रसोई को बनाएं मॉडर्न, Amazon पर Double Zone Induction Cooktops, देखें ऑफर्स और कीमत
एलपीजी गैस के झंझट से बचने और अपनी रसोई को प्रीमियम लुक देने के लिए Double Burner Induction Cooktop एक बेहतरीन विकल्प हैं। Amazon पर उपलब्ध ये कुकटॉप्स न केवल दो डिश एक साथ पकाने की सुविधा देते हैं, बल्कि तेज हीटिंग, कम बिजली खपत और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ आते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
मॉडर्न रसोई में गैस सिलिंडर के झंझट को खत्म करने और फास्ट कुकिंग के लिए Double Burner / 2 Zone Induction Cooktops पहली पसंद बन चुके हैं। यह तकनीक न केवल रसोई को प्रीमियम लुक देती है, बल्कि समय और बिजली दोनों की भारी बचत करती है।
⚡ एक साथ दो डिश बनाने की सुविधा
डबल बर्नर इंडक्शन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप एक ही समय में दाल और चावल या चाय और नाश्ता साथ बना सकते हैं। इससे आपका कुकिंग टाइम आधा हो जाता है।
🛡️ एडवांस सेफ्टी और स्मार्ट फीचर्स
ये Cooktops 3500W तक की शक्तिशाली क्षमता, टच पैनल, डिजिटल टाइमर, ऑटो कट ऑफ और चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर्स से लैस होते हैं, जो बच्चों वाले घरों के लिए सुरक्षित हैं।
1. IBELL EMINENCE02 Induction Hob, Electric, 3500W, 3-YEAR WARRANTY with 2 Heating Zones, Toughen Glass and Touch Controls [Black]
अगर आप अपनी रसोई को आधुनिक और स्लीक लुक देना चाहते हैं, तो iBELL EMINENCE02 Induction Hob एक बेहतरीन विकल्प है। यह 3500W की पावर क्षमता और 2 हीटिंग ज़ोन के साथ आता है, जिससे आप एक ही समय में दो डिशेस आसानी से और तेज़ी से बना सकते हैं। इसका टफन क्रिस्टल ग्लास surface और फुल टच कंट्रोल पैनल न केवल इसे टिकाऊ बनाता है, बल्कि इस्तेमाल और सफाई में भी बेहद आसान रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज और डुअल कुकिंग
प्रीमियम और मॉडर्न डिज़ाइन
8 पावर लेवल्स
3 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बर्तनों की सीमित अनुकूलता
हाई बिजली खपत
2. Hawkins Futura Dual Hob Induction Cooktop, 3600-W, Auto Cut-off, Child Lock, Intelligent Boil-Dry Protection, 20 Power Settings, Black (FIC2A1)
Hawkins 3600 W Induction Cooktop भारतीय रसोई के लिए एक अत्यधिक विश्वसनीय और Amazon's Choice 2-बर्नर इंडक्शन कुकटॉप है। 3600W की पावर क्षमता और 20 पावर सेटिंग्स के साथ, यह एक ही समय में दो अलग-अलग डिशेस को तेजी से पकाने में मदद करता है। इसमें सुरक्षा के लिए इंटेलिजेंट बॉइल-ड्राय प्रोटेक्शन, ऑटो कट-ऑ
Specifications
क्यों खरीदें
20 पावर लेवल्स
इंटेलिजेंट सुरक्षा फीचर्स
पॉज़ फंक्शन
स्मार्ट पैन डिटेक्टर
क्यों खोजें विकल्प
सीमित बर्तन अनुकूलता
हाई वोल्टेज सपोर्ट
3. Pigeon Jodi Built-In Or TableTop Cooktop | 3500W Combined Power | 1500W Induction + 2000W Infrared Radiant (Black, Touch Panel)
Pigeon 3500 W Infrared Cooktop Touch Panel एक अनोखा हाइब्रिड कुकटॉप है, जो इंडक्शन और इंफ्रारेड दोनों तकनीकों को एक साथ लाता है। इसमें 1500W का इंडक्शन बर्नर और 2000W का इंफ्रारेड रेडिएंट बर्नर दिया गया है, जिसकी कुल क्षमता 3500W है। इसे आप टेबलटॉप पर रखकर या मॉड्यूलर रसोई में बिल्ट-इन हॉब की तरह काउंटरटॉप पर फिट करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सभी प्रकार के बर्तनों के साथ अनुकूल
2-इन-1 हाइब्रिड कुकिंग
बिल्ट-इन और टेबलटॉप फ्लेक्सिबिलिटी
प्रीमियम क्रिस्टल ग्लास लुक
क्यों खोजें विकल्प
कम ग्राहक रेटिंग
इंडक्शन बर्नर की कम पावर
4. Greenchef Dual Infrared Induction Cooktop - Rapid Duo| 3500 Watts| Digital timer Display| Knob Controls| Feather Touch Controls| All cookware compatible| 1year warranty on glass and product
Greenchef Dual Infrared Induction Cooktop भारतीय रसोई के लिए डिज़ाइन किया गया एक बहुउपयोगी और शक्तिशाली डुअल-ज़ोन कुकटॉप है। यह 3500W की कुल क्षमता और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सभी प्रकार के बर्तनों (All Cookware Compatible) के साथ काम करता है। इसमें फेदर टच बटन्स के साथ आसान नॉब कंट्रोल्स (Knob Controls) भी दिए गए हैं, जिससे तापमान को नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
डुअल कंट्रोल
3500W सुपरफास्ट कुकिंग
कांच पर भी वारंटी
डिजिटल टाइमर
क्यों खोजें विकल्प
सरफेस देर तक गर्म रहना
दोनों बर्नर एक साथ चलाने पर हैवी-ड्यूटी 15A/16A पावर सॉकेट की आवश्यकता
थोड़ा भारी
5. iBELL EMINENCE02, 3500W, 3-YEAR WARRANTY, 2-Zone Induction Hob with Touch Controls & Toughened Glass, High Speed Heating, Energy Efficient, Perfect for Modern Kitchens [Black]
iBELL EMINENCE02 Induction Hob मॉडर्न और मॉड्यूलर किचन के लिए डिज़ाइन किया गया एक हाई-परफॉर्मिंग 2-हीटिंग ज़ोन इंडक्शन हॉब है। 3500W की कुल पावर क्षमता के साथ यह दो व्यंजनों को एक साथ और तेज़ी से पकाने की सुविधा देता है। इसका प्रीमियम टफन्ड ग्लास सरफेस और स्मार्ट फुल-टच कंट्रोल इंटरफेस रसोई को न केवल एक स्लीक लुक प्रदान करता है, बल्कि सफाई और रखरखाव को भी बेहद आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई-स्पीड डुअल कुकिंग
सटीक तापमान नियंत्रण
कुल 3 साल की वारंटी
सुरक्षित संचालन
आधुनिक लुक और आसान सफाई
क्यों खोजें विकल्प
केवल इंडक्शन बर्तनों के लिए
वारंटी रजिस्ट्रेशन की शर्त
पावर सॉकेट की जरूरत
6. Bosch Pib375Fb1E, 30 Cm, Built In Induction Hob Ceramic Glass 2 Cooking Zones - Black
Bosch PIB375FB1E 30 cm Built-In Induction Hob प्रीमियम और लग्जरी मॉड्यूलर किचन के लिए तैयार किया गया एक हाई-एंड 2-ज़ोन बिल्ट-इन इंडक्शन हॉब है। जर्मन इंजीनियरिंग और तकनीक से बना यह मॉडल स्टेनलेस स्टील साइड ट्रिम और प्रीमियम सेरामिक ग्लास फिनिश के साथ आता है। इसमें सुपरफास्ट हीटिंग के लिए PowerBoost टेक्नोलॉजी और सफाई को आसान बनाने के लिए Residual Heat Indicator जैसे एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं, जो प्रीमियम सेगमेंट में इसे बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
जर्मन इंजीनियरिंग व प्रीमियम क्वालिटी
PowerBoost फंक्शन
कम रिटर्न रेट
रेसिड्यूअल हीट इंडिकेटर
क्यों खोजें विकल्प
उच्च कीमत
प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की आवश्यकता
केवल बिल्ट-इन इस्तेमाल
7. Hafele Nero 30cm Built-in Induction Hob | 3500W | Flex Zones | Slider Touch Control | Power Boost | 2 Zones
Hafele Nero 30cm Built-in Induction Hob जर्मन लक्ज़री ब्रांड Hafele का एक प्रीमियम 30 cm 2-ज़ोन बिल्ट-इन इंडक्शन हॉब है। 3500W पावर आउटपुट के साथ आने वाले इस हॉब की सबसे बड़ी खासियत इसका Flex Zones फीचर है, जिससे आप बड़े या लंबे बर्तनों (जैसे ग्रिल पैन या बड़ी कड़ाही) को पकाने के लिए दोनों ज़ोन को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें तापमान नियंत्रित करने के लिए आसान स्लाइडर टच कंट्रोल और तेजी से उबालने के लिए Power Boost तकनीक दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्लाइडर टच कंट्रोल
पावर बूस्ट फंक्शन
प्रीमियम सेरामिक लुक
स्मार्ट पैन डिटेक्टर और सेफ्टी
क्यों खोजें विकल्प
उच्च कीमत
कम रेटिंग
Q1. क्या 2 बर्नर वाले इंडक्शन कुकटॉप पर एक साथ दो बर्तनों में खाना पकाया जा सकता है?
उत्तर: हाँ, 2 बर्नर वाले इंडक्शन कुकटॉप में दो अलग-अलग हीटिंग ज़ोन और इंडिपेंडेंट कंट्रोल पैनल होते हैं। आप एक ही समय में 3500W तक की कुल पावर क्षमता के साथ दो अलग-अलग व्यंजनों (जैसे दाल और चावल) को एक साथ और तेज़ी से बना सकते हैं।
Q2. डबल बर्नर इंडक्शन हॉब और टेबलटॉप कुकटॉप में क्या अंतर है?
उत्तर: टेबलटॉप इंडक्शन को आप रसोई के स्लैब पर कहीं भी रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं और यह पोर्टेबल होता है। वहीं, बिल्ट-इन हॉब (जैसे Bosch या Hafele मॉडल्स) को मॉड्यूलर किचन के काउंटरटॉप में कट-आउट बनाकर फिक्स किया जाता है, जो रसोई को बेहद स्लीक और प्रीमियम लुक देता है।
Q3. 2-ज़ोन इंडक्शन कुकटॉप खरीदने से पहले किन सुरक्षा फीचर्स का ध्यान रखना चाहिए?
उत्तर: डबल बर्नर इंडक्शन कुकटॉप खरीदते समय चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ऑटो शट-ऑफ, टाइमर, ओवरहीट प्रोटेक्शन और रेसिड्यूअल हीट इंडिकेटर जैसे फीचर्स जरूर देखने चाहिए। इसके अलावा, 3500W जैसे हाई-पावर कुकटॉप्स के लिए घर में 15A/16A का हैवी-ड्यूटी पावर सॉकेट होना अनिवार्य है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।