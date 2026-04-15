लो आ गई भारी गिरावट! Amazon पर 50% तक सस्ते हुए Dolby Atmos Soundbars, देखें टॉप डील्स
आज हम आपको Amazon पर मिल रहे उन बेहतरीन Dolby Atmos साउंडबार्स् के बारे में बताएंगे जिनकी कीमतों में भारी गिरावट आई है। कम बजट में 3D सराउंड साउंड का अनुभव देने वाले ये प्रीमियम साउंडबार्स् आपके घर को सिनेमा हॉल बना देंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज हम आपको Amazon पर चल रही शानदार सेल के बारे में बताएंगे, जहाँ प्रीमियम Dolby Atmos Soundbars की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगर आप अपने घर के साधारण टीवी को एक हाई-टेक सिनेमा हॉल में बदलना चाहते हैं, तो यह खरीदारी का सबसे सही समय है। इन साउंडबार्स् की सबसे बड़ी खासियत इनका 3D सराउंड साउंड है, जो आपको फिल्म के हर सीन के बीच होने का एहसास दिलाता है।
कीमतों में आई इस बड़ी कमी के कारण अब Samsung, Sony, JBL और Zebronics जैसे टॉप ब्रांड्स के डॉल्बी एटमॉस साउंडबार आपके बजट में आसानी से फिट हो सकते हैं। सेल के दौरान इन पर न केवल सीधा डिस्काउंट मिल रहा है, बल्कि बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे इन्हें खरीदना और भी किफायती हो गया है।
इन साउंडबार्स् में पावरफुल सबवूफर्स और वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो बेहतरीन बेस और क्लियर आवाज प्रदान करते हैं। चाहे आप फिल्में देखने के शौकीन हों या गेमिंग के, डॉल्बी एटमॉस तकनीक आपको हर बारीक आवाज की गहराई महसूस कराएगी। Amazon पर चल रहे इस प्राइस ड्रॉप का लाभ उठाकर आप आधी से भी कम कीमत में एक प्रीमियम ऑडियो सिस्टम अपने घर ला सकते हैं। स्टॉक खत्म होने से पहले अपनी पसंद का मॉडल चुनें और अपने मनोरंजन के स्तर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं।
1. ZEBRONICS 1100 Watts Powerful Soundbar, 7.2.4 Home Theatre, Wireless, Dual Satellites & Driver Subwoofer, Dual Radiators, DTS X,Dolby Atmos, Karaoke UHF Mic, HDMI Earc, Optical (Juke BAR 10000), Black
Zebronics Juke BAR 10000 एक हाई-एंड 7.2.4 चैनल साउंडबार है जो 1100 वॉट के विशाल आउटपुट के साथ आता है। यह साउंडबार न केवल Dolby Atmos बल्कि DTS X तकनीक से भी लैस है, जो आपको हर दिशा से आने वाली आवाज़ का अहसास कराता है। इसमें वायरलेस रियर सैटेलाइट स्पीकर्स और एक शक्तिशाली डुअल ड्राइवर सबवूफर दिया गया है, जो गहरे बेस और क्रिस्टल क्लियर ऑडियो का मेल है।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टी-डायरेक्शनल साउंड
वायरलेस सैटेलाइट्स
कराओके सपोर्ट
शक्तिशाली बेस
क्यों खोजें विकल्प
स्पेस की जरूरत
प्रीमियम कीमत
2. Sonos Arc Ultra | Dolby Atmos Soundbar with WiFi, Bluetooth for 9.1.4 Surround Sound and Sub Gen 4 Wireless Subwoofer with Powerful Bass for Immersive Entertainment - White
Sonos Arc Ultra एक अल्ट्रा-प्रीमियम साउंडबार है जो 9.1.4 स्पेशियल ऑडियो अनुभव प्रदान करता है। इसमें सोनोस की नई साउंड मोशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो आवाज़ को कमरे के हर कोने में सटीकता से पहुँचाती है। इस कॉम्बो के साथ Sub Gen 4 वायरलेस सबवूफर मिलता है, जो बिना किसी डिस्टॉर्शन के बेहद गहरा और दमदार बेस पैदा करता है। यह उन लोगों के लिए है जो ऑडियो क्वालिटी में दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अतुलनीय 9.1.4 अनुभव
साउंड मोशन टेक्नोलॉजी
क्रिस्टल क्लियर डायलॉग
जीरो डिस्टॉर्शन बेस
क्यों खोजें विकल्प
अत्यधिक प्रीमियम कीमत
कोई ब्लूटूथ रिमोट नहीं
डिस्क्रीट रियर स्पीकर्स
3. Boat Aavante Prime 5.1 5000DA, Dolby Atmos, 500W, 5.1CH w/Wired Subwoofer & Wired Satellites, Multi Compatibility, Bluetooth Sound bar, Home Theatre Soundbar Speaker (Premium Black)
boAt Aavante Prime 5.1 एक बजट-फ्रेंडली लेकिन बेहद शक्तिशाली 5.1 चैनल साउंडबार है। यह 500W RMS आउटपुट के साथ आता है, जो आपके कमरे को थिएटर जैसी आवाज़ से भर देता है। इसमें Dolby Atmos तकनीक का सपोर्ट दिया गया है, जो आपको 3D साउंड का अनुभव कराता है। इसके साथ एक वायर्ड सबवूफर और दो रियर सैटेलाइट स्पीकर्स मिलते हैं, जो मिलकर एक सराउंड साउंड सेटअप तैयार करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती Dolby Atmos
शक्तिशाली परफॉरमेंस
लेटेस्ट कनेक्टिविटी
प्रीमियम डिजाइन
मास्टर रिमोट
क्यों खोजें विकल्प
वायर्ड सेटअप
सेटिंग्स की जटिलता
4. JBL Cinema SB590 Deep Bass, Dolby Atmos Soundbar with Wireless Subwoofer for Extra Deep Bass, 3.1 Channel, Center channel for superior voice clarity, HDMI eARC, Bluetooth & Optical Connectivity (440W)
JBL Cinema SB590 एक शक्तिशाली 3.1 चैनल साउंडबार है जो 440 वॉट के कुल आउटपुट के साथ आता है। इसमें Virtual Dolby Atmos तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको बिना किसी अतिरिक्त स्पीकर के 3D सराउंड साउंड का अनुभव कराती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका डेडिकेटेड सेंटर चैनल है, जो फिल्म देखते समय किरदारों की आवाज़ को म्यूजिक के बीच भी एकदम स्पष्ट बनाए रखता है। इसके साथ आने वाला 6.5 इंच का वायरलेस सबवूफर गहरे बेस का अहसास कराता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन वॉइस क्लैरिटी
वायरलेस सबवूफर
वर्चुअल डॉल्बी एटमॉस
ऑन-साइट सर्विस
क्यों खोजें विकल्प
सटीक सराउंड साउंड नहीं
सीमित पोर्ट्स
5. Samsung 300 W 2.1 ch Soundbar with Dolby Audio | DTS Virtual:X | Bass Boost | 3D surround sound | HDMI ARC | Optical In | Bluetooth | USB Music Playback | Wireless Subwoofer (HW-B45EF/XL, Titan Black)
सैमसंग का यह 2.1 चैनल साउंडबार 300 वॉट के दमदार आउटपुट के साथ आता है, जो आपके टीवी देखने के अनुभव को पूरी तरह बदल देता है। इसमें DTS Virtual:X और Dolby Audio तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो बिना किसी अतिरिक्त स्पीकर के 3D सराउंड साउंड का एहसास कराती है। इसके साथ आने वाला वायरलेस सबवूफर गहरे बेस के लिए बेस बूस्ट फीचर के साथ आता है, जो फिल्मों और गानों में जान फूंक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
वायरलेस सबवूफर
एडैप्टिव साउंड
गेम प्रो मोड
वन रिमोट कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
फिजिकल सराउंड साउंड अनुभव नहीं
पुराना ब्लूटूथ
6. Sonodyne SAMA 5000 Dolby Atmos Soundbar for Immersive, Clear, Powerful Sound, 400W, 3.1 Ch, Dolby Atmos & Dolby Digital, Bluetooth, HDMI eARC with 4K Dolby Vision Pass-Through, Optical, Wireless Sub
Sonodyne SAMA 5000 एक हाई-फिडेलिटी 3.1 चैनल साउंडबार है जो 400 वॉट के दमदार आउटपुट के साथ आता है। इसमें Dolby Atmos तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको एक इमर्सिव और रूम-फिलिंग साउंड अनुभव प्रदान करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका डेडिकेटेड सेंटर चैनल और 4K डॉल्बी विजन पास-थ्रू है, जो इसे होम थिएटर सेटअप के लिए एक आधुनिक और शक्तिशाली मशीन बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन डायलॉग क्लैरिटी
4K डॉल्बी विजन पास-थ्रू
म्यूजिक और मूवी मोड्स
वायरलेस सबवूफर
क्यों खोजें विकल्प
साधारण डिजाइन
कोई रियर सैटेलाइट नहीं
7. Sony HT-G700 3.1ch 4K Dolby Atmos/DTS:X Soundbar for TV with Wireless subwoofer, 3.1ch Home Theater System (400W, Surround Sound,Bluetooth Connectivity, HDMI & Optical Connectivity, 4k HDR) - Black
Sony HT-G700 एक प्रीमियम 3.1 चैनल साउंडबार है जो Dolby Atmos और DTS:X सपोर्ट के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत सोनी का Vertical Surround Engine है, जो बिना किसी अतिरिक्त सीलिंग स्पीकर के भी आपको 7.1.2 चैनल जैसा सराउंड साउंड अनुभव देता है। इसके साथ आने वाला शक्तिशाली वायरलेस सबवूफर आपके मनोरंजन में गहरा और दमदार बेस जोड़ता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इमर्सिव वर्टिकल साउंड
क्लियर डायलॉग्स
4K HDR पास-थ्रू
इमर्सिव AE
क्यों खोजें विकल्प
साधारण डिजाइन
सटीक सराउंड साउंड नहीं
1. Dolby Atmos क्या होता है?
Dolby Atmos एक आधुनिक ऑब्जेक्ट-आधारित साउंड तकनीक है। साधारण साउंड सिस्टम में आवाज़ केवल दाएं या बाएं से आती है, लेकिन डॉल्बी एटमॉस में आवाज आपके चारों तरफ और यहाँ तक कि आपके सिर के ऊपर से भी आती हुई महसूस होती है। यह एक 3D साउंड वातावरण बनाता है, जिससे आपको ऐसा लगता है जैसे आप फिल्म के दृश्य के बिल्कुल बीच में खड़े हैं।
2. सबसे अच्छा साउंडबार स्पीकर कौन सा है?
सबसे अच्छा साउंडबार आपके बजट और ज़रूरत पर निर्भर करता है। वर्तमान में मार्केट के टॉप विकल्प ये हैं,
प्रीमियम (बेस्ट क्वालिटी): Sonos Arc Ultra या Sony HT-A7000 (अगर बजट की चिंता नहीं है)।
मिड-रेंज (पैसा वसूल): Sony HT-G700 या JBL Cinema SB590।
बजट (किफायती): boAt Aavante Prime या Zebronics Juke Bar सीरीज।
3. डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी 7.1 में क्या अंतर है?
इन दोनों के बीच मुख्य अंतर आवाज़ की गहराई का है,
Dolby 7.1: यह एक चैनल-आधारित सिस्टम है। इसमें आवाज को 7 अलग-अलग दिशाओं (जैसे सामने, साइड और पीछे) में बाँटा जाता है। इसमें आवाज एक फिक्स्ड लेयर में चलती है।
Dolby Atmos: यह चैनलों की सीमा को खत्म कर देता है। इसमें आवाज को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है जो कमरे में कहीं भी (ऊपर भी) मूव कर सकती है। यह 7.1 के मुकाबले कहीं ज्यादा असली और 3D अनुभव देता है।
4. डॉल्बी एटम्स क्या हैं?
शायद आप Dolby Atmos के बारे में ही पूछ रहे हैं। Atmos शब्द Atmosphere (वातावरण) से लिया गया है। इसका उद्देश्य आपके कमरे में आवाज का ऐसा 'वातावरण' तैयार करना है जो बिल्कुल असली लगे। उदाहरण के लिए, अगर फिल्म में बारिश हो रही है या ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजर रहा है, तो एटमॉस तकनीक की मदद से आपको वह आवाज वास्तव में अपने सिर के ऊपर से आती हुई महसूस होगी।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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