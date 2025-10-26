Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़dreame V3000 Aura 4K Mini LED TVs featuring up to 150hz display and dolby sound launched
55, 65, 75, 85 और 100 इंच की साइज वाले नए टीवी, मिलेगा जबर्दस्त डॉल्बी साउंड, लुक भी जबर्दस्त

55, 65, 75, 85 और 100 इंच की साइज वाले नए टीवी, मिलेगा जबर्दस्त डॉल्बी साउंड, लुक भी जबर्दस्त

संक्षेप: मार्केट में 55, 65,75, 85 और 100 इंच के नए टीवी की एंट्री हुई है। ये टीवी 150Hz तक के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले और 128जीबी तक के स्टोरेज से लैस है। इन टीवी में 91 वॉट तक का साउंड और डॉल्बी ऐटमॉस सपोर्ट भी दिया गया है। 

Sun, 26 Oct 2025 06:59 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मार्केट में नए टीवी की एंट्री हुई है। ये टीवी Dreame ने लॉन्च किए हैं। कंपनी की नई टीवी सीरीज का नाम V3000 Aura 4K Mini LED TV है। ये 55, 65,75, 85 और 100 इंच में आते हैं। ड्रीम की नई टीवी सीरीज की एंट्री अभी चीन में हुई है। इनकी शुरुआती कीमत 3999 युआन (करीब 49200 रुपये) है। कंपनी इन टीवी में 150Hz तक के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 128जीबी तक का स्टोरेज और डॉल्बी ऐटमॉस सपोर्ट के साथ 91 वॉट तक का साउंड ऑफर कर रही है। आइए डीटेल में जानते हैं इन टीवी के फीचर्स के बारे में।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

इन टीवी में QLED तकनीक के साथ 4K अल्ट्रा HD मिनी LED पैनल का इस्तेमाल किया गया है। 100-इंच मॉडल 2800 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है, जबकि दूसरे वेरिएंट 2200 निट्स के पीक ब्रइटनेस लेवल के साथ आते हैं। सभी मॉडल 98% DCI-P3 कलर गैमट और 3840×2160 रेजॉलूशन सपोर्ट करते हैं। डिस्प्ले में एंटी-ग्लेयर कोटिंग और लोकल डिमिंग जोन हैं, जो 55-इंच वाले मॉडल पर 520 से लेकर 100-इंच वाले मॉडल पर 1248 तक हैं। नई सीरीज के टीवी का कंट्रास्ट रेशियो 20000:1 तक का है।

55-इंच वाले मॉडल का रिफ्रेश रेट 144Hz तक का है। वहीं, इससे ऊपर की साइज वाले डिस्प्ले 150Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं। ड्रीम का दावा है कि इसका रिस्पॉन्स टाइम 5.3ms है और यह VRR और ALLM जैसे HDMI 2.1 फीचर्स को सपोर्ट करता है। ये टीवी क्वाड-कोर ARM Cortex-A73 प्रोसेसर पर चलते हैं, जिसमें 4GB रैम और 128GB तक स्टोरेज (मॉडल बेस्ड) है। 100-इंच वाले मॉडल में यूजर्स को 128GB स्टोरेज मिलेगी, जबकि बाकी मॉडल में 64GB स्टोरेज से लैस हैं।

ये भी पढ़ें:₹11500 से कम में मिल रहा मोटो का यह शानदार फोन, मिलेगा डॉल्बी साउंड का मजा

कनेक्टिविटी के लिए इनमें ड्यूल-बैंड वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.4, ईथरनेट पोर्ट, 4 HDMI पोर्ट, एक यूएसबी 3.0 पोर्ट, एक यूएसबी 2.0 पोर्ट, एक SPDIF आउटपुट और एक कोएक्सियल इनपुट भी है। ये टीवी ऐंड्रॉयड-बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं, जिसमें कंपनी का कस्टम स्मार्ट डेस्कटॉप और एआई-ऑपरेटेड सीन रिकग्निशन शामिल है।

मेटैलिक यूनिबॉडी डिजाइन के साथ आने वाले इन टीवी में ड्यूल हॉर्न सराउंड स्पीकर्स और डेडिकेटेड सबवूफर के साथ 2.1.2-channel Dreame Master Acoustic System दिया गया है। टीवी का साउंड आउटपुट 49 वॉट से 91 वॉट तक का है। खास बात है कि सभी मॉडल्स में कंपनी डॉल्बी ऐटमॉस भी दे रही है। कंपनी के ये टीवी चीन में सेल के लिए उपलब्ध हो गए हैं। इनके ग्लोबल लॉन्च के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

ये भी पढ़ें:120W की चार्जिंग वाले टॉप 3 फोन, बैटरी 7000mAh तक की, कैमरा भी जबर्दस्त

(Photo: Gizmochina)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Smart TV Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।