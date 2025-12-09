सिनेमा फेल! Dolby Atmos साउंडबार, बना देंगे लाइफ
अगर आप घर में सिनेमाहाल जैसा साउंड चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ शानदार ऑप्शन्स लेकर आए हैं...
Dolby Atmos साउंडबार आपके टीवी के साउंड को बिल्कुल सिनेमाहॉल जैसा बना देता है। इसमें मिलने वाला वायरलेस सबवूफर बेहद डीप और पंची बास देता है, जिससे हर मूवी, गाना और गेम एक दम थिएटर जैसा महसूस होता है। Dolby Atmos टेक्नोलॉजी साउंड को चारों दिशाओं में फैलाती है, जिससे आपको रिच और इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है।
1. boAt Aavante Prime 5.1 5000DA (2025 Launch), Dolby Atmos, 500W, 5.1CH w/Wired Subwoofer & Wired Satellites, Multi Compatibility, Bluetooth Sound bar, Home Theatre Soundbar Speaker(Premium Black)
यह 5.1 साउंडबार है, जो जबरदस्त पावर और Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आता है। इसके 500W आउटपुट और 5.1 चैनल सेटअप की मदद से आपको हर दिशा से सराउंड साउंड का रियल सिनेमाहॉल जैसा अनुभव मिलता है। यह मॉडल 66 फीसदी की भारी छूट के साथ सिर्फ 12,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
3D सराउंड साउंड का थिएटर जैसा एक्सपीरियंस
डीप बास, क्लियर हाइज़ और बैलेंस्ड मिड्स
रियर सैटेलाइट्स से रियल सराउंड इफेक्ट
मूवी, म्यूज़िक और न्यूज के लिए अलग EQ मोड
मास्टर रिमोट से फुल कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
वायरलेस सेटअप पसंद करने वालों को थोड़ी परेशानी
बहुत बड़े रूम में बास कम महसूस हो सकता है
ब्रांड की आफ्टर-सेल सर्विस मिक्स्ड रिव्यूज
2. GOVO GOSURROUND 975 | 4.1 (2.1.2) Channel, 400W Soundbar with True Dolby Atmos®, 6.5" subwoofer, Opt, AUX, USB & Bluetooth, 3 Equalizer Modes, Stylish Remote & LED Display (Platinum Black)
यह एक दमदार Dolby Atmos साउंडबार है। इसमें 400W की पावरफुल आउटपुट और 6.5-इंच का सबवूफर दिया गया है, जो डीप और पंची बास प्रदान करता है। इसे अमेजन से 67 फीसदी की भारी छूट के साथ सिर्फ 9,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
सिनेमाहॉल जैसा 3D सराउंड साउंड
तेज, साफ और इमर्सिव ऑडियो
डीप और दमदार बास
2.1.2 चैनल सेटअप
LED डिस्प्ले और स्टाइलिश रिमोट
क्यों खोजें विकल्प
रियर स्पीकर्स नहीं
सबवूफ़र वायर्ड है
बहुत बड़े हॉल में बेस थोड़ा कम महसूस हो सकता है
3. JBL Cinema SB271, Dolby Digital Soundbar with Wireless Subwoofer for Extra Deep Bass, 2.1 Channel Home Theatre with Remote, HDMI ARC, Bluetooth & Optical Connectivity (220W)
यह एक प्रीमियम क्वालिटी का 2.1 चैनल साउंडबार है, जो आपको थिएटर जैसा ऑडियो एक्सपीरिएंस देता है। इसमें 220W का आउटपुट और वायरलेस सबवूफर मिलता है, जो गहरे और पंची बास के साथ आपका मूवी-वॉचिंग एक्सपीरियंस शानदार बना देता है। इसे 53% की छूट के साथ 8,998 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
जोरदार और क्रिस्टल-क्लियर साउंड
डीप बेस और क्लीन सेटअप
सिनेमाहॉल जैसा सराउंड एक्सपीरियंस
डायलॉग्स साफ और क्लियर
क्यों खोजें विकल्प
Dolby Atmos सपोर्ट नहीं
रियर सराउंड स्पीकर्स नहीं
बास थोड़ा कम महसूस हो सकता है
4. boAt (2025 Aavante Prime 5.1 5000D, Cinematic Dolby Audio, 500W Signature Sound, 5.1-CH, Multiple Ports, EQ Modes & Remote, Bluetooth Sound bar, Home Theatre Soundbar Speaker (Premium Black)
यह होम थिएटर साउंडबार Dolby Audio सपोर्ट के साथ आता है, जो आपको सिनेमाहॉल जैसा दमदार साउंड देता है। इसमें 500W का पावरफुल आउटपुट मिलता है, जो गहरा बास, क्लियर डायलॉग्स और बैलेंस्ड सराउंड का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देता है। इसे अमेजन से 69 फीसद की छूट पर 10,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
500W का पावरफुल आउटपुट
डायलॉग्स और बैकग्राउंड इफैक्ट्स बेहद क्लियर
5.1 चैनल सेटअप
स्टाइलिश और मॉडर्न डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
सबवूफर और रियर स्पीकर्स वायर्ड हैं
Dolby Atmos सपोर्ट नहीं
बड़े हॉल के लिए बेस थोड़ा कम लग सकता है
5. Mivi Superbars Cinematic 900W Premium Dolby Home Theatre System [Newly Launch] with Dual Subwoofers soundbar, 5.2 Channel, EQ & Input Modes, BT v5.3, Sound bar
यह पावरफुल 900W आउटपुट और 5.2 चैनल वाला साउंड है। इसमें ड्यूल सबवूफर्स दिए गए हैं, जो बेहद गहरा और पंची बेस देते हैं। इसमें Dolby Audio सपोर्ट है, जो डायलॉग, म्यूजिक और ऐक्शन सीन्स को और ज्यादा क्रिस्टल-क्लियर बनाता है। इसे 10,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ड्यूल सबवूफर्स के साथ 5.2 चैनल सेटअप
दमदार 900W आउटपुट
Dolby Audio सपोर्ट
3D जैसे EQ मोड्स
USB जैसी मल्टी-इनपुट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
साउंड सेटअप बड़ा है
वायरिंग मैनेजमेंट थोड़ी मेहनत मांग सकता है
भारी बेस छोटे कमरों में ज्यादा लग सकता है
6. TCL TS8111 2.1 CH Dolby Atmos Sound bar with Dual Built-in Subwoofers, Supporting Bluetooth, HDMI(ARC), Coaxial Input, AUX, USB & Remote Control (Black)
यह 2.1 चैनल Dolby Atmos साउंडबार है, जो अपने ड्यूल बिल्ट-इन सबवूफ़र्स के लिए जाना जाता है। यह शानदार बेस और क्रिस्टल-क्लियर ऑडियो देता है। इसमें ब्लूटूथ, AUX और USB जैसी कनेक्टिविटी ऑप्शन दिए गए हैं। इसे लिमिटेड टाइम डील में 13,989 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2.1 चैनल सेटअप के साथ ड्यूल बिल्ट-इन सबवूफ़र्स
260W मैक्स ऑडियो आउटपुट
Dolby Atmos सपोर्ट
HDMI ARC और Bluetooth कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 2.1 चैनल
बड़े रूम में बेस थोड़ा कम लग सकता है
वायरलेस सबवूफ़र नहीं
7. ZEBRONICS Juke BAR 9900 Soundbar, 725 Watts, DTS X, Dolby Atmos, 5.2.4 CH, 2X Wireless (Subwoofer & Satellites), BT v5.3 | HDMI eARC | Optical in | AUX | USB, RGB LED, Wireless UHF Mic, Deep Bass
यह 725W का प्रीमियम 5.2.4 चैनल साउंडबार है, जो Dolby Atmos और DTS X सपोर्ट करता है। इसमें ड्यूल वायरलेस सबवूफ़र और वायरलेस सैटेलाइट्स हैं, जो घर में सिनेमाहॉल जैसा सराउंड साउंड देते हैं। इसे 76% की छूट में सिर्फ 19,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
725W मैक्स साउंड आउटपुट
Dolby Atmos और DTS X सपोर्ट
वायरलेस माइक के साथ एंटरटेनमेंट का मजा
Bluetooth v5.3 कनेक्टिविटी
5.2.4 चैनल सराउंड साउंड
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा और भारी
वायरलेस सबवूफ़र के लिए चार्जिंग
कीमत थोड़ी अधिक
8. JBL Bar 1300, 11.1.4 Channel Truly Wireless Soundbar with True Dolby Atmos®, DTS:X, and MultiBeam™ Surround Sound, 10" Down-Firing Wireless Subwoofer, HDMI eARC, BT, Wi-Fi, Alexa, One App (1170W)
यह एक प्रीमियम 11.1.4 चैनल TRUE Dolby Atmos और DTS:X साउंडबार है, जो आपको असली थिएटर जैसा 3D सराउंड साउंड देता है। इसमें 1170W का जबरदस्त आउटपुट, 10-इंच का पावरफुल वायरलेस सबवूफ़र और डिटैचेबल रियर स्पीकर्स मिलते हैं, जो पूरी तरह वायर-फ्री सराउंड एक्सपीरिएंस देते हैं। MultiBeam टेक्नोलॉजी के साथ यह कमरे को 360° साउंड से भर देता है। इसे 28% छूट के बाद 1,14,699 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
1170W पावरफुल आउटपुट
10-इंच वायरलेस सबवूफर
डिटैचेबल रियर स्पीकर्स
PureVoice डायलॉग एन्हांसमेंट
JBL One App सपोर्ट और Alexa बिल्ट-इन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत काफी ज्यादा
बड़े सबवूफ़र और मल्टी-स्पीकर सेटअप
डिटैचेबल स्पीकर्स की बैटरी चार्जिंग
