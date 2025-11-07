Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Dyson Hot Cool HP2 HP1 next-gen air purifiers launched in India air dust smoke odors disappear
आ गया Dyson का 3-in-1 एयर प्यूरिफायर जो है Delhi की जहरीली हवा का इलाज; गायब होगी धूल, धुआं, बदबू सब

आ गया Dyson का 3-in-1 एयर प्यूरिफायर जो है Delhi की जहरीली हवा का इलाज; गायब होगी धूल, धुआं, बदबू सब

संक्षेप: Dyson ने भारत में नए एयर प्यूरिफायर लॉन्च किए हैं जो HP2 De-NOx और HP1 मॉडल। इनका उद्देश्य बढ़ती वायु प्रदूषण, गैसों और वाष्पों से घरों में सुरक्षा देना है। जानिए कीमत, स्पेक्स और खासियत।

Fri, 7 Nov 2025 12:33 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

Dyson Purifier Hot+Cool Air Purifier with heater, HEPA+Activated Carbon Filter, Wi-Fi Enabled, HP07 (Black/Nickel)

Dyson Purifier Hot+Cool Air Purifier with heater, HEPA+Activated Carbon Filter, Wi-Fi Enabled, HP07 (Black/Nickel)

  • checkDyson Purifier Hot+Cool Air Purifier with heater
  • checkHEPA+Activated Carbon Filter
  • checkWi-Fi Enabled
amazon-logo

₹66899

खरीदिये

Dyson Air Purifier Hot+Cool Gen1-HP10 | 3in1-Heater, fan & purifier | Fully sealed to HEPA H13 | Removes 99.95% of allergens & pollutants as small as PM 0.1 Auto, Sleep & Night modes | 2 Year Warranty

Dyson Air Purifier Hot+Cool Gen1-HP10 | 3in1-Heater, fan & purifier | Fully sealed to HEPA H13 | Removes 99.95% of allergens & pollutants as small as PM 0.1 Auto, Sleep & Night modes | 2 Year Warranty

  • checkDyson Air Purifier Hot+Cool Gen1-HP10 | 3in1-Heater
  • checkfan & purifier | Fully sealed to HEPA H13 | Removes 99.95% of allergens & pollutants as small as PM 0.1 Auto
  • checkSleep & Night modes | 2 Year Warranty
amazon-logo

₹56900

खरीदिये

Dyson Air Purifier Hot+Cool Gen1-HP10 | 3in1-Heater, fan & purifier | Fully sealed to HEPA H13 | Removes 99.95% of allergens & pollutants as small as PM 0.1 Auto, Sleep & Night modes | 2 Year Warranty

Dyson Air Purifier Hot+Cool Gen1-HP10 | 3in1-Heater, fan & purifier | Fully sealed to HEPA H13 | Removes 99.95% of allergens & pollutants as small as PM 0.1 Auto, Sleep & Night modes | 2 Year Warranty

  • checkDyson Air Purifier Hot+Cool Gen1-HP10 | 3in1-Heater
  • checkfan & purifier | Fully sealed to HEPA H13 | Removes 99.95% of allergens & pollutants as small as PM 0.1 Auto
  • checkSleep & Night modes | 2 Year Warranty
amazon-logo

₹56899

खरीदिये

Dyson Air Purifier Cool PC1 | Removes 99.95% of allergens & pollutants as small as PM 0.1 Auto, Sleep and Night modes | Control via remote, App, compatible voice assistants | 2 Year Warranty

Dyson Air Purifier Cool PC1 | Removes 99.95% of allergens & pollutants as small as PM 0.1 Auto, Sleep and Night modes | Control via remote, App, compatible voice assistants | 2 Year Warranty

  • checkDyson Air Purifier Cool PC1 | Removes 99.95% of allergens & pollutants as small as PM 0.1 Auto
  • checkSleep and Night modes | Control via remote
  • checkApp
amazon-logo

₹39899

खरीदिये

discount

40% OFF

7SEVEN® Compatible with Dyson Fan Remote Original Model HP02 HP03 Pure Hot + Cool Air Purifier Heater Heat/Cool Fan, Non Magnetic Housing, Required CR2032 Battery

7SEVEN® Compatible with Dyson Fan Remote Original Model HP02 HP03 Pure Hot + Cool Air Purifier Heater Heat/Cool Fan, Non Magnetic Housing, Required CR2032 Battery

  • check7SEVEN® Compatible with Dyson Fan Remote Original Model HP02 HP03 Pure Hot + Cool Air Purifier Heater Heat/Cool Fan
  • checkNon Magnetic Housing
  • checkRequired CR2032 Battery
amazon-logo

₹1799

₹2999

खरीदिये

एयर क्वालिटी के लगातार खराब होते हालात और घरों में गैसों-वाष्पों की मौजूदगी के चलते एयर प्यूरिफायर अब सिर्फ “हवा साफ करने वाला उपकरण” नहीं बल्कि एक स्मार्ट हेल्थ डिवाइस बन चुका है। इसी दिशा में Dyson ने भारत में दो नए मॉडल पेश किए हैं जो Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx और Dyson Purifier Hot+Cool HP1। इनका फोकस सिर्फ धूल-कणों पर नहीं बल्कि घर के अंदर मौजूद ख़तरनाक गैसों जैसे NO₂ (नाइट्रोजन डायऑक्साइड) और VOCs पर भी है।

सम्बंधित सुझाव

Dyson Purifier Hot+Cool Air Purifier with heater, HEPA+Activated Carbon Filter, Wi-Fi Enabled, HP07 (Black/Nickel)

Dyson Purifier Hot+Cool Air Purifier with heater, HEPA+Activated Carbon Filter, Wi-Fi Enabled, HP07 (Black/Nickel)

  • checkDyson Purifier Hot+Cool Air Purifier with heater
  • checkHEPA+Activated Carbon Filter
  • checkWi-Fi Enabled
amazon-logo

₹66899

खरीदिये

Dyson Air Purifier Hot+Cool Gen1-HP10 | 3in1-Heater, fan & purifier | Fully sealed to HEPA H13 | Removes 99.95% of allergens & pollutants as small as PM 0.1 Auto, Sleep & Night modes | 2 Year Warranty

Dyson Air Purifier Hot+Cool Gen1-HP10 | 3in1-Heater, fan & purifier | Fully sealed to HEPA H13 | Removes 99.95% of allergens & pollutants as small as PM 0.1 Auto, Sleep & Night modes | 2 Year Warranty

  • checkDyson Air Purifier Hot+Cool Gen1-HP10 | 3in1-Heater
  • checkfan & purifier | Fully sealed to HEPA H13 | Removes 99.95% of allergens & pollutants as small as PM 0.1 Auto
  • checkSleep & Night modes | 2 Year Warranty
amazon-logo

₹56900

खरीदिये

Dyson Air Purifier Hot+Cool Gen1-HP10 | 3in1-Heater, fan & purifier | Fully sealed to HEPA H13 | Removes 99.95% of allergens & pollutants as small as PM 0.1 Auto, Sleep & Night modes | 2 Year Warranty

Dyson Air Purifier Hot+Cool Gen1-HP10 | 3in1-Heater, fan & purifier | Fully sealed to HEPA H13 | Removes 99.95% of allergens & pollutants as small as PM 0.1 Auto, Sleep & Night modes | 2 Year Warranty

  • checkDyson Air Purifier Hot+Cool Gen1-HP10 | 3in1-Heater
  • checkfan & purifier | Fully sealed to HEPA H13 | Removes 99.95% of allergens & pollutants as small as PM 0.1 Auto
  • checkSleep & Night modes | 2 Year Warranty
amazon-logo

₹56899

खरीदिये

Dyson Air Purifier Cool PC1 | Removes 99.95% of allergens & pollutants as small as PM 0.1 Auto, Sleep and Night modes | Control via remote, App, compatible voice assistants | 2 Year Warranty

Dyson Air Purifier Cool PC1 | Removes 99.95% of allergens & pollutants as small as PM 0.1 Auto, Sleep and Night modes | Control via remote, App, compatible voice assistants | 2 Year Warranty

  • checkDyson Air Purifier Cool PC1 | Removes 99.95% of allergens & pollutants as small as PM 0.1 Auto
  • checkSleep and Night modes | Control via remote
  • checkApp
amazon-logo

₹39899

खरीदिये

discount

40% OFF

7SEVEN® Compatible with Dyson Fan Remote Original Model HP02 HP03 Pure Hot + Cool Air Purifier Heater Heat/Cool Fan, Non Magnetic Housing, Required CR2032 Battery

7SEVEN® Compatible with Dyson Fan Remote Original Model HP02 HP03 Pure Hot + Cool Air Purifier Heater Heat/Cool Fan, Non Magnetic Housing, Required CR2032 Battery

  • check7SEVEN® Compatible with Dyson Fan Remote Original Model HP02 HP03 Pure Hot + Cool Air Purifier Heater Heat/Cool Fan
  • checkNon Magnetic Housing
  • checkRequired CR2032 Battery
amazon-logo

₹1799

₹2999

खरीदिये

इन मॉडलों में HEPA फिल्टर, कार्बन/के-कार्बन फॉर्मूला, स्मार्ट सेन्सर, ऐप-कनेक्टिविटी और हीटिंग-कूलिंग दोनों सुविधाएं मिलती हैं जिससे यह अपने आप कमरे की हवा को मॉनिटर और एडजस्ट करता है। चाहे दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों का कोहरा हो या मल्टी-स्टोरी अपार्टमेंट में बंद-सी हवा, ये उपकरण उस समस्या का समाधान देने का दावा करते हैं।

Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx और Dyson Purifier Hot+Cool HP1 की कीमत

कीमत की बात करें तो HP2 De-NOx का मूल्य ₹68,900 और HP1 का ₹56,900 रखा गया है, जो Dyson के ऑनलाइन स्टोर तथा रिटेल आउटलेट्स में उपलब्ध है। हप 1 में White/Silver और Nickel/Silver कलर ऑप्शन हैं। तो वहीं HP2 में White/Gold और Nickel/Gold रंगों में उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली की जहरीली हवा से बचने का सस्ता जुगाड़, ₹1000 से कम में खरीदें ये 5 मास्क

Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx और Dyson Purifier Hot+Cool HP1 की खासियतें

भारत में घरों के अंदर वायु की गुणवत्ता पर बढ़ता दबाव देखते हुए Dyson ने अपना नया पहलू पेश किया है। HP1 और HP2 De-NOx मॉडल विशेष रूप से भारत के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जहां वायु केवल धूल-कणों तक सीमित नहीं बल्कि गैसों और वाष्पों से भी प्रभावित होती है। HP2 De-NOx मॉडल में एक नया K-Carbon फिल्टर शामिल है, जिसे विशेष रूप से नाइट्रोजन डायऑक्साइड (NO₂) और फॉर्मल्डिहाइड जैसे हानिकारक गैसों को कैप्चर और ब्रेकडाउन करने के लिए तैयार किया गया है।

HP1 मॉडल HEPA H13 + एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर संयोजन के साथ आता है, जो अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स, अलर्जी-एजेंट्स तथा बदबूओं को प्रभावी रूप से हटाता है।दोनों मॉडलों में एयर मल्टीप्लायर सिस्टम है, जो कमरे में हवा को तेज गति से फैला देता है, 350° ऑस्सिलेशन के जरिए एक दिशा में नहीं बल्कि पूरे रूम में समान रूप से वेंटिलेशन करता है। इसके अलावा, दोनों ही मॉडल हीटर और कूलर की तरह भी काम करते हैं।

स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो, Dyson ने इन मशीनों में सेन्सर्स दिए हैं जो पार्टिकल्स, गैस और एलर्जेंस को रीयल-टाइम में पहचानते हैं। यूजर अपनी स्मार्टफोन ऐप (MyDyson) के जरिए हवा की क्वालिटी, तापमान, ऑपरेशन शेड्यूल आदि देख और नियंत्रित कर सकता है; इसके साथ ही आवाज़ नियंत्रण (Alexa, Google Assistant, Siri) का समर्थन भी है।

ये भी पढ़ें:₹2000 पाने के लिए घर बैठे तुरंत करें Aadhaar से जुड़ा काम, वरना अटक जाएंगे पैसे

Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx (HP12) फीचर्स

K-Carbon फिल्टर के साथ आता है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂) और फॉर्मल्डिहाइड जैसी हानिकारक गैसों को तोड़कर खत्म करता है। 350° एयर सर्कुलेशन और Air Multiplier तकनीक से पूरे कमरे में हवा फैलाता है। Wi-Fi, Bluetooth और MyDyson ऐप सपोर्ट के साथ Alexa, Google Assistant, Siri कंट्रोल।

Dyson Purifier Hot+Cool HP1 फीचर्स

HEPA H13 और Activated Carbon फिल्टर से धूल, एलर्जन और गंध हटाता है। हीटर और कूलर दोनों का काम करता है यानी सालभर इस्तेमाल योग्य। ऐप से रियल-टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! ₹1.3 लाख वाला Samsung का फ्लैगशिप फोन हुआ पूरे 45,000 रुपए सस्ता
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
air pollution Delhi Air Pollution air pollution in gurugram

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।