WhatsApp में आधार कार्ड डाउनलोड करने की ट्रिक, अभी सेव कर लो ये मोबाइल नंबर

अगर आप चाहें तो आसानी से WhatsApp में ही आधार कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए आपको MyGov Helpdesk चैटबॉट पर मेसेज करना होगा और OTP एंटर करना होगा।

आधार कार्ड सबसे जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में से एक है और इसकी जरूरत अक्सर पड़ती ही रहती है। कोई अचानक आधार कार्ड मांग बैठे और उसकी हार्ड कॉपी जेब में ना पड़ी हो तो दिक्कत हो सकती है। हम आपको एक बेहद काम की ट्रिक बता रहे हैं, जिसके साथ आप कभी भी आसानी से WhatsApp पर ही आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आपको इस ट्रिक के बारे में बताते हैं, जिससे आपको जब भी डिजिटल आधार की जरूरत हो, वह तुरंत मिल जाए।

नया तरीका आसान है और इसमें यूजर्स को Digilocker पावर्ड चैटबॉट इस्तेमाल करने का विकल्प दिया जाता है। Digilocker से यूजर्स को आधारिकारिक डॉक्यूमेंट्स के PDF डाउनलोड करने का विकल्प मिल जाता है, तो किसी तरह का सुरक्षा संबंधी रिस्क भी नहीं रहता। आपको MyGOV Helpdesk के चैटबॉट की मदद लेनी होगी।

ये स्टेप फॉलो करते हुए करें डाउनलोड - सबसे पहले अपने फोन में MyGov Helpdek का नंबर +91-9013151515 सेव कर लें।

- इसके बाद आपको इस नंबर पर WhatsApp में जाकर 'Hi' या 'Namaste' लिखकर भेजना होगा। आपको अलग-अलग सरकारी सेवाओं को ऐक्सेस करने का विकल्प दिखाया जाएगा।

- यहां आपको 'Digital Aadhaar download' ऑप्शन पर टैप करना होगा।

- अब अपना आधार नंबर एंटर करने के बाद इसे वेरिफाइ करना होगा।

- आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया वन-टाइम-पासवर्ड (OTP) एंटर करना होगा और इसे कन्फर्म करना होगा।

- एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद आधार कार्ड सीधे WhatsApp में ही PDF की तरह डाउनलोड हो जाएगा।

- आप जब चाहें, इसे किसी को भेज सकते हैं या फिर प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।