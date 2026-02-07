हल्दी हो या काली दाल, मिनटों में होगा काम, Amazon पर Mixer Grinders पर मिल रही है भारी छूट

संक्षेप: अमेजन में Sujata, Bosch और Philips जैसे दमदार मिक्सर ग्राइंडर्स पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। हल्दी और काली दाल जैसी सख्त चीजों को मिनटों में पीसने वाली ये मशीनें अब आपकी बजट में हैं, जल्द देखें टॉप डील्स

Follow Us on

Feb 07, 2026 02:54 pm IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

भारतीय रसोई में मसालों की शुद्धता और सही पिसाई ही खाने के असली स्वाद की जान होती है। हल्दी जैसे सख्त सूखे मसाले हों या इडली-डोसा के लिए भिगोई हुई काली दाल, एक शक्तिशाली मिक्सर ग्राइंडर के बिना यह काम अधूरा है। वर्तमान में अमेजन पर Sujata, Bosch, Philips, Bajaj और Preethi जैसे दिग्गज ब्रांड्स के मिक्सर ग्राइंडर्स पर भारी छूट दी जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ आपको न केवल भारी डिस्काउंट मिल रहा है, बल्कि बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। उदाहरण के लिए, Bosch Pro अपनी पॉन्डिंग ब्लेड तकनीक के साथ पारंपरिक ओखली जैसा स्वाद देने का वादा करता है, वहीं Sujata Supermix अपनी 90 मिनट तक लगातार चलने वाली मोटर के लिए मशहूर है। बजाज की मिलिट्री सीरीज अपनी मजबूती के कारण ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है।

यदि आप पुराने मिक्सर के शोर और कम परफॉरमेंस से परेशान हैं, तो यह अपग्रेड करने का सबसे सही मौका है। ये आधुनिक मशीनें न केवल समय बचाती हैं, बल्कि बिजली की खपत को भी नियंत्रित करती हैं। अमेजन पर चल रहे इन लिमिटेड टाइम डील्स का लाभ उठाकर आप अपनी रसोई को एक नया और शक्तिशाली साथी दे सकते हैं।

यह केवल एक मिक्सर ग्राइंडर नहीं है, बल्कि यह आपके किचन का एक मल्टी-टास्किंग पार्टनर है। यह 1000 वॉट की शक्तिशाली मोटर के साथ आता है, जो भारी से भारी मसालों को पीसने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें दिया गया मास्टर शेफ जार इसे एक पूर्ण फूड प्रोसेसर बनाता है, जिससे आप आटा गूंथने से लेकर सब्जियां काटने तक का काम मिनटों में कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो किचन में मेहनत कम और काम ज्यादा करना चाहते हैं।

Specifications पावर 1000 वॉट की दमदार मोटर जार की संख्या कुल 4 जार मल्टी-फंक्शनल आटा गूंथना (1 मिनट में), चॉपिंग, ग्रेटिंग, स्लाइसिंग और जूस निकालना सुरक्षा ओवरलोड प्रोटेक्टर के साथ मजबूत ABS प्लास्टिक बॉडी वारंटी 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी स्पेशल टेक्नोलॉजी प्रिसिजन ग्राइंडिंग मेनू क्यों खरीदें अत्यधिक शक्तिशाली सुपर एक्सट्रैक्टर जार हाई-ग्रेड स्टेनलेस स्टील जार और ब्लेड लाइफटाइम सर्विस क्यों खोजें विकल्प काफी तेज आवाज भारी वजन

यह एक पावरफुल और मॉडर्न मिक्सर ग्राइंडर है, जिसे खास तौर पर भारतीय रसोई की कठिन ग्राइंडिंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें 1000 वॉट की कॉपर मोटर और ड्यूरेबल बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे न केवल तेज बनाता है बल्कि लंबे समय तक चलने का भरोसा भी देता है। 20,000 RPM की हाई-स्पीड के साथ, यह आपके किचन के काम को बेहद आसान और त्वरित बना देता है।

Specifications मोटर स्पीड 20,000 RPM जार की संख्या 3 लीक-प्रूफ हैवी ड्यूटी जार वारंटी मोटर पर 5 साल और ब्लेड्स पर 7 साल की लंबी वारंटी क्वालिटी चेक 215+ क्वालिटी टेस्ट से गुजरा हुआ भरोसेमंद प्रोडक्ट क्यों खरीदें दमदार परफॉरमेंस लीक-प्रूफ जार बेहतरीन वारंटी कॉपर मोटर और बॉल बेयरिंग किफायती डील क्यों खोजें विकल्प चलते समय काफी शोर जार कम (सिर्फ 3) और फूड प्रोसेसर की सुविधा नहीं

यह मिक्सर ग्राइंडर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बजट में एक शक्तिशाली मशीन चाहते हैं। 1000 वॉट की मोटर के साथ यह सूखे मसाले पीसने, इडली-डोसा बैटर तैयार करने और चटनी बनाने के काम को बहुत आसान बना देता है। इसका डिज़ाइन सरल है और यह सुरक्षा फीचर्स जैसे ओवरलोड प्रोटेक्टर के साथ आता है, जो इसे भारतीय रसोई के भारी कामों के लिए एक भरोसेमंद साथी बनाता है।

Specifications जार की संख्या 3 स्टेनलेस स्टील जार पावर 1000 वॉट की हाई-परफॉरमेंस मोटर सुरक्षा फीचर्स ऑटो शट-ऑफ और ओवरलोड प्रोटेक्शन बॉडी मटेरियल शॉकप्रूफ ABS प्लास्टिक बॉडी वारंटी 2 साल की वारंटी क्यों खरीदें बजट के अनुकूल शक्तिशाली ग्राइंडिंग सुरक्षित उपयोग ISI मार्क हल्का वजन क्यों खोजें विकल्प प्लास्टिक बॉडी और जार की फिनिशिंग थोड़ी साधारण चलने पर काफी तेज आवाज

यह Glamore 1000W मॉडल अपनी बेजोड़ मजबूती के लिए जाना जाता है। इसमें शक्तिशाली Titan Motor का उपयोग किया गया है जो 20,000 RPM की रफ्तार से चलती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके जार हैं, जिन्हें मिलिट्री ग्रेड मानकों पर टेस्ट किया गया है। अगर आप एक ऐसा मिक्सर चाहते हैं जो स्टाइलिश दिखने के साथ-साथ रफ-एंड-टफ इस्तेमाल के लिए बना हो, तो यह एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications पावर 1000 वॉट की शक्तिशाली टाइटन मोटर जार की संख्या कुल 4 जार ब्लेड्स 'DuraCut' ब्लेड्स स्पीड 20,000 RPM सुरक्षा मिलिट्री ग्रेड टेस्टेड जार वारंटी प्रोडक्ट पर 2 साल और मोटर पर 5 साल की लंबी वारंटी क्यों खरीदें अत्यधिक मजबूत फ्रूट फिल्टर जार लाइफटाइम ब्लेड वारंटी मल्टी-पर्पज पल्स मोड किफायती प्रीमियम विकल्प क्यों खोजें विकल्प काफी शोर किचन स्लैब पर काफी जगह घेरता है

यह उन लोगों की पहली पसंद है जो ऐसी मशीन चाहते हैं जो कभी न थके। यह अपने दमदार 900 वॉट के Double Ball Bearing Motor के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे बिना रुके 90 मिनट तक लगातार चलने की ताकत देता है। सुजाता के मिक्सर अपनी मजबूती और सादगी के लिए जाने जाते हैं, इसमें फालतू के तामझाम कम और काम की शक्ति ज्यादा होती है। यह कमर्शियल और घरेलू, दोनों तरह के भारी उपयोग के लिए एकदम सही है।

Specifications मोटर तकनीक डबल बॉल बेयरिंग स्पीड 22,000 RPM जार की संख्या 3 जार सुरक्षा क्लास-I डबल इंसुलेशन तकनीक क्यों खरीदें स्वाद बरकरार बड़ा ब्लेंडर जार लो-मेंटेनेंस जार के नीचे प्लास्टिक की जगह मजबूत मेटल कपलर्स का इस्तेमाल क्यों खोजें विकल्प पुराना डिजाइन काफी भारी फीचर्स की कमी

यह एक ऐसा मिक्सर ग्राइंडर है जो पावर और बजट का सही संतुलन बनाता है। इसमें 750 वॉट की Turbo Motor दी गई है, जिसे खास तौर पर कठिन सामग्री जैसे काली दाल पीसने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी उन्नत एयर वेंटिलेशन तकनीक मोटर को ठंडा रखती है, जिससे आप इसे लगातार 25 मिनट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप एक भरोसेमंद ब्रांड और बेहतरीन वारंटी वाला मिक्सर ढूंढ रहे हैं, तो यह एक आदर्श विकल्प है।

Specifications पावर 750 वॉट की शक्तिशाली टर्बो मोटर जार की संख्या 3 स्टेनलेस स्टील जार लगातार ग्राइंडिंग 25 मिनट तक नॉन-स्टॉप काम करने की क्षमता मोटर वारंटी 5 साल की लंबी मोटर वारंटी मटेरियल हाई-ग्रेड स्टेनलेस स्टील जार और मजबूत ABS प्लास्टिक बॉडी क्यों खरीदें बेहतरीन कूलिंग सिस्टम लीक-प्रूफ जार कॉम्पैक्ट डिज़ाइन भरोसेमंद वारंटी सफाई में आसान क्यों खोजें विकल्प शुरुआती गंध जार का साइज अन्य ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ा छोटा

यह मिक्सर ग्राइंडर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो मसालों के पारंपरिक स्वाद से समझौता नहीं करना चाहते। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका PoundingBlade है, जो मसालों को सिर्फ काटता नहीं, बल्कि उन्हें पारंपरिक ओखली की तरह कूटने का अहसास देता है, जिससे स्वाद और खुशबू बरकरार रहती है। यह मशीन पूरी तरह से Hands-free ऑपरेशन की सुविधा देती है, यानी आपको पीसते समय ढक्कन पकड़कर खड़े होने की जरूरत नहीं है।

Specifications पावर 1000 वॉट की शक्तिशाली मोटर सुरक्षा ओवरलोड प्रोटेक्टर और यूनिक लिड-लॉक स्थिरता स्ट्रॉन्ग सक्शन फीट ब्लेड तकनीक खास PoundingBlade क्यों खरीदें PoundingBlade तकनीक सूखे मसालों को दरदरा और खुशबूदार पीसती है हैंड्स-फ्री ऑपरेशन हाई-क्वालिटी फिनिश केबल मैनेजमेंट कीमत थोड़ी अधिक क्यों खोजें विकल्प भारी वजन

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।