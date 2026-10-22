DL धारकों के लिए बड़ी खबर! ड्राइविंग लाइसेंस में पता और मोबाइल नंबर बदलने की फीस हो सकती है माफ
ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत Sarathi Portal के जरिए लाइसेंस में घर का पता, मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी जानकारी अपडेट करने पर फीस नहीं देनी पड़ सकती है।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या उसमें दर्ज जानकारी अपडेट कराने वाले लोगों के लिए अहम खबर है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में कई बदलावों का प्रस्ताव रखा है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होते हैं, तो लाइसेंस में नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारी अपडेट कराने के लिए फीस नहीं देनी पड़ सकती है। अगर ये नियम लागू होते हैं, तो DL धारकों को Sarathi Portal के जरिए ऑनलाइन डिटेल्स बदलने में राहत मिल सकती है।
Sarathi Parivahan Portal सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ऑनलाइन व्यवस्था का हिस्सा है। इसके जरिए नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई सेवाओं के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, डुप्लीकेट लाइसेंस और लाइसेंस में दर्ज नाम, पता, मोबाइल नंबर जानकारी में बदलाव जैसी सुविधाएं मिलती हैं।
Sarathi Portal पर DL के लिए अप्लाई करने का तरीका
1. आधिकारिक वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं।
2. अपना राज्य चुनें।
3. उपलब्ध सेवाओं में से ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जरूरी सेवा चुनें।
4. मांगी गई जानकारी भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
5. जहां लागू हो, फीस का पेमेंट करें और एप्लीकेशन जमा करें।
ध्यान दें कि यह मौजूदा ऑनलाइन प्रोसेस है। फीस माफ करने से जुड़े प्रस्तावों को अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है।
Sarathi Portal पर मोबाइल नंबर और पता अपडेट करना हो सकता है मुफ्त
सरकार के प्रस्तावित बदलावों में ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज पर्सनल जानकारी को अपडेट करने पर फीस खत्म करने की बात शामिल है। इसके तहत पता बदलवाने, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कराने पर चार्ज नहीं लेने का प्रस्ताव है। इसका फायदा उन लोगों को हो सकता है, जिनका पता बदल गया है या जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया है। ऐसे में लाइसेंस में सही जानकारी दर्ज रहना जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग उनसे कांटेक्ट कर सके।
लाइसेंस की जानकारी बदलने वाले एप्लीकेशन पर 15 दिन में फैसला
ड्राफ्ट में एप्लीकेशन के निपटारे के लिए भी समयसीमा तय करने का प्रस्ताव है। इसके तहत संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी को नाम, पता या अन्य डिटेल में बदलाव के एप्लीकेशन पर 15 दिनों के भीतर फैसला करना होगा। अगर एप्लीकेशन खारिज किया जाता है, तो उसके कारण लिखित रूप में दर्ज करने और आवेदक को जानकारी देने का भी प्रस्ताव है। इससे लोगों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि उनका एप्लीकेशन क्यों स्वीकार नहीं हुआ।
एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली और गैस का बिल भी हो सकता है मान्य
ड्राइविंग लाइसेंस में पते के प्रमाण के लिए स्वीकार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट की लिस्ट में बदलाव हो सकता है। इसके तहत तीन महीने से ज्यादा पुराना न होने वाला बिजली का बिल और घरेलू गैस का बिल एड्रेस प्रूफ के तौर पर स्वीकार करने का प्रस्ताव है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।