गजब! ₹15000 से कम में दो डिस्प्ले वाला 5G फोन, इस डील पर सबकी अटकी नजर

ग्राहकों को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर एक जबरदस्त डील का फायदा दिया जा रहा है। वे 15 हजार रुपये से कम कीमत पर लावा का दो स्क्रीन वाला स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। आइए आपको इस बारे में बताते हैं। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 09:14 PM
अगर आपको लगता है कि लिमिटेड बजट में यूनीक डिजाइन वाले पावरफुल स्मार्टफोन नहीं खरीदे जा सकते तो आप गलत हैं क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर एक धमाकेदार डील दी जा रही है। दो स्क्रीन वाला Lava Agni 3 5G स्मार्टफोन ग्राहक खास छूट के चलते अब 15 हजार रुपये से भी कम कीमत पर ऑर्डर कर सकते हैं।

Lava Agni 3 5G की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सामने बड़ा कर्व्ड डिस्प्ले तो मिलता ही है, इसके बैक पैनल पर भी छोटा सेकेंडरी डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले में टाइम से लेकर नोटिफिकेशंस देखे जा सकते हैं, और तो और यह फोटो क्लिक करते वक्त आउटपुट भी दिखाता है जिससे प्राइमरी कैमरा से सेल्फी क्लिक की जा सकती है। बेहद यूनीक फीचर्स वाला यह फोन 66W चार्जिंग सपोर्ट करता है।

इन ऑफर्स के साथ सस्ता हुआ Lava Agni 3 5G

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर Lava Agni 3 5G के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को 16,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इस लिमिटेड टाइम डील के अलावा ICICI Bank Credit Card, HDFC Bank Credit Card और SBI Credit Card की मदद से भुगतान करने पर सीधे 2000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल रही है।

बैंक ऑफर के बाद फोन का इफेक्टिव प्राइस 14,999 रुपये रह जाएगा। ग्राहक चाहें तो पुराना फोन एक्सचेंज करते हुए भी 16,000 रुपये तक की अधिकतम छूट का फायदा पुराने डिवाइस के मॉडल और कंडीशन के हिसाब से ले सकते हैं। लावा फोन को हेदर ग्लास और प्रिस्टीन ग्लास कलर ऑप्शंस में खरीदा जा सकता है।

ऐसे हैं Lava Agni 3 5G के स्पेसिफिकेशंस

लावा फोन में 6.78 इंच का 1.5K 3D कर्व्ड AMOLED स्क्रीन है जो 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR और वाइडवाइन L1 सपोर्ट के साथ शानदार विजुअल्स देता है। फोन के पीछे मिनी AMOLED डिस्प्ले भी दिया गया है, जिससे यूज़र्स 50MP Sony कैमरा के साथ OIS सपोर्ट में सेल्फी ले सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं और म्यूजिक प्लेयर या हेल्थ ट्रैकर जैसी ऐप्स चला सकते हैं।

कैमरा सेटअप में 50MP प्राइमरी सेंसर, 3X टेलीफोटो लेंस और 8MP अल्ट्रावाइड शामिल हैं, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और 2X पोर्ट्रेट जूम का फायदा देते हैं। इसमें Dimensity 7300X प्रोसेसर, LPDDR5 RAM, UFS 3.1 स्टोरेज और बड़े वेपर चेंबर कूलिंग से स्मूद परफॉर्मेंस और बेहतर थर्मल मैनेजमेंट मिलता है। साथ ही, कस्टमाइजेबल एक्शन बटन से यूजर शॉर्टकट जैसे साइलेंट मोड, SOS, फ्लैशलाइट या स्क्रीनशॉट एक्सेस कर सकते हैं।

LAVA Smartphone Smartphones अन्य..

