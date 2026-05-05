नया लैपटॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं! Amazon से खरीदें ये सस्ता 2TB SSD और पुराने लैपटॉप को बनाएं सुपरफास्ट
पुराने और धीमे लैपटॉप की परफॉरमेंस को सुपरफास्ट बनाने के लिए 2TB SSD एक बेहतरीन अपग्रेड है। यह न केवल आपको विशाल स्टोरेज स्पेस देती है, बल्कि भारी सॉफ्टवेयर और मल्टीटास्किंग के लिए बिजली जैसी रफ्तार भी प्रदान करती है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आपका पुराना लैपटॉप स्लो हो गया है और फाइलें खुलने में समय लेती हैं, तो एक 2TB SSD (Solid State Drive) इसमें नई जान फूंक सकती है। अक्सर लोग नया लैपटॉप खरीदने का विचार करने लगते हैं, लेकिन असल में समस्या केवल पुरानी हार्ड ड्राइव (HDD) की धीमी गति की होती है। एक SSD, पारंपरिक हार्ड डिस्क के मुकाबले 10 से 15 गुना ज्यादा तेज काम करती है, जिससे आपका सिस्टम महज कुछ सेकंड्स में बूट हो जाता है।
2TB की विशाल स्टोरेज क्षमता न केवल आपके लैपटॉप की स्पीड बढ़ाती है, बल्कि आपको डेटा मैनेजमेंट की पूरी आजादी भी देती है। अब आपको अपनी पुरानी यादें, 4K वीडियो, या भारी गेम्स डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो एडिटर्स, गेमर्स और ऑफिस प्रोफेशनल्स के लिए यह अपग्रेड किसी वरदान से कम नहीं है क्योंकि यह बिना किसी लैग के मल्टीटास्किंग करने की सुविधा देता है।
इसके अलावा, SSD में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, जिससे यह कम बिजली की खपत करती है और लैपटॉप की बैटरी लाइफ को भी बेहतर बनाती है। साथ ही, झटके लगने पर डेटा लॉस का खतरा भी काफी कम हो जाता है। आज के समय में जब डिजिटल डेटा बढ़ता जा रहा है, 2TB SSD एक लंबी अवधि का निवेश है जो आपके पुराने लैपटॉप को आने वाले कई सालों तक आधुनिक और तेज बनाए रखेगा। कम खर्च में बेहतर परफॉरमेंस पाने का यह सबसे स्मार्ट तरीका है।
1. KIOXIA Former Toshiba Memory EXCERIA Plus G4 NVMe™ Internal SSD 2TB NVMe M.2 Type 2280-S3-M PCIe Gen 5.0 x 4 Gaming Storage, Read 10,000 MB/s, Equipped with BiCS Flash TLC|TBW 1200|Japanese Brand
KIOXIA की ओर से आने वाली Exceria Plus G4 एक अत्याधुनिक PCIe Gen 5.0 इंटरनल SSD है। यह जापानी तकनीक और दुनिया की सबसे तेज स्टोरेज स्पीड में से एक का बेहतरीन मिश्रण है। 10,000 MB/s की जबरदस्त रीड स्पीड के साथ, इसे विशेष रूप से उन प्रोफेशनल गेमर्स, वीडियो एडिटर्स और टेक एक्सपर्ट्स के लिए बनाया गया है जो अपने सिस्टम से बिना किसी समझौते के 'अल्ट्रा-फास्ट' परफॉरमेंस चाहते हैं। यह लेटेस्ट M.2 2280 फॉर्म फैक्टर में आती है, जो आधुनिक डेस्कटॉप और हाई-एंड लैपटॉप के लिए परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली जैसी रफ्तार
एडवांस्ड जापानी तकनीक
शानदार एंड्योरेंस
गेमिंग के लिए बेस्ट
क्यों खोजें विकल्प
कीमत सामान्य SSDs के मुकाबले काफी ज्यादा
डिस्काउंट के बिना महंगा
2. Western Digital WD Black SN7100 NVMe 2TB, Upto 7250MB/s R, 6900MB/s W, 5Y Warranty, PCIe Gen 4 NVMe M.2 (2280), Gaming Storage, Internal Solid State Drive (SSD) (WDS200T4X0E-00CJA0)
Western Digital की WD_BLACK SN7100 एक प्रीमियम PCIe Gen 4.0 NVMe SSD है, जिसे खास तौर पर हाई-परफॉरमेंस गेमिंग और प्रोफेशनल वर्कलोड के लिए डिजाइन किया गया है। यह SSD पिछली जनरेशन के मुकाबले 35% ज्यादा तेज है और 7250 MB/s तक की रीड स्पीड प्रदान करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी पावर एफिशिएंसी है, जो इसे लैपटॉप और हैंडहेल्ड गेमिंग डिवाइसेस (जैसे Steam Deck या ROG Ally) के लिए एक आदर्श अपग्रेड बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज परफॉरमेंस
बेहतरीन पावर एफिशिएंसी
भरोसेमंद डैशबोर्ड
वैल्यू फॉर मनी
क्यों खोजें विकल्प
Gen 5 से पीछे
बड़ा निवेश
3. SANDISK Extreme 2TB Portable External SSD, 1050MB/s R, 1000MB/s W, 3m Drop Protection, IP65 Water/dust Resistant, PC,MAC & TypeC Smartphone Compatible, 5Y Warranty, Black Color
यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा सफर में रहते हैं और जिन्हें अपने डेटा की सुरक्षा की चिंता रहती है, तो SanDisk Extreme Portable SSD आपके लिए सबसे भरोसेमंद साथी है। यह न केवल छोटा और हल्का है, बल्कि यह एक रग्ड डिजाइन के साथ आता है जो पानी, धूल और ऊंचाई से गिरने पर भी सुरक्षित रहता है। 1050MB/s की रीड स्पीड के साथ, यह फोटोग्राफर्स, व्लॉगर्स और प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी फाइल्स, 4K वीडियो और फोटो लाइब्रेरी को तेजी से ट्रांसफर करने का एक शानदार समाधान है।
Specifications
क्यों खरीदें
मजबूत और टिकाऊ
यूनिवर्सल कम्पैटिबिलिटी
बेहद पोर्टेबल
डेटा सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी महंगी
केवल USB-C पर फुल स्पीड
4. Crucial P310 2TB 2280 PCIe Gen4 3D NAND NVMe M.2 SSD – Up to 7,100 MB/s – Shift up to Gen4 – Internal Solid State Drive (PC) – CT2000P310SSD801
रेज की दुनिया में Crucial P310 एक दमदार खिलाड़ी के रूप में उभरा है। यह एक PCIe Gen 4.0 SSD है जिसे खास तौर पर सिस्टम की उत्पादकता और गेमिंग अनुभव को अगले स्तर पर ले जाने के लिए बनाया गया है। 7,100 MB/s की हाई-स्पीड के साथ, यह न केवल आपके पीसी के बूट-अप समय को कम करती है, बल्कि भारी भरकम एप्लिकेशन्स जैसे Adobe Photoshop और Illustrator को भी पलक झपकते ही खोल देती है। इसकी बेहतरीन पावर एफिशिएंसी इसे उन लैपटॉप यूजर्स के लिए भी एक शानदार विकल्प बनाती है जो लंबी बैटरी लाइफ और तेज रफ्तार दोनों चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
नेक्स्ट-लेवल स्पीड
बेहतर उत्पादकता
कम बिजली की खपत
भरोसेमंद लाइफस्टाइल
क्यों खोजें विकल्प
नॉन-रिटर्नेबल
Gen 5 का मुकाबला नहीं
5. Seagate One Touch 2 TB External SSD up to 1030 Mb/s, for Windows and Mac, with Android App, 3 yr Data Recovery Services, Portable Solid State Drive Black (STKG2000400)
Seagate की ओर से आने वाली One Touch SSD उन लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रीमियम डिवाइस है जो न केवल स्पीड चाहते हैं, बल्कि अपने डेटा की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर हैं। 1030 MB/s की हाई-स्पीड के साथ, यह बड़ी फाइलों को पलक झपकते ही ट्रांसफर कर देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके साथ मिलने वाली Rescue Data Recovery Services है, जो डेटा लॉस की स्थिति में आपको मानसिक शांति देती है। इसका स्लीक और ट्रैवल-फ्रेंडली डिजाइन इसे आज के एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए एकदम सही बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
डेटा रिकवरी का भरोसा
अल्ट्रा-फास्ट स्पीड
एंड्रॉइड ऐप सपोर्ट
यूनिवर्सल कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
महंगा विकल्प
रग्ड प्रोटेक्शन की कमी
6. HIKVISION 2 TB Portable External SSD, Ultra Slim Metal Body USB 3.1 with Shock & Drop Protection– Durable Design for Smartphone, PC, Mac, Gaming, Photographers & Content Creators, USB Type C, T300S
HIKVISION की T300S पोर्टेबल SSD उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो स्टाइल और मजबूती का संगम चाहते हैं। इसका अल्ट्रा-स्लिम मेटल बॉडी न केवल इसे प्रीमियम लुक देता है, बल्कि इसे टिकाऊ भी बनाता है। पारंपरिक हार्ड ड्राइव के मुकाबले 4 गुना ज्यादा तेज (560 MB/s) होने के कारण, यह फोटोग्राफर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़े डेटा को तेजी से ट्रांसफर करने का एक किफायती समाधान है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे आपकी जेब या बैग में ले जाने के लिए बेहद सुविधाजनक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम मेटल बिल्ड
शॉक-प्रूफ डिजाइन
वैल्यू फॉर मनी
वर्सटाइल कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
स्पीड की सीमा काफी कम
पुराने USB 3.1 स्टैंडर्ड पर आधारित
7. SANDISK 2TB Portable SSD, 800MB/s R, USB 3.2 Gen 2, Rugged SSD with Upto 2 Meter Drop Protection, Type-C to Type-A Cable, PC & Mac Compatible, 3 Y Warranty, External SSD (SDSSDE30-2T00-G26)
SanDisk की यह पोर्टेबल SSD उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो एक भरोसेमंद और टिकाऊ स्टोरेज की तलाश में हैं। 800MB/s की रीड स्पीड के साथ, यह आपकी यादों और महत्वपूर्ण फाइलों का बैकअप लेने के लिए एक तेज़ और सुरक्षित समाधान है। इसका रग्ड डिज़ाइन और कॉम्पैक्ट आकार इसे यात्रा के दौरान साथ रखने के लिए एकदम सही बनाता है। चाहे आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हों या एक साधारण यूजर, यह ड्राइव आपके मोबाइल लाइफस्टाइल में आसानी से फिट हो जाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
मजबूत और टिकाऊ
बेहद कॉम्पैक्ट
भरोसेमंद ब्रांड
यूनिवर्सल कनेक्टिविटी
तेज़ परफॉरमेंस
क्यों खोजें विकल्प
IP रेटिंग की कमी
धीमी राइट स्पीड
1. 2TB स्टोरेज का हिंदी में क्या मतलब होता है?
- 2TB का मतलब है 2 टेराबाइट। यह डिजिटल डेटा को मापने की एक इकाई है।
- 1TB में 1024GB होते हैं।
- तो 2TB का मतलब हुआ 2048GB स्टोरेज।
- सरल शब्दों में कहें, तो इसमें आप हज़ारों फिल्में (Full HD), लाखों फोटो और बहुत सारा भारी डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं। यह आम तौर पर प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स और गेमर्स के लिए काफी ज्यादा स्टोरेज मानी जाती है।
2. SSD की क्षमता कितनी होती है?
- SSD की क्षमता अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से बाज़ार में उपलब्ध है,
कम क्षमता: 128GB, 256GB और 512GB (ये आम तौर पर केवल विंडोज और बेसिक काम के लिए इस्तेमाल होती हैं)।
मध्यम क्षमता: 1TB और 2TB (गेमिंग और प्रोफेशनल काम के लिए सबसे लोकप्रिय)।
उच्च क्षमता: 4TB, 8TB और अब तो 16TB या उससे भी ज्यादा क्षमता वाली SSDs आने लगी हैं, जो सर्वर या बहुत बड़े डेटा सेंटर के लिए होती हैं।
3. SSD कितने प्रकार के होते हैं?
मुख्य रूप से SSD तीन प्रकार की होती हैं,
SATA SSD: यह पुरानी हार्ड डिस्क (HDD) की तरह दिखती है। इसकी स्पीड करीब 500-600 MB/s तक होती है। यह पुराने लैपटॉप को अपग्रेड करने के लिए अच्छी है।
M.2 SATA SSD: यह एक पतली स्टिक (जैसे रैम) जैसी होती है, लेकिन इसकी स्पीड SATA SSD जितनी ही होती है।
NVMe M.2 SSD: यह सबसे आधुनिक और तेज SSD है। यह सीधे मदरबोर्ड से जुड़ती है और इसकी स्पीड 3500 MB/s से लेकर 10,000 MB/s (Gen 5) तक हो सकती है। गेमिंग और भारी कामों के लिए यही बेस्ट है।
4. कौन सा लैपटॉप अच्छा है SSD या HDD?
आज के समय में SSD वाला लैपटॉप ही सबसे अच्छा है। इसके मुख्य कारण ये हैं,
रफ्तार: SSD वाला लैपटॉप HDD के मुकाबले 10 से 15 गुना ज्यादा तेज होता है। लैपटॉप महज 5-10 सेकंड में चालू हो जाता है।
मजबूती: HDD में घूमने वाले पार्ट्स होते हैं, इसलिए लैपटॉप गिरने पर डेटा खोने का डर रहता है। SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए यह ज्यादा सुरक्षित है।
बैटरी लाइफ: SSD बिजली कम खर्च करती है, जिससे लैपटॉप की बैटरी ज्यादा चलती है।
प्रो टिप: अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए और बजट कम है, तो आप SSD + HDD का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं (विंडोज के लिए SSD और डेटा स्टोर करने के लिए HDD)। लेकिन अगर बजट अनुमति दे, तो पूरी तरह से SSD वाला लैपटॉप ही चुनें।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
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