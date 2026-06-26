Dyson जैसा परफॉरमेंस, पर कीमत आधी! Amazon पर मिल रहे हैं ये जबरदस्त कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर
अगर आप Dyson जैसे महंगे वैक्यूम क्लीनर की तलाश में हैं, तो ये किफायती विकल्प आपको वही प्रीमियम सफाई और शानदार फीचर्स आधे से भी कम दाम में देंगे। घर को धूल-मुक्त रखने के लिए ये पोर्टेबल और दमदार कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर एक बेहतरीन और पैसे वसूल निवेश साबित होंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अपने अपग्रेड में देरी न करें
अपनी अगली खरीदारी के लिए पर्सनलाइज़्ड EMI ऑफ़र देखें
आज के समय में घर की गहरी सफाई के लिए कॉर्डलेस स्टिक वैक्यूम एक जरूरत बन चुके हैं। अक्सर लोग Dyson जैसे महंगे ब्रांड्स की ओर रुख करते हैं, लेकिन बाजार में कई ऐसे बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो आधे से भी कम कीमत में वैसी ही प्रीमियम परफॉर्मेंस और फीचर्स प्रदान करते हैं। यह जानकारी उन्हीं 4 शानदार विकल्पों पर केंद्रित है जो आपकी जेब पर भारी पड़े बिना घर को चकाचक बना देंगे।
महंगे वैक्यूम क्लीनर की तुलना में ये बजट-फ्रेंडली मॉडल न केवल शक्तिशाली सक्शन पावर प्रदान करते हैं, बल्कि वजन में हल्के होने के कारण इन्हें इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। इनमें मिलने वाली लंबी बैटरी लाइफ, एर्गोनोमिक डिजाइन और कई तरह के ब्रश अटैचमेंट्स किसी भी कोने की सफाई को आसान बना देते हैं। चाहे फर्श पर जमी धूल हो या सोफे के अंदर का कचरा, ये वैक्यूम क्लीनर हर तरह की गंदगी को चुटकियों में साफ करने में सक्षम हैं।
अगर आप एक स्मार्ट खरीदार हैं, तो आपको केवल ब्रांड नाम के लिए दोगुने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस लिस्ट में शामिल वैक्यूम क्लीनर यह साबित करते हैं कि बेहतरीन सफाई और आधुनिक तकनीक अब हर किसी के बजट में उपलब्ध है। सही चुनाव करके आप न केवल अपने कीमती पैसे बचा सकते हैं, बल्कि अपने सफाई के अनुभव को भी पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक और प्रभावी बना सकते हैं।
1. KENT Zoom Plus Vacuum Cleaner | 150W | 14 kPa | Battery Operated, Rechargeable, Cordless & Hoseless | Bagless Design | Cyclone5 Technology | Washable HEPA Filter | Multi Nozzle Operation
KENT Zoom Plus एक आधुनिक, रीचार्ज होने वाला और कॉर्डलेस (बिना तार वाला) वैक्यूम क्लीनर है, जिसे घर की रोज़ाना की सफ़ाई को आसान और स्वच्छ बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह 150W की दमदार मोटर और 14 kPa की सक्शन पावर (खिंचाव क्षमता) के साथ आता है, जो फर्श, कालीन, सोफे और पर्दों से बारीक से बारीक धूल को आसानी से साफ़ कर देता है। इसमें बैगलेस डिज़ाइन और Cyclone5 टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे कचरा खाली करना बेहद आसान हो जाता है और बार-बार डस्ट बैग बदलने का झंझट नहीं रहता।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉर्डलेस और होसलेस
शक्तिशाली सक्शन
धोने योग्य HEPA फ़िल्टर
मल्टी-नोजल और वर्सटाइल क्लीनिंग
बैगलेस डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
पूरी तरह चार्ज होने में कुछ घंटे का समय
भारी काम के लिए नहीं
2. Cordless Vacuum Cleaner for Car, Home, Office | 4 in 1 Vacuum | 18000Pa Suction, BLDC Motor | 6000mAh Rechargeable | Vacuum, Blower, Inflator | 3 Modes | 10 Attachments with Bag | 2 Year Warranty
YEARWIN का यह पोर्टेबल 4-इन-1 वैक्यूम क्लीनर एक मल्टी-फंक्शनल डिवाइस है जिसे कार, घर और ऑफिस की सफाई के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें शक्तिशाली BLDC मोटर दी गई है जो 18000Pa तक की सक्शन पावर प्रदान करती है। इसकी खासियत यह है कि यह केवल वैक्यूम ही नहीं, बल्कि ब्लोअर (हवा फेंकने वाला) और इन्फ्लेटर (हवा भरने वाला) का भी काम करता है। 6000mAh की बड़ी बैटरी और 10 तरह के अटैचमेंट्स के साथ आने वाला यह डिवाइस छोटी-मोटी सफाई और मेंटेनेंस के कामों के लिए काफी उपयोगी है।
Specifications
क्यों खरीदें
BLDC मोटर
पोर्टेबिलिटी और अटैचमेंट्स
लंबी बैटरी लाइफ
शक्तिशाली सक्शन
क्यों खोजें विकल्प
बार-बार रुककर चार्ज करने की जरूरत
छोटी क्षमता
सीमित रनटाइम
3. Tusa Cordless Vacuum Cleaner for Car & Home | 2X Powerfull Suction, Dual Mode Battery 6000mAh & 12V DC Car Port | High Power Portable Lightweight Wireless Vacuum, Rechargeable (V1) (Black)
TUSA Sweep Pro (V1) एक पोर्टेबल और शक्तिशाली हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर है, जो घर और कार दोनों की सफाई के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 'डुअल मोड' पावर डिज़ाइन है—आप इसे बैटरी पर वायरलेस तरीके से चला सकते हैं, या बैटरी खत्म होने पर कार के 12V DC पोर्ट से प्लग करके बिना रुके सफाई जारी रख सकते हैं। 12000Pa की सक्शन पावर और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ, यह सोफे, कार की सीटों, और तंग कोनों की सफाई के लिए बहुत प्रभावी है।
Specifications
क्यों खरीदें
डुअल पावर मोड
शक्तिशाली सक्शन
पोर्टेबिलिटी
HEPA फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप पूरे घर की गहरी सफाई के लिए पर्याप्त नहीं
बड़े वैक्यूम क्लीनर का विकल्प नहीं
4. Eureka Forbes Kordfree K10 Lite Cordless Vacuum Cleaner | 2-in-1 Handheld & Upright | 11 KPa Suction Power | 45 Min Runtime | Removable Battery | Cyclonic Tech| 3 Accessories | HEPA,4-Stage Filtration
Eureka Forbes Kordfree K10 Lite एक बहुमुखी 2-इन-1 वैक्यूम क्लीनर है, जिसे भारतीय घरों की सफाई की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह अपराइट (फर्श की सफाई के लिए) और हैंडहेल्ड (कार या सोफे की सफाई के लिए) दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। 150 वॉट की मोटर और 11 KPa की सक्शन पावर के साथ, यह टाइल्स, मार्बल, लकड़ी और कालीनों की गहरी सफाई के लिए एक भरोसेमंद उपकरण है। इसकी साइक्लोनिक टेक्नोलॉजी और 4-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम धूल के बारीक कणों को हवा से अलग कर घर को स्वच्छ और सेहतमंद रखने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2-इन-1 डिज़ाइन
बेहतरीन बैटरी और रनटाइम
4-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम
मोटराइज्ड फ्लोर ब्रश विद LED
साइलेंट और कॉम्पैक्ट
क्यों खोजें विकल्प
सक्शन पावर की सीमा
बैटरी पर निर्भरता
5. SEZNIK Vacuum Cleaner for Home Use | Car Use | 4 in 1 Cordless Vacuum Cleaner & Blower | Rechargeable 6000mAh | 3 Speed Suction Upto 15000PA | BLDC Motor | Clean Sofa, Curtains, More | 1 Year Warranty
SEZNIK Mustang एक कॉम्पैक्ट, शक्तिशाली और पोर्टेबल 4-इन-1 वैक्यूम क्लीनर है, जिसे मुख्य रूप से कार की सफाई, सोफे, कीबोर्ड और घर के छोटे-मोटे कामों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 100W की शक्तिशाली BLDC मोटर का उपयोग किया गया है, जो 15000Pa तक की सक्शन पावर देती है। यह केवल वैक्यूम ही नहीं, बल्कि ब्लोअर का भी काम करता है, जिससे तंग कोनों से धूल उड़ाना आसान हो जाता है। इसका हल्का वजन (0.8 किलो) और 6000mAh की बड़ी बैटरी इसे रोजमर्रा की सफाई के लिए एक बेहद सुविधाजनक उपकरण बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
4-इन-1 कार्यक्षमता
3-स्पीड सक्शन पावर
अत्यधिक हल्का और पोर्टेबल
वॉशबल मेटल HEPA फिल्टर
बेहतरीन वारंटी सर्विस
क्यों खोजें विकल्प
छोटा डस्ट बिन
भारी काम के लिए नहीं
सीमित रनटाइम
6. Inalsa Cordless VacuumCleaner for Home14Kpa Suction 2200 mAh Battery Powerful14Kpa Suction Hepa Filter Stick VacuumCleaner for Home Vacuum Cleaner for Sofa Include Carpet Floor Brush Vactidy
Inalsa का यह 2-इन-1 कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर एक हल्का और बहुउद्देशीय डिवाइस है, जिसे घर की रोज़ाना की सफाई को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह आसानी से एक हैंडहेल्ड (हाथ में पकड़ने वाला) वैक्यूम क्लीनर से स्टिक वैक्यूम क्लीनर में बदल जाता है, जिससे आप फर्श से लेकर सोफे, पर्दों और ऊंची जगहों तक की सफाई आसानी से कर सकते हैं। 14 kPa की सक्शन पावर और HEPA फ़िल्टर के साथ, यह धूल और गंदगी को प्रभावी ढंग से साफ करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2-इन-1 डिज़ाइनबड़ी डस्ट कप क्षमता
HEPA फिल्ट्रेशनबैटरी परफॉरमेंसबैटरी परफॉरमेंस
क्यों खोजें विकल्प
सीमित रनटाइम
थोड़ा धीमा महसूस
7. Autofy Storm 3 [4-in-1] Powerful & Fully Wireless Car Vacuum Cleaner Air Blower - 18000PA 3.5X More Suction Power - BLDC Long Life Motor - 3 Suction Speeds - 25 mins Runtime (24 Months Warranty)
Autofy Storm 3 एक अत्याधुनिक 4-इन-1 कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर है, जो अपने सेगमेंट में सबसे शक्तिशाली (18000Pa) डिवाइस होने का दावा करता है। इसमें उन्नत BLDC (Brushless DC) मोटर का उपयोग किया गया है, जो इसे पारंपरिक मोटरों की तुलना में अधिक कुशल और टिकाऊ बनाती है। यह न केवल वैक्यूमिंग के लिए बेहतरीन है, बल्कि एयर ब्लोइंग (धूल उड़ाना), इन्फ्लेशन (हवा भरना) और डिफ्लेशन (हवा निकालना) के काम भी आसानी से करता है। घर, कार और ऑफिस की सफाई के लिए यह एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल समाधान है।
Specifications
क्यों खरीदें
असाधारण सक्शन पावर
4-इन-1 कार्यक्षमता
BLDC मोटर
हल्का और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
चार्जिंग समय अन्य मॉडल्स की तुलना में थोड़ा अधिक
सफाई के दौरान बार-बार खाली करना
1. सामान्य डायसन समस्याएं
बैटरी की समस्या: डायसन वैक्यूम की बैटरी समय के साथ अपनी क्षमता खो देती है, जिससे रनटाइम काफी कम हो जाता है।
महंगे स्पेयर पार्ट्स: डायसन के फिल्टर, बैटरी या अन्य पार्ट्स खराब होने पर उन्हें बदलना काफी महंगा पड़ता है।
सक्शन कम होना : यदि फिल्टर को ठीक से साफ़ न किया जाए या 'साइक्लोन' चेंबर में धूल जमा हो जाए, तो सक्शन पावर कम हो जाती है।
ट्रिगर का टूटना: कई मॉडल्स में 'ट्रिगर' (पावर बटन) प्लास्टिक का होता है, जो लगातार इस्तेमाल से टूट सकता है।
छोटी डस्ट बिन: प्रीमियम मॉडल होने के बावजूद, कई मॉडल्स में डस्ट बिन की क्षमता काफी कम होती है, जिसे बार-बार खाली करना पड़ता है।
2. डायसन का सबसे बड़ा प्रतियोगी कौन है?
वैश्विक स्तर पर, Shark (शार्क) डायसन का सबसे बड़ा और सीधा प्रतियोगी माना जाता है। शार्क के वैक्यूम अपनी टिकाऊपन, 'Anti-Hair Wrap' तकनीक (बालों को फंसने से रोकने वाली) और डायसन की तुलना में कम कीमत के लिए जाने जाते हैं।
3. डायसन से बेहतर कौन सा ब्रांड है?
बेहतर होना आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है,
अगर आप टिकाऊपन और फीचर्स चाहते हैं: Shark को अक्सर डायसन से बेहतर माना जाता है क्योंकि वे अधिक वैल्यू-फॉर-मनी उत्पाद देते हैं।
अगर आप भारतीय बाजार में सर्विस और भरोसे की बात करें: Eureka Forbes भारत में सबसे भरोसेमंद ब्रांड है। इसकी सर्विस और वारंटी डायसन के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान है।
अगर आप प्रीमियम परफॉरमेंस चाहते हैं: Miele (खासकर उनके कॉर्डेड वैक्यूम) को दुनिया भर में सफाई की गुणवत्ता के मामले में डायसन से भी बेहतर माना जाता है।
4. What is the best alternative to Dyson cordless?
अगर आप डायसन जैसा अनुभव और प्रदर्शन चाहते हैं लेकिन बजट या सर्विस के कारण कोई दूसरा विकल्प देख रहे हैं, तो ये बेस्ट हैं:
Best Overall (International): Shark Cordless Stick Vacuum (इनकी Anti-Hair Wrap तकनीक लाजवाब है)।
Best for Indian Homes: Eureka Forbes Kordfree K20 SuperSilent. यह भारत में आसानी से उपलब्ध है और डायसन जैसी परफॉरमेंस देता है, साथ ही इसकी सर्विस भी सुलभ है।
Best Budget Choice: Autofy Storm 3 या SEZNIK Mustang। यदि आपको बहुत महंगा वैक्यूम नहीं चाहिए और कार/सोफे की सफाई के लिए शक्तिशाली पोर्टेबल डिवाइस चाहिए, तो ये बेहतरीन हैं।
निष्कर्ष: यदि आप भारत में रह रहे हैं, तो Eureka Forbes सबसे सुरक्षित विकल्प है क्योंकि भारत में इनके सर्विस सेंटर हर जगह मौजूद हैं, जबकि डायसन के पार्ट्स के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और खर्च भी ज्यादा होगा।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।