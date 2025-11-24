Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़DoT big warning If SIM card in your name caught in cyber fraud you will in trouble and may even face jail
बड़ा Alert: आपके नाम की SIM साइबर Fraud में पकड़ी गई तो फंस जाएंगे आप, हो सकती जेल भी

बड़ा Alert: आपके नाम की SIM साइबर Fraud में पकड़ी गई तो फंस जाएंगे आप, हो सकती जेल भी

संक्षेप:

DoT ने चेतावनी दी है कि यदि आपकी नाम पर रजिस्टर्ड SIM का गलत इस्तेमाल किया जाए, तो पूरी जिम्मेदारी आप पर आ सकती है। SIM का दुरुपयोग साइबर अपराधों में किया जा सकता है। जानें कैसे सुरक्षित रहें।

Mon, 24 Nov 2025 05:50 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत में दूरसंचार विभाग (DoT) ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है यदि आपके नाम पर कोई SIM कार्ड रजिस्टर है और वह गलत हाथों में पड़े, तो उसके माध्यम से किए गए अपराधों के लिए आप जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं, भले ही आपने कभी उस SIM का इस्तेमाल न किया हो। यह मामला केवल फर्जी दस्तावेजों से SIM जारी करने तक सीमित नहीं है DoT ने उन लोगों को भी आगाह किया है जो IMEI छेड़-छाड़ किए गए मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं या पहचान छुपाने वाले ऐप्स का उपयोग करते हैं।

नए Telecommunications Act, 2023 और Telecom Cyber Security Rules, 2024 के प्रावधानों के मुताबिक, ऐसे उल्लंघन करने वालों पर तीन साल तक जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है।

DoT की गंभीर चेतावनी क्यों यह नया खतरा है?

DoT ने स्पष्ट किया है कि यदि आपके नाम पर एक या एक से ज़्यादा SIM कार्ड रजिस्टर्ड हैं, तो उनका गलत इस्तेमाल अपराध के लिए कानूनी जिम्मेदारी ला सकता है। यदि वह SIM किसी साइबर फ्रॉड, स्पैम कॉल्स या अन्य अवैध गतिविधियों में यूज होता है तो वह SIM आपके नाम की हो, तो आप दोषी पाया जा सकते हैं, भले ही आपने कभी उस नंबर का उपयोग न किया हो।

ये भी पढ़ें:₹15,000 से कम में खरीदें DSLR जैसे कैमरा क्वॉलिटी वाले 5 किलर 5G फोन, देखें List

IMEI छेड़छाड़ करना भी बड़ा अपराध

DoT ने उन डिवाइस की भी चेतावनी दी है जिनमें IMEI को छेड़ा गया हो। ऐसी डिवाइसों में SIM लगाकर अपराध किया जा सकता है। कुछ यूजर नकली या असेंबल किए गए फोन (खरीद लेते हैं, जिनके IMEI को बदला जा सकता है। Telecommunications Act, 2023 के तहत IMEI छेड़छाड़ करने वालों को तीन साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। DoT ने लोगों को आगाह किया है कि वे अपनी SIM किसी दूसरे व्यक्ति को न दें, खासकर यदि वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो।

Sanchar Saathi से करें चेक

DoT ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे Sanchar Saathi पोर्टल या Sanchar Saathi मोबाइल ऐप का उपयोग करें। इसके जरिए आप यह देख सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर या SIM कार्ड रजिस्टर्ड हैं। साथ ही, ऐप पर फोन का ब्रांड, मॉडल और IMEI वैरिफाई करना भी आसान है। अगर आपको कोई अनजान या संदिग्ध नंबर दिखाई देता है, तो आप तत्काल इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:Alert! Voter Id अपडेट के नाम पर हो रहा स्कैम, OTP मांगकर खाली कर रहे बैंक अकाउंट
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
SIM Online Fraud

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।