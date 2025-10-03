Dolby Atmos साउंडबार पर सीजन की सबसे बड़ी छूट, सस्ते में करें खरीदारी
साउंडबार को सस्ते में खरीदने का ऑफर दिया जा रहा हैं। अमेजन सेल में डॉल्बी एटमास साउंडबार को बेहद कम कीमत में खरीदा जा सकेगा।
डॉल्बी एटमास साउंडबार को अमेजन सेल 2025 में सस्ते में खरीद पाएंगे। इस सेल में साउंडबार पर 50 से 70 फीसद तक की छूट दी जा रही है। इन साउंडबार में आपको सिनेमाहाल जैसा एक्सपीरिएंस मिलेगा। सेल में जिन साउंडबार को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है, उसमें Mivi, Boat, Zebronics, Boat ब्रांड के साउंडबार शामिल हैं। यह साउंडबार न सिर्फ शानदार ऑडियो बल्कि प्रीमियम बिल्ड क्वॉलिटी और लुक में आते हैं।
1. Mivi Fort Hip-Hop 4000 400 Watts Cinematic Home Theatre [Latest Launch], 5.1 Channel, Multiple EQ & Input Modes, BT v5.3, Remote Accessibility, Made in India Sound bar
Mivi का यह नया लॉन्च 5.1 Channel Home Theatre Speaker आपको घर बैठे सिनेमाघर जैसा अनुभव देता है। इसमें 400W का पावर आउटपुट, Dolby-जैसा सराउंड साउंड और वायर्ड सबवूफर मिलता है। Bluetooth v5.3, HDMI, Optical और USB जैसे मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन्स इसे और भी स्मार्ट बनाते हैं। इसका मेटालिक मेष ग्रिल और स्टाइलिश डिज़ाइन आपके लिविंग रूम को प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शार्प और क्लियर ऑडियो
5.1 चैनल सेटअप
फास्ट और स्टेबल कनेक्शन
हाई-एंड मेटालिक मेष ग्रिल
3 इनबिल्ट स्पीकर + 2 सैटेलाइट + वायर्ड सबवूफर
क्यों खोजें विकल्प
सबवूफर और सैटेलाइट स्पीकर वायर्ड
Dolby Atmos सपोर्ट नहीं
2. ZEBRONICS Juke BAR 6500, Dolby Soundbar, 200 Watts, Virtual 5.1 Surround, Dolby Audio, Dual Driver Soundbar, 5.25" Subwoofer, Bluetooth | HDMI (ARC) | Optical | USB | AUX
Zebronics का यह साउंडबार आपके टीवी और मूवी देखने के एक्सपीरियंस को अपग्रेड करने के लिए परफेक्ट है। इसमें 200W RMS पावर आउटपुट, Dolby Audio और Virtual 5.1 Surround का सपोर्ट है, जो घर पर ही थिएटर जैसा अनुभव देता है। ड्यूल ड्राइवर साउंडबार और 5.25" सबवूफर मिलकर बैलेंस्ड हाई, मिड और डीप बास प्रोवाइड करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
200W RMS पावर आउटपुट
क्लियर डायलॉग और डिटेल्ड साउंड
डीप और पंची बेस
मल्टी-कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
वायरलेस सबवूफर ऑप्शन उपलब्ध नहीं
बड़े कमरे में थोड़ा कम लग सकता है
3. Sony HT-S40R Real 5.1ch Dolby Audio Soundbar for TV with Subwoofer & Wireless Rear Speakers, 5.1ch Home Theatre System (600W, Bluetooth & USB Connectivity, HDMI & Optical Connectivity, Sound Mode)
Sony का यह होम थिएटर सिस्टम आपके घर को मिनी सिनेमा हॉल में बदल देता है। इसमें 600W पावर आउटपुट, Dolby Digital सपोर्ट और रियल 5.1 चैनल सेटअप दिया गया है। वायरलेस रियर स्पीकर्स के साथ कमरा केबल्स से भरा नहीं लगेगा और ऑडियो एक्सपीरियंस इमर्सिव होगा।
Specifications
क्यों खरीदें
600W पावर आउटपुट
रियल 5.1 चैनल
थिएटर जैसा सराउंड साउंड
वायरलेस रियर स्पीकर्स
प्रीमियम बिल्ड और वॉल
क्यों खोजें विकल्प
Dolby Atmos का सपोर्ट नहीं
Sony टीवी पर वायरलेस कनेक्शन सीमित
4. ZEBRONICS Zeb-Juke BAR 9500WS PRO Dolby 5.1 soundbar with Wireless Satellites, Dolby Audio, 525 Watts Output Power, 16.5cm subwoofer, HDMI ARC, Optical, BT v5.0, LED Display, Wall Mount and AUX,Black
अगर आप कम दाम में सिनेमा-जैसा साउंड एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो ZEBRONICS Zeb-Juke BAR 9500WS PRO आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें 525W का पावर आउटपुट, ड्यूल वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर्स और 16.5cm का सबवूफर मिलता है। साथ ही, Dolby Audio सपोर्ट और HDMI ARC, Optical, AUX, BT v5.0 जैसे सभी ज़रूरी कनेक्टिविटी ऑप्शन्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Dolby Audio सपोर्ट के साथ थिएटर जैसा एक्सपीरियंस
525W का पावरफुल आउटपुट
ड्यूल वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर्स
LED डिस्प्ले से वॉल्यूम/मोड कंट्रोल आसान
किफायती 5.1 साउंडबार
क्यों खोजें विकल्प
3.8 स्टार रेटिंग
साउंड क्लैरिटी और बेस प्रीमिय नहीं
5. GOVO GOSURROUND 950 | 500W Sound bar | 5.1 Channel Home Theatre with 6.5" subwoofer | Dual Rear Satellites, HDMI, AUX, USB & Bluetooth, 5 Equalizer Modes, Stylish Remote & LED Display (Platinum Black)
यह एक बजट फ्रेंडली 5.1 होम थिएटर है, जिसमें 500W पावर आउटपुट, ड्यूल रियर सैटेलाइट्स और 6.5" सबवूफर के साथ डीप बास मिलता है। यह HDMI ARC, AUX, USB, Optical और Bluetooth 5.3 जैसी कनेक्टिविटी के साथ आता है। 5 Equalizer Modes और LED डिस्प्ले इसे और भी स्मार्ट और यूज़र-फ्रेंडली बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
500W का पावर आउटपुट
5.1 सराउंड साउंड
तेज़ और स्टेबल कनेक्शन
LED डिस्प्ले और डायनामिक
LED लाइट्स से प्रीमियम लुक
क्यों खोजें विकल्प
Dolby Audio सपोर्ट नहीं
4.2 स्टार रेटिंग
6. Panasonic 400W 5.1 Ch Sound Bar with 3D Surround Sound Speaker System, Dolby Digital Plus Touch Control,BT 5.3, USB,HDMI ARC,Optical,Aux with Remote Control (SC-HTS400GWK, Black)
यह मिड-रेंज सेगमेंट में एक प्रीमियम साउंड सिस्टम है। इसमें सराउंड साउंड और डीप बेस वूफर के साथ होम थिएटर जैसा अनुभव मिलता है। इसका स्लिक डिज़ाइन, टच कंट्रोल और मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन्स इसे एक आधुनिक और स्टाइलिश ऑडियो सॉल्यूशन बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
400W का दमदार आउटपुट
मूवी और म्यूज़िक के लिए क्लियर और क्रिस्प साउंड
5.1 चैनल सराउंड साउंड से थिएटर जैसा ऑडियो
बैलेंस्ड लो-फ्रिक्वेंसी साउंड
प्रीमियम यूज़र एक्सपीरियंस
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
रिव्यूज कम
