गलती से भी यूज मत करना ये ऐप! करोड़ों रुपये के स्कैम के बाद पुलिस ने दी चेतावनी

संक्षेप:

पुलिस की जांच में एक मोबाइल ऐप WinGo के जरिए बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क के ऐक्टिव होने का खुलासा हुआ है, जिसमें आम लोगों की डिजिटल ID का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 

Jan 30, 2026 04:57 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल रही इजी-मनी स्कीम्स बड़े साइबर अटैक की वजह बन रही हैं। हाल ही में गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की साइबर क्राइम यूनिट ने एक ऐसे संदिग्ध मोबाइल ऐप WinGo से जुड़े नेटवर्क की जांच तेज की है, जो आम लोगों की डिजिटल आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर साइबर क्राइम्स कर रहा है। यह पूरा मामला एक ऐप से जुड़ा है, जो यूजर्स को आसान कमाई का लालच देकर फंसा रहा है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, WinGo ऐप इसके लिए जिम्मेदार मिला है और इस तरह के ऐप्स आम यूजर्स को छोटी-छोटी कमाई का लालच देकर अपने सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं। शुरुआत में कम पैसों और क्विक पेमेंट की सुविधा दी जाती है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ता जाता है। इसके बाद यूजर्स को SMS या मेसेज भेजने जैसे टास्क सौंपे जाते हैं, जो देखने में सिंपल लगते हैं लेकिन इनके पीछे बड़ा साइबर नेटवर्क ऐक्टिव होता है।

ये भी पढ़ें:AI ऐप्स से 'गंदी' बात करना खतरनाक! लाखों यूजर्स की प्राइवेट बातें हो गईं लीक

यूजर के डिवाइस का होता है इस्तेमाल

पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि ऐप इंस्टॉल होने के बाद यूजर के मोबाइल नंबर से रोज 80 से 100 मेसेज भेजे जाते हैं। कई मामलों में यूजर को यह जानकारी तक नहीं होती कि ये मेसेज किसे और किसलिए से भेजे जा रहे हैं। इनका इस्तेमाल फर्जी लिंक, फिशिंग और ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े कंटेंट के लिए किया जाता है, जिससे असली साइबर क्रिमिनल खुद सामने आए बिना क्राइम को अंजाम देते हैं।

पुलिस ने यह भी बताया है कि ऐसे ऐप्स किसी आधिकारिक ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं होते और इन्हें सोशल मीडिया या मेसेजिंग प्लेटफॉर्म्स की मदद से प्रमोट किया जाता है। खासतौर पर वे लोग इनके निशाने पर होते हैं जो एक्सट्रा इनकम की तलाश में रहते हैं और डिजिटल रिस्क से पूरी तरह फैमिलिअर नहीं होते।

ये भी पढ़ें:ChatGPT ने बचाई पालतू कुत्ते की जान; केवल 5 प्रतिशत चांस के बाद भी 'चमत्कार'

आम लोगों से सुरक्षित रहने की अपील

साइबर क्राइम यूनिट ने आम लोगों से अपील की है कि वे SMS-बेस्ड इनकम, गारंटीड रिटर्न और बिना वेरिफिकेशन वाले ऐप्स से दूरी बनाए रखें। थोड़े से पैसों का लालच आपके लिए कानूनी और फाइनेंशियल दिक्कतें खड़ी कर सकता है, इसलिए डिजिटल दुनिया में अलर्ट रहना ही सबसे सुरक्षित तरीका है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
