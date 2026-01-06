Hindustan Hindi News
केवल 599 रुपये में इयरबड्स और 699 रुपये में स्पीकर्स, नए लॉन्च ने मचाया धमाल

केवल 599 रुपये में इयरबड्स और 699 रुपये में स्पीकर्स, नए लॉन्च ने मचाया धमाल

संक्षेप:

Dubstep ने नई TWS ईयरबड्स और वायरलेस स्पीकर्स रेंज लॉन्च की है, जिसमें इयरबड्स 599 रुपये और स्पीकर्स 699 रुपये से शुरू होते हैं। ये भारतीय मार्केट में यूजर्स को पसंद आ सकते हैं। 

Jan 06, 2026 01:49 pm IST Pranesh Tiwari
कंज्यूमर टेक ब्रांड Dubstep, जो Nu Republic यूनिवर्स का हिस्सा है, ने अपने ऑडियो पोर्टफोलियो में नई True Wireless (TWS) इयरबड्स और पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर्स रेंज लॉन्च की है। नई प्रोडक्ट रेंज में Dubstep Buzz X7, Buzz X8 और Buzz X9 TWS इयरबड्स शामिल हैं, जबकि स्पीकर सेगमेंट में Dubstep Pop 1200 और Pop 1400 वायरलेस स्पीकर्स लॉन्च किए गए हैं। प्रोडक्ट्स अलग-अलग यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।

ऐसे हैं नए इयरबड्स के स्पेसिफिकेशंस

Dubstep Buzz X7 TWS इयरबड्स में 13mm डायनामिक ड्राइवर्स के साथ X-Bass टेक्नोलॉजी दी गई है, जो लो-एंड परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। कंपनी के अनुसार, ये इयरबड्स कुल 56 घंटे तक का प्लेबैक टाइम ऑफर करते हैं। इनमें Bluetooth v5.3, Environmental Noise Cancellation (ENC) और स्टेबल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। इसकी इंट्रोडक्टरी कीमत 699 रुपये रखी गई है।

ये भी पढ़ें:कभी हर फोन और कंप्यूटर में थे, अब हमेशा के लिए बंद हो गए ये टेक सेवाएं और ऐप्स

Dubstep Buzz X8 को ऑल-डे लिसनिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें भी 56 घंटे तक का प्लेबैक टाइम, 13mm डायनामिक ड्राइवर्स और ड्यूल माइक्रोफोन के साथ ENC सपोर्ट मिलता है। Bluetooth v5.3, टच कंट्रोल्स और वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट जैसी सुविधाएं इसे डेली यूज के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बनाती हैं। इसकी शुरुआती कीमत 599 रुपये है।

बेस-लवर्स के लिए Dubstep Buzz X9 पेश किया गया है, जिसमें 13mm ड्राइवर्स और 60 घंटे तक का कुल प्लेबैक टाइम दिया गया है। इसमें ड्यूल-मोड फीचर मिलता है, जिससे यूजर म्यूजिक और गेमिंग मोड के बीच स्विच कर सकते हैं। यह फीचर खास तौर पर गेमिंग और हाई-एनर्जी म्यूजिक पसंद करने वालों के लिए उपयोगी है। Buzz X9 की इंट्रोडक्टरी कीमत भी 599 रुपये रखी गई है।

ये भी पढ़ें:साल 2026 में खरीदना है नया फोन? ₹10 हजार से कम में ये रहीं बेस्ट स्मार्टफोन डील

ऐसे हैं नए स्पीकर के स्पेसिफिकेशंस

स्पीकर्स की बात करें तो Dubstep Pop 1400 वायरलेस स्पीकर 14W आउटपुट और 52mm डायनामिक ड्राइवर्स के साथ आता है, जो रूम-फिलिंग साउंड देने का दावा करता है। इसमें 16 घंटे तक का प्लेबैक टाइम और True Wireless Stereo (TWS) पेयरिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे दो स्पीकर्स को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। इसकी शुरुआती कीमत 699 रुपये है।

वहीं Dubstep Pop 1200 वायरलेस स्पीकर 12W आउटपुट के साथ बैलेंस्ड ऑडियो और डीप बेस पर फोकस करता है। यह भी TWS पेयरिंग सपोर्ट करता है और सिंगल चार्ज में 16 घंटे तक का प्लेबैक देता है। इसकी इंट्रोडक्टरी कीमत 599 रुपये रखी गई है।

