अब जेब में मिलेगा AC जैसी कूलिंग का मजा! Dyson का ये छोटू फैन गर्मी को करेगा गायब
Dyson की ओर से ग्लोबल मार्केट में HushJet Mini Cool fan लॉन्च किया गया है। यह उन लोगों के लिए एक प्रीमियम और इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो पावरफुल कूलिंग को पोर्टेबिलिटी के साथ चाहते हैं।
गर्मी के मौसम में कूलिंग टेक को एक नए लेवल पर ले जाते हुए Dyson ने अपना नया पोर्टेबल फैन Dyson HushJet Mini Cool fan ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी का पहला हैंडहेल्ड फैन है, जिसे खास तौर से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो हमेशा सफर में रहते हैं, फिर चाहे ऑफिस हो, ट्रैवल हो या आउटडोर एक्टिविटी। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं।
सिर्फ 212 ग्राम वजन वाला यह फैन बेहद हल्का और कॉम्पैक्ट है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे आप तीन तरह से- हाथ में पकड़कर, टेबल पर रखकर या फिर पहनकर (wearable) इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यह एक मल्टी-फंक्शनल डिवाइस है जो हर सिचुएशन में आपके साथ फिट बैठ सकता है।
पावरफुल एयरफ्लो और एडवांस टेक्नोलॉजी
नए फैन में HushJet प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी दी गई है, जो 25 मीटर प्रति सेकंड तक की तेज हवा दे सकती है। इसमें ब्रशलेस DC मोटर लगी है, जो 65,000 RPM तक स्पिन करती है। यूजर को इसमें 5 एयरफ्लो स्पीड के साथ एक Boost मोड भी मिलता है, जिससे जरूरत के हिसाब से कूलिंग को कस्टमाइज किया जा सकता है।
कम आवाज के साथ ज्यादा आराम
Dyson ने इस डिवाइस में साउंड क्वॉलिटी पर भी खास ध्यान दिया है। कंपनी का दावा है कि इसमें हाई-पिच नॉइस को कम किया गया है और मोटर की आवाज को लगभग साइलेंट बनाया गया है। इसका मतलब है कि आपको तेज हवा के साथ-साथ शांत एक्सपीरियंस भी मिलेगा, चाहे आप काम कर रहे हों या ट्रैवल कर रहे हों।
दमदार बैटरी और चार्जिंग
इस फैन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज होने पर करीब 6 घंटे तक चल सकती है। इसे USB-C के जरिए 3 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। यानी यह पूरे दिन की जरूरत को आसानी से पूरा कर सकता है।
डिजाइन और कलर ऑप्शन
Dyson ने इस फैन को सिर्फ कूलिंग टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसके डिजाइन और कलर पर भी काम किया है। यह तीन अलग-अलग फिनिश Ink/Cobalt, Carnelian/Sky और Stone/Blush में आता है, जो इसे स्टाइलिश और प्रीमियम लुक देते हैं।
मिलते हैं कई खास एक्सेसरीज
फैन के साथ Neck Dock, Charging Stand, USB-C केबल और Travel Pouch मिलता है। इसके अलावा, कंपनी कुछ ऑप्शनल एक्सेसरीज जैसे- Universal Mount और Grip Clip भी देगी, जिससे आप इसे बैग या जैकेट पर भी आसानी से लगा सकते हैं।
बता दें, फिलहाल इस फैन को ग्लोबल मार्केट में पेश किया गया है और भारत में इसकी उपलब्धता और कीमत की घोषणा जल्द की जाएगी।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
