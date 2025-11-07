आ गया Dyson का 3-in-1 एयर प्यूरिफायर जो है Delhi की जहरीली हवा का इलाज; गायब होगी धूल, धुआं, बदबू सब
संक्षेप: Dyson ने भारत में नए एयर प्यूरिफायर लॉन्च किए हैं जो HP2 De-NOx और HP1 मॉडल। इनका उद्देश्य बढ़ती वायु प्रदूषण, गैसों और वाष्पों से घरों में सुरक्षा देना है। जानिए कीमत, स्पेक्स और खासियत।
एयर क्वालिटी के लगातार खराब होते हालात और घरों में गैसों-वाष्पों की मौजूदगी के चलते एयर प्यूरिफायर अब सिर्फ “हवा साफ करने वाला उपकरण” नहीं बल्कि एक स्मार्ट हेल्थ डिवाइस बन चुका है। इसी दिशा में Dyson ने भारत में दो नए मॉडल पेश किए हैं जो Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx और Dyson Purifier Hot+Cool HP1। इनका फोकस सिर्फ धूल-कणों पर नहीं बल्कि घर के अंदर मौजूद ख़तरनाक गैसों जैसे NO₂ (नाइट्रोजन डायऑक्साइड) और VOCs पर भी है।
इन मॉडलों में HEPA फिल्टर, कार्बन/के-कार्बन फॉर्मूला, स्मार्ट सेन्सर, ऐप-कनेक्टिविटी और हीटिंग-कूलिंग दोनों सुविधाएं मिलती हैं जिससे यह अपने आप कमरे की हवा को मॉनिटर और एडजस्ट करता है। चाहे दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों का कोहरा हो या मल्टी-स्टोरी अपार्टमेंट में बंद-सी हवा, ये उपकरण उस समस्या का समाधान देने का दावा करते हैं।
Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx और Dyson Purifier Hot+Cool HP1 की कीमत
कीमत की बात करें तो HP2 De-NOx का मूल्य ₹68,900 और HP1 का ₹56,900 रखा गया है, जो Dyson के ऑनलाइन स्टोर तथा रिटेल आउटलेट्स में उपलब्ध है। हप 1 में White/Silver और Nickel/Silver कलर ऑप्शन हैं। तो वहीं HP2 में White/Gold और Nickel/Gold रंगों में उपलब्ध है।
Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx और Dyson Purifier Hot+Cool HP1 की खासियतें
भारत में घरों के अंदर वायु की गुणवत्ता पर बढ़ता दबाव देखते हुए Dyson ने अपना नया पहलू पेश किया है। HP1 और HP2 De-NOx मॉडल विशेष रूप से भारत के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जहां वायु केवल धूल-कणों तक सीमित नहीं बल्कि गैसों और वाष्पों से भी प्रभावित होती है। HP2 De-NOx मॉडल में एक नया K-Carbon फिल्टर शामिल है, जिसे विशेष रूप से नाइट्रोजन डायऑक्साइड (NO₂) और फॉर्मल्डिहाइड जैसे हानिकारक गैसों को कैप्चर और ब्रेकडाउन करने के लिए तैयार किया गया है।
HP1 मॉडल HEPA H13 + एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर संयोजन के साथ आता है, जो अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स, अलर्जी-एजेंट्स तथा बदबूओं को प्रभावी रूप से हटाता है।दोनों मॉडलों में एयर मल्टीप्लायर सिस्टम है, जो कमरे में हवा को तेज गति से फैला देता है, 350° ऑस्सिलेशन के जरिए एक दिशा में नहीं बल्कि पूरे रूम में समान रूप से वेंटिलेशन करता है। इसके अलावा, दोनों ही मॉडल हीटर और कूलर की तरह भी काम करते हैं।
स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो, Dyson ने इन मशीनों में सेन्सर्स दिए हैं जो पार्टिकल्स, गैस और एलर्जेंस को रीयल-टाइम में पहचानते हैं। यूजर अपनी स्मार्टफोन ऐप (MyDyson) के जरिए हवा की क्वालिटी, तापमान, ऑपरेशन शेड्यूल आदि देख और नियंत्रित कर सकता है; इसके साथ ही आवाज़ नियंत्रण (Alexa, Google Assistant, Siri) का समर्थन भी है।
Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx (HP12) फीचर्स
K-Carbon फिल्टर के साथ आता है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂) और फॉर्मल्डिहाइड जैसी हानिकारक गैसों को तोड़कर खत्म करता है। 350° एयर सर्कुलेशन और Air Multiplier तकनीक से पूरे कमरे में हवा फैलाता है। Wi-Fi, Bluetooth और MyDyson ऐप सपोर्ट के साथ Alexa, Google Assistant, Siri कंट्रोल।
Dyson Purifier Hot+Cool HP1 फीचर्स
HEPA H13 और Activated Carbon फिल्टर से धूल, एलर्जन और गंध हटाता है। हीटर और कूलर दोनों का काम करता है यानी सालभर इस्तेमाल योग्य। ऐप से रियल-टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
