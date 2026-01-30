गलती से भी यूज मत करना ये ऐप! करोड़ों रुपये के स्कैम के बाद पुलिस ने दी चेतावनी
पुलिस की जांच में एक मोबाइल ऐप WinGo के जरिए बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क के ऐक्टिव होने का खुलासा हुआ है, जिसमें आम लोगों की डिजिटल ID का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल रही इजी-मनी स्कीम्स बड़े साइबर अटैक की वजह बन रही हैं। हाल ही में गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की साइबर क्राइम यूनिट ने एक ऐसे संदिग्ध मोबाइल ऐप WinGo से जुड़े नेटवर्क की जांच तेज की है, जो आम लोगों की डिजिटल आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर साइबर क्राइम्स कर रहा है। यह पूरा मामला एक ऐप से जुड़ा है, जो यूजर्स को आसान कमाई का लालच देकर फंसा रहा है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, WinGo ऐप इसके लिए जिम्मेदार मिला है और इस तरह के ऐप्स आम यूजर्स को छोटी-छोटी कमाई का लालच देकर अपने सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं। शुरुआत में कम पैसों और क्विक पेमेंट की सुविधा दी जाती है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ता जाता है। इसके बाद यूजर्स को SMS या मेसेज भेजने जैसे टास्क सौंपे जाते हैं, जो देखने में सिंपल लगते हैं लेकिन इनके पीछे बड़ा साइबर नेटवर्क ऐक्टिव होता है।
यूजर के डिवाइस का होता है इस्तेमाल
पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि ऐप इंस्टॉल होने के बाद यूजर के मोबाइल नंबर से रोज 80 से 100 मेसेज भेजे जाते हैं। कई मामलों में यूजर को यह जानकारी तक नहीं होती कि ये मेसेज किसे और किसलिए से भेजे जा रहे हैं। इनका इस्तेमाल फर्जी लिंक, फिशिंग और ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े कंटेंट के लिए किया जाता है, जिससे असली साइबर क्रिमिनल खुद सामने आए बिना क्राइम को अंजाम देते हैं।
पुलिस ने यह भी बताया है कि ऐसे ऐप्स किसी आधिकारिक ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं होते और इन्हें सोशल मीडिया या मेसेजिंग प्लेटफॉर्म्स की मदद से प्रमोट किया जाता है। खासतौर पर वे लोग इनके निशाने पर होते हैं जो एक्सट्रा इनकम की तलाश में रहते हैं और डिजिटल रिस्क से पूरी तरह फैमिलिअर नहीं होते।
आम लोगों से सुरक्षित रहने की अपील
साइबर क्राइम यूनिट ने आम लोगों से अपील की है कि वे SMS-बेस्ड इनकम, गारंटीड रिटर्न और बिना वेरिफिकेशन वाले ऐप्स से दूरी बनाए रखें। थोड़े से पैसों का लालच आपके लिए कानूनी और फाइनेंशियल दिक्कतें खड़ी कर सकता है, इसलिए डिजिटल दुनिया में अलर्ट रहना ही सबसे सुरक्षित तरीका है।
