजेट जैसा अनुभव चाहते हैं। इनमें Bragi की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे आप बिना बड्स को छुए, सिर्फ अपनी आवाज़ (Voice Control) से गाने बदल सकते हैं या कॉल्स उठा सकते हैं।

Specifications ड्राइवर 12.4mm डायनेमिक ड्राइवर स्मार्ट तकनीक AI-Enabled (Bragi OS) बैटरी लाइफ कुल 50 घंटे का प्लेटाइम लेटेंसी 50ms ऐप सपोर्ट Noise BudsLink App क्यों खरीदें वॉयस कमांड, इन-ईयर डिटेक्शन ऐप के जरिए आप EQ सेटिंग्स बदल सकते हैं एंड्रॉइड फोन के साथ ये केस खोलते ही तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। 12.4mm के बड़े ड्राइवर मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प थोड़े महंगे लग सकते हैं 45dB-49dB तक का स्ट्रॉन्ग ANC ऑफर कर रहे हैं।

CrossBeats Fury Max एक E-sports ओरिएंटेड गेमिंग ईयरबड्स हैं। इनका सबसे बड़ा आकर्षण 100 घंटे का कुल प्लेटाइम और RGB ब्रीदिंग लाइट्स हैं जो इन्हें एक प्रो-गेमर लुक देती हैं। इसमें गेमिंग के लिए 30ms की अल्ट्रा-लो लेटेंसी दी गई है, जिससे साउंड और वीडियो के बीच कोई अंतर नहीं रहता।

Specifications ड्राइवर 13.4mm ग्राफीन ड्राइवर बैटरी लाइफ कुल 100 घंटे लेटेंसी 30ms ब्लूटूथ वर्जन v5.4 साउंड मोड Dual EQ मोड क्यों खरीदें 100 घंटे का प्लेटाइम 30ms प्रो-गेमिंग लेटेंसी RGB लाइटिंग 6 माइक्रोफोन दिए गए हैं क्यों खोजें विकल्प ANC की कमी चार्जिंग केस थोड़ा बड़ा और भारी हो सकता है। कस्टमाइजेशन के लिए कोई एडवांस ऐप सपोर्ट नहीं मिलता

Apple AirPods Pro (2nd Gen) दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रीमियम ईयरबड्स हैं। इसमें नई H2 चिप का इस्तेमाल किया गया है, जो पुराने मॉडल के मुकाबले 2 गुना ज्यादा शोर (Noise) खत्म करती है। यह USB-C पोर्ट और MagSafe केस के साथ आता है, जिससे इसे चार्ज करना और भी आसान हो गया है।

Specifications चिपसेट Apple H2 Chip नॉइज़ कंट्रोल 2x Active Noise Cancellation ड्राइवर Apple-designed लो-डिस्टॉर्शन ड्राइवर बैटरी 6 घंटे रेजिस्टेंस IP54 क्यों खरीदें एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन फीचर सिनेमाहाल जैसा एक्सपीरिएंस केस में स्पीकर भी लगा है जो आवाज़ करता है USB-C और वायरलेस चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प एंड्रॉइड पर काम नहीं करते। 6 घंटे की बैटरी लाइफ

Sony WF-1000XM5 सोनी की फ्लैगशिप TWS सीरीज का लेटेस्ट मॉडल है। इसमें "Dynamic Driver X" का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको स्टूडियो जैसी साउंड क्वालिटी देता है। यह उन लोगों के लिए है जो म्यूजिक की बारीकियों (High-Res Audio) को महसूस करना चाहते हैं और दुनिया के शोर से पूरी तरह कटना चाहते हैं।

Specifications ड्राइवर 8.4mm Dynamic Driver X नॉइज़ कैंसलेशन Integrated Processor V2 + QN2e ऑडियो कोडेक LDAC, AAC, SBC (Hi-Res Wireless) बैटरी लाइफ 8 घंटे सेंसर Bone Conduction + 6 Mics + Wear Detection क्यों खरीदें मार्केट का सबसे बेहतरीन ANC High-Res ऑडियो सपोर्ट बेहतरीन कॉल क्वालिटी Android और iOS कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प इयरटिप्स का फिट कीमत थोड़ी ज्यादा है

Noise Master Buds को "Sound by Bose" टैगलाइन के साथ उतारा गया है, जिसका मतलब है कि इसकी ट्यूनिंग बोस के इंजीनियरों द्वारा की गई है। ₹7,000 के बजट में यह पहला ऐसा ईयरबड्स है जिसमें Adaptive ANC (49dB) और LHDC 5.0 जैसे हाई-एंड फीचर्स मिलते हैं, जो आमतौर पर ₹15,000 वाले बड्स में देखे जाते हैं।

Specifications ड्राइवर 12.4mm PEEK + Titanium ड्राइवर ANC (शोर कैंसलेशन) 49dB तक Adaptive ANC ऑडियो कोडेक LHDC 5.0 बैटरी लाइफ कुल 44 घंटे क्यों खरीदें 49dB ए़डॉप्टिव एक्टिव न्वाइज कैंसिलेशन लेटेस्ट ऑडियो कोडेक सबसे बड़ी ताकत इसकी साउंड ट्यूनिंग है। कॉलिंग के लिए इसमें 6 माइक्रोफोन दिए गए हैं क्यों खोजें विकल्प उपलब्ध नहीं रहता है Apple या Sony के ऐप जितना स्मूथ महसूस नहीं होता।

truke Crystal Dyno भारत में बने (Made in India) बजट ईयरबड्स हैं, जो अपने लेदर फिनिश (Leather Finish) केस के कारण बहुत ही प्रीमियम और अलग दिखते हैं। ₹899 में 70 घंटे की बैटरी और 13mm के बड़े ड्राइवर्स देना इसे इस बजट का एक मजबूत दावेदार बनाता है।

Specifications ड्राइवर 13mm हाई-फिडेलिटी टाइटेनियम ड्राइवर बैटरी लाइफ कुल 70 घंटे साउंड 360° स्पेशियल ऑडियो + HiFi साउंड गेमिंग 40ms अल्ट्रा-लो लेटेंसी कॉलिंग Quad-mic PureVoice ENC क्यों खरीदें लेदर फिनिश डिजाइन 70 घंटे का विशाल बैटरी बैकअप 13mm टाइटेनियम ड्राइवर्स 40ms लो लेटेंसी 360° स्पेशियल ऑडियो क्यों खोजें विकल्प ANC की कमी बिल्ड क्वॉलिटी अच्छी नहीं है इसमें 4 माइक हैं

ईयरबड्स इस्तेमाल करना खतरनाक क्यों है?

मैल (Wax) को अंदर धकेलना: कान का मैल स्वाभाविक रूप से बाहर आने के लिए बना होता है। जब आप ईयरबड डालते हैं, तो आप उस मैल को और गहराई में ईयरड्रम (कान के पर्दे) की ओर धकेल देते हैं। इससे 'इम्पैक्शन' (Impaction) हो सकता है जिससे सुनाई देना कम हो जाता है।



पर्दे फटने का डर: अगर आप गलती से ईयरबड को बहुत गहराई तक ले जाते हैं, तो यह आपके कान के पर्दे को फाड़ (Perforate) सकता है, जिससे स्थायी बहरापन हो सकता है।इन्फेक्शन का



खतरा: ईयरबड्स के जरिए बैक्टीरिया कान के संवेदनशील हिस्से में पहुँच सकते हैं, जिससे दर्दनाक इन्फेक्शन (जैसे Swimmer's Ear) हो सकता है।



सूक्ष्म खरोंचें: रुई की रगड़ से कान के अंदर की कोमल त्वचा पर छोटी खरोंचें आ सकती हैं, जिससे खुजली और सूजन बढ़ जाती है।



2. कान के मैल (Earwax) का सचकान का मैल 'गंदगी' नहीं है। यह एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है जो:धूल-मिट्टी को अंदर जाने से रोकता है।कीड़े-मकोड़ों को कान में घुसने से रोकता है।कान की नली को चिकना (Lubricate) रखता है ताकि सूखापन न हो।



3. कान साफ़ करने का सही तरीका क्या है?

सुरक्षित तरीकाकैसे करें?केवल बाहरी हिस्सानहाने के बाद एक गीले तौलिए या कपड़े से कान के बाहरी हिस्से (Pinna) को पोंछें। अंदर कुछ न डालें।ईयर ड्रॉप्सअगर मैल सख्त हो गया है, तो डॉक्टर की सलाह से इयर वैक्स सॉफ्टनर ड्रॉप्स डालें। इससे मैल अपने आप ढीला होकर बाहर निकल जाएगा।ENT डॉक्टरअगर आपको कान बंद (Block) महसूस हो रहा है, तो किसी कान के डॉक्टर (ENT) के पास जाकर प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाएं।

