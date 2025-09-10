Apple ने किया कमाल! iPhone 16 से 7000 रुपये सस्ते में लॉन्च किया iPhone 17 सीरीज का यह फोन
Apple ने iPhone 17 को धमाकेदार फीचर्स और नए अपग्रेड्स के साथ लॉन्च किया है। हैरानी की बात यह है कि इसका बेस मॉडल iPhone 16 से 7,000 रुपये सस्ता है। iPhone 17 में 120Hz ProMotion डिस्प्ले, पावरफुल A19 चिपसेट और 48MP Fusion कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे और भी प्रीमियम बनाते हैं।
Apple ने 9 सितंबर, 2025 को “Awe-Dropping” इवेंट में अपनी नई iPhone 17 सीरीज भारत में लॉन्च की जिसमें चार मॉडल शामिल हैं: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और नया ultra-thin iPhone Air शामिल है। इस बार Apple ने 128GB वेरिएंट को पूरी तरह हटा दिया है और सभी मॉडल्स अब 256GB स्टोरेज से शुरू होते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बेस iPhone 17 की कीमत, पिछले मॉडल की तुलना में कुछ सस्ती रखी गई है, जबकि Pro और Pro Max में कीमत बढ़ाई गई है।
भारत में iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत ₹1,34,000 है, और Pro Max ₹1,49,900 से लेकर 2TB वेरिएंट ₹2,29,900 तक उपलब्ध है। साथ ही, iPhone 16 वेरिएंट्स जैसे iPhone 16 और 16 Plus पर 10,000 रुपये तक की कीमत में कटौती की गई है, जिससे यह ज्यादा अच्छे ऑप्शन बन गए हैं।
कीमतों में बदलाव: कौन सस्ता, कौन महंगा?
अब iPhone 17 की कीमत 82,900 रुपये (256GB) से शुरू होती है, जो पिछले मॉडल की तुलना में 7000 रुपये कम है। क्योंकि पिछले साल iPhone 16 को 89,900 रुपये में पेश किया गया था। वहीं Pro मॉडल की कीमत 1,34,000 रुपये से शुरू होती है, जबकि Pro Max की शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपये है। बेस मॉडल सस्ता करना Apple की एक रणनीति दिखाता है जिससे एंट्री-सेगमेंट में कॉम्पिटिशन बढ़े, जबकि high-end मॉडलों पर प्रीमियम बनाए रखा गया है।
|Storage
|iPhone 16 Price
|iPhone 17 Price
|Difference
|128GB
|79,900
|No Phone
|—
|256GB
|89,900
|82,900
|Rs 7000 Cheaper
|512GB
|1,09,900
|1,02,900
|Rs 7000 Cheaper
पुराने iPhone मॉडल्स हुए सस्ते
iPhone 16 और iPhone 16 Plus जैसे पुराने मॉडल्स पर कीमत में 10,000 रुपये तक की कटौती कर दी गई है। Amazon पर iPhone 16 Pro Max की कीमत भी लगभग 1,30,900 रुपये तक गिर गई है।
Apple की रणनीति और भारतीय बाजार पर प्रभाव
नई कीमतों और फीचर्स के साथ Apple ने भारतीय बाज़ार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। नए मॉडल्स में AI-पावर्ड कैमरा और प्रोसेसिंग फीचर्स शामिल हैं, जो कि premium यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ावा देते हैं। साथ ही, ProMotion डिस्प्ले और enhanced कैमरा सेटअप, विशेषकर Pro Max में 8x optical zoom जैसे फीचर्स, प्रो यूजर्स को आकर्षित करेंगे।