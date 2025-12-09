सिनेमा फेल! Dolby Atmos साउंडबार, बना देंगे लाइफ

संक्षेप: अगर आप घर में सिनेमाहाल जैसा साउंड चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ शानदार ऑप्शन्स लेकर आए हैं...

Dolby Atmos साउंडबार आपके टीवी के साउंड को बिल्कुल सिनेमाहॉल जैसा बना देता है। इसमें मिलने वाला वायरलेस सबवूफर बेहद डीप और पंची बास देता है, जिससे हर मूवी, गाना और गेम एक दम थिएटर जैसा महसूस होता है। Dolby Atmos टेक्नोलॉजी साउंड को चारों दिशाओं में फैलाती है, जिससे आपको रिच और इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है।

यह 5.1 साउंडबार है, जो जबरदस्त पावर और Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आता है। इसके 500W आउटपुट और 5.1 चैनल सेटअप की मदद से आपको हर दिशा से सराउंड साउंड का रियल सिनेमाहॉल जैसा अनुभव मिलता है। यह मॉडल 66 फीसदी की भारी छूट के साथ सिर्फ 12,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications ऑडियो आउटपुट 500W RMS चैनल 5.1 सबवूफर वायर्ड टेक्नोलॉजी Dolby Atmos वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 3D सराउंड साउंड का थिएटर जैसा एक्सपीरियंस डीप बास, क्लियर हाइज़ और बैलेंस्ड मिड्स रियर सैटेलाइट्स से रियल सराउंड इफेक्ट मूवी, म्यूज़िक और न्यूज के लिए अलग EQ मोड मास्टर रिमोट से फुल कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प वायरलेस सेटअप पसंद करने वालों को थोड़ी परेशानी बहुत बड़े रूम में बास कम महसूस हो सकता है ब्रांड की आफ्टर-सेल सर्विस मिक्स्ड रिव्यूज

यह एक दमदार Dolby Atmos साउंडबार है। इसमें 400W की पावरफुल आउटपुट और 6.5-इंच का सबवूफर दिया गया है, जो डीप और पंची बास प्रदान करता है। इसे अमेजन से 67 फीसदी की भारी छूट के साथ सिर्फ 9,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications ऑडियो आउटपुट 400W चैनल 2.1.2 सबवूफर 6.5 इंच (वायर्ड) टेक्नोलॉजी True Dolby Atmos क्यों खरीदें सिनेमाहॉल जैसा 3D सराउंड साउंड तेज, साफ और इमर्सिव ऑडियो डीप और दमदार बास 2.1.2 चैनल सेटअप LED डिस्प्ले और स्टाइलिश रिमोट क्यों खोजें विकल्प रियर स्पीकर्स नहीं सबवूफ़र वायर्ड है बहुत बड़े हॉल में बेस थोड़ा कम महसूस हो सकता है

यह एक प्रीमियम क्वालिटी का 2.1 चैनल साउंडबार है, जो आपको थिएटर जैसा ऑडियो एक्सपीरिएंस देता है। इसमें 220W का आउटपुट और वायरलेस सबवूफर मिलता है, जो गहरे और पंची बास के साथ आपका मूवी-वॉचिंग एक्सपीरियंस शानदार बना देता है। इसे 53% की छूट के साथ 8,998 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications ऑडियो आउटपुट 220W चैनल 2.1 सबवूफर वायरलेस वारंटी 1 वर्ष क्यों खरीदें जोरदार और क्रिस्टल-क्लियर साउंड डीप बेस और क्लीन सेटअप सिनेमाहॉल जैसा सराउंड एक्सपीरियंस डायलॉग्स साफ और क्लियर क्यों खोजें विकल्प Dolby Atmos सपोर्ट नहीं रियर सराउंड स्पीकर्स नहीं बास थोड़ा कम महसूस हो सकता है

यह होम थिएटर साउंडबार Dolby Audio सपोर्ट के साथ आता है, जो आपको सिनेमाहॉल जैसा दमदार साउंड देता है। इसमें 500W का पावरफुल आउटपुट मिलता है, जो गहरा बास, क्लियर डायलॉग्स और बैलेंस्ड सराउंड का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देता है। इसे अमेजन से 69 फीसद की छूट पर 10,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications ऑडियो आउटपुट 500W RMS चैनल कॉन्फिगरेशन 5.1 टेक्नोलॉजी Dolby Audio वारंटी 1 वर्ष क्यों खरीदें 500W का पावरफुल आउटपुट डायलॉग्स और बैकग्राउंड इफैक्ट्स बेहद क्लियर 5.1 चैनल सेटअप स्टाइलिश और मॉडर्न डिजाइन क्यों खोजें विकल्प सबवूफर और रियर स्पीकर्स वायर्ड हैं Dolby Atmos सपोर्ट नहीं बड़े हॉल के लिए बेस थोड़ा कम लग सकता है

यह पावरफुल 900W आउटपुट और 5.2 चैनल वाला साउंड है। इसमें ड्यूल सबवूफर्स दिए गए हैं, जो बेहद गहरा और पंची बेस देते हैं। इसमें Dolby Audio सपोर्ट है, जो डायलॉग, म्यूजिक और ऐक्शन सीन्स को और ज्यादा क्रिस्टल-क्लियर बनाता है। इसे 10,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications आउटपुट पावर 900W चैनल कॉन्फिगरेशन 5.2 चैनल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 20Hz क्यों खरीदें ड्यूल सबवूफर्स के साथ 5.2 चैनल सेटअप दमदार 900W आउटपुट Dolby Audio सपोर्ट 3D जैसे EQ मोड्स USB जैसी मल्टी-इनपुट कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प साउंड सेटअप बड़ा है वायरिंग मैनेजमेंट थोड़ी मेहनत मांग सकता है भारी बेस छोटे कमरों में ज्यादा लग सकता है

यह 2.1 चैनल Dolby Atmos साउंडबार है, जो अपने ड्यूल बिल्ट-इन सबवूफ़र्स के लिए जाना जाता है। यह शानदार बेस और क्रिस्टल-क्लियर ऑडियो देता है। इसमें ब्लूटूथ, AUX और USB जैसी कनेक्टिविटी ऑप्शन दिए गए हैं। इसे लिमिटेड टाइम डील में 13,989 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications आउटपुट पावर 260W चैनल कॉन्फिगरेशन 2.1 चैनल कनेक्टिविटी Bluetooth, HDMI ARC, Coaxial, AUX, USB माउंटिंग टाइप Tabletop क्यों खरीदें 2.1 चैनल सेटअप के साथ ड्यूल बिल्ट-इन सबवूफ़र्स 260W मैक्स ऑडियो आउटपुट Dolby Atmos सपोर्ट HDMI ARC और Bluetooth कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प सिर्फ 2.1 चैनल बड़े रूम में बेस थोड़ा कम लग सकता है वायरलेस सबवूफ़र नहीं

यह 725W का प्रीमियम 5.2.4 चैनल साउंडबार है, जो Dolby Atmos और DTS X सपोर्ट करता है। इसमें ड्यूल वायरलेस सबवूफ़र और वायरलेस सैटेलाइट्स हैं, जो घर में सिनेमाहॉल जैसा सराउंड साउंड देते हैं। इसे 76% की छूट में सिर्फ 19,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications आउटपुट पावर 725W कनेक्टिविटी Bluetooth v5.3 स्पेशल फीचर्स Dolby Atmos, DTS X, RGB LED क्यों खरीदें 725W मैक्स साउंड आउटपुट Dolby Atmos और DTS X सपोर्ट वायरलेस माइक के साथ एंटरटेनमेंट का मजा Bluetooth v5.3 कनेक्टिविटी 5.2.4 चैनल सराउंड साउंड क्यों खोजें विकल्प बड़ा और भारी वायरलेस सबवूफ़र के लिए चार्जिंग कीमत थोड़ी अधिक

यह एक प्रीमियम 11.1.4 चैनल TRUE Dolby Atmos और DTS:X साउंडबार है, जो आपको असली थिएटर जैसा 3D सराउंड साउंड देता है। इसमें 1170W का जबरदस्त आउटपुट, 10-इंच का पावरफुल वायरलेस सबवूफ़र और डिटैचेबल रियर स्पीकर्स मिलते हैं, जो पूरी तरह वायर-फ्री सराउंड एक्सपीरिएंस देते हैं। MultiBeam टेक्नोलॉजी के साथ यह कमरे को 360° साउंड से भर देता है। इसे 28% छूट के बाद 1,14,699 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications आउटपुट पावर 1170W चैनल 11.1.4 सबवूफर 10-इंच वायरलेस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 kHz वारंटी 2 साल क्यों खरीदें 1170W पावरफुल आउटपुट 10-इंच वायरलेस सबवूफर डिटैचेबल रियर स्पीकर्स PureVoice डायलॉग एन्हांसमेंट JBL One App सपोर्ट और Alexa बिल्ट-इन क्यों खोजें विकल्प कीमत काफी ज्यादा बड़े सबवूफ़र और मल्टी-स्पीकर सेटअप डिटैचेबल स्पीकर्स की बैटरी चार्जिंग

