घर को बनाएं सिनेमाहाल, ₹74,999 वाले साउंडबार मात्र 13 हजार में, अमेजन का धांसू ऑफर

अमेजन आपको प्रीमियम साउंडबार को सस्ते में खरीदने का ऑफर दे रहा है, जहां से आप सस्ते में साउंडबार को खरीद पाएंगे।

Thu, 9 Oct 2025 08:05 AM

एक बड़े स्क्रीन साइज की टीवी एक अच्छा विजुअल एक्सपीरिएंस दे सकती है, लेकिन अगर आपको टीवी का ओवरऑल शानदार एक्सपीरिएंस चाहिए, तो एक शानदार साउंड सिस्टम होना चाहिए। ऐसे में हम आपकी सुविधा के लिए डॉल्बी एटमास साउंडबार की लंबी रेंज लेकर आए हैं, जिन पर सबसे ज्यादा 81 फीसद तक डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। इसकी मदद से आप 74,999 रुपये वाले प्रीमियम साउंडबार को महज 13 हजार रुपये में खरीद पाएंगे।

इस होम थिएटर सिस्टम पर 72% की सीधी छूट मिल रही है। ऐसे में अब साउंडबार को 12,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इस 525 वॉट का जबरदस्त साउंड आउटपुट और डॉल्बी एटमास आपको एक थिएटर जैसा साउंड एक्सपीरियंस देगा। यह 2.1.2 चैनल का साउंडबार सिस्टम आपके टीवी के ऑडियो को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। साथ ही इस साउंडबार में आपको सबवूफर, 4K HDR सपोर्ट और HDMI ARC जैसी लेटेस्ट कनेक्टिविटी मिलती है।

Specifications पावर आउटपुट 525W ऑडियो आउटपुट 525 वॉट साउंड क्वॉलिटी 4K वीडियो प्लेबैक सपोर्ट सपोर्ट वॉल माउंट कंट्रोल रिमोट कंट्रोल क्यों खरीदें प्रीमियम साउंड एक्सपीरियंस डीप और पंची बेस स्टाइलिश वॉल माउंट डिजाइन क्यों खोजें विकल्प रियर स्पीकर्स नहीं Dolby Atmos सिर्फ वर्चुअल UI और रिमोट क्वालिटी एवरेज हो सकती है

यह 525W Dolby Atmos साउंडबार है, जिस पर 72% की भारी छूट पर मिल रही है। इसे अब 12,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक प्रीमियम 2.1.2 चैनल साउंडबार है, जो Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आता है। इसमें आपको मिलता है दमदार सबवूफर, HDMI eARC सपोर्ट, और मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं।

Specifications चैनल 2.1.2 सराउंड साउंड ऑडियो आउटपुट 525W RMS Dolby सपोर्ट Dolby Atmos वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 525W RMS आउटपुट Dolby Atmos सपोर्ट 2.1.2 चैनल कॉन्फिगरेशन पावर्ड वायर्ड सबवूफर 4K HDR सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प रियर सैटेलाइट स्पीकर्स नहीं HDMI केबल बॉक्स में शामिल नहीं Dolby Atmos एक्सपीरियंस रिमोट की क्वालिटी एवरेज है

इस 900W Dolby Audio सिस्टम पर 81% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसे मात्र 13,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। Mivi Superbars Cinematic 5.2 चैनल होम थिएटर है, जिसमें डुअल सबवूफर, Dolby ऑडियो, और 5.2 चैनल सराउंड साउंड दिया गया है। यह सिस्टम म्यूजिक लवर्स, मूवी बफ्स और गेमर्स के लिए बना है, जो एक कम्पलीट सिनेमा एक्सपीरिएंस देगा।

Specifications ऑडियो आउटपुट 900W RMS चैनल कॉन्फिगरेशन 5.2 Channel स्पीकर्स 3 इन-बिल्ट ड्राइवर्स, 2 सैटेलाइट स्पीकर्स, 2 एक्सटर्नल सबवुफर क्यों खरीदें 900W RMS आउटपुट Dolby Audio सपोर्ट फ्रंट, रियर और डुअल सबवूफर के साथ रिच सराउंड वाइड एरिया कवरेज और इमर्सिव ऑडियो डबल बास पंच, डीप लो-फ्रिक्वेंसी साउंड क्यों खोजें विकल्प Dolby Atmos नहीं रियर स्पीकर्स वायर्ड हो सकते हैं वायरलेस सेटअप की सुविधा नहीं

इसे 71% की जबरदस्त छूट पर खरीदा जा सकता है। छूट के बाद साउंडबार की कीमत 17,999 रुपये रह जाती है। यह एक प्रीमियम 5.2.2 चैनल होम थिएटर सिस्टम है, जिसमें Dolby Atmos सपोर्ट, डुअल वायरलेस सबवूफर, रियर सैटेलाइट स्पीकर्स, और फाइव-ड्राइवर साउंडबार। ये एक कम्प्लीट सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस मिलता है।

Specifications चैनल कॉन्फिगरेशन 5.2.2 Surround आउटपुट पावर 650W RMS साउंडबार ड्राइवर्स 5 ड्राइवर्स सबवूफर डुअल 6.5 इंच क्यों खरीदें पॉवरफुल, क्लियर और बूमिंग ऑडियो वर्चुअल हाइट चैनल्स के साथ 3D साउंड डुअल सबवूफर रियर सैटेलाइट स्पीकर्स 5 ड्राइवर साउंडबार यूनिट क्यों खोजें विकल्प रियर सैटेलाइट स्पीकर्स वायरलेस नहीं हैं वायरिंग की जरूरत पड़ेगी

इस साउंडबार की खरीद पर 81% की भारी छूट दी जा रही है। इस छूट के बाद 74,999 की जगह इस प्रीमियम 5.2 चैनल होम थिएटर सिस्टम को मात्र 13,999 रुपये में खरीद पाएंगे। Mivi का यह नया लॉन्च साउंडबार सिस्टम डुअल सबवूफर, Dolby Audio सपोर्ट, और एक असली सिनेमैटिक साउंड एक्सपीरियंस के साथ आएगा, जो मूवी, म्यूजिक और गेमिंग एक्सपीरिएंस देता है।

Specifications चैनल कॉन्फिगरेशन 5.2 Surround आउटपुट पावर 900W RMS ड्राइवर्स साउंडबार में 3 फुल रेंज स्पीकर्स, 2 रियर सैटेलाइट, 2 सबवूफर EQ मोड्स Music, Movie, News, Sports, 3D कनेक्टिविटी Bluetooth 5.3, HDMI, Optical, USB, Coaxial क्यों खरीदें 900W RMS आउटपुट Dolby Audio सपोर्ट 5.2 चैनल सिस्टम डुअल सबवूफर क्यों खोजें विकल्प Dolby Atmos नहीं है रियर स्पीकर्स वायरलेस नहीं हैं UI और रिमोट फंक्शनल लेकिन बहुत बेसिक

इस साउंडबार की खरीद पर 47% की छूट दी जा रही है। इसके बाद साउंडबार को सिर्फ 8,990 रुपये में खरीद सकेंगे। इस प्रीमियम 2.1 चैनल साउंडबार में बिल्ट-इन सबवूफर, Dolby Digital ऑडियो, और Bluetooth कनेक्टिविटी मिलेगी।

Specifications चैनल 2.1 (Dolby Digital) आउटपुट पावर 150W सबवूफर इन-बिल्ट कनेक्टिविटी Bluetooth, Optical IN, USB क्यों खरीदें प्रीमियम क्वालिटी और शानदार सर्विस नेटवर्क बैलेंस्ड ऑडियो के साथ वर्चुअल सराउंड एक्सपीरियंस बिल्ट-इन सबवूफर आसान और वायरलेस कनेक्शन कॉम्पैक्ट डिजाइन क्यों खोजें विकल्प HDMI या eARC पोर्ट नहीं है Dolby Atmos नहीं रियर सैटेलाइट स्पीकर्स नहीं हैं

इस डॉल्बी एटमास को साउंडबार को 29,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक नया 900W RMS आउटपुट वाला साउंडबार है। यह एक कम्पलीट 7.1.2 चैनल होम थिएटर सिस्टम है, जिसमें 12 इंच वायरलेस सबवूफर, AcoustiMax ऑडियो टेक्नोलॉजी, और Dolby Atmos सपोर्ट दिया गया है।

Specifications चैनल 7.1.2 Surround Sound आउटपुट पावर 900W RMS ड्राइवर कॉन्फिगरेशन 9 ड्राइवर्स सबवूफर 30.48cm क्यों खरीदें 900W RMS आउटपुट 3D सिनेमैटिक साउंड और क्लियर डायलॉग्स 7.1.2 चैनल सराउंड साउंड 12 इंच वायरलेस सबवूफर 9 ड्राइवर साउंडबार यूनिट बिल्ट-इन रियर सैटेलाइट्स क्यों खोजें विकल्प HDMI eARC ही मौजूद है, ARC नहीं थोड़ा बड़ा साइज

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।