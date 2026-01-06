केवल 599 रुपये में इयरबड्स और 699 रुपये में स्पीकर्स, नए लॉन्च ने मचाया धमाल
Dubstep ने नई TWS ईयरबड्स और वायरलेस स्पीकर्स रेंज लॉन्च की है, जिसमें इयरबड्स 599 रुपये और स्पीकर्स 699 रुपये से शुरू होते हैं। ये भारतीय मार्केट में यूजर्स को पसंद आ सकते हैं।
सम्बंधित सुझाव
80% OFF
Dubstep Buzz X6 Upto 54hrs Playtime|13mm Neodymium Driver| XBass® Technology|TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic -Blue
- Dubstep Buzz X6 Upto 54hrs Playtime|13mm Neodymium Driver| XBass® Technology|TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic -Blue
₹599₹2999
खरीदिये
80% OFF
boAt Rockerz 558 Bluetooth Wireless Over Ear Headphones with Mic Upto 20 Hours Playback, 50MM Drivers, Soft Padded Ear Cushions and Physical Noise Isolation (Red)
- boAt Rockerz 558 Bluetooth Wireless Over Ear Headphones with Mic Upto 20 Hours Playback
- 50MM Drivers
- Soft Padded Ear Cushions and Physical Noise Isolation (Red)
₹999₹4999
खरीदिये
80% OFF
boAt Rockerz 551ANC, 100HRS Battery, Hybrid ANC(~35Db), Fast Charge, Ambient Sound Mode & Dual EQ Modes, Enx Tech, Bluetooth Headphones, Over Ear Wireless Headphone with Mic (Sage Green)
- boAt Rockerz 551ANC
- 100HRS Battery
- Hybrid ANC(~35Db)
₹1599₹7990
खरीदिये
43% OFF
ZEBRONICS Thunder Bluetooth 5.3 Wireless Headphones with 60H Backup, Gaming Mode, Dual Pairing, ENC, AUX, Micro SD, Voice Assistant, Comfortable Earcups, Call Function (Brown)
- ZEBRONICS Thunder Bluetooth 5.3 Wireless Headphones with 60H Backup
- Gaming Mode
- Dual Pairing
₹799₹1399
खरीदिये
कंज्यूमर टेक ब्रांड Dubstep, जो Nu Republic यूनिवर्स का हिस्सा है, ने अपने ऑडियो पोर्टफोलियो में नई True Wireless (TWS) इयरबड्स और पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर्स रेंज लॉन्च की है। नई प्रोडक्ट रेंज में Dubstep Buzz X7, Buzz X8 और Buzz X9 TWS इयरबड्स शामिल हैं, जबकि स्पीकर सेगमेंट में Dubstep Pop 1200 और Pop 1400 वायरलेस स्पीकर्स लॉन्च किए गए हैं। प्रोडक्ट्स अलग-अलग यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।
सम्बंधित सुझाव
80% OFF
Dubstep Buzz X6 Upto 54hrs Playtime|13mm Neodymium Driver| XBass® Technology|TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic -Blue
- Dubstep Buzz X6 Upto 54hrs Playtime|13mm Neodymium Driver| XBass® Technology|TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic -Blue
₹599₹2999
खरीदिये
80% OFF
boAt Rockerz 558 Bluetooth Wireless Over Ear Headphones with Mic Upto 20 Hours Playback, 50MM Drivers, Soft Padded Ear Cushions and Physical Noise Isolation (Red)
- boAt Rockerz 558 Bluetooth Wireless Over Ear Headphones with Mic Upto 20 Hours Playback
- 50MM Drivers
- Soft Padded Ear Cushions and Physical Noise Isolation (Red)
₹999₹4999
खरीदिये
80% OFF
boAt Rockerz 551ANC, 100HRS Battery, Hybrid ANC(~35Db), Fast Charge, Ambient Sound Mode & Dual EQ Modes, Enx Tech, Bluetooth Headphones, Over Ear Wireless Headphone with Mic (Sage Green)
- boAt Rockerz 551ANC
- 100HRS Battery
- Hybrid ANC(~35Db)
₹1599₹7990
खरीदिये
43% OFF
ZEBRONICS Thunder Bluetooth 5.3 Wireless Headphones with 60H Backup, Gaming Mode, Dual Pairing, ENC, AUX, Micro SD, Voice Assistant, Comfortable Earcups, Call Function (Brown)
- ZEBRONICS Thunder Bluetooth 5.3 Wireless Headphones with 60H Backup
- Gaming Mode
- Dual Pairing
₹799₹1399
खरीदिये
ऐसे हैं नए इयरबड्स के स्पेसिफिकेशंस
Dubstep Buzz X7 TWS इयरबड्स में 13mm डायनामिक ड्राइवर्स के साथ X-Bass टेक्नोलॉजी दी गई है, जो लो-एंड परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। कंपनी के अनुसार, ये इयरबड्स कुल 56 घंटे तक का प्लेबैक टाइम ऑफर करते हैं। इनमें Bluetooth v5.3, Environmental Noise Cancellation (ENC) और स्टेबल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। इसकी इंट्रोडक्टरी कीमत 699 रुपये रखी गई है।
Dubstep Buzz X8 को ऑल-डे लिसनिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें भी 56 घंटे तक का प्लेबैक टाइम, 13mm डायनामिक ड्राइवर्स और ड्यूल माइक्रोफोन के साथ ENC सपोर्ट मिलता है। Bluetooth v5.3, टच कंट्रोल्स और वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट जैसी सुविधाएं इसे डेली यूज के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बनाती हैं। इसकी शुरुआती कीमत 599 रुपये है।
सम्बंधित सुझाव
31% OFF
Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-Blue
- Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic
- Up to 50Hrs Battery
- Quick Charge
₹4134₹5990
खरीदिये
77% OFF
pTron Studio w/ 60Hrs Playtime, Wireless Over-Ear Headphones with HD Mic, Immersive Sound, 40mm Drivers, BT5.4, Dual-Device Pairing, 3.5mm Aux Port, TF Card Slot & Type-C Fast Charging (Jet Black)
- pTron Studio w/ 60Hrs Playtime
- Wireless Over-Ear Headphones with HD Mic
- Immersive Sound
₹599₹2599
खरीदिये
53% OFF
boAt Rockerz 480, RGB LEDs,6 Light Modes, 40mm Drivers,Beast Mode, 60H Battery, ENx Tech, Stream Ad Free Music via App Support, Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (Black Sabre)
- boAt Rockerz 480
- RGB LEDs
- 6 Light Modes
₹1799₹3790
खरीदिये
80% OFF
boAt Rockerz 551ANC Bluetooth Hybrid Active Noise Cancellation Over Ear Headphones with Up to 100H Playtime, ASAP Charge, Ambient Sound Mode &Dual EQ Modes, Enx Technology(Stellar Black)
- boAt Rockerz 551ANC Bluetooth Hybrid Active Noise Cancellation Over Ear Headphones with Up to 100H Playtime
- ASAP Charge
- Ambient Sound Mode &Dual EQ Modes
₹1599₹7990
खरीदिये
बेस-लवर्स के लिए Dubstep Buzz X9 पेश किया गया है, जिसमें 13mm ड्राइवर्स और 60 घंटे तक का कुल प्लेबैक टाइम दिया गया है। इसमें ड्यूल-मोड फीचर मिलता है, जिससे यूजर म्यूजिक और गेमिंग मोड के बीच स्विच कर सकते हैं। यह फीचर खास तौर पर गेमिंग और हाई-एनर्जी म्यूजिक पसंद करने वालों के लिए उपयोगी है। Buzz X9 की इंट्रोडक्टरी कीमत भी 599 रुपये रखी गई है।
ऐसे हैं नए स्पीकर के स्पेसिफिकेशंस
स्पीकर्स की बात करें तो Dubstep Pop 1400 वायरलेस स्पीकर 14W आउटपुट और 52mm डायनामिक ड्राइवर्स के साथ आता है, जो रूम-फिलिंग साउंड देने का दावा करता है। इसमें 16 घंटे तक का प्लेबैक टाइम और True Wireless Stereo (TWS) पेयरिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे दो स्पीकर्स को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। इसकी शुरुआती कीमत 699 रुपये है।
वहीं Dubstep Pop 1200 वायरलेस स्पीकर 12W आउटपुट के साथ बैलेंस्ड ऑडियो और डीप बेस पर फोकस करता है। यह भी TWS पेयरिंग सपोर्ट करता है और सिंगल चार्ज में 16 घंटे तक का प्लेबैक देता है। इसकी इंट्रोडक्टरी कीमत 599 रुपये रखी गई है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।