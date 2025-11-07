Dolby Atmos Soundbar पर ₹33000 का सीधा डिस्काउंट, स्टॉक खत्म होने से पहले तुरंत कर लें ऑर्डर
संक्षेप: अगर आप अपने घर के लिए एक नया साउंडबार खरीदना चाहते हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं जो कमाल की वॉयस क्वालिटी देते हैं। साथ ही इनकी कीमत भी काफी कम है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Dolby Atmos Soundbar: नए जमाने का होम थिएटर एक्सपीरियंस अब आपके लिविंग रूम में मिल सकता है। डॉल्बी एटमस साउंडबार पर शानदार प्राइस ड्रॉप के साथ आप कम कीमत में अच्छे ऑप्शन खरीद सकते हैं। प्रीमियम ऑडियो ब्रांड्स के मॉडल्स में कमाल की साउंड क्वालिटी मिलती है। इन साउंडबार्स में वह दमदार बास, क्लियर डायलॉग और 3D साउंड एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप टीवी के साथ शानदार साउंड एक्सपीरियंस जोड़ना चाहते हैं, तो अमेजन पर उपलब्ध इन ऑप्शन्स को चेक कर सकते हैं।
1. Bose New Smart Dolby Atmos Soundbar, Bluetooth Soundbar Speaker with Voice Control and Amazon Alexa Built-in, Works with Google Assistant Capabilities, Black
इसकी कीमत 57,900 रुपये है। इसे हर महीने 4,825 रुपये देकर खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम साउंड सिस्टम है, जो आपके टीवी और म्यूजिक एक्सपीरियंस को थिएटर जैसा बना देता है। इसमें डॉल्बी एटमस तकनीक से 3D सराउंड साउंड मिलता है, जो हर डायरेक्शन से साउंड एक्सपीरियंस देता है। यह साउंडबार ब्लूटूथ, वाई-फाई, और एचडीएमआई eARC सपोर्ट के साथ आता है। आप इसमें एलेक्सा और गूगल अस्सिटेंट से वॉइस सपोर्ट मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
डॉल्बी एटमस के साथ थिएटर जैसा साउंड
एलेक्सा और गूगल अस्सिटेंट से आसान कंट्रोल
स्टाइलिश और प्रीमियम डिजाइन
वॉइस और ऐप दोनों से कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
सबवूफर अलग से खरीदना पड़ेगा
2. Zebronics Zeb-Juke BAR 9700 PRO Dolby Atmos Bluetooth Home Theater Soundbar with Subwoofer Supporting 4K HDR, Wall Mount, USB, AUX, Optical in, 3xHDMI & Remote Control. (525 Watt, 2.1.2 Channel)
इसकी कीमत 45,999 रुपये है। इसे 72% डिस्काउंट के साथ 12,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह डॉल्बी एटमस साउंडबार है, जो घर में थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देता है। इसमें 525 वॉट आउटपुट पावर के साथ डीप बास वाला सबवूफर मिलता है। ब्लूटूथ, एचडीएमआई, ऑक्स, ऑप्टिकल इन आदि से यह हर डिवाइस से आसानी से कनेक्ट हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
डॉल्बी एटमस के साथ थिएटर जैसा एक्सपीरियंस
मजबूत बास और क्लियर साउंड
कई कनेक्टिविटी विकल्प
कीमत के हिसाब से प्रीमियम फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
बहुत बड़े कमरे में साउंड थोड़ा कम
डॉल्बी एटमस इफेक्ट हमेशा बहुत क्लियर नहीं
3. JBL Cinema SB590 Deep Bass, Dolby Atmos Soundbar with Wireless Subwoofer for Extra Deep Bass, 3.1 Channel, Center channel for superior voice clarity, HDMI eARC, Bluetooth & Optical Connectivity (440W)
इस साउंडबार की कीमत 39,999 रुपये है। इसे 38% डिस्काउंट के साथ 24,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह प्रीमियम डॉल्बी एटमस साउंडबार है, जो बेहतरीन और दमदार साउंड एक्सपीरियंस देता है। इसमें 440 वॉट पावर आउटपुट और वायरलेस सबवूफर के साथ डीप बास मिलता है। 3.1 चैनल सिस्टम में अलग सेंटर चैनल दिया गया है, जिससे डायलॉग और वॉइस और भी साफ सुनाई देते हैं। यह साउंडबार एचडीएमआई eARC, ब्लूटूथ और ऑप्टिकल कनेक्टिविटी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
डॉल्बी एटमस से थिएटर जैसा एक्सपीरियंस
डीप बास और क्रिस्टल क्लियर वॉइस आउटपुट
वायरलेस सबवूफर से केबल की झंझट नहीं
प्रीमियम JBL साउंड क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
4. boAt Aavante Prime 5.1 5000DA (2025 Launch), Dolby Atmos, 500W, 5.1CH w/Wired Subwoofer & Wired Satellites, Multi Compatibility, Bluetooth Sound bar, Home Theatre Soundbar Speaker(Premium Black)
यह डॉल्बी एटमस साउंडबार है जो घर में सिनेमा जैसा अनुभव देता है। इसमें 500 वॉट आउटपुट पावर, 5.1 चैनल सेटअप, और दमदार वायर्ड सबवूफर के साथ गहरा बास मिलता है। इसके वायर्ड सैटेलाइट स्पीकर चारों ओर से सराउंड साउंड देते हैं। यह ब्लूटूथ, एचडीएमआई, AUX, Optical जैसे कई कनेक्शन सपोर्ट करता है। इसका प्रिमियम ब्लैक डिजाइन और बेहतरीन साउंड इसे हर होम थिएटर के लिए परफेक्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
डॉल्बी एटमस के साथ सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस
5.1 चैनल सराउंड साउंड
मजबूत और डीप बास आउटपुट
कीमत के हिसाब से बढ़िया फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
वायर्ड सैटेलाइट्स के कारण वायर मैनेजमेंट मुश्किल
डॉल्बी एटमस इफेक्ट प्रीमियम मॉडलों जितना गहरा नहीं
वाई-फाई कनेक्टिविटी की कमी
5. LG Soundbar S65TR, 600W, 5.1 Ch Home Theater Soundbar with Dolby Digital & DTS Digital Surround, AI Sound Pro, Wow Interface, Wireless Subwoofer & New Wireless Rear Speaker Without Receiver Box
इसकी कीमत 37% डिस्काउंट के साथ 21,990 रुपये हो गई है। इसमें 5.1 चैनल होम थिएटर साउंडबार है, जो आपके टीवी देखने और संगीत सुनने के एक्सपीरियंस को और भी अच्छा बना देता है। इसमें 600W आउटपुट के साथ डॉल्बी डिजिटल और डीटीएस डिजिटल सराउंड साउंड सपोर्ट मिलता है। इसका वायरलेस सबवूफर और नया वायरलेस रियर स्पीकर बिना किसी रीसिवर बॉक्स के काम करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
थिएटर जैसी साउंड क्वालिटी
वायरलेस कनेक्शन से आसान सेटअप
एआई साउंड प्रो से स्मार्ट साउंड एडजस्टमेंट
मजबूत बास और साफ वॉयस
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
एचडीएमआई eARC पोर्ट की कमी
बड़े साइज के कारण छोटे कमरे में फिट करना मुश्किल
6. Sony Bravia Theatre Bar 6 HT-BD60 5.1(3.1.2 ch) Dolby Atmos Soundbar with Wireless Subwoofer, 2-Upfiring Speakers, S-Force & Vertical Surround Engine, Bluetooth, HDMI eARC.
इसकी कीमत 54,990 रुपये है, लेकिन इसे 31% डिस्काउंट के साथ 37,989 रुपये हो जाती है। यह 3.1.2 चैनल सिस्टम के साथ आता है, जिसमें वायरलेस सबवूफर और 2 अप-फायरिंग स्पीकर्स शामिल हैं। इसमें एकस-फोर्स प्रो फ्रंट सराउंड और वर्टिकल सराउंड इंजन जैसी एडवांस साउंड टेक्नोलॉजी दी गई है। एचडीएमआई eARC और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से आप टीवी, मोबाइल या अन्य डिवाइस आसानी से जोड़ सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
3D जैसी सराउंड साउंड क्वालिटी
वायरलेस सबवूफर से आसान इंस्टॉलेशन
डॉल्बी एटमस से रियलिस्टिक ऑडियो एक्सपीरियंस
क्यों खोजें विकल्प
फुल होम थिएटर सेटअप जितना लाउड नहीं
कीमत थोड़ी अधिक
सीमित USB कनेक्टिविटी विकल्प
7. GOVO GOSURROUND 975 | 4.1 (2.1.2) Channel, 400W Soundbar with True Dolby Atmos®, 6.5" subwoofer, Opt, AUX, USB & Bluetooth, 3 Equalizer Modes, Stylish Remote & LED Display (Platinum Black)
इसकी कीमत 29,999 रुपये है। इसे 67% डिस्काउंट के साथ 9,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4.1 (2.1.2) चैनल सिस्टम और 400W पावर आउटपुट के साथ आता है, जिससे डीप और साफ साउंड मिलता है। इसमें 6.5 इंच का सबवूफर है, जो डीप बास देता है। आप इसे ऑप्टिकल, ऑक्स, यूएसबी और ब्लूटूथ के जरिए आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें 3 इक्वलाइजर मोड और एक स्टाइलिश रिमोट व LED डिस्प्ले भी दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
डॉल्बी एटमस के साथ थिएटर जैसा एक्सपीरियंस
डीप बास के लिए शक्तिशाली सबवूफर
मल्टी-कनेक्टिविटी ऑप्शन
स्टाइलिश लुक और आसान रिमोट कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
वॉल्यूम बहुत ज्यादा पर हल्का डिस्टॉर्शन
एचडीएमआई eARC सपोर्ट की कमी
थर्ड-पार्टी ऐप सपोर्ट सीमित
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।