अचानक क्रैश हुए फ्रिज के दाम! Amazon Great Indian Sale में कौड़ियों के भाव बिक रहे Double Door Fridge, ऑफर हाथ से न छूटे

अमेजन great indianfestival में सर्दियों से पहले डबल डोर फ्रिज की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शानदार कूलिंग और आधुनिक फीचर्स वाले इन टिकाऊ मॉडल्स पर ग्राहक बंपर डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं।

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अगर आप अपने घर के लिए नया और दमदार फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए साल का सबसे बेहतरीन मौका आ चुका है। Amazon Great Indian Festival Sale की शुरुआत हो चुकी है और इस महासेल में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर अब तक की सबसे भारी छूट मिल रही है। खासकर, प्रीमियम और लेटेस्ट फीचर्स वाले Double Door Refrigerators की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, जिससे इन्हें बेहद कम कीमत में खरीदा जा सकता है।

double door refrigerator

हर मौसम की जरूरत है डबल डोर फ्रिज बहुत से लोगों का मानना होता है कि फ्रिज की जरूरत सिर्फ गर्मियों में होती है, लेकिन फल-सब्जियों को लंबे समय तक फ्रेश रखने, दूध-दही को सुरक्षित रखने और खाने-पीने की चीजों को स्टोर करने के लिए डबल डोर फ्रिज साल के बारह महीने काम आता है। इसमें मिलने वाली एडवांस्ड फ्रॉस्ट-फ्री टेक्नोलॉजी और बड़ा फ्रीजर स्पेस हर मिड से लेकर बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट चॉइस माना जाता है।

Amazon Great Indian Festival sale पर मिल रहे बंपर ऑफर्स Amazon Great Indian Festival Sale के दौरान LG, Samsung, Bosch और Godrej जैसे टॉप ब्रांड्स के डबल डोर फ्रिज पर बंपर डिस्काउंट और स्पेशल डील्स लाइव हैं। भारी कीमत कटौती के अलावा, ग्राहकों को एसबीआई और अन्य पार्टनर बैंक कार्ड्स पर इंस्टेंट डिस्काउंट, आकर्षक नो-कॉस्ट EMI ऑप्शंस और पुराना फ्रिज एक्सचेंज करने पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है।

अगर आप 2 से 3 सदस्यों वाले छोटे या मध्यम परिवार के लिए एक टिकाऊ, एनर्जी-एफिशिएंट और मॉडर्न फीचर्स वाला डबल डोर फ्रिज तलाश रहे हैं, तो Samsung 236 L 3 Star Convertible Refrigerator आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। Amazon Great Indian Festival Sale में यह मॉडल MRP ₹35,999 से 24% डिस्काउंट के बाद मात्र ₹27,490 में मिल रहा है।

इस फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसकी Convertible Technology और Digital Inverter Compressor है, जो कम बिजली खपत में बेहतरीन कूलिंग देती है। साथ ही ₹500 का कूपन डिस्काउंट, SBI कार्ड्स पर ₹2,000 तक का बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI (शुरुआती ₹966/माह) जैसे ऑफर्स इसे और भी किफायती बनाते हैं।

Specifications शेल्फ टाइप टफन ग्लास वारंटी 1 वर्ष कॉम्प्रिहेंसिव + 10 वर्ष कंप्रेसर पर डायमेंशन 65.7D x 55.5W x 154.5H सेमी कंप्रेसर Digital Inverter Compressor एनर्जी रेटिंग 3 Star (वार्षिक खपत: 200 kWh/वर्ष) कैपेसिटी 236 लीटर (183L फ्रेश फूड + 53L फ्रीजर) क्यों खरीदें कन्वर्टिबल मोड डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर ऑल-राउंड कूलिंग ईज़ी स्लाइड शेल्फ एंटी-बैक्टीरियल गास्केट क्यों खोजें विकल्प बड़े परिवारों के लिए यह छोटा बिजली की बचत थोड़ी कम

यदि आप कम बजट में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और लंबी वारंटी वाला नया फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो हाल ही में लॉन्च हुआ Godrej 223L Double Door Refrigerator एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। Amazon Great Indian Festival Sale में यह मॉडल MRP ₹25,990 से 12% डिस्काउंट के साथ ₹22,990 में उपलब्ध है।

इस फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसकी AI Powered 360° Cooling, 30 दिनों तक सब्जियों को तरोताजा रखने वाली Farm Freshness Technology और 5 साल की फ्री कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है। इसके अतिरिक्त ₹1,000 का कूपन डिस्काउंट, SBI कार्ड पर ₹1,500 तक का बैंक ऑफर और ₹808/माह से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI डील्स इसे और भी वैल्यू-फॉर-मनी बनाती हैं।

Specifications कूलिंग तकनीक AI Powered, 360° Cooling, Frost Free Auto Defrost वारंटी 5 साल की फ्री कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी (1st April 2026 से लागू) डायमेंशन 63.6D x 60.7W x 141H सेमी कंप्रेसर Inverter Compressor with Cool Balance Technology एनर्जी रेटिंग 2 Star (वार्षिक खपत: 224 यूनिट/वर्ष) क्यों खरीदें 5 साल की फुल वारंटी AI और 360° कूलिंग बजट फ्रेंडली प्राइस प्रीमियम लुक फ्रॉस्ट-फ्री ऑटो डिफ्रॉस्ट क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग केवल 2 से 3 सदस्यों वाले छोटे परिवार के लिए उपयुक्त

यदि आप मध्यम आकार के परिवार (3 से 4 सदस्यों) के लिए एक प्रीमियम लुक, ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी और एडवांस्ड फीचर्स वाला ब्रांडेड फ्रिज खोज रहे हैं, तो LG 276 L Smart Inverter Double Door Refrigerator एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Great Indian Festival Sale में यह मॉडल M.R.P. ₹46,990 से 34% के बंपर डिस्काउंट के बाद मात्र ₹30,990 में मिल रहा है।

इस फ्रिज की मुख्य खासियत इसकी Convertible Space, स्पेशल Smart & Dairy Mode, प्रीमियम Onyx Black Finish और बिजली जाने पर होम इनवर्टर से ऑटोमैटिक कनेक्ट होने वाली Auto Smart Connect Technology है। इसके साथ ही SBI कार्ड्स पर ₹2,000 तक का बैंक डिस्काउंट, ₹929 तक का कैशबैक और ₹1,090/माह से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI डील्स इसे और भी आकर्षक बनाती हैं।

Specifications कूलिंग तकनीक Multi-Air Flow System & Auto Defrost वारंटी 1 वर्ष प्रोडक्ट पर + 10 वर्ष कंप्रेसर पर कंप्रेसर Smart Inverter Compressor डायमेंशन 63.7D x 55.5W x 168H सेमी क्यों खरीदें कन्वर्टिबल और डेयरी मोड स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर ऑटो स्मार्ट कनेक्ट मल्टी एयर फ्लो सिस्टम प्रीमियम ओनिक्स ब्लैक लुक क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग बजट थोड़ा अधिक

अगर आप एक ऐसा डबल डोर फ्रिज चाहते हैं जो लंबी पावर कट के बावजूद आपके खाने को खराब न होने दे और जिसकी मशीनरी पर सालों साल का भरोसा हो, तो IFB 241L Double Door Refrigerator एक बेहतरीन विकल्प है। हालांकि यह मॉडल Amazon पर अभी स्टॉक में नहीं है, लेकिन इसके फीचर्स इसे 2026 के सबसे एडवांस्ड रेफ्रिजरेटर्स की लिस्ट में शामिल करते हैं।

इस फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसकी 30 घंटे तक की कूलिंग रिटेंशन क्षमता, 7-in-1 मल्टी-मोड स्टोरेज और IFB की 4 साल की सुपर वारंटी है। इसके अलावा, इसमें 60 मिनट से भी कम समय में बर्फ जमाने वाला ट्विस्ट आइस मेकर और सोलर/इनवर्टर कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications कूलिंग रिटेंशन 30+ घंटे (पावर कट के दौरान) वारंटी 4 साल मशीन वारंटी + 10 साल कंप्रेसर + 10 साल स्पेयर पार्ट्स सपोर्ट डायमेंशन 67D x 59.4W x 154.4H सेमी कंप्रेसर Advanced Inverter Compressor एनर्जी रेटिंग 2 Star (वार्षिक खपत: 223 यूनिट/वर्ष) क्यों खरीदें 4 साल की सुपर वारंटी 30+ घंटे की कूलिंग रिटेंशन 7-in-1 मल्टी-मोड स्टोरेज फास्ट आइस मेकिंग बड़ा क्वाड्रा क्रिस्पर क्यों खोजें विकल्प वर्तमान में अनुपलब्ध थोड़ी ज्यादा बिजली (223 यूनिट/वर्ष) खर्च

अगर आप 5 या उससे अधिक सदस्यों वाले बड़े परिवार के लिए एक बड़ा, स्मार्ट और प्रीमियम फीचर्स वाला रेफ्रिजरेटर ढूंढ रहे हैं, तो IFB 331L 3 Star Convertible Double Door Refrigerator एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Great Indian Festival Sale में यह मॉडल M.R.P. ₹57,600 से 31% डिस्काउंट के बाद ₹39,990 में मिल रहा है।

इस फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसकी Wi-Fi कनेक्टिविटी, 12-in-1 कन्वर्टिबल मोड्स, बिजली जाने पर 30 घंटे की कूलिंग रिटेंशन क्षमता और IFB की अनोखी 4 साल की सुपर वारंटी है। इसके अलावा, SBI कार्ड्स पर ₹1,500 तक का बैंक डिस्काउंट, Amazon Pay ICICI कार्ड पर ₹1,199 तक का कैशबैक और ₹1,406/माह से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI डील्स इसे और भी आकर्षक बनाती हैं।

Specifications कूलिंग रिटेंशन 30+ घंटे (पावर कट के दौरान) वारंटी 4 साल मशीन वारंटी + 10 साल कंप्रेसर + 10 साल स्पेयर पार्ट्स सपोर्ट स्मार्ट फीचर्स Wi-Fi Enabled, 12-in-1 Convertible Modes डायमेंशन 75D x 59.4W x 178H सेमी कंप्रेसर Advanced Inverter Compressor क्यों खरीदें 12-in-1 कन्वर्टिबल मोड्स Wi-Fi कनेक्टिविटी 4 साल की सुपर वारंटी 30+ घंटे कूलिंग रिटेंशन एनर्जी एफिशिएंट क्यों खोजें विकल्प छोटे किचन स्पेस में थोड़ी ज्यादा जगह घेर सकता बजट ₹40,000 के आसपास

अगर आप एक बड़ी फैमिली (4 से 5 सदस्यों) के लिए जर्मन इंजीनियरिंग, प्रीमियम लुक और डोर वॉटर डिस्पेंसर वाला हाई-एंड रेफ्रिजरेटर तलाश रहे हैं, तो Bosch Smart Choice 368L Double Door Refrigerator एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Great Indian Festival Sale में यह मॉडल M.R.P. ₹74,590 पर 44% के भारी डिस्काउंट के बाद मात्र ₹41,990 में उपलब्ध है।

इस फ्रिज की सबसे खास बात इसमें इन-बिल्ट 2.5L वॉटर डिस्पेंसर, 6-in-1 कन्वर्टिबल मोड्स, बाहर दिया गया डिजिटल टच पैनल, और 2 कूलिंग सिस्टम हैं जो सब्जियों व भोजन को 10 दिनों तक तरोताजा रखते हैं। इसके साथ ही SBI कार्ड्स पर ₹4,000 तक का बंपर बैंक डिस्काउंट, Amazon Pay ICICI कार्ड पर ₹1,259 तक का कैशबैक और ₹1,476/माह से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI डील्स इसे और भी वैल्यू-फॉर-मनी बनाती हैं।

Specifications विशेष फीचर्स 2.5L Water Dispenser, 6-in-1 Convertible, VitaFresh Tech वारंटी 1 वर्ष प्रोडक्ट पर + 10 वर्ष कंप्रेसर पर कंट्रोल पैनल Exterior Digital Touch Panel डायमेंशन 67.8D x 67W x 187H सेमी कंप्रेसर VarioInverter Compressor क्यों खरीदें 2.5L वॉटर डिस्पेंसर 6-in-1 कन्वर्टिबल मोड्स डिजिटल टच पैनल 18 घंटे की कूलिंग रिटेंशन प्रीमियम और टिकाऊ बॉडी बंपर सेल डिस्काउंट क्यों खोजें विकल्प सालाना 245 kWh बिजली की खपत किचन में ज्यादा जगह और पर्याप्त सीलिंग हाइट की जरूरत

यदि आपका परिवार बड़ा है (5 या उससे अधिक सदस्य) और आप भारी स्टोरेज कैपेसिटी के साथ प्रीमियम टेक्नोलॉजी वाला रेफ्रिजरेटर तलाश रहे हैं, तो LG 446 L Convertible Double Door Refrigerator एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Great Indian Festival Sale में यह मॉडल M.R.P. ₹74,990 से 31% डिस्काउंट के बाद ₹51,990 में मिल रहा है।

इस फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसका विशाल 446 लीटर स्टोरेज, Door Cooling+ टेक्नोलॉजी (जो दरवाजे की शेल्फ में रखी बोतलों को तेजी से ठंडा करती है), Express Freeze, और खराब गंध को दूर रखने वाला Deodorizer है। इसके अतिरिक्त, SBI कार्ड्स पर ₹2,500 तक का बैंक डिस्काउंट, Amazon Pay ICICI कार्ड पर ₹1,559 तक का कैशबैक और ₹1,828/माह से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI डील्स इसे और भी फायदेमंद बनाती हैं।

Specifications वारंटी 1 वर्ष प्रोडक्ट पर + 10 वर्ष कंप्रेसर पर स्मार्ट फीचर्स Door Cooling+, Express Freeze, Smart Diagnosis डायमेंशन 70D x 70W x 178H सेमी कैपेसिटी 446 लीटर (332L फ्रेश फूड + 114L फ्रीजर) क्यों खरीदें विशाल 446L कैपेसिटी Door Cooling+ टेक्नोलॉजी कन्वर्टिबल और एक्सप्रेस फ्रीज स्मार्ट डायग्नोसिस प्रीमियम फिनिश क्यों खोजें विकल्प 1-स्टार एनर्जी रेटिंग किचन में ज्यादा जगह की जरूरत केवल बड़े बजट वाले ग्राहकों के लिए उपयुक्त

Q1. Amazon Great Indian Festival Sale में डबल डोर फ्रिज पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है? इस सेल में LG, Samsung, Godrej, IFB और Bosch जैसी टॉप ब्रांड्स के डबल डोर रेफ्रिजरेटर पर 12% से लेकर 44% तक की भारी छूट दी जा रही है। इसके अलावा, SBI बैंक कार्ड्स पर ₹4,000 तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, कूपन डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI के विकल्प भी उपलब्ध हैं।

Q2. सर्दियों के मौसम में क्या डबल डोर फ्रिज खरीदना फायदेमंद होता है? जी हां, सर्दियों और ऑफ-सीजन की शुरुआत में कंपनियां और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर सबसे बड़ी छूट देते हैं। इसके अलावा, फ्रेश फूड, फल-सब्जियों और दूध-दही को लंबे समय तक हाइजीनिक और फ्रेश रखने के लिए डबल डोर फ्रिज साल के 365 दिन उपयोगी होता है।

Q3. पावर कट (बिजली कटौती) वाली जगहों के लिए कौन सा डबल डोर फ्रिज सबसे अच्छा है? जिन क्षेत्रों में बार-बार बिजली कटती है, वहां अधिक Cooling Retention (कूलिंग बैकअप) वाले रेफ्रिजरेटर जैसे IFB (30 घंटे तक की कूलिंग रिटेंशन) या Bosch (18 घंटे तक की कूलिंग) सबसे उपयुक्त रहते हैं। ये बिजली जाने के बाद भी खाने-पीने की चीजों को लंबे समय तक खराब नहीं होने देते।

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