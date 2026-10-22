DL धारकों के लिए बड़ी खबर! ड्राइविंग लाइसेंस में पता और मोबाइल नंबर बदलने की फीस हो सकती है माफ

ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत Sarathi Portal के जरिए लाइसेंस में घर का पता, मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी जानकारी अपडेट करने पर फीस नहीं देनी पड़ सकती है।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या उसमें दर्ज जानकारी अपडेट कराने वाले लोगों के लिए अहम खबर है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में कई बदलावों का प्रस्ताव रखा है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होते हैं, तो लाइसेंस में नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारी अपडेट कराने के लिए फीस नहीं देनी पड़ सकती है। अगर ये नियम लागू होते हैं, तो DL धारकों को Sarathi Portal के जरिए ऑनलाइन डिटेल्स बदलने में राहत मिल सकती है।

Sarathi Parivahan Portal सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ऑनलाइन व्यवस्था का हिस्सा है। इसके जरिए नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई सेवाओं के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, डुप्लीकेट लाइसेंस और लाइसेंस में दर्ज नाम, पता, मोबाइल नंबर जानकारी में बदलाव जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

Sarathi Portal पर DL के लिए अप्लाई करने का तरीका 1. आधिकारिक वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं।

2. अपना राज्य चुनें।

3. उपलब्ध सेवाओं में से ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जरूरी सेवा चुनें।

4. मांगी गई जानकारी भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें।

5. जहां लागू हो, फीस का पेमेंट करें और एप्लीकेशन जमा करें।

ध्यान दें कि यह मौजूदा ऑनलाइन प्रोसेस है। फीस माफ करने से जुड़े प्रस्तावों को अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है।

Sarathi Portal पर मोबाइल नंबर और पता अपडेट करना हो सकता है मुफ्त सरकार के प्रस्तावित बदलावों में ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज पर्सनल जानकारी को अपडेट करने पर फीस खत्म करने की बात शामिल है। इसके तहत पता बदलवाने, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कराने पर चार्ज नहीं लेने का प्रस्ताव है। इसका फायदा उन लोगों को हो सकता है, जिनका पता बदल गया है या जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया है। ऐसे में लाइसेंस में सही जानकारी दर्ज रहना जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग उनसे कांटेक्ट कर सके।

लाइसेंस की जानकारी बदलने वाले एप्लीकेशन पर 15 दिन में फैसला ड्राफ्ट में एप्लीकेशन के निपटारे के लिए भी समयसीमा तय करने का प्रस्ताव है। इसके तहत संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी को नाम, पता या अन्य डिटेल में बदलाव के एप्लीकेशन पर 15 दिनों के भीतर फैसला करना होगा। अगर एप्लीकेशन खारिज किया जाता है, तो उसके कारण लिखित रूप में दर्ज करने और आवेदक को जानकारी देने का भी प्रस्ताव है। इससे लोगों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि उनका एप्लीकेशन क्यों स्वीकार नहीं हुआ।