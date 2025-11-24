बड़ा Alert: आपके नाम की SIM साइबर Fraud में पकड़ी गई तो फंस जाएंगे आप, हो सकती जेल भी

संक्षेप: DoT ने चेतावनी दी है कि यदि आपकी नाम पर रजिस्टर्ड SIM का गलत इस्तेमाल किया जाए, तो पूरी जिम्मेदारी आप पर आ सकती है। SIM का दुरुपयोग साइबर अपराधों में किया जा सकता है। जानें कैसे सुरक्षित रहें।

भारत में दूरसंचार विभाग (DoT) ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है यदि आपके नाम पर कोई SIM कार्ड रजिस्टर है और वह गलत हाथों में पड़े, तो उसके माध्यम से किए गए अपराधों के लिए आप जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं, भले ही आपने कभी उस SIM का इस्तेमाल न किया हो। यह मामला केवल फर्जी दस्तावेजों से SIM जारी करने तक सीमित नहीं है DoT ने उन लोगों को भी आगाह किया है जो IMEI छेड़-छाड़ किए गए मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं या पहचान छुपाने वाले ऐप्स का उपयोग करते हैं।

नए Telecommunications Act, 2023 और Telecom Cyber Security Rules, 2024 के प्रावधानों के मुताबिक, ऐसे उल्लंघन करने वालों पर तीन साल तक जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है।

DoT की गंभीर चेतावनी क्यों यह नया खतरा है? DoT ने स्पष्ट किया है कि यदि आपके नाम पर एक या एक से ज़्यादा SIM कार्ड रजिस्टर्ड हैं, तो उनका गलत इस्तेमाल अपराध के लिए कानूनी जिम्मेदारी ला सकता है। यदि वह SIM किसी साइबर फ्रॉड, स्पैम कॉल्स या अन्य अवैध गतिविधियों में यूज होता है तो वह SIM आपके नाम की हो, तो आप दोषी पाया जा सकते हैं, भले ही आपने कभी उस नंबर का उपयोग न किया हो।

IMEI छेड़छाड़ करना भी बड़ा अपराध DoT ने उन डिवाइस की भी चेतावनी दी है जिनमें IMEI को छेड़ा गया हो। ऐसी डिवाइसों में SIM लगाकर अपराध किया जा सकता है। कुछ यूजर नकली या असेंबल किए गए फोन (खरीद लेते हैं, जिनके IMEI को बदला जा सकता है। Telecommunications Act, 2023 के तहत IMEI छेड़छाड़ करने वालों को तीन साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। DoT ने लोगों को आगाह किया है कि वे अपनी SIM किसी दूसरे व्यक्ति को न दें, खासकर यदि वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो।