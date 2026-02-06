वैलेंटाइन्स डे के लिए लाल रंग के स्पेशल ईयरबड्स लाया ब्रांड, कीमत 599 रुपये, दिखने में भी धांसू
इस Valentine’s Day अपने पार्टनल को कुछ स्पेशल और काम का गैजेट्स देने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। न्यू रिपब्लिक यूनिवर्स के फास्ट-फैशन कंज्यूमर टेक ब्रांड डबस्टेप ने अपने लिमिटेड-एडिशन वैलेंटाइन्स डे ईयरबड्स, Dubstep Buzz X12 वायरलेस ईयरबड्स – लव एडिशन को लॉन्च किया है
इस Valentine’s Day अपने पार्टनर को कुछ स्पेशल और काम का गैजेट्स देने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। न्यू रिपब्लिक यूनिवर्स के फास्ट-फैशन कंज्यूमर टेक ब्रांड डबस्टेप ने वैलेंटाइन्स डे के लिए अपने लिमिटेड-एडिशन ईयरबड्स, Dubstep Buzz X12 वायरलेस ईयरबड्स – लव एडिशन को लॉन्च किया है, जो सिर्फ इंस्टामार्ट पर मिलेंगे। खास वैलेंटाइन्स डे के लिए डिजाइन किए गए इन ईयरबड्स में मेटैलिक एक्सेंट के साथ बोल्ड पैशन-रेड फिनिश है।
यह कोलैबोरेशन क्विक-कॉमर्स की सुविधा और एक्सप्रेसिव ऑडियो डिजाइन को एक साथ लाता है, जिससे आखिरी मिनट में वैलेंटाइन्स डे का तोहफा देना आसान और टेंशन फ्री हो जाता है। ग्राहक इंस्टामार्ट पर बज X12 लव एडिशन ऑर्डर कर सकते हैं और इसे कुछ ही मिनटों में डिलीवर करवा सकते हैं। इसकी कीमत 600 रुपये से भी कम है। चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ…
ईयरबड्स में 60 घंटे तक का प्लेटाइम
वैलेंटाइन डे कलेक्शन के तौर पर, Dubstep ने Buzz X12 वायरलेस ईयरबड्स को बोल्ड, पैशन-रेड फिनिश और मेटैलिक एक्सेंट के साथ पेश किया है। ये ईयरबड्स ब्लूटूथ v5.4 कनेक्टिविटी पर काम करते हैं और इन्हें डीप बास और क्लियर वोकल्स के लिए X-Bass टेक्नोलॉजी के साथ ट्यून किया गया है। एनवायरनमेंटल नॉइज कैंसिलेशन (ENC) से लैस, ये ईयरबड्स शोर वाली जगहों पर भी क्लियर कॉल क्वालिटी सुनिश्चित करते हैं। 60 घंटे तक के टोटल प्लेटाइम, आसान टच कंट्रोल्स और पूरे दिन कंफर्टेबल फिट के साथ, Buzz X12 को रोजाना सुनने और वैलेंटाइन गिफ्टिंग दोनों के लिए डिजाइन किया गया है।
मिल सकता है कि गोवा का कपल एयर टिकट
वैलेंटाइन के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए, Dubstep ने इंस्टामार्ट शॉपर्स के लिए लव ऑन लूप कैंपेन शुरू किया है। इस पहल के तहत, कैंपेन के दौरान इंस्टामार्ट पर एलिजिबल Dubstep प्रोडक्ट्स खरीदने वाले कस्टमर्स को खास वैलेंटाइन रिवॉर्ड जीतने का मौका मिलेगा। नौ विनर्स को 3,000 रुपये के डिनर वाउचर मिलेंगे, जबकि एक ग्रैंड प्राइज विनर को गोवा के लिए दो लोगों के एयर टिकट मिलेंगे, साथ ही एक्टर अभय देओल से मिलने का मौका भी मिलेगा, जो उपलब्धता और शेड्यूलिंग पर निर्भर करेगा।
कीमत और कहां से खरीदें
Dubstep Buzz X12 वायरलेस ईयरबड्स - लव एडिशन सिर्फ इंस्टामार्ट पर लिमिटेड समय के लिए 599 रुपये की ऑफर प्राइस पर मिलेंगे।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।
