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महंगे थिएटर की छुट्टी! Amazon पर मिल रहे हैं ये धांसू Dolby Atmos साउंडबार, कम बजट में मिलेगा तगड़ा साउंड

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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 नए स्मार्ट स्पीकर्स डॉल्बी एटमॉस और सिनेमैटिक साउंड सपोर्ट के साथ आते हैं, जो आपको घर बैठे थियेटर जैसा इमर्सिव ऑडियो अनुभव देते हैं। अपने घर के म्यूजिक और मूवी एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आज ही ऑर्डर करें और शानदार डील का लाभ उठाएं।

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अगर आप अपने घर को एक पर्सनल सिनेमा हॉल में बदलना चाहते हैं, तो Amazon का नया स्मार्ट स्पीकर कलेक्शन आपके लिए एकदम सही विकल्प है। Amazon में उपलब्ध ये नए स्मार्ट स्पीकर्स अब Dolby Atmos और Cinematic Sound सपोर्ट के साथ आते हैं, जो आपको घर बैठे थियेटर जैसा इमर्सिव और हाई-फिडेलिटी ऑडियो अनुभव प्रदान करते हैं।

महंगे थिएटर की छुट्टी! Amazon पर मिल रहे हैं ये धांसू Dolby Atmos साउंडबार, कम बजट में मिलेगा तगड़ा साउंड

Dolby Atmos और दमदार साउंड का संगम

इन स्पीकर्स में लगी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी न केवल आपकी पसंदीदा फिल्मों की आवाज को गहराई देती है, बल्कि म्यूजिक के हर बीट को भी बेहद स्पष्ट और दमदार बनाती है।

स्मार्ट फीचर्स के साथ बदलें अपना अनुभव

इसमें शामिल Ambient AI और Omnisense जैसे फीचर्स आपके स्मार्ट होम कंट्रोल को पहले से कहीं ज्यादा आसान और सटीक बनाते हैं। चाहे आपको पार्टी के लिए तेज बेस चाहिए हो या शांत शाम के लिए मधुर संगीत, ये स्पीकर्स हर मूड के हिसाब से अपनी ऑडियो प्रोफाइल को एडजस्ट कर लेते हैं।

डिजाइन में प्रीमियम और परफॉरमेंस में बेजोड़, ये नए Echo डिवाइसेज टेक्नोलॉजी के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन अपग्रेड हैं। अपने म्यूजिक और मूवी देखने के एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए आज ही Amazon पर उपलब्ध इन स्पीकर्स को ऑर्डर करें और शानदार ऑफर्स व डील्स का लाभ उठाएं।

Sonos Five एक शक्तिशाली और प्रीमियम स्मार्ट स्पीकर है, जिसे मशहूर प्रोड्यूसर जाइल्स मार्टिन द्वारा ट्यून किया गया है। यह स्पीकर अपने तीन हाई-एक्सकर्सन वूफर्स और सटीक एंगल्ड ट्वीटर के साथ पूरे कमरे में एक जीवंत, रूम-फिलिंग साउंड प्रदान करता है। यदि आप घर पर ही बेहतरीन म्यूजिकल अनुभव चाहते हैं, तो यह एक बेहतरीन निवेश है।

Specifications

फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स
48 Hz
ऑडियो आउटपुट
स्टीरियो
माउंटिंग टाइप
टेबलटॉप माउंट
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

शानदार साउंड

...

स्टीरियो साउंड

...

डिज़ाइन काफी प्रीमियम

...

वर्सटाइल कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

वॉयस असिस्टेंट की कमी

...

महंगा विकल्प

ZEB-Juke Bar 3850 Pro एक 170W RMS आउटपुट वाला साउंडबार है, जिसे घर पर एक सिनेमैटिक साउंड अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें Dolby Atmos और Dolby Audio का सपोर्ट मिलता है, जो आवाज को गहराई और स्पष्टता देता है। यह उन लोगों के लिए एक आदर्श अपग्रेड है जो टीवी के सामान्य स्पीकर्स से बेहतर साउंड क्वालिटी की तलाश में हैं।

Specifications

माउंटिंग
वॉल माउंट और टेबलटॉप
वारंटी
1 साल
कनेक्टिविटी
HDMI (ARC/IN), Bluetooth v5.0, USB, AUX, Optical
आउटपुट पावर
170 Watts

क्यों खरीदें

...

दमदार साउंड

...

कनेक्टिविटी के विकल्प

...

वैल्यू फॉर मनी

क्यों खोजें विकल्प

...

HDMI केबल अलग से

...

हर जगह में फिट नहीं

TRIGGR Roar 12 एक स्टाइलिश और मजबूत पोर्टेबल स्पीकर है, जिसे विशेष रूप से पार्टी और आउटडोर उपयोग के लिए बनाया गया है। इसमें 66mm का ड्राइवर और 12W का आउटपुट मिलता है, जो आपकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा दमदार और क्लियर साउंड प्रदान करता है। यह उन लोगों के लिए एक परफेक्ट बजट विकल्प है जो घर, ऑफिस या आउटडोर ट्रिप के लिए एक ऑल-इन-वन म्यूजिक कंपेनियन चाहते हैं।

Specifications

कनेक्टिविटी
Bluetooth v5.3, FM, SD Card, USB
प्ले-टाइम
लगभग 8 घंटे
चार्जिंग
Type-C Fast Charging
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

मल्टी-कनेक्टिविटी

...

TWS फीचर

...

ट्रैवलिंग के लिए सही

...

Type-C चार्जिंग सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

मोनो स्पीकर

...

बार-बार चार्ज करने की जरूरत

boAt Stone Arc Pro एक आधुनिक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है जो अपने 25W सिग्नेचर साउंड और 3D स्पेशल ऑडियो के साथ एक बेहतरीन सुनने का अनुभव देता है। इसमें दिए गए 58mm ड्राइवर्स और 4 कस्टमाइजेबल RGB लाइट मोड्स इसे न केवल सुनने के लिए, बल्कि देखने में भी एक आकर्षक गैजेट बनाते हैं।

Specifications

बैटरी लाइफ
12 घंटे तक
कनेक्टिविटी
Bluetooth, App Support
खास फीचर
4 RGB LED Modes, Broadcast Mode
आउटपुट पावर
25 Watts

क्यों खरीदें

...

इमर्सिव साउंड

...

एप्प सपोर्ट

...

ब्रॉडकास्ट मोड

...

स्टाइलिश लाइट्स

क्यों खोजें विकल्प

...

12 घंटे का प्ले-टाइम औसत

Edifier MS50A एक प्रीमियम डेस्कटॉप स्मार्ट स्पीकर है, जो वाई-फाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसका 40W का आउटपुट और बेहतरीन लकड़ी का फिनिश इसे आपके लिविंग रूम या ऑफिस के लिए एक परफेक्ट सोफिस्टिकेटेड डिवाइस बनाता है। यह उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो हाई-क्वालिटी साउंड और सुविधाजनक वायरलेस स्ट्रीमिंग को एक साथ चाहते हैं।

Specifications

फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स
52 Hz
ऑडियो मोड
स्टीरियो
वारंटी
1 साल
आउटपुट पावर
40 Watts

क्यों खरीदें

...

प्रीमियम डिजाइन

...

शानदार साउंड

...

वाई-फाई सपोर्ट

...

टच कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

...

इन-बिल्ट बैटरी नहीं

...

बजट सेगमेंट से थोड़ा ऊपर

Amazon Basics का यह 16W ब्लूटूथ स्पीकर उन लोगों के लिए एक किफायती विकल्प है जो घर या छोटे आउटडोर गैदरिंग्स के लिए एक ऑल-राउंडर स्पीकर चाहते हैं। यह ब्लूटूथ v5.3 के साथ आता है, जो डिवाइस के साथ तेज और स्थिर कनेक्टिविटी देता है, और इसमें मल्टी-कनेक्टिविटी जैसे USB, AUX और माइक्रोएसडी कार्ड का सपोर्ट भी है।

Specifications

बैटरी क्षमता
2000 mAh
ऑडियो मोड
Stereo
खास फीचर
TWS सपोर्ट, नॉइज़ कैंसिलिंग माइक
आउटपुट पावर
16 Watts

क्यों खरीदें

...

मल्टी-कनेक्टिविटी

...

TWS फीचर

...

पोर्टेबिलिटी

...

पोर्टेबिलिटी

...

बैटरी रोजमर्रा के उपयोग के लिए पर्याप्त बैकअप

क्यों खोजें विकल्प

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रेटिंग फिलहाल काफी कम

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बहुत बड़े स्पेस या शोर-शराबे वाली पार्टी के लिए कम

LG XBOOM GRAB एक हाई-परफॉर्मेंस पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, जो न केवल शानदार साउंड क्वालिटी देता है, बल्कि अपने मिलिट्री-ग्रेड बिल्ड और IP67 रेटिंग के कारण हर तरह के माहौल के लिए तैयार है। इसकी खासियत इसका Peerless Dome Tweeter और AI Sound Calibration है, जो आपके कमरे या खुले वातावरण के हिसाब से साउंड को बेहतरीन तरीके से एडजस्ट कर लेता है। यह उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो आउटडोर एडवेंचर्स के शौकीन हैं।

Specifications

कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ, USB
खास फीचर
AI Sound, AI Lighting, MIL-STD-810H ड्यूरेबिलिटी
बैटरी लाइफ
20 घंटे तक
रेटिंग
IP67

क्यों खरीदें

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प्रोफेशनल साउंड

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बेहतरीन टिकाऊपन

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स्मार्ट फीचर्स

...

लंबी बैटरी

क्यों खोजें विकल्प

...

थोड़ा प्रीमियम बजट सेगमेंट

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छोटे पोर्टेबल स्पीकर्स की तुलना में थोड़ा भारी

  1. स्मार्ट स्पीकर को कभी-कभी क्या कहा जाता है?
  • स्मार्ट स्पीकर को अक्सर स्मार्ट होम असिस्टेंट या वॉयस-एक्टिवेटेड स्पीकर भी कहा जाता है।

2. स्मार्ट स्पीकर से आप क्या करने के लिए कह सकते हैं?

आप एक स्मार्ट स्पीकर से कई काम करने के लिए कह सकते हैं, जैसे:

  • म्यूजिक और पॉडकास्ट बजाना: आप अपनी पसंद के गाने या शो चलाने के लिए कह सकते हैं।
  • जानकारी पूछना: मौसम का हाल जानना, ताज़ा खबरें सुनना, या किसी सामान्य ज्ञान के प्रश्न का उत्तर मांगना।
  • स्मार्ट होम कंट्रोल: घर की लाइटें बंद/चालू करना, स्मार्ट एसी या पंखों को कंट्रोल करना।
  • अलार्म और रिमाइंडर: अलार्म सेट करना, याद दिलाने के लिए रिमाइंडर बनाना, या शॉपिंग लिस्ट तैयार करना।
  • कॉल करना: अपने कॉन्टैक्ट्स को वॉयस कॉल करना।

3. कौन एक स्मार्ट स्पीकर है?

  • Amazon Echo (जैसे Echo Dot, Echo Show)
  • Google Nest Audio (जैसे Google Home)
  • Apple HomePod
  • Sonos के स्मार्ट स्पीकर्स (जैसे Sonos Era, Sonos Five - स्मार्ट फीचर्स के साथ)

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

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Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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