रसोई को बनाएं मॉडर्न, Amazon पर Double Zone Induction Cooktops, देखें ऑफर्स और कीमत

एलपीजी गैस के झंझट से बचने और अपनी रसोई को प्रीमियम लुक देने के लिए Double Burner Induction Cooktop एक बेहतरीन विकल्प हैं। Amazon पर उपलब्ध ये कुकटॉप्स न केवल दो डिश एक साथ पकाने की सुविधा देते हैं, बल्कि तेज हीटिंग, कम बिजली खपत और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ आते हैं।

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मॉडर्न रसोई में गैस सिलिंडर के झंझट को खत्म करने और फास्ट कुकिंग के लिए Double Burner / 2 Zone Induction Cooktops पहली पसंद बन चुके हैं। यह तकनीक न केवल रसोई को प्रीमियम लुक देती है, बल्कि समय और बिजली दोनों की भारी बचत करती है।

Dual zone induction

⚡ एक साथ दो डिश बनाने की सुविधा डबल बर्नर इंडक्शन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप एक ही समय में दाल और चावल या चाय और नाश्ता साथ बना सकते हैं। इससे आपका कुकिंग टाइम आधा हो जाता है।

🛡️ एडवांस सेफ्टी और स्मार्ट फीचर्स ये Cooktops 3500W तक की शक्तिशाली क्षमता, टच पैनल, डिजिटल टाइमर, ऑटो कट ऑफ और चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर्स से लैस होते हैं, जो बच्चों वाले घरों के लिए सुरक्षित हैं।

अगर आप अपनी रसोई को आधुनिक और स्लीक लुक देना चाहते हैं, तो iBELL EMINENCE02 Induction Hob एक बेहतरीन विकल्प है। यह 3500W की पावर क्षमता और 2 हीटिंग ज़ोन के साथ आता है, जिससे आप एक ही समय में दो डिशेस आसानी से और तेज़ी से बना सकते हैं। इसका टफन क्रिस्टल ग्लास surface और फुल टच कंट्रोल पैनल न केवल इसे टिकाऊ बनाता है, बल्कि इस्तेमाल और सफाई में भी बेहद आसान रखता है।

Specifications वारंटी 1 वर्ष स्टैंडर्ड + 2 वर्ष की अतिरिक्त वारंटी (रजिस्ट्रेशन पर) बर्तन की अनुकूलता 12-20 cm व्यास वाले मैग्नेटिक / इंडक्शन बेस बर्तन सुरक्षा फीचर्स ऑटो शट-ऑफ, 3-अवर टाइमर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक क्यों खरीदें तेज और डुअल कुकिंग प्रीमियम और मॉडर्न डिज़ाइन 8 पावर लेवल्स 3 साल की लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प बर्तनों की सीमित अनुकूलता हाई बिजली खपत

Hawkins 3600 W Induction Cooktop भारतीय रसोई के लिए एक अत्यधिक विश्वसनीय और Amazon's Choice 2-बर्नर इंडक्शन कुकटॉप है। 3600W की पावर क्षमता और 20 पावर सेटिंग्स के साथ, यह एक ही समय में दो अलग-अलग डिशेस को तेजी से पकाने में मदद करता है। इसमें सुरक्षा के लिए इंटेलिजेंट बॉइल-ड्राय प्रोटेक्शन, ऑटो कट-ऑ

Specifications वारंटी 1 वर्ष की Hawkins ब्रांड वारंटी बर्तन का आकार 12-20 सेमी व्यास वाले समतल इंडक्शन बर्तन विशेष फीचर्स पैन डिटेक्टर, पॉज फंक्शन, हाई-प्रिसिजन टाइमर सुरक्षा फीचर्स ऑटो कट-ऑफ, चाइल्ड लॉक, बॉइल-ड्राय प्रोटेक्शन पावर सेटिंग्स 20 लेवल्स (सूक्ष्म तापमान नियंत्रण) हीटिंग ज़ोन 2 (डबल बर्नर) क्यों खरीदें 20 पावर लेवल्स इंटेलिजेंट सुरक्षा फीचर्स पॉज़ फंक्शन स्मार्ट पैन डिटेक्टर क्यों खोजें विकल्प सीमित बर्तन अनुकूलता हाई वोल्टेज सपोर्ट

Pigeon 3500 W Infrared Cooktop Touch Panel एक अनोखा हाइब्रिड कुकटॉप है, जो इंडक्शन और इंफ्रारेड दोनों तकनीकों को एक साथ लाता है। इसमें 1500W का इंडक्शन बर्नर और 2000W का इंफ्रारेड रेडिएंट बर्नर दिया गया है, जिसकी कुल क्षमता 3500W है। इसे आप टेबलटॉप पर रखकर या मॉड्यूलर रसोई में बिल्ट-इन हॉब की तरह काउंटरटॉप पर फिट करके इस्तेमाल कर सकते हैं।

Specifications वारंटी 1 वर्ष की ब्रांड वारंटी सुरक्षा फीचर्स ऑटो शट-ऑफ, टाइमर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक माउंटिंग प्रकार टेबलटॉप और बिल्ट-इन हॉब दोनों कंट्रोल टाइप स्मार्ट टच कंट्रोल क्यों खरीदें सभी प्रकार के बर्तनों के साथ अनुकूल 2-इन-1 हाइब्रिड कुकिंग बिल्ट-इन और टेबलटॉप फ्लेक्सिबिलिटी प्रीमियम क्रिस्टल ग्लास लुक क्यों खोजें विकल्प कम ग्राहक रेटिंग इंडक्शन बर्नर की कम पावर

Greenchef Dual Infrared Induction Cooktop भारतीय रसोई के लिए डिज़ाइन किया गया एक बहुउपयोगी और शक्तिशाली डुअल-ज़ोन कुकटॉप है। यह 3500W की कुल क्षमता और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सभी प्रकार के बर्तनों (All Cookware Compatible) के साथ काम करता है। इसमें फेदर टच बटन्स के साथ आसान नॉब कंट्रोल्स (Knob Controls) भी दिए गए हैं, जिससे तापमान को नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाता है।

Specifications वारंटी 1 वर्ष की कुल प्रोडक्ट और ग्लास वारंटी सरफेस स्क्रैच और हीट रेसिस्टेंट ग्लास टॉप डिस्प्ले डिजिटल टाइमर डिस्प्ले कंट्रोल टाइप फेदर टच पैनल + नॉब कंट्रोल्स टेक्नोलॉजी इंफ्रारेड हीटिंग क्यों खरीदें डुअल कंट्रोल 3500W सुपरफास्ट कुकिंग कांच पर भी वारंटी डिजिटल टाइमर क्यों खोजें विकल्प सरफेस देर तक गर्म रहना दोनों बर्नर एक साथ चलाने पर हैवी-ड्यूटी 15A/16A पावर सॉकेट की आवश्यकता थोड़ा भारी

iBELL EMINENCE02 Induction Hob मॉडर्न और मॉड्यूलर किचन के लिए डिज़ाइन किया गया एक हाई-परफॉर्मिंग 2-हीटिंग ज़ोन इंडक्शन हॉब है। 3500W की कुल पावर क्षमता के साथ यह दो व्यंजनों को एक साथ और तेज़ी से पकाने की सुविधा देता है। इसका प्रीमियम टफन्ड ग्लास सरफेस और स्मार्ट फुल-टच कंट्रोल इंटरफेस रसोई को न केवल एक स्लीक लुक प्रदान करता है, बल्कि सफाई और रखरखाव को भी बेहद आसान बनाता है।

Specifications वारंटी 1 वर्ष स्टैंडर्ड + 2 वर्ष अतिरिक्त (रजिस्ट्रेशन पर) बर्तन की अनुकूलता 12-20 सेमी व्यास वाले फ्लैट-बॉटम इंडक्शन बर्तन सुरक्षा फीचर्स ऑटो शट-ऑफ, डिजिटल टाइमर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक सरफेस मटेरियल स्क्रैच व हीट रेसिस्टेंट टफन्ड ग्लास पावर सेटिंग्स 8 एडजस्टेबल पावर लेवल्स क्यों खरीदें हाई-स्पीड डुअल कुकिंग सटीक तापमान नियंत्रण कुल 3 साल की वारंटी सुरक्षित संचालन आधुनिक लुक और आसान सफाई क्यों खोजें विकल्प केवल इंडक्शन बर्तनों के लिए वारंटी रजिस्ट्रेशन की शर्त पावर सॉकेट की जरूरत

Bosch PIB375FB1E 30 cm Built-In Induction Hob प्रीमियम और लग्जरी मॉड्यूलर किचन के लिए तैयार किया गया एक हाई-एंड 2-ज़ोन बिल्ट-इन इंडक्शन हॉब है। जर्मन इंजीनियरिंग और तकनीक से बना यह मॉडल स्टेनलेस स्टील साइड ट्रिम और प्रीमियम सेरामिक ग्लास फिनिश के साथ आता है। इसमें सुपरफास्ट हीटिंग के लिए PowerBoost टेक्नोलॉजी और सफाई को आसान बनाने के लिए Residual Heat Indicator जैसे एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं, जो प्रीमियम सेगमेंट में इसे बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।

Specifications बर्तन की अनुकूलता 12-20 सेमी व्यास वाले फ्लैट-बॉटम इंडक्शन बर्तन माउंटिंग प्रकार केवल बिल्ट-इन हॉब सुरक्षा फीचर्स रेसिड्यूअल हीट इंडिकेटर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ऑटो-ऑफ कंट्रोल टाइप DirectSelect टच कंट्रोल पैनल सरफेस मटेरियल प्रीमियम सेरामिक ग्लास + स्टेनलेस स्टील साइड ट्रिम क्यों खरीदें जर्मन इंजीनियरिंग व प्रीमियम क्वालिटी PowerBoost फंक्शन कम रिटर्न रेट रेसिड्यूअल हीट इंडिकेटर क्यों खोजें विकल्प उच्च कीमत प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की आवश्यकता केवल बिल्ट-इन इस्तेमाल

Hafele Nero 30cm Built-in Induction Hob जर्मन लक्ज़री ब्रांड Hafele का एक प्रीमियम 30 cm 2-ज़ोन बिल्ट-इन इंडक्शन हॉब है। 3500W पावर आउटपुट के साथ आने वाले इस हॉब की सबसे बड़ी खासियत इसका Flex Zones फीचर है, जिससे आप बड़े या लंबे बर्तनों (जैसे ग्रिल पैन या बड़ी कड़ाही) को पकाने के लिए दोनों ज़ोन को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें तापमान नियंत्रित करने के लिए आसान स्लाइडर टच कंट्रोल और तेजी से उबालने के लिए Power Boost तकनीक दी गई है।

Specifications वारंटी 1 वर्ष की ब्रांड वारंटी माउंटिंग केवल बिल्ट-इन हॉब सुरक्षा फीचर्स चाइल्ड लॉक, रेसिड्यूअल हीट इंडिकेटर, ऑटो ऑफ विशेष तकनीक फ्लेक्स ज़ोन, पावर बूस्ट, ऑटो पैन डिटेक्शन क्यों खरीदें स्लाइडर टच कंट्रोल पावर बूस्ट फंक्शन प्रीमियम सेरामिक लुक स्मार्ट पैन डिटेक्टर और सेफ्टी क्यों खोजें विकल्प उच्च कीमत कम रेटिंग

Q1. क्या 2 बर्नर वाले इंडक्शन कुकटॉप पर एक साथ दो बर्तनों में खाना पकाया जा सकता है? उत्तर: हाँ, 2 बर्नर वाले इंडक्शन कुकटॉप में दो अलग-अलग हीटिंग ज़ोन और इंडिपेंडेंट कंट्रोल पैनल होते हैं। आप एक ही समय में 3500W तक की कुल पावर क्षमता के साथ दो अलग-अलग व्यंजनों (जैसे दाल और चावल) को एक साथ और तेज़ी से बना सकते हैं।

Q2. डबल बर्नर इंडक्शन हॉब और टेबलटॉप कुकटॉप में क्या अंतर है? उत्तर: टेबलटॉप इंडक्शन को आप रसोई के स्लैब पर कहीं भी रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं और यह पोर्टेबल होता है। वहीं, बिल्ट-इन हॉब (जैसे Bosch या Hafele मॉडल्स) को मॉड्यूलर किचन के काउंटरटॉप में कट-आउट बनाकर फिक्स किया जाता है, जो रसोई को बेहद स्लीक और प्रीमियम लुक देता है।

Q3. 2-ज़ोन इंडक्शन कुकटॉप खरीदने से पहले किन सुरक्षा फीचर्स का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर: डबल बर्नर इंडक्शन कुकटॉप खरीदते समय चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ऑटो शट-ऑफ, टाइमर, ओवरहीट प्रोटेक्शन और रेसिड्यूअल हीट इंडिकेटर जैसे फीचर्स जरूर देखने चाहिए। इसके अलावा, 3500W जैसे हाई-पावर कुकटॉप्स के लिए घर में 15A/16A का हैवी-ड्यूटी पावर सॉकेट होना अनिवार्य है।

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