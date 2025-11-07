Dolby Atmos Soundbar पर ₹33000 का सीधा डिस्काउंट, स्टॉक खत्म होने से पहले तुरंत कर लें ऑर्डर

संक्षेप: अगर आप अपने घर के लिए एक नया साउंडबार खरीदना चाहते हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं जो कमाल की वॉयस क्वालिटी देते हैं। साथ ही इनकी कीमत भी काफी कम है।

Fri, 7 Nov 2025

Dolby Atmos Soundbar: नए जमाने का होम थिएटर एक्सपीरियंस अब आपके लिविंग रूम में मिल सकता है। डॉल्बी एटमस साउंडबार पर शानदार प्राइस ड्रॉप के साथ आप कम कीमत में अच्छे ऑप्शन खरीद सकते हैं। प्रीमियम ऑडियो ब्रांड्स के मॉडल्स में कमाल की साउंड क्वालिटी मिलती है। इन साउंडबार्स में वह दमदार बास, क्लियर डायलॉग और 3D साउंड एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप टीवी के साथ शानदार साउंड एक्सपीरियंस जोड़ना चाहते हैं, तो अमेजन पर उपलब्ध इन ऑप्शन्स को चेक कर सकते हैं।

इसकी कीमत 57,900 रुपये है। इसे हर महीने 4,825 रुपये देकर खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम साउंड सिस्टम है, जो आपके टीवी और म्यूजिक एक्सपीरियंस को थिएटर जैसा बना देता है। इसमें डॉल्बी एटमस तकनीक से 3D सराउंड साउंड मिलता है, जो हर डायरेक्शन से साउंड एक्सपीरियंस देता है। यह साउंडबार ब्लूटूथ, वाई-फाई, और एचडीएमआई eARC सपोर्ट के साथ आता है। आप इसमें एलेक्सा और गूगल अस्सिटेंट से वॉइस सपोर्ट मिलता है।

Specifications साउंड क्वालिटी डॉल्बी एटमस, 3D सराउंड साउंड कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, वाई-फाई, एचडीएमआई eARC स्मार्ट फीचर्स एलेक्सा और गूगल अस्सिटेंट इनबिल्ट कंट्रोल वॉइस कमांड और ऐप सपोर्ट क्यों खरीदें डॉल्बी एटमस के साथ थिएटर जैसा साउंड एलेक्सा और गूगल अस्सिटेंट से आसान कंट्रोल स्टाइलिश और प्रीमियम डिजाइन वॉइस और ऐप दोनों से कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा सबवूफर अलग से खरीदना पड़ेगा

इसकी कीमत 45,999 रुपये है। इसे 72% डिस्काउंट के साथ 12,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह डॉल्बी एटमस साउंडबार है, जो घर में थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देता है। इसमें 525 वॉट आउटपुट पावर के साथ डीप बास वाला सबवूफर मिलता है। ब्लूटूथ, एचडीएमआई, ऑक्स, ऑप्टिकल इन आदि से यह हर डिवाइस से आसानी से कनेक्ट हो जाता है।

Specifications साउंड आउटपुट 525 वॉट, डॉल्बी एटमस, 2.1.2 चैनल कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, एचडीएमआई (3 पोर्ट), यूएसबी, ऑक्स, ऑप्टिकल इन डिजाइन वॉल माउंट, LED डिस्प्ले, रिमोट कंट्रोल अन्य फीचर्स 4K HDR सपोर्ट, डीप बास सबवूफर क्यों खरीदें डॉल्बी एटमस के साथ थिएटर जैसा एक्सपीरियंस मजबूत बास और क्लियर साउंड कई कनेक्टिविटी विकल्प कीमत के हिसाब से प्रीमियम फीचर्स क्यों खोजें विकल्प बहुत बड़े कमरे में साउंड थोड़ा कम डॉल्बी एटमस इफेक्ट हमेशा बहुत क्लियर नहीं

इस साउंडबार की कीमत 39,999 रुपये है। इसे 38% डिस्काउंट के साथ 24,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह प्रीमियम डॉल्बी एटमस साउंडबार है, जो बेहतरीन और दमदार साउंड एक्सपीरियंस देता है। इसमें 440 वॉट पावर आउटपुट और वायरलेस सबवूफर के साथ डीप बास मिलता है। 3.1 चैनल सिस्टम में अलग सेंटर चैनल दिया गया है, जिससे डायलॉग और वॉइस और भी साफ सुनाई देते हैं। यह साउंडबार एचडीएमआई eARC, ब्लूटूथ और ऑप्टिकल कनेक्टिविटी के साथ आता है।

Specifications साउंड आउटपुट 440 वॉट, 3.1 चैनल सिस्टम बास वायरलेस सबवूफर के साथ डीप बास ऑडियो टेक्नोलॉजी डॉल्बी एटमस, सेंटर चैनल से साफ आवाज कनेक्टिविटी एचडीएमआई eARC, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल इन डिजाइन स्लीक और मॉडर्न, वॉल माउंट सपोर्ट क्यों खरीदें डॉल्बी एटमस से थिएटर जैसा एक्सपीरियंस डीप बास और क्रिस्टल क्लियर वॉइस आउटपुट वायरलेस सबवूफर से केबल की झंझट नहीं प्रीमियम JBL साउंड क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा

यह डॉल्बी एटमस साउंडबार है जो घर में सिनेमा जैसा अनुभव देता है। इसमें 500 वॉट आउटपुट पावर, 5.1 चैनल सेटअप, और दमदार वायर्ड सबवूफर के साथ गहरा बास मिलता है। इसके वायर्ड सैटेलाइट स्पीकर चारों ओर से सराउंड साउंड देते हैं। यह ब्लूटूथ, एचडीएमआई, AUX, Optical जैसे कई कनेक्शन सपोर्ट करता है। इसका प्रिमियम ब्लैक डिजाइन और बेहतरीन साउंड इसे हर होम थिएटर के लिए परफेक्ट बनाता है।

Specifications साउंड आउटपुट 500 वॉट पावर, 5.1 चैनल सिस्टम ऑडियो टेक्नोलॉजी डॉल्बी एटमस सपोर्ट कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, एचडीएमआई, AUX, Optical In बास वायर्ड सबवूफर से डीप और पंची बास डिजाइन प्रीमियम ब्लैक फिनिश, वॉल माउंट सपोर्ट क्यों खरीदें डॉल्बी एटमस के साथ सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस 5.1 चैनल सराउंड साउंड मजबूत और डीप बास आउटपुट कीमत के हिसाब से बढ़िया फीचर्स क्यों खोजें विकल्प वायर्ड सैटेलाइट्स के कारण वायर मैनेजमेंट मुश्किल डॉल्बी एटमस इफेक्ट प्रीमियम मॉडलों जितना गहरा नहीं वाई-फाई कनेक्टिविटी की कमी

इसकी कीमत 37% डिस्काउंट के साथ 21,990 रुपये हो गई है। इसमें 5.1 चैनल होम थिएटर साउंडबार है, जो आपके टीवी देखने और संगीत सुनने के एक्सपीरियंस को और भी अच्छा बना देता है। इसमें 600W आउटपुट के साथ डॉल्बी डिजिटल और डीटीएस डिजिटल सराउंड साउंड सपोर्ट मिलता है। इसका वायरलेस सबवूफर और नया वायरलेस रियर स्पीकर बिना किसी रीसिवर बॉक्स के काम करता है।

Specifications साउंड पावर 600W आउटपुट साउंड टेक्नोलॉजी डॉल्बी डिजिटल और डीटीएस डिजिटल सराउंड फीचर AI साउंड प्रो, वाओ इंटरफेस कनेक्टिविटी वायरलेस सबवूफर और रियर स्पीकर क्यों खरीदें थिएटर जैसी साउंड क्वालिटी वायरलेस कनेक्शन से आसान सेटअप एआई साउंड प्रो से स्मार्ट साउंड एडजस्टमेंट मजबूत बास और साफ वॉयस क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा एचडीएमआई eARC पोर्ट की कमी बड़े साइज के कारण छोटे कमरे में फिट करना मुश्किल

इसकी कीमत 54,990 रुपये है, लेकिन इसे 31% डिस्काउंट के साथ 37,989 रुपये हो जाती है। यह 3.1.2 चैनल सिस्टम के साथ आता है, जिसमें वायरलेस सबवूफर और 2 अप-फायरिंग स्पीकर्स शामिल हैं। इसमें एकस-फोर्स प्रो फ्रंट सराउंड और वर्टिकल सराउंड इंजन जैसी एडवांस साउंड टेक्नोलॉजी दी गई है। एचडीएमआई eARC और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से आप टीवी, मोबाइल या अन्य डिवाइस आसानी से जोड़ सकते हैं।

Specifications साउंड सिस्टम 3.1.2 चैनल साउंड टेक्नोलॉजी डॉल्बी एटमस, एकस-फोर्स प्रो फ्रंट सराउंड और वर्टिकल सराउंड इंजन सबवूफर वायरलेस कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, एचडीएमआई eARC स्पीकर्स 2 अप-फायरिंग स्पीकर्स क्यों खरीदें 3D जैसी सराउंड साउंड क्वालिटी वायरलेस सबवूफर से आसान इंस्टॉलेशन डॉल्बी एटमस से रियलिस्टिक ऑडियो एक्सपीरियंस क्यों खोजें विकल्प फुल होम थिएटर सेटअप जितना लाउड नहीं कीमत थोड़ी अधिक सीमित USB कनेक्टिविटी विकल्प

इसकी कीमत 29,999 रुपये है। इसे 67% डिस्काउंट के साथ 9,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4.1 (2.1.2) चैनल सिस्टम और 400W पावर आउटपुट के साथ आता है, जिससे डीप और साफ साउंड मिलता है। इसमें 6.5 इंच का सबवूफर है, जो डीप बास देता है। आप इसे ऑप्टिकल, ऑक्स, यूएसबी और ब्लूटूथ के जरिए आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें 3 इक्वलाइजर मोड और एक स्टाइलिश रिमोट व LED डिस्प्ले भी दिया गया है।

Specifications साउंड सिस्टम 4.1 (2.1.2) चैनल साउंड टेक्नोलॉजी ट्रू डॉल्बी एटमस पावर आउटपुट 400W सबवूफर 6.5 इंच कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, ऑप्टिकल, ऑक्स, यूएसबी क्यों खरीदें डॉल्बी एटमस के साथ थिएटर जैसा एक्सपीरियंस डीप बास के लिए शक्तिशाली सबवूफर मल्टी-कनेक्टिविटी ऑप्शन स्टाइलिश लुक और आसान रिमोट कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प वॉल्यूम बहुत ज्यादा पर हल्का डिस्टॉर्शन एचडीएमआई eARC सपोर्ट की कमी थर्ड-पार्टी ऐप सपोर्ट सीमित

