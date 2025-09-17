आ गया 22000mAh की बैटरी वाला शानदार वॉटरप्रूफ फोन, रैम 36GB तक की, कैमरा 108MP का DOOGEE S200 Max featuring 22000mah battery up to 36gb ram waterproof rating and 108mp camera launched, Gadgets Hindi News - Hindustan
आ गया 22000mAh की बैटरी वाला शानदार वॉटरप्रूफ फोन, रैम 36GB तक की, कैमरा 108MP का

आ गया 22000mAh की बैटरी वाला शानदार वॉटरप्रूफ फोन, रैम 36GB तक की, कैमरा 108MP का

22000mAh की बैटरी वाले स्मार्टफोन की मार्केट में एंट्री हुई है। यह फोन IP68 और IP69K डस्ट और वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। फोन में कंपनी 36जीबी तक की एक्सपेंडेबल रैम ऑफर कर रही है। इसका मेन कैमरा 108MP का है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 12:54 PM
22000mAh की बैटरी वाले स्मार्टफोन की मार्केट में एंट्री हुई है। इस स्मार्टफोन का नाम DOOGEE S200 Max है। फोन IP68 और IP69K डस्ट और वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। फोन MIL-STD-810H सर्टिफाइड ड्यूरेबिलिटी ऑफर करता है। फोन में कंपनी 36जीबी तक की एक्सपेंडेबल रैम ऑफर कर रही है। चीन में लॉन्च हुए इस फोन में फोटोग्राफी के लिए 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगा है। फोन कंपनी के ऑफिशियल ई-स्टोर पर सेल के लिए उपलब्ध हो गया है। इसकी कीमत 447.99 डॉलर (39,300 रुपये) है।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी इस फोन में 6.72 इंच का फुल एचडी+ IPS डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन के रियर पैनल पर कंपनी एक 1.3 इंच का IPS डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह सेकेंडरी डिस्प्ले टाइम, कस्टमाइजेबल मेसेजे और ऐनिमेटेड डायल का क्विक ऐक्सेस देता है। फोन 16जीबी रैम से लैस है। इसमें 32जीबी तक की एक्सपेंडेबल रैम दी गई है।

फोन 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7050 5G चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर पैनल पर 108 मेगापिक्सल का एआई कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है।

फोन में दी गई सिलिकॉन-कार्बन बैटरी 22000mAh की है। यह बैटरी 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें कंपनी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी ऑफर कर रही है। कंपनी का दावा है कि यह फोन 256.2 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक और 136.1 घंटे तक की कॉलिंग ऑफर करता है। फोन कंपनी सुपर ब्राइट फ्लैशलाइट भी ऑफर कर रही है, जिसकी रेंज 10 मीटर तक की है। फोन mecha-style डिजाइन के साथ आता है। इसमें कंपनी IP68 और IP69K वॉटरप्रूफ रेटिंग भी ऑफर कर रही है।

(Photo: Gizmochina)

