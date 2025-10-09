घर को बनाएं सिनेमाहाल, ₹74,999 वाले साउंडबार मात्र 13 हजार में, अमेजन का धांसू ऑफर
अमेजन आपको प्रीमियम साउंडबार को सस्ते में खरीदने का ऑफर दे रहा है, जहां से आप सस्ते में साउंडबार को खरीद पाएंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
एक बड़े स्क्रीन साइज की टीवी एक अच्छा विजुअल एक्सपीरिएंस दे सकती है, लेकिन अगर आपको टीवी का ओवरऑल शानदार एक्सपीरिएंस चाहिए, तो एक शानदार साउंड सिस्टम होना चाहिए। ऐसे में हम आपकी सुविधा के लिए डॉल्बी एटमास साउंडबार की लंबी रेंज लेकर आए हैं, जिन पर सबसे ज्यादा 81 फीसद तक डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। इसकी मदद से आप 74,999 रुपये वाले प्रीमियम साउंडबार को महज 13 हजार रुपये में खरीद पाएंगे।
1. Zebronics Zeb-Juke BAR 9700 PRO Dolby Atmos Bluetooth Home Theater Soundbar with Subwoofer Supporting 4K HDR, Wall Mount, USB, AUX, Optical in, 3xHDMI & Remote Control. (525 Watt, 2.1.2 Channel)
इस होम थिएटर सिस्टम पर 72% की सीधी छूट मिल रही है। ऐसे में अब साउंडबार को 12,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इस 525 वॉट का जबरदस्त साउंड आउटपुट और डॉल्बी एटमास आपको एक थिएटर जैसा साउंड एक्सपीरियंस देगा। यह 2.1.2 चैनल का साउंडबार सिस्टम आपके टीवी के ऑडियो को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। साथ ही इस साउंडबार में आपको सबवूफर, 4K HDR सपोर्ट और HDMI ARC जैसी लेटेस्ट कनेक्टिविटी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम साउंड एक्सपीरियंस
डीप और पंची बेस
स्टाइलिश वॉल माउंट डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
रियर स्पीकर्स नहीं
Dolby Atmos सिर्फ वर्चुअल
UI और रिमोट क्वालिटी एवरेज हो सकती है
2. ZEBRONICS Juke BAR 9775, Dolby Soundbar, 650 Watts, 5.2.2 Surround, Dolby Atmos, Dual Wireless Subwoofer & Rear Satellites, 5 Driver Soundbar, BTv5.3| HDMI (eARC) | Optical | USB | AUX
यह 525W Dolby Atmos साउंडबार है, जिस पर 72% की भारी छूट पर मिल रही है। इसे अब 12,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक प्रीमियम 2.1.2 चैनल साउंडबार है, जो Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आता है। इसमें आपको मिलता है दमदार सबवूफर, HDMI eARC सपोर्ट, और मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
525W RMS आउटपुट
Dolby Atmos सपोर्ट
2.1.2 चैनल कॉन्फिगरेशन
पावर्ड वायर्ड सबवूफर
4K HDR सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
रियर सैटेलाइट स्पीकर्स नहीं
HDMI केबल बॉक्स में शामिल नहीं
Dolby Atmos एक्सपीरियंस
रिमोट की क्वालिटी एवरेज है
3. Mivi Superbars Cinematic 900W Premium Dolby Home Theatre System [Newly Launch] with Dual Subwoofers soundbar, 5.2 Channel, EQ & Input Modes, BT v5.3, Sound bar (Installation Included)
इस 900W Dolby Audio सिस्टम पर 81% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसे मात्र 13,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। Mivi Superbars Cinematic 5.2 चैनल होम थिएटर है, जिसमें डुअल सबवूफर, Dolby ऑडियो, और 5.2 चैनल सराउंड साउंड दिया गया है। यह सिस्टम म्यूजिक लवर्स, मूवी बफ्स और गेमर्स के लिए बना है, जो एक कम्पलीट सिनेमा एक्सपीरिएंस देगा।
Specifications
क्यों खरीदें
900W RMS आउटपुट
Dolby Audio सपोर्ट
फ्रंट, रियर और डुअल सबवूफर के साथ रिच सराउंड
वाइड एरिया कवरेज और इमर्सिव ऑडियो
डबल बास पंच, डीप लो-फ्रिक्वेंसी साउंड
क्यों खोजें विकल्प
Dolby Atmos नहीं
रियर स्पीकर्स वायर्ड हो सकते हैं
वायरलेस सेटअप की सुविधा नहीं
4. ZEBRONICS Juke BAR 9775, Dolby Soundbar, 650 Watts, 5.2.2 Surround, Dolby Atmos, Dual Wireless Subwoofer & Rear Satellites, 5 Driver Soundbar, BTv5.3| HDMI (eARC) | Optical | USB | AUX
इसे 71% की जबरदस्त छूट पर खरीदा जा सकता है। छूट के बाद साउंडबार की कीमत 17,999 रुपये रह जाती है। यह एक प्रीमियम 5.2.2 चैनल होम थिएटर सिस्टम है, जिसमें Dolby Atmos सपोर्ट, डुअल वायरलेस सबवूफर, रियर सैटेलाइट स्पीकर्स, और फाइव-ड्राइवर साउंडबार। ये एक कम्प्लीट सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पॉवरफुल, क्लियर और बूमिंग ऑडियो
वर्चुअल हाइट चैनल्स के साथ 3D साउंड
डुअल सबवूफर
रियर सैटेलाइट स्पीकर्स
5 ड्राइवर साउंडबार यूनिट
क्यों खोजें विकल्प
रियर सैटेलाइट स्पीकर्स वायरलेस नहीं हैं
वायरिंग की जरूरत पड़ेगी
5. Mivi Superbars Cinematic 900W Premium Dolby Home Theatre System [Newly Launch] with Dual Subwoofers soundbar, 5.2 Channel, EQ & Input Modes, BT v5.3, Sound bar (Installation Included)
इस साउंडबार की खरीद पर 81% की भारी छूट दी जा रही है। इस छूट के बाद 74,999 की जगह इस प्रीमियम 5.2 चैनल होम थिएटर सिस्टम को मात्र 13,999 रुपये में खरीद पाएंगे। Mivi का यह नया लॉन्च साउंडबार सिस्टम डुअल सबवूफर, Dolby Audio सपोर्ट, और एक असली सिनेमैटिक साउंड एक्सपीरियंस के साथ आएगा, जो मूवी, म्यूजिक और गेमिंग एक्सपीरिएंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
900W RMS आउटपुट
Dolby Audio सपोर्ट
5.2 चैनल सिस्टम
डुअल सबवूफर
क्यों खोजें विकल्प
Dolby Atmos नहीं है
रियर स्पीकर्स वायरलेस नहीं हैं
UI और रिमोट फंक्शनल लेकिन बहुत बेसिक
6. Samsung 150 W Dolby Digital Bluetooth Soundbar (HW-T42E/XL, Black, 2.1 Channel)
इस साउंडबार की खरीद पर 47% की छूट दी जा रही है। इसके बाद साउंडबार को सिर्फ 8,990 रुपये में खरीद सकेंगे। इस प्रीमियम 2.1 चैनल साउंडबार में बिल्ट-इन सबवूफर, Dolby Digital ऑडियो, और Bluetooth कनेक्टिविटी मिलेगी।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम क्वालिटी और शानदार सर्विस नेटवर्क
बैलेंस्ड ऑडियो के साथ वर्चुअल सराउंड एक्सपीरियंस
बिल्ट-इन सबवूफर
आसान और वायरलेस कनेक्शन
कॉम्पैक्ट डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
HDMI या eARC पोर्ट नहीं है
Dolby Atmos नहीं
रियर सैटेलाइट स्पीकर्स नहीं हैं
7. Zebronics 900 Watts Soundbar, 7.1.2 CH, Dolby Atmos, 12" Wireless Subwoofer, Home Theatre, Bluetooth v5.3, TV eARC, Optical, AcoustiMax Audio Technology, Premium Finish (Juke Bar 9920)
इस डॉल्बी एटमास को साउंडबार को 29,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक नया 900W RMS आउटपुट वाला साउंडबार है। यह एक कम्पलीट 7.1.2 चैनल होम थिएटर सिस्टम है, जिसमें 12 इंच वायरलेस सबवूफर, AcoustiMax ऑडियो टेक्नोलॉजी, और Dolby Atmos सपोर्ट दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
900W RMS आउटपुट
3D सिनेमैटिक साउंड और क्लियर डायलॉग्स
7.1.2 चैनल सराउंड साउंड
12 इंच वायरलेस सबवूफर
9 ड्राइवर साउंडबार यूनिट
बिल्ट-इन रियर सैटेलाइट्स
क्यों खोजें विकल्प
HDMI eARC ही मौजूद है, ARC नहीं
थोड़ा बड़ा साइज
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।