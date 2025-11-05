दुबई एशिया की नई स्टार्टअप राजधानी, डूअर्स समिट यहां पहुंचने का एंट्री गेट

संक्षेप: डूअर्स समिट 26-27 नवंबर 2025 को स्टार्टअप समिट का आयोजन करने वाला है, जहां 3 हजार से ज्यादा फाउंडर, ऑपरेटर्स, इन्वेस्टर्स और ईकोसिस्टम लीडर्स दो दिनों तक व्यवाहारिक इनसाइट्स, रियर कनेक्शन्स और ठोस परिणामों के लिए एक जगह इकट्ठा होंगे।

डूअर्स समिट 26-27 नवंबर 2025 को दुबई सिलिकॉन ओएसिस में ग्लोबल स्टार्टअप समिट का आयोजन करने वाला है, जहां 3 हजार से ज्यादा फाउंडर, ऑपरेटर्स, इन्वेस्टर्स और ईकोसिस्टम लीडर्स दो दिनों तक व्यवाहारिक इनसाइट्स, रियर कनेक्शन्स और ठोस परिणामों के लिए एक जगह इकट्ठा होंगे। दुबई एडिशन डूअर्स कंपनी की डूअर्स समिट (जिसे पहले रिफ्लेक्ट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता था) को तीन ऐक्टिव चैप्टर- एथेंस, लिमासोल और दुबई के साथ एक वास्तविक ग्लोबल प्लैटफॉर्म में बदलने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

'ऐसी साझेदारियां बनाई जा सकें जो वास्तविक प्रभाव डालें' द डूअर्स कंपनी के सीईओ और सह-संस्थापक, स्टाइलियानोस लैम्ब्रो ने कहा, 'दुबई एक आयोजन से लेकर एक आंदोलन बनाने तक के हमारे विकास में अगला कदम है। डूअर्स समिट का उद्देश्य परिचय को सौदों में और प्लेबुक को एग्जिक्यूशन में बदलना है। हाल के एडिशन्स में शानदार परिणामों के बाद, हम दुबई में उस गति को ला रहे हैं ताकि डूअर्स को जुड़ने में मदद मिल सके और ऐसी साझेदारियां बनाई जा सकें जो वास्तविक प्रभाव डालें'।

कन्फर्म्ड स्पीकर्स में शामिल हैं ये बड़े नाम इनोवेटर्स और फाउंडर्स का एक ग्लोबल लाइनअप दुबई एडिशन में इनोवेशन के भविष्य को आकार देने वाले फाउंडर्स और विचारकों की एक प्रभावशाली श्रृंखला शामिल है। कन्फर्म्ड स्पीकर्स में डिलीवरी हीरो के को-फाउंडर और निवेशक मार्कस फुहरमैन, नौ बार एग्जिटेड फाउंडर और AHOY के सीईओ और को-फाउंडर जमील शिनावी, एयरबस में रिसर्च और टेक्नोलॉजी की सीनियर डायरेक्टर अलीसा एडेल, Waze के को-फाउंडर उरी लेविन, Workable के को-फाउंडर और सीईओ निकोस मोराईटाकिस और रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के चीफ साइंटिस्ट डेमेट्रिस स्कोराइड्स शामिल हैं।

भारतीय स्टार्टअप्स के लिए शानदार अवसर दुबई एडिशन में पॉलिसी, रिसर्च, कैपिटल और हेल्थकेयर को आकार देने वाली उत्कृष्ट भारतीय आवाजों पर प्रकाश डाला जाएगा। मंच पर शामिल होंगे श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और वैश्विक नीति रणनीतिकार), प्रो. मिलिंद डी. अत्रे (आईआईटी बॉम्बे में शैक्षणिक, अनुसंधान और अनुवाद के उप निदेशक), डॉ. हुजैफा एच. खोराकीवाला (वॉकहार्ट लिमिटेड के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर और वॉकहार्ट फाउंडेशन के हेड), अमेय प्रभु (NAFA कैपिटल ग्रुप के फाउंडर और सीईओ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के युवा ग्लोबल लीडर) और अविनाश मुदलियार (सीईओ और को-फाउंडर HTLabs और OTTplay)। उनके दृष्टिकोण भारत, GCC और ग्लोबल इनोशन हब्स के बीच शिखर सम्मेलन के सेतु को मजबूत करते हैं।

मुदलियार ने कहा, 'यह भारतीय स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक मंच पर अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर है और निश्चित रूप से भारत और MENA क्षेत्र के बीच सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देगा। तीन चरणों में यह कार्यक्रम इनोवेशन में वर्तमान में क्या मायने रखता है, इस पर केंद्रित है। उपस्थित लोग निर्माण और विस्तार पर विश्व स्तरीय सत्रों का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल केस स्टडी, स्टेप-बाई-स्टेप प्लेबुक और कैंडिड Q&A सेशन शामिल हैं।

'उभरती हुई तकनीक को करीब से देखेंगे' द डूअर्स कंपनी के को-फाउंडर और बोर्ड सदस्य दुसान डफेक ने जोर देकर कहा, 'डूअर्स समिट इस बात का एक स्नैपशॉट है कि दुनिया कहां जा रही है। हमने यह कार्यक्रम उन सभी के लिए डिजाइन किया है, जो इस बात की परवाह करते हैं कि क्या कारगर है। आप व्यावहारिक सबक सुनेंगे, उभरती हुई तकनीक को करीब से देखेंगे और अपने लोगों को वास्तविक बातचीत के लिए डिजाइन किए गए रूम में पाएंगे'।

जहां जुड़ाव ही नतीजे बनते हैं एक फेस्टिवल जैसे माहौल में डिजाइन किया गया डूअर्स समिट सही लोगों से मिलना आसान बनाता है और बातचीत को ठोस नतीजों में बदल देता है। मेन स्टेज से परे दुबई पिछले एडिशन्स में कई सारे नेटवर्किंग अनुभवों के एक समूह के साथ जीवंत हो उठेगा। शहर भर के आइकॉनिक वेन्यू अलग-अलग सेटिंग्स में फाउंडर्स ब्रेकफास्ट और इन्वेस्टर्स राउंडटेबल्स से लेकर रूफटॉप सैलून और इन्वाइट-ओनली मिक्सर तक के साथ डूअर्स की मेजबानी करेंगे।

पिचिंग एक्सेस और टारगेटेड एक्सपीरियंस का अवसर स्टार्टअप स्पॉटलाइट और डूअर्स पिच इस अनुभव के केंद्र में होंगे। डूअर्स पिच सेलेक्टेड स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर जूरी के सामने प्रस्तुति देने और फॉलो-अप मीटिंग्स सुनिश्चित करने का अवसर देता है। हाल के एडिशन्स में इस कार्यक्रम ने स्टार्टअप्स और निवेशकों के बीच 50 से अधिक फॉलो-अप मीटिंग्स को करवाया। स्टार्टअप स्पॉटलाइट में भागीदारी से दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान निवेशकों और भागीदारों के लिए पिचिंग एक्सेस और टारगेटेड एक्सपीरियंस का अवसर मिलता है।

दुबई संस्करण के लिए टिकट अब उपलब्ध हैं फाउंडर्स, ऑपरेटर्स, इन्वेस्टर्स और ईकोसिस्टम लीडर्स बेस्ट प्राइसिंग पर टिकट ले सकते हैं। इसमें दो दिवसीय कार्यक्रम, अतिरिक्त कार्यक्रमों और एक्सपो जोन तक फुल ऐक्सेस के साथ प्रोग्रामिंग अपडेट और साइड-इवेंट इन्विटेशन्स को प्राथमिकता भी मिलेगी। टिकट अब doerssummit.com/city/dubai पर उपलब्ध हैं।

द डूअर्स कंपनी के बारे में द डूअर्स कंपनी का यथास्थिति को बदलने का इतिहास रहा है। साइप्रस स्थित यह डूअर्स समिट के पीछे की ताकत है, जो EMEA स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक आधारशिला कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ है। डूअर्स यूनाइटेड जैसी परियोजनाओं के साथ, जो टेक लीडर्स की एक ग्लोबल कम्यूनिटी है और एलीवेट समिट (एक रियल एस्टेट और प्रॉपटेक कार्यक्रम) द डूअर्स कंपनी विभिन्न उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्रों में इनोवेशन्स को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।