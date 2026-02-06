Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़dubstep buzz x12 wireless earbuds love edition launched at rs 599 exclusively on swiggy instamart for valentines day
वैलेंटाइन्स डे के लिए लाल रंग के स्पेशल ईयरबड्स लाया ब्रांड, कीमत 599 रुपये, दिखने में भी धांसू

वैलेंटाइन्स डे के लिए लाल रंग के स्पेशल ईयरबड्स लाया ब्रांड, कीमत 599 रुपये, दिखने में भी धांसू

संक्षेप:

इस Valentine’s Day अपने पार्टनल को कुछ स्पेशल और काम का गैजेट्स देने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। न्यू रिपब्लिक यूनिवर्स के फास्ट-फैशन कंज्यूमर टेक ब्रांड डबस्टेप ने अपने लिमिटेड-एडिशन वैलेंटाइन्स डे ईयरबड्स, Dubstep Buzz X12 वायरलेस ईयरबड्स – लव एडिशन को लॉन्च किया है

Feb 06, 2026 01:54 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

80% OFF

Dubstep Buzz X3 in-Ear Wireless Earbuds with Upto 42 hrs Playtime, 13mm Dynamic Drivers, X-Bass Technology, ENC, Clear Calls TWS Earbuds, Bluetooth V5.3 Earphones, Type-C Fast Charging (Black/Blue)

Dubstep Buzz X3 in-Ear Wireless Earbuds with Upto 42 hrs Playtime, 13mm Dynamic Drivers, X-Bass Technology, ENC, Clear Calls TWS Earbuds, Bluetooth V5.3 Earphones, Type-C Fast Charging (Black/Blue)

  • checkDubstep Buzz X3 in-Ear Wireless Earbuds with Upto 42 hrs Playtime
  • check13mm Dynamic Drivers
  • checkX-Bass Technology
amazon-logo

₹599

₹2999

खरीदिये

discount

92% OFF

Dubstep Buzz X9 Wireless Earbuds, 60hrs Playtime, 13mm Neodymium Drivers, XBass® Technology, ENC Mics, Type-C Fast Charging (Dark Black)

Dubstep Buzz X9 Wireless Earbuds, 60hrs Playtime, 13mm Neodymium Drivers, XBass® Technology, ENC Mics, Type-C Fast Charging (Dark Black)

  • checkDubstep Buzz X9 Wireless Earbuds
  • check60hrs Playtime
  • check13mm Neodymium Drivers
amazon-logo

₹489

₹5999

खरीदिये

discount

57% OFF

Dubstep Beat X100 with 60 Hours Playtime, X-Bass® Technology, 40mm Neodymium Drivers, ENC Mics, Bluetooth V5.4, Type-C Fast Charging,10 mins + 300 mins Playtime Wireless Headphones (Black)

Dubstep Beat X100 with 60 Hours Playtime, X-Bass® Technology, 40mm Neodymium Drivers, ENC Mics, Bluetooth V5.4, Type-C Fast Charging,10 mins + 300 mins Playtime Wireless Headphones (Black)

  • checkDubstep Beat X100 with 60 Hours Playtime
  • checkX-Bass® Technology
  • check40mm Neodymium Drivers
amazon-logo

₹1299

₹2999

खरीदिये

discount

29% OFF

Sabbat X12 Pro 2025 New Bluetooth 5.4 Wireless Earbuds–ENC Noise Reduction,Hi-Fi Sound,Low Latency,30H Long Battery Life,In-Ear Headphones for Sports&Work,Compatible with iPhone,iOS,Android(Black)

Sabbat X12 Pro 2025 New Bluetooth 5.4 Wireless Earbuds–ENC Noise Reduction,Hi-Fi Sound,Low Latency,30H Long Battery Life,In-Ear Headphones for Sports&Work,Compatible with iPhone,iOS,Android(Black)

  • checkSabbat X12 Pro 2025 New Bluetooth 5.4 Wireless Earbuds–ENC Noise Reduction
  • checkHi-Fi Sound
  • checkLow Latency
amazon-logo

₹12353

₹17353

खरीदिये

discount

66% OFF

FLiX (Beetel Nitro Buds T12 Newly Launched in-Ear True Wireless,13MM Drivers & Super Bass,BT v5.0,Low Latency,IPX5 Water Resistant,Ultra Light,Type C Charging,Voice Assistant (T12, White)

FLiX (Beetel Nitro Buds T12 Newly Launched in-Ear True Wireless,13MM Drivers & Super Bass,BT v5.0,Low Latency,IPX5 Water Resistant,Ultra Light,Type C Charging,Voice Assistant (T12, White)

  • checkFLiX (Beetel Nitro Buds T12 Newly Launched in-Ear True Wireless
  • check13MM Drivers & Super Bass
  • checkBT v5.0
amazon-logo

₹810

₹2399

खरीदिये

इस Valentine’s Day अपने पार्टनर को कुछ स्पेशल और काम का गैजेट्स देने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। न्यू रिपब्लिक यूनिवर्स के फास्ट-फैशन कंज्यूमर टेक ब्रांड डबस्टेप ने वैलेंटाइन्स डे के लिए अपने लिमिटेड-एडिशन ईयरबड्स, Dubstep Buzz X12 वायरलेस ईयरबड्स – लव एडिशन को लॉन्च किया है, जो सिर्फ इंस्टामार्ट पर मिलेंगे। खास वैलेंटाइन्स डे के लिए डिजाइन किए गए इन ईयरबड्स में मेटैलिक एक्सेंट के साथ बोल्ड पैशन-रेड फिनिश है।

सम्बंधित सुझाव

discount

80% OFF

Dubstep Buzz X3 in-Ear Wireless Earbuds with Upto 42 hrs Playtime, 13mm Dynamic Drivers, X-Bass Technology, ENC, Clear Calls TWS Earbuds, Bluetooth V5.3 Earphones, Type-C Fast Charging (Black/Blue)

Dubstep Buzz X3 in-Ear Wireless Earbuds with Upto 42 hrs Playtime, 13mm Dynamic Drivers, X-Bass Technology, ENC, Clear Calls TWS Earbuds, Bluetooth V5.3 Earphones, Type-C Fast Charging (Black/Blue)

  • checkDubstep Buzz X3 in-Ear Wireless Earbuds with Upto 42 hrs Playtime
  • check13mm Dynamic Drivers
  • checkX-Bass Technology
amazon-logo

₹599

₹2999

खरीदिये

discount

92% OFF

Dubstep Buzz X9 Wireless Earbuds, 60hrs Playtime, 13mm Neodymium Drivers, XBass® Technology, ENC Mics, Type-C Fast Charging (Dark Black)

Dubstep Buzz X9 Wireless Earbuds, 60hrs Playtime, 13mm Neodymium Drivers, XBass® Technology, ENC Mics, Type-C Fast Charging (Dark Black)

  • checkDubstep Buzz X9 Wireless Earbuds
  • check60hrs Playtime
  • check13mm Neodymium Drivers
amazon-logo

₹489

₹5999

खरीदिये

discount

57% OFF

Dubstep Beat X100 with 60 Hours Playtime, X-Bass® Technology, 40mm Neodymium Drivers, ENC Mics, Bluetooth V5.4, Type-C Fast Charging,10 mins + 300 mins Playtime Wireless Headphones (Black)

Dubstep Beat X100 with 60 Hours Playtime, X-Bass® Technology, 40mm Neodymium Drivers, ENC Mics, Bluetooth V5.4, Type-C Fast Charging,10 mins + 300 mins Playtime Wireless Headphones (Black)

  • checkDubstep Beat X100 with 60 Hours Playtime
  • checkX-Bass® Technology
  • check40mm Neodymium Drivers
amazon-logo

₹1299

₹2999

खरीदिये

discount

29% OFF

Sabbat X12 Pro 2025 New Bluetooth 5.4 Wireless Earbuds–ENC Noise Reduction,Hi-Fi Sound,Low Latency,30H Long Battery Life,In-Ear Headphones for Sports&Work,Compatible with iPhone,iOS,Android(Black)

Sabbat X12 Pro 2025 New Bluetooth 5.4 Wireless Earbuds–ENC Noise Reduction,Hi-Fi Sound,Low Latency,30H Long Battery Life,In-Ear Headphones for Sports&Work,Compatible with iPhone,iOS,Android(Black)

  • checkSabbat X12 Pro 2025 New Bluetooth 5.4 Wireless Earbuds–ENC Noise Reduction
  • checkHi-Fi Sound
  • checkLow Latency
amazon-logo

₹12353

₹17353

खरीदिये

discount

66% OFF

FLiX (Beetel Nitro Buds T12 Newly Launched in-Ear True Wireless,13MM Drivers & Super Bass,BT v5.0,Low Latency,IPX5 Water Resistant,Ultra Light,Type C Charging,Voice Assistant (T12, White)

FLiX (Beetel Nitro Buds T12 Newly Launched in-Ear True Wireless,13MM Drivers & Super Bass,BT v5.0,Low Latency,IPX5 Water Resistant,Ultra Light,Type C Charging,Voice Assistant (T12, White)

  • checkFLiX (Beetel Nitro Buds T12 Newly Launched in-Ear True Wireless
  • check13MM Drivers & Super Bass
  • checkBT v5.0
amazon-logo

₹810

₹2399

खरीदिये

यह कोलैबोरेशन क्विक-कॉमर्स की सुविधा और एक्सप्रेसिव ऑडियो डिजाइन को एक साथ लाता है, जिससे आखिरी मिनट में वैलेंटाइन्स डे का तोहफा देना आसान और टेंशन फ्री हो जाता है। ग्राहक इंस्टामार्ट पर बज X12 लव एडिशन ऑर्डर कर सकते हैं और इसे कुछ ही मिनटों में डिलीवर करवा सकते हैं। इसकी कीमत 600 रुपये से भी कम है। चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ…

dubstep buzz x12 wireless earbuds love edition
ये भी पढ़ें:आ गया पॉपुलर Motorola फोन का सस्ता वेरिएंट, कीमत 19,999 रुपये; पहली सेल कल

ईयरबड्स में 60 घंटे तक का प्लेटाइम

वैलेंटाइन डे कलेक्शन के तौर पर, Dubstep ने Buzz X12 वायरलेस ईयरबड्स को बोल्ड, पैशन-रेड फिनिश और मेटैलिक एक्सेंट के साथ पेश किया है। ये ईयरबड्स ब्लूटूथ v5.4 कनेक्टिविटी पर काम करते हैं और इन्हें डीप बास और क्लियर वोकल्स के लिए X-Bass टेक्नोलॉजी के साथ ट्यून किया गया है। एनवायरनमेंटल नॉइज कैंसिलेशन (ENC) से लैस, ये ईयरबड्स शोर वाली जगहों पर भी क्लियर कॉल क्वालिटी सुनिश्चित करते हैं। 60 घंटे तक के टोटल प्लेटाइम, आसान टच कंट्रोल्स और पूरे दिन कंफर्टेबल फिट के साथ, Buzz X12 को रोजाना सुनने और वैलेंटाइन गिफ्टिंग दोनों के लिए डिजाइन किया गया है।

मिल सकता है कि गोवा का कपल एयर टिकट

वैलेंटाइन के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए, Dubstep ने इंस्टामार्ट शॉपर्स के लिए लव ऑन लूप कैंपेन शुरू किया है। इस पहल के तहत, कैंपेन के दौरान इंस्टामार्ट पर एलिजिबल Dubstep प्रोडक्ट्स खरीदने वाले कस्टमर्स को खास वैलेंटाइन रिवॉर्ड जीतने का मौका मिलेगा। नौ विनर्स को 3,000 रुपये के डिनर वाउचर मिलेंगे, जबकि एक ग्रैंड प्राइज विनर को गोवा के लिए दो लोगों के एयर टिकट मिलेंगे, साथ ही एक्टर अभय देओल से मिलने का मौका भी मिलेगा, जो उपलब्धता और शेड्यूलिंग पर निर्भर करेगा।

कीमत और कहां से खरीदें

Dubstep Buzz X12 वायरलेस ईयरबड्स - लव एडिशन सिर्फ इंस्टामार्ट पर लिमिटेड समय के लिए 599 रुपये की ऑफर प्राइस पर मिलेंगे।

सम्बंधित सुझाव

discount

47% OFF

B12 True Wireless Earbuds with Environmental Noise Cancellation | Bluetooth Gaming Earbuds with Low Latency, Deep Bass, HD Mic, Touch Control & Fast Charging (Black)

B12 True Wireless Earbuds with Environmental Noise Cancellation | Bluetooth Gaming Earbuds with Low Latency, Deep Bass, HD Mic, Touch Control & Fast Charging (Black)

  • checkB12 True Wireless Earbuds with Environmental Noise Cancellation | Bluetooth Gaming Earbuds with Low Latency
  • checkDeep Bass
  • checkHD Mic
amazon-logo

₹899

₹1699

खरीदिये

discount

50% OFF

Buds T200 Lite Bluetooth True Wireless Earbuds Quad Mic with AI ENC for Clear Calls Up to 48H Playback with Fast Charging Ultra-Low Latency Gaming TWS Fast Pair Built-in Mic (Volt Black)

Buds T200 Lite Bluetooth True Wireless Earbuds Quad Mic with AI ENC for Clear Calls Up to 48H Playback with Fast Charging Ultra-Low Latency Gaming TWS Fast Pair Built-in Mic (Volt Black)

  • checkBuds T200 Lite Bluetooth True Wireless Earbuds Quad Mic with AI ENC for Clear Calls Up to 48H Playback with Fast Charging Ultra-Low Latency Gaming TWS Fast Pair Built-in Mic (Volt Black)
amazon-logo

₹999

₹1999

खरीदिये

discount

29% OFF

Sabbat X12 Pro 2025 New Bluetooth 5.4 Wireless Earbuds–ENC Noise Reduction,Hi-Fi Sound,Low Latency,30H Long Battery Life,In-Ear Headphones for Sports&Work,Compatible with iOS,Android(Cherry Blossoms)

Sabbat X12 Pro 2025 New Bluetooth 5.4 Wireless Earbuds–ENC Noise Reduction,Hi-Fi Sound,Low Latency,30H Long Battery Life,In-Ear Headphones for Sports&Work,Compatible with iOS,Android(Cherry Blossoms)

  • checkSabbat X12 Pro 2025 New Bluetooth 5.4 Wireless Earbuds–ENC Noise Reduction
  • checkHi-Fi Sound
  • checkLow Latency
amazon-logo

₹12353

₹17353

खरीदिये

discount

29% OFF

Sabbat X12 Pro 2025 New Bluetooth 5.4 Wireless Earbuds–ENC Noise Reduction,Hi-Fi Sound,Low Latency,30H Long Battery Life,In-Ear Headphones for Sports&Work,Compatible with iPhone,iOS,Android(White)

Sabbat X12 Pro 2025 New Bluetooth 5.4 Wireless Earbuds–ENC Noise Reduction,Hi-Fi Sound,Low Latency,30H Long Battery Life,In-Ear Headphones for Sports&Work,Compatible with iPhone,iOS,Android(White)

  • checkSabbat X12 Pro 2025 New Bluetooth 5.4 Wireless Earbuds–ENC Noise Reduction
  • checkHi-Fi Sound
  • checkLow Latency
amazon-logo

₹12353

₹17353

खरीदिये

discount

29% OFF

Sabbat X12 Pro 2025 New Bluetooth 5.4 Wireless Earbuds–ENC Noise Reduction,Hi-Fi Sound,Low Latency,30H Long Battery Life,In-Ear Headphones for Sports&Work,Compatible with iPhone,iOS,Android(Fantasy)

Sabbat X12 Pro 2025 New Bluetooth 5.4 Wireless Earbuds–ENC Noise Reduction,Hi-Fi Sound,Low Latency,30H Long Battery Life,In-Ear Headphones for Sports&Work,Compatible with iPhone,iOS,Android(Fantasy)

  • checkSabbat X12 Pro 2025 New Bluetooth 5.4 Wireless Earbuds–ENC Noise Reduction
  • checkHi-Fi Sound
  • checkLow Latency
amazon-logo

₹12353

₹17353

खरीदिये

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।