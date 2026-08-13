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18 अगस्त को आ रहा दो डिस्प्ले, 50MP OIS कैमरा, 6500mAh बैटरी वाला जबरदस्त फोन; डिज़ाइन भी यूनिक

By Himani Gupta
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TECNO POVA 8 Pro 5G भारत में 18 अगस्त को लॉन्च होगा। फोन में पीछे Alive Matrix Display, 144Hz AMOLED स्क्रीन, Dimensity 7400 Ultimate चिपसेट और 6500mAh बैटरी मिलेगी।

POVA 8 Pro 5G
POVA 8 Pro 5G में पीछे मिलेगा दूसरा डिस्प्ले, 6500mAh बैटरी भी

स्मार्टफोन बाजार में एक बार फिर कुछ हटके डिजाइन वाला फोन दस्तक देने वाला है। TECNO ने अपने दो डिस्प्ले वाले फोन POVA 8 Pro 5G की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी यह फोन 18 अगस्त को भारतीय बाजार में उतारेगी। इससे पहले जून में कंपनी ने POVA 8 को लॉन्च किया था और अब Pro मॉडल की एंट्री होने जा रही है। नए फोन की सबसे खास बात इसका डिजाइन है। TECNO ने फोन के पिछले हिस्से पर एक सेकेंडरी डिस्प्ले दिया है, जिसे कंपनी Alive Matrix Display कह रही है। यह स्क्रीन कैमरा मॉड्यूल के पास दी गई है, जिससे फोन का बैक पैनल बाकी स्मार्टफोन्स से काफी अलग नजर आता है। TECNO POVA 8 Pro 5G में फ्लैट मेटल फ्रेम और दाईं तरफ ऑरेंज कलर का एक नया बटन दिखाई देता है। फोन के कई स्पेसिफिकेशन पहले ही ग्लोबल वेबसाइट पर सामने आ चुके हैं।

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TECNO POVA 8 Pro 5G फोन में मिलेंगे ये खासियतें

आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन का बैक पैनल कैमरा मॉड्यूल और फ्लैश तक ही सीमित रहता है। लेकिन TECNO POVA 8 Pro 5G इस मामले में थोड़ा अलग है। फोन के पीछे एक सेकेंडरी डिस्प्ले दिया गया है, जिसे Alive Matrix Display नाम दिया गया है। यह छोटा डिस्प्ले नोटिफिकेशन, अलग-अलग विजुअल और दूसरे शॉर्टकट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि भारत में कंपनी इस स्क्रीन का इस्तेमाल किन-किन कामों के लिए करेगी, इसकी पूरी जानकारी लॉन्च के करीब सामने आ सकती है।

POVA 8 Pro 5G के डिजाइन में एक और चीज ध्यान खींचती है। फोन में फ्लैट मेटल फ्रेम दिया गया है। इसके अलावा दाईं तरफ एक नया बटन भी नजर आ रहा है, जिसे ऑरेंज फिनिश दी गई है। कंपनी ने अभी इस बटन के काम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है।

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रैम और स्टोरेज वैरिएंट

ग्लोबल मॉडल की बात करें तो POVA 8 Pro 5G में MediaTek Dimensity 7400 Ultimate प्रोसेसर दिया गया है। ग्लोबल मार्केट में TECNO POVA 8 Pro 5G को कई स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है। फोन का बेस मॉडल 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आता है। इसके अलावा 12GB RAM + 256GB और टॉप मॉडल में 12GB RAM + 512GB स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है।

डिस्प्ले दमदार

फोन में 6.78 इंच का HyperLux AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 4,500 निट्स तक बताई गई है। इसके अलावा डिस्प्ले 1.07 बिलियन कलर्स सपोर्ट करता है। 144Hz रिफ्रेश रेट का फायदा खासतौर पर स्क्रॉलिंग और गेमिंग के दौरान देखने को मिल सकता है।

50MP OIS कैमरा मिलेगा

कैमरा सेटअप की बात करें तो ग्लोबल मॉडल में पीछे 50MP का मेन कैमरा दिया गया है। खास बात यह है कि इसमें OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट मिलता है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा भी है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 13MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। OIS की वजह से कम रोशनी में फोटो और वीडियो को ज्यादा स्थिर रखने में मदद मिल सकती है।

6500mAh की बड़ी बैटरी

POVA 8 Pro 5G में 6500mAh बैटरी दी गई है। फोन में 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए फोन में अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।

तीन कलर ऑप्शन में आ सकता है फोन

ग्लोबल वेबसाइट के मुताबिक TECNO POVA 8 Pro 5G को Arc White, Graphite Black और Tundra Green कलर में पेश किया गया है। भारत में कंपनी कौन से कलर और कितने स्टोरेज वेरिएंट लॉन्च करेगी, इसकी जानकारी 18 अगस्त को मिल सकती है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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